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Бойцы 63-й ОМБр уничтожили новейший российский танк Т-90. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины из 63-й ОМБР уничтожили новейший российский танк Т-90, въехавший на минное поле и подорвавшийся.

Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы дронов добили вражескую бронемашину во время эвакуации с поля боя.

"Танк Т-90 - не частый гость в наших краях. Поэтому 63-я бригада встретила его особенно гостеприимно: сначала подорвала на мине, а затем добила дроном во время эвакуации", - пишут бойцы в комментарии к видео.

Также смотрите: Уничтожение колонны российской бронетехники воинами 63-й бригады. ВИДЕО

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знищили новітній російський танк Т-90

(стомлено):
Ну який він новітній, блд!
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02.02.2024 16:28 Ответить
так, це вам не ваньки, які валяються в полі, та нікому не потрібні, таку техніку не кидають..., якщо встигають, звісно
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02.02.2024 16:42 Ответить
А на що ж пуйло тепер буде дивитися на параді 9 травня?
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02.02.2024 18:56 Ответить
Как сообщает Цензор.НЕТ, : "операторы дронов добили вражескую бронемашину во время эвакуации с поля боя."

Просмотрев видео: "Ваши оценки ситуации скорее позитивны, чем реалистичны." ( приписывается В.Залужному )
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02.02.2024 20:53 Ответить
 
 