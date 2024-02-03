Зеленский против Залужного: последствия | Юрий Бутусов. ВИДЕО

Главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов в своем сегодняшнем стриме проведет разбор того, каковы реальные проблемы высшего командования ВСУ и что именно изменит и не изменит увольнения Залужного. Также он ответит на вопросы в чате.

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"Сегодня каналу Бутусов Плюс исполнилось ровно два года. 974 тысячи подписчиков и 1879 спонсоров канала позволяют нам регулярно делать стрим. На стриме в 20.00 2 февраля проведем разбор, какие реальные проблемы высшего командования ВСУ и что именно изменит и не изменит увольнение Залужного. И буду отвечать на вопросы в чате", – сообщил Бутусов в анонсе стрима.