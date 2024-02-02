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Дрон-камикадзе попадает во вражеский крупнокалиберный миномет. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Оператор украинского дрона-камикадзе попал во вражеский миномет калибром 120 миллиметров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись успешной атаки украинского воина опубликована на странице 63-й ОМБр в соцсетях.

"Этот 120-мм миномет больше никогда не будет стрелять по украинцам - постарались пилоты РУБАК 63-й бригады", - говорится в публикации.

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гарнiсеньке расчилавечивание
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02.02.2024 16:47 Ответить
Ну і що цьому залізяччю сталося? Він під-час пострілу, мабуть, не менше навантаження витримує
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02.02.2024 17:01 Ответить
интересно, что это так бумкнуло?
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02.02.2024 19:11 Ответить
До гузна йому та пшикалка.
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03.02.2024 09:28 Ответить
 
 