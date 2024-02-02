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Дрон-камикадзе попадает во вражеский крупнокалиберный миномет. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Оператор украинского дрона-камикадзе попал во вражеский миномет калибром 120 миллиметров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована на странице 63-й ОМБр в соцсетях.
"Этот 120-мм миномет больше никогда не будет стрелять по украинцам - постарались пилоты РУБАК 63-й бригады", - говорится в публикации.
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