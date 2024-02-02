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журналистика (3170) СБУ (18714) слежка (183) Тищенко Николай (288)

"Слуга народа" Тищенко заявил, что за Бигусом следили сотрудники СБУ, и выступил в их защиту. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины

Народный депутат Николай Тищенко, которого исключили из фракции "Слуги народа" после скандала с его поездкой во время полномасштабной войны в Таиланд, заявил о своей поддержке сотрудникам СБУ, шпионившим за журналистами-расследователями.

Об этом Тищенко заявил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В угоду наркоманам, горе-расследователям уволен золотой фонд Службы Безопасности Украины. ФСБ аплодирует стоя. А кто будет защищать государство? Может, те люди с пакетиками белого порошка? Я хочу поддержать всех простых честных правоохранителей. Ребята, мы все всё понимаем. Мы с вами", - заявил Тищенко.

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Слежка за Bihus.Info

Напомним, 16 января в сети появилось видео, на котором сотрудники Bihus.Info якобы употребляют наркотики на новогоднем корпоративе. Основатель проекта Денис Бигус отметил, что на видео – часть команды, а именно операторы. Журналисты, по его словам, наркотики не употребляли.

"Команда осознает всю жесть ситуации. Конечно, прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели записывающих понятны. Но это не оправдание потому, что мы увидели на видео — а именно употреблению запрещенных веществ несколькими нашими коллегами", - отметили в команде.

Впоследствии Бигус заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года. А новогодний корпоратив стал частью операции силовиков.

СБУ начала производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки. А также удалила диски с записями камер.
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Топ комментарии
+52
Місце ківи не пустує. Клоун на клоуні
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02.02.2024 22:57
+30
Ой *** яка помийка ******* українське СБУ ... ну вже як Тищенко🤡 у ролі адвоката ,так це вже рівень ...урни привокзальний !
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02.02.2024 22:59
+28
Вже трохи підзабули цього дуркана - нарисувався
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02.02.2024 22:59
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Ху із? мітбол?
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02.02.2024 22:57 Ответить
Місце ківи не пустує. Клоун на клоуні
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02.02.2024 22:57 Ответить
з усіма наслідками для коклети
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03.02.2024 00:04 Ответить
Там тих вар'ятів, як тарганів у старій общазі.
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03.02.2024 03:01 Ответить
🐏🐑🦠73% ! Вони все проглотять ,коли Вовка -ЯНЕТРЯПКА , Коля , Марьяна пургу несуть! Свій до свого по своє
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03.02.2024 07:30 Ответить
Вибачаюсь даю медичне поясненя на російській, як це в статті.

"!В первом приближении нарциссическая перверсия характеризуется потребностью в самоутверждении за чужой счет и в удовольствии от этого. Это удовольствие особого рода. Оно, по общему признанию, не эротогенно, хотя часто, если не всегда, с ним связаны и некоторые аспекты сексуальной перверсии. Это удовольствие достигается при помощи манипулирования и получения собственной выгоды за счет реальных людей. Это же касается потребностей, лежащих в основе этой перверсии, т.е., ее бессознательного источника - смешанных и частично связанных с влечениями («частично» подходит здесь в двух смыслах), то их суть - противодействие депрессии и избегание конфликта.

Нарциссическая перверсия - это всегда первертность. (Что не означает, что всякая первертность является случаем нарциссической перверсии.) Среди нарциссических первертов «звездами» являются самозванцы, жулики и мошенники (прекрасно описанные в работах Филлис Гринакр и Жанин Шассге-Смиржель). Однако, несмотря на то что дремлющий (или даже просыпающийся) самозванец наверняка скрывается в каждом нарциссическом перверте, он не обязательно проявляется в социальной сфере.
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02.02.2024 22:57 Ответить
ДУМАЮ це не про КОТЛЕТУ ...
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02.02.2024 22:59 Ответить
І про нього також.
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03.02.2024 07:03 Ответить
Зеленечмо
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03.02.2024 07:58 Ответить
Нарциссизм Зеленского - лишь одна сторона медали
Вторая сторона медали - пострашнее будет
Путин усадил Зеленского в кресло президента Украины
Для мягкой экспансии нас в россию
У путина с зеленским не получилось
Они решились на войну
И опять не получилось
Но Зеленский никогда не позволит Украине ПОБЕДИТЬ
Потому что тогда Путин истребит его физически
И самого Зеленского
И всю его семью
Вот так все серьезно
И чтобы выжить, Зеленский пойдет на все
Отставка Залужного - это лишь вопрос времени
Она будет.....
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03.02.2024 17:01 Ответить
негайно СБУ прослідкувати за тищенком, шось воно там не те.
очкі набирає -канкурент?
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02.02.2024 22:59 Ответить
Якось були мутки з шахрайськими кол-центрами імені Колі Катлєти. Але, так виглядає, що фсьо парішалі.
Схоже, тепер ясно, хто парішал.
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03.02.2024 02:59 Ответить
О, каклєтка намалювалась - жив курілка, виявляється!
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02.02.2024 22:59 Ответить
захищає Закарпаття в ТРО
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02.02.2024 23:15 Ответить
Жарти жартами, а свого часу дізнаємось і про його статус УБД, і про нагороди.... Дивлячись на пацієнта, це майже гарантовано
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02.02.2024 23:33 Ответить

