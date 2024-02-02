В Украину прибыли две новые системы ПВО, сбивающие все, - Зеленский. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил о прибытии еще двух систем ПВО в Украину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение Зеленского.
"Уже готовим международную работу следующих недель. Нужно еще больше активности ради нашей общей силы. Не только Украины и украинцев, не только Европы, а всех тех в мире, кто стремится к стабильности и ценит человеческую жизнь. Будут соответствующие форматы работы, будут новые пакеты поддержки Украина – готовим детали.
И главная новость на сегодня – новость, которую мы все давно ожидали, ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат – в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не следует рассказывать публично. Но системы – сбивающие все. Будем защищать регионы. Пока систем еще недостаточно для полной защиты Украины, но работаем ради этого каждый день.
Я благодарен всем, кто помогает Украине! Благодарен всем, кто укрепляет Украину! Я благодарен каждому и каждой, кто сражается и работает ради того, чтобы Украина победила!
Слава Украине!" – сказал президент.
Пожалуйста, подождите...
https://www.youtube.com/watch?v=hVnt1cqw88o
Нє по зєльке шапка, як зʼясувалось!
ПреЗЕдент вдячний всім!
Деяким, навіть по два рази.
А ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗБИТИ МОЖУТЬ ЩОБ АЖ МІЗКИ ПОРОЗЛІТАЛИСЯ НА ВСІ БОКИ
НЕ ІСНУЄ систем, що "збивають усе"!
Збити "шахед" та сбити "балістику" - це зовсім різні речі, різні вимоги, різна собівартість.
Для таких же "гуманітаріїв":
"Збиває усе" це як "молоток що заб'є будь які цвяхи" (від шевських до покрівельних):
навіть якщо такий молоток вигадати, то він буде й ті й ті цвяхи "забивати" ХРЕНОВО.
і це буде не птиця...
хвастун - ошибка природы
https://www.epravda.com.ua/rus/weeklycharts/2024/02/1/709412/
Ти вже нарадувався "фортеці Бахмут", "пунктам незламності", "мільйону дронів", "мільярду дерев", "каві в Ялті за 3 дні", "Перемозі за 2 тижні", "хочу побачити мир в очах путіна", "якщо треба, то я стану перед ним на коліна", "щоби зупинити війну треба просто перестать стрілять", "кінцю епохи бідності", "кінцю епохи кумівства", "закону одному на всіх", "всі ми преЗЕденти"...?
Як воно тобі до речі в президентах? Корона не тисне? Шия не болить?
Партійне гасло.
Тому що їхня першочергова ціль повинна бути - ЗНИЩУВАТИ ВОРОЖІ ЛІТАКИ.
І захищати наших захисників.
- Це значно більш важливо, аніж захищати цивільних, які лінуються ховатися в укриття під час тривоги. Тому що тільки завдяки нашим захисникам на фронті ті цивільні досі живуть у значно більш безпечних умовах аніж ті, хто стали заручниками в окупації (багато з них вже вбиті ворогом).
Тож приоритет №1, в т.ч. для ППО, - це бойові дії на фронті, ціль яких - знищувати ворогів і їхню зброю ДОСТАТНЬО швидко. Особливо - ЗНИЩУВАТИ ВОРОЖІ ЛІТАКИ.
Українські воїни, 110-та механізована бригада, яка тримає більшу частину периметру оборони безпосередньо самого міста, а також 53-тя бригада з півдня, 47-ма бригада з півночі.
Ворог на даний момент застосовує такі зʼєднання та частини:
Шість бригад (1,15,21,74,114 мотострілецькі, 155 морської піхоти);
Сім полків (1453,1454,1487 мотострілецькі, 6,10,80,90 танкові);
Три спецпідрозділи (зі складу 3,26 бригад спецназ, 80 розвідбат).
Російські військ постійно отримують поповнення та мають можливість регулярно відводитись на ротації.
Интересно, что прикроют...
Харькову и Херсону очень тяжко, но они слишком близко к линии фронта, как и Запорожье... Одессу? Днепр? Возможно...