Дрон-камикадзе попадает во вражеский крупнокалиберный миномет. ВИДЕО

Оператор украинского дрона-камикадзе попал во вражеский миномет калибром 120 миллиметров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована на странице 63-й ОМБр в соцсетях.

"Этот 120-мм миномет больше никогда не будет стрелять по украинцам - постарались пилоты РУБАК 63-й бригады", - говорится в публикации.

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