Не з нашим щастям сподіватися на щось інше. "Природний добір 90-х" воно пройшло. Обидва Майдани - перечекало. Отже, має всі шанси вціліти за будь-яких обставин.
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03.02.2024 12:16 Ответить
Ой *** яка помийка ******* українське СБУ ... ну вже як Тищенко🤡 у ролі адвоката ,так це вже рівень ...урни привокзальний !
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02.02.2024 22:59 Ответить
Вже трохи підзабули цього дуркана - нарисувався
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02.02.2024 22:59 Ответить
СБУ це та служба що ховає від покарання Баканова, Бєню, Лієва з Шараповим- так чому тоді дивуватися про підтримку Котлетою СБУ
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02.02.2024 23:08 Ответить
цей поц нікому не цікавий в його мудакуваимми висерами
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02.02.2024 22:59 Ответить
Помиляєтесь 73% ЇМ ДОВІРЯТЬ поПри ЇХ КРОВАВІ ШАШЛИЧКІ , мародерство на брехні яйця Резнікова!…………
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03.02.2024 08:01 Ответить
Еще один "юрыст" из 90х. Образование тоже на скамье получал, только не на студенческой. Власть шпаны и бандюков из 90х.
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02.02.2024 23:00 Ответить
Точно , Колю Котлету братва ГОДАМИ готовила, до легализации в органах власти.
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02.02.2024 23:02 Ответить
Скоріш навпаки,суспільство готували зомбували роками,щоб довірили владу аферюгам і злочинцям.
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03.02.2024 01:06 Ответить
питаня до сбу, вам, службі безпеки України,
не в падлу кожному в труси лізти?
можу переслати перед стіркою...
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02.02.2024 23:02 Ответить
у мене теж є пару трусів - перед стіркою.....
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02.02.2024 23:10 Ответить
можно побачити звернення виборців ? чи вони лишились в наркотичному сні ?
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02.02.2024 23:03 Ответить
Котлєта ..... Київська........
На вогні"!!!!!!
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02.02.2024 23:05 Ответить
Колюня с ТРО Пхукета сразу приеден всех защищать.
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02.02.2024 23:06 Ответить
Честно набор отборных дебилов во власти около неее просто зашкаливает мы превращаемся в палату №6 с безумными тищенками и зе командой
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02.02.2024 23:07 Ответить
такий устрій суспільства називається какістократія.
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02.02.2024 23:10 Ответить
каклєтократія
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03.02.2024 02:41 Ответить
Вони там всі такі, зебіли і у Африці зебіли...
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02.02.2024 23:08 Ответить
Колян, упс, як невдобно вийшло... Микола Тищенко входив до складу організованого злочинного угруповання відомого кримінального авторитета Бориса Савлохова (відомого також як «Боря Солоха»). Станом на 1997 рік Тищенко був одним із керівників («бригадних») в угрупованні «Солохи» і вже тоді мав прізвисько «Коля Оболонський». Зокрема, в угрупованні «Солохи» Тищенко займався вимаганням коштів у підприємців. В оприлюднених матеріалах наведені детальні відомості щодо одного із таких випадків рекету. Також до сфери відповідальності Тищенка входила реалізація крадених автомобілів.

Як випливає із оприлюднених матеріалів слідства, «Коля Оболонський» у 1999 році створив власне організоване злочинне угруповання. Одним із основних напрямів діяльності цього ОЗУ була торгівля героїном. Зокрема, як свідчать оприлюднені матеріали негласних слідчо-розшукових дій за 2001 рік, іноземний громадянин Спартак Григорян налагодив канал поставки героїну до Києва, де реалізував його через Тищенка. Зокрема, зазначено, що лише за час стеження за ним співробітниками ГУБОЗ Григорян продав Тищенку героїну на 85 тисяч доларів США (величезна сума на той час).

