В Украину прибыли две новые системы ПВО, сбивающие все, - Зеленский. ВИДЕО

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил о прибытии еще двух систем ПВО в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение Зеленского.

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"Уже готовим международную работу следующих недель. Нужно еще больше активности ради нашей общей силы. Не только Украины и украинцев, не только Европы, а всех тех в мире, кто стремится к стабильности и ценит человеческую жизнь. Будут соответствующие форматы работы, будут новые пакеты поддержки Украина – готовим детали.

И главная новость на сегодня – новость, которую мы все давно ожидали, ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат – в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не следует рассказывать публично. Но системы – сбивающие все. Будем защищать регионы. Пока систем еще недостаточно для полной защиты Украины, но работаем ради этого каждый день.

Я благодарен всем, кто помогает Украине! Благодарен всем, кто укрепляет Украину! Я благодарен каждому и каждой, кто сражается и работает ради того, чтобы Украина победила!

Слава Украине!" – сказал президент.

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