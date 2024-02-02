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В Украину прибыли две новые системы ПВО, сбивающие все, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В вечернем видеообращении Владимир Зеленский заявил о прибытии еще двух систем ПВО в Украину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на видеообращение Зеленского.

"Уже готовим международную работу следующих недель. Нужно еще больше активности ради нашей общей силы. Не только Украины и украинцев, не только Европы, а всех тех в мире, кто стремится к стабильности и ценит человеческую жизнь. Будут соответствующие форматы работы, будут новые пакеты поддержки Украина – готовим детали.

И главная новость на сегодня – новость, которую мы все давно ожидали, ради которой мы на разных уровнях месяцами работали. Результат – в Украину прибыли еще две системы противовоздушной обороны. Все подробности, конечно, не следует рассказывать публично. Но системы – сбивающие все. Будем защищать регионы. Пока систем еще недостаточно для полной защиты Украины, но работаем ради этого каждый день.

Я благодарен всем, кто помогает Украине! Благодарен всем, кто укрепляет Украину! Я благодарен каждому и каждой, кто сражается и работает ради того, чтобы Украина победила!
Слава Украине!" – сказал президент.

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Топ комментарии
+65
А можна збити бубачку з вул.Банкова? Разом з дєрьмаком і татаровим.
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02.02.2024 21:21
+63
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02.02.2024 21:24
+57
Вова, твоєї зпслуги в цьому немає, від слова ЗОВСІМ
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02.02.2024 21:24
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Шоумен посипався. Захід побачив істинне лице Зеленського // Без цензури // Цензор.НЕТ
https://www.youtube.com/watch?v=hVnt1cqw88o
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02.02.2024 21:44 Ответить
геолокацію дЄрмак не встиг скинути ????
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02.02.2024 21:46 Ответить
псіна, зникни...
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02.02.2024 21:47 Ответить
Зле обличчя в нього якесь якщо відволіктися від його слів
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02.02.2024 21:48 Ответить
Це тому, що Залужного зняти сьогодні не вдалось!
Нє по зєльке шапка, як зʼясувалось!
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02.02.2024 21:52 Ответить
Сьогодні у Зеленського "вечір неймовірної вдячності".
ПреЗЕдент вдячний всім!
Деяким, навіть по два рази.
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02.02.2024 21:50 Ответить
ОП - офіс підрів.
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02.02.2024 21:50 Ответить
Коли вже передадуть таке ППО щоб змести всю Єрмковщину...
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02.02.2024 21:55 Ответить
Зуби заговорює.
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02.02.2024 21:59 Ответить
В Україну прибуло дві нові системи ППО, які збивають все, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/v3471352
А ЗЕЛЕНСЬКОГО ЗБИТИ МОЖУТЬ ЩОБ АЖ МІЗКИ ПОРОЗЛІТАЛИСЯ НА ВСІ БОКИ
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02.02.2024 22:02 Ответить
Краще б збили тебе наркомана з єрмаком
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02.02.2024 22:04 Ответить
Да , и звезду смерти тоже могут сбить ? Системы как называютя ОБС ? Одна баба сказала ?
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02.02.2024 22:05 Ответить
Непогано збиває температуру, груші з дерева та масло з вершків.
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03.02.2024 08:10 Ответить
Приготуйте факи, дулі, прокльони !
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02.02.2024 23:47 Ответить
ТИПІЛ, уклонист "гуманітарій"!
НЕ ІСНУЄ систем, що "збивають усе"!
Збити "шахед" та сбити "балістику" - це зовсім різні речі, різні вимоги, різна собівартість.
Для таких же "гуманітаріїв":
"Збиває усе" це як "молоток що заб'є будь які цвяхи" (від шевських до покрівельних):
навіть якщо такий молоток вигадати, то він буде й ті й ті цвяхи "забивати" ХРЕНОВО.
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02.02.2024 22:09 Ответить
Ще координати кацапам скинь.
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02.02.2024 22:11 Ответить
Якби вже і інші міста почали прикривать, а не тільки київ по десятому кругу
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02.02.2024 22:23 Ответить
У зермачні тепер манія - відновити польоти з Борисполя. Тож нахрін їй інші міста та військові в окопах, які потерпають від щоденних нальотів. Зе-шобла хоче запускати літачки.
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03.02.2024 01:05 Ответить
Логічно, на літачку можна швидше здриснути. Яник не дасть збрехати...
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03.02.2024 03:35 Ответить
паніковський, киньте птицю, бо ж здогонять і забьють
і це буде не птиця...
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02.02.2024 22:24 Ответить
коли він вже заспокоїться з Залужним. Скоро в бунапарта президентський термін закінчується
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02.02.2024 22:26 Ответить
болтун - находка для шпиона
хвастун - ошибка природы
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02.02.2024 22:34 Ответить
Ну все конча заспа с гнидами може спати спокійно
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02.02.2024 22:35 Ответить
Каждый третий народный депутат, подавший декларацию за 2022 год, только за первый год большой войны приобрел новый автомобиль или недвижимость. Больше всего приросли ценными активами представители "Слуги народа" и бизнес-группы "Довіра.

https://www.epravda.com.ua/rus/weeklycharts/2024/02/1/709412/
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02.02.2024 22:41 Ответить
А в тебе є якийсь привід для радощів? Від чого?
Ти вже нарадувався "фортеці Бахмут", "пунктам незламності", "мільйону дронів", "мільярду дерев", "каві в Ялті за 3 дні", "Перемозі за 2 тижні", "хочу побачити мир в очах путіна", "якщо треба, то я стану перед ним на коліна", "щоби зупинити війну треба просто перестать стрілять", "кінцю епохи бідності", "кінцю епохи кумівства", "закону одному на всіх", "всі ми преЗЕденти"...?

