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Зеленский против Залужного: последствия | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своем сегодняшнем стриме проведет разбор того, каковы реальные проблемы высшего командования ВСУ и что именно изменит и не изменит увольнения Залужного. Также он ответит на вопросы в чате.

Трансляцию эфира смотрите на Цензор.НЕТ.

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"Сегодня каналу Бутусов Плюс исполнилось ровно два года. 974 тысячи подписчиков и 1879 спонсоров канала позволяют нам регулярно делать стрим. На стриме в 20.00 2 февраля проведем разбор, какие реальные проблемы высшего командования ВСУ и что именно изменит и не изменит увольнение Залужного. И буду отвечать на вопросы в чате", – сообщил Бутусов в анонсе стрима.
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Топ комментарии
+34
Залужний ЗА Україну
Зеленський ПРОТИ
Наслідки ми вже давно відчуваємо
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02.02.2024 20:12
+21
Він найманий менеджер і має дослухатись до думки народу, який вище 90 % підтримує Залужного.
До того ж у нього нема причин його звільняти. Лише особисті.
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02.02.2024 20:43
+16
Щось не було чіткіх спростувань від офісу квартальних ідей та стрьомних рішень
Де обійми Зеленського і Залужного ? Нема. Бо думаю хтось когось реально хоче придушити
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02.02.2024 20:20
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Страница 2 из 2
А що робити в такому разі? Як вгомонити Зе владу?
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03.02.2024 08:58 Ответить
вішати кацапських тролів під гугл-транслєйтом! "вгомонити", мля
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03.02.2024 10:51 Ответить
Зелене кодло має піти у відставку і передати владу військовим
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03.02.2024 10:33 Ответить
В тюрму воно має піти! Яка ще відставка?
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03.02.2024 10:50 Ответить
Украйнцы,требуите отставки Ермака.Он прадает Украйну.Он ваша смерть или рабство.Действуйте.
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03.02.2024 12:00 Ответить
Зеленский не уйдет без ерамака. Обоих в отставку вместе с ермаковским офисом и регионалами
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03.02.2024 17:33 Ответить
Гамількар Барка 25%

@ganimed31

Публічний конфлікт. Чию сторону ви обираєте?


Шоу-мена ---1,8 %


Генерала --- 98,2 %

1 092 голоса·Конечные результаты

3:43 PM · 1 февр. 2024 г.
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03.02.2024 18:12 Ответить
Зе - це ваш вирок, а Залужний лише його відтерміновував.
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03.02.2024 23:39 Ответить
Зеленський проти Залужного: наслідки Джерело: https://censor.net/ua/v3471344

АКТОР КРЕМЛЯ ПРОТИ ГЕНЕРАЛА УКРАЇНИ
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04.02.2024 02:43 Ответить
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04.02.2024 02:47 Ответить
Oчень точно подмечено .Хорошо что люди понимают ,кто всем заправляет и знают в лицо врага.
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04.02.2024 12:06 Ответить
Як Залужний ПОСМІВ порушити до мовлення в Омані?
Оборонні замовлення - знищили. Економіку -знищили. Війська скоротили. Чонгар - розмінували. Дороги - побудували. Стратегічний запас хліба - продали! ВСЕ ГОТОВО ДО ЗДАЧІ!
В тут якийсь Залужний! Хто його знав ще 2 роки тому? Чому він не зустрів Путіна "ЦВЄТАМІ"? ЗАГОРДИВСЯ?
Сьогодні НА ЧАСІ підписати перемир'я (капітуляцію України). Хіба він підпише? Що , знову Арахамію просити?
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04.02.2024 07:48 Ответить
Про эту позорную Ставку ( ставку на сдерживание военного руководства ВСУ), где позорные дилетанты - ларечники и клоуны - имеют одинаковый голос с профессионалами, еще сто пятьдесят лет назад точно сказал Марк Твен
"Никогда не спорьте с дураками, они стащат вас на свой уровень и задавят опытом!"
Вот именно для вынужденного спора Залужного с дураками и пашет против УКраины день и ночь - эта ставка...
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04.02.2024 09:00 Ответить
За абсолютно не сумісний з командою Зе ні за мораллю ні за освітою ні за принципами. Він навіть подарований мільйон дол. передав ЗСУ, хтось з єврейського керівництва здатен на такий вчинок? Україну може врятувати лише нова команда керівників під лідерством Залужного , це комітет національного порятунку. команда шоуменів повинна провезти вибори і добровільно передати владу новій Українській владі. але вони цього не зроблять, переживаю чи не ліквідують самого За і не спишуть це на ФСБ
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04.02.2024 09:24 Ответить
з залужним не вийшло.
тепер, будуть кошмарити генерала наєва.
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04.02.2024 11:25 Ответить
Наші захисники на фронті всіх рашистів які воюють проти України називають під@рами, а весь народ України, тих, хто окупував жОПу теж називають під@расами! В чому різниця? Вірно, ні в чому і одні і другі під@раси намагаються знищити Україну...
Слава ЗСУ! Слава Генералу Залужному!
Смерть нашим клятим ворогам!
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04.02.2024 11:42 Ответить
Зеленский ничто-Ермак все.Зеленский без Ермака даже в туалет неходит .Ермак защита Зеленского .Так как они всегда вместе Зеленского русские не убирают.Свой агент им еще нужен.Надо добиваться отставки Ермака ,иначе эта сладкая парочка продаст Украину.
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04.02.2024 11:50 Ответить
Зеленський і Єрмак ПРОТИ України. Ось і всі наслідки. Ми цього Зеленського з кров'ю будемо вихаркувати.
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04.02.2024 12:28 Ответить
Їх усіх треба до біса послати.Досить знущатися з народу на знищувати своє населення.
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04.02.2024 12:43 Ответить
А усім іншим ,якщо дуже хочеться воювати то вперед в окопи,а язиками не треба тут ляпотіти.
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04.02.2024 12:49 Ответить
Пока Зеленский занимается качанием тела,а не мозга упраляет всем опа .Зеленский нисколько не сдулся с начало войны. А зачем и для чего,он нарциз и он никому ничего не должен.Пока президентов вибирают олигархи ничего хорошего неждите. Вам нужен президент только как представительная особа.Вам никогда недадут избрать человека ,который будет всей душой и мозгом за Украйну. Залужный то что вам надо. Cлава Украйне !
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04.02.2024 13:27 Ответить
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