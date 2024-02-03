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Зеленский против Залужного: последствия | Юрий Бутусов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своем сегодняшнем стриме проведет разбор того, каковы реальные проблемы высшего командования ВСУ и что именно изменит и не изменит увольнения Залужного. Также он ответит на вопросы в чате.
Трансляцию эфира смотрите на Цензор.НЕТ.
"Сегодня каналу Бутусов Плюс исполнилось ровно два года. 974 тысячи подписчиков и 1879 спонсоров канала позволяют нам регулярно делать стрим. На стриме в 20.00 2 февраля проведем разбор, какие реальные проблемы высшего командования ВСУ и что именно изменит и не изменит увольнение Залужного. И буду отвечать на вопросы в чате", – сообщил Бутусов в анонсе стрима.
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@ganimed31
Публічний конфлікт. Чию сторону ви обираєте?
Шоу-мена ---1,8 %
Генерала --- 98,2 %
1 092 голоса·Конечные результаты
3:43 PM · 1 февр. 2024 г.
АКТОР КРЕМЛЯ ПРОТИ ГЕНЕРАЛА УКРАЇНИ
Оборонні замовлення - знищили. Економіку -знищили. Війська скоротили. Чонгар - розмінували. Дороги - побудували. Стратегічний запас хліба - продали! ВСЕ ГОТОВО ДО ЗДАЧІ!
В тут якийсь Залужний! Хто його знав ще 2 роки тому? Чому він не зустрів Путіна "ЦВЄТАМІ"? ЗАГОРДИВСЯ?
Сьогодні НА ЧАСІ підписати перемир'я (капітуляцію України). Хіба він підпише? Що , знову Арахамію просити?
"Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом!"
Вот именно для вынужденного спора Залужного с дураками и пашет против УКраины день и ночь - эта ставка...
тепер, будуть кошмарити генерала наєва.
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!