Як воно тобі до речі в президентах? Корона не тисне? Шия не болить?
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03.02.2024 01:16 Ответить
И вранье на лету которое летит каждый день из ОП
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02.02.2024 23:04 Ответить
Блін, ось дивишся на це непорозуміння, і так і хочеться вліпити підзатильника, щоб аж лобом від столу відскочив! І застерегти: Не роби ху...ні!
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02.02.2024 23:12 Ответить
Бубочка на втором году войны начал слегка шифровать сообщения о военной технике и ВСУ.
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02.02.2024 23:28 Ответить
про что идет речь конкретно?
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02.02.2024 23:32 Ответить
Ах, "какаяразніца"...
Партійне гасло.
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03.02.2024 01:17 Ответить
Гидко дивитись на цю харю....
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02.02.2024 23:52 Ответить
Бажаю тобі, Віслюк, закінчити свої дні в дурці! І щоб кожен бажаючий міг помочитися на тебе, паскудь!
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03.02.2024 00:20 Ответить
Боже, как же ты уже задрало, зеденок.
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03.02.2024 00:27 Ответить
Навіть не. Хочу це коментувати.. як би створили своє… можно б було радіти….
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03.02.2024 01:27 Ответить
Не знаю, може в мене вже розвивається якась фобія, але коли я вчергове чую "потужний та нестримний" (як пронос) звіздьож про чергову супер-пупер "перемогу" від зе-віслюка, то я починаю боятися, що у відповідь на його звіздьож комусь прилетить просто завтра. І постраждають невинні люди, які до цих зеленських хвастощів не мають жодного стосунку.
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03.02.2024 01:28 Ответить
через 60 днів - НЕЛИГИТИМНИЙ УЗУРПАТОР.....
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03.02.2024 01:45 Ответить
Скажіть хто-небудь цьому дебілу, що таких систем ППО не існує.
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03.02.2024 01:51 Ответить
Марна справа, Ви десь бачили(чули), щоб сказати дебілу що він дебіл і він погодився з цим?...
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03.02.2024 03:41 Ответить
Думаю, що ППО повинні працювати перш за все на фронті, а не в тилу.

Тому що їхня першочергова ціль повинна бути - ЗНИЩУВАТИ ВОРОЖІ ЛІТАКИ.

І захищати наших захисників.

- Це значно більш важливо, аніж захищати цивільних, які лінуються ховатися в укриття під час тривоги. Тому що тільки завдяки нашим захисникам на фронті ті цивільні досі живуть у значно більш безпечних умовах аніж ті, хто стали заручниками в окупації (багато з них вже вбиті ворогом).

Тож приоритет №1, в т.ч. для ППО, - це бойові дії на фронті, ціль яких - знищувати ворогів і їхню зброю ДОСТАТНЬО швидко. Особливо - ЗНИЩУВАТИ ВОРОЖІ ЛІТАКИ.
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03.02.2024 03:23 Ответить
Критична обстановка в Авдіївці.
 Українські воїни, 110-та механізована бригада, яка тримає більшу частину периметру оборони безпосередньо самого міста, а також 53-тя бригада з півдня, 47-ма бригада з півночі.

Ворог на даний момент застосовує такі зʼєднання та частини:
Шість бригад (1,15,21,74,114 мотострілецькі, 155 морської піхоти);
Сім полків (1453,1454,1487 мотострілецькі, 6,10,80,90 танкові);
Три спецпідрозділи (зі складу 3,26 бригад спецназ, 80 розвідбат).

Російські військ постійно отримують поповнення та мають можливість регулярно відводитись на ротації.
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03.02.2024 04:42 Ответить
що написали те і сказав а там камінь у воду
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03.02.2024 06:27 Ответить
Ze мразь має бути повішена
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03.02.2024 06:31 Ответить
А координати вже злили? А то яке ж шоу без феєрверків?
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03.02.2024 07:44 Ответить
Еще две батареи Патриот?
Интересно, что прикроют...
Харькову и Херсону очень тяжко, но они слишком близко к линии фронта, как и Запорожье... Одессу? Днепр? Возможно...
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03.02.2024 08:23 Ответить
..не надо,так громко кричать...Меньше знаешь лучше спишь...Скоро узнаете,что за зверь...
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03.02.2024 09:15 Ответить
Я так розумію, що Президент краще за всіх розбирається в системі ППО ПРО України? Він вирішив, що це асфальт. По ньому їздить все кацапське - танки, БТР, БМР, САУ і с-300-400. А щоб не заважали тій техніці їздити, то Херпіду познімав міни на Чонгарі і клістрони із наших систем ППО ПРО, а тих, хто їх постачав облили брудом і порушили кримінальні справи. Вчіться НАТО. Ще непогана зброя для лохторату - марафон.
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03.02.2024 09:36 Ответить
Мовчання золото не успив перднуть весь свит знае....
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03.02.2024 17:24 Ответить
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