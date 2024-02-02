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Бойцы 63-й ОМБр уничтожили новейший российский танк Т-90. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины из 63-й ОМБР уничтожили новейший российский танк Т-90, въехавший на минное поле и подорвавшийся.
Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов добили вражескую бронемашину во время эвакуации с поля боя.
"Танк Т-90 - не частый гость в наших краях. Поэтому 63-я бригада встретила его особенно гостеприимно: сначала подорвала на мине, а затем добила дроном во время эвакуации", - пишут бойцы в комментарии к видео.
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(стомлено):
Ну який він новітній, блд!
Просмотрев видео: "Ваши оценки ситуации скорее позитивны, чем реалистичны." ( приписывается В.Залужному )