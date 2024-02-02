Бойцы 63-й ОМБр уничтожили новейший российский танк Т-90. ВИДЕО

Украинские воины из 63-й ОМБР уничтожили новейший российский танк Т-90, въехавший на минное поле и подорвавшийся.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов добили вражескую бронемашину во время эвакуации с поля боя.

"Танк Т-90 - не частый гость в наших краях. Поэтому 63-я бригада встретила его особенно гостеприимно: сначала подорвала на мине, а затем добила дроном во время эвакуации", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Также смотрите: Уничтожение колонны российской бронетехники воинами 63-й бригады. ВИДЕО

Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео

Смотрите также: Бойцы трофеят вооружение и боеприпасы из брошенной оккупантами бронемашины. ВИДЕО