Також оприлюднено матеріали щодо рекету, який здійснювався угрупованням Тищенка. Зокрема, зазначено підприємства, з яких Тищенко та його подільники брали данину. В оприлюднених матеріалах слідчих органів зазначено П.І.Б. та прізвиська членів бандформування, які підпорядковувались Тищенку.

Окремо варто наголосити на тому, що відповідно до оприлюднених матеріалів «Коля Оболонський» був причетний як мінімум до двох вбивств. Зокрема, саме Тищенко був головним підозрюваним у вбивстві колишнього члена угруповання «Солохи» Норіка Амірханяна 14 березня 2000 року, і певний час перебував у розшуку. Скільки всього було вбивств, до яких ймовірно доклав руку «Коля Оболонський», можна лише здогадуватись. Але найгірше те, що вже ніхто не порахує, скільки молодих українців загинули від героїну, який Тищенко та його подільники розповсюджували в столиці, а можливо й в інших містах України…
Також варто зазначити про оприлюднені матеріали щодо того, як Тищенко та інші члени бандформування шляхом тиску на свідків і підкупу «закривали» кримінальні провадження, в яких були головними фігурантами.
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02.02.2024 23:09 Ответить
я памятаю його на початку дев'яностих, коли він приїздив на Грушки сшибати з ларьків по сто баксів данини.
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02.02.2024 23:12 Ответить
це Жовтневий парк?
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02.02.2024 23:44 Ответить
Грушки, це зараз здається промзона біля Берестейської в Києві
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03.02.2024 02:43 Ответить
до речі_ через те, що він банчів "хмурим", у нього і виник конфлікт з Солохою.
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02.02.2024 23:15 Ответить
Сказав про те, що і так було всім ясно..
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02.02.2024 23:09 Ответить
Що ти булькнуло, ботило смердюче?
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03.02.2024 08:21 Ответить
Із грязі в князі. Саме ця приказка повністю характеризує ВСЮ ZEкоМанду, починаючи з РеZEдента і завершуючи безуглими-трухіними-тищенками-бакановими-портновими-татаровими та іншою сволотою ...
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02.02.2024 23:21 Ответить
Про эту кухарку ленин говорил?
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02.02.2024 23:23 Ответить
"золотий фонд" покликаний не московських під@рів мочити, а журналістів, що викривають державних покидьків -крадіїв, пресувати? Шашличники і котлетники з глузду від від безкарності їдуть
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02.02.2024 23:24 Ответить
Колян , Каклета! Не тем маешься! Ты же крутой пацан! Держи слово пацана ! Иди в президенты! Оболонь за тебя !
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02.02.2024 23:27 Ответить
З Колі-катлети скоро буде відбівна, все по законам жанру- за що боровся
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02.02.2024 23:29 Ответить
Воно ще не в Таїланді?
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02.02.2024 23:32 Ответить
У грі під назвою "вибори" у виборця вибір невеликий,тому простих людей у владі не буває. Або злодій,або дурень. Буває 2 в 1. Коля- як раз цей випадок.
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02.02.2024 23:33 Ответить
Виталий Кур очень хорошо знаком с творчеством Коли Котлеты
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02.02.2024 23:42 Ответить
Ага, він недавно сказав, що деякі звьозди бандитських 90-х зараз у Верховній Раді...
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03.02.2024 00:07 Ответить
Там очень интересная история , про трудовые будни ЗЕ депутата.
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03.02.2024 00:08 Ответить
був жабогадюкінг на двох, а коля мітбол ввімкнувся і став ракожабогадюкінг на трьох
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02.02.2024 23:43 Ответить
Куди не кінеш поглядом,- просто шок !! Це просто болото..смердюче зелене болото ..тварюки, які прорвалися до влади, і яким закон не закон... СБУ !!! вам самим не соромно ?? що з вами ??
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02.02.2024 23:49 Ответить
С приходом Зеленского
У нас наступила ЭРА МУДАКОВ И ОДНОЙ БЕЗУГЛОЙ
Пора уже с этим кончать
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02.02.2024 23:53 Ответить
Главное что бы все знали кто все это стадо пасет. Ведь пастухи очень стараются быть в тени. Как говорил один мой знакомый "Мы люди скромные, и реклама нам ни к чему"
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03.02.2024 09:31 Ответить
Ну нагородний АПС таки має.
А ви?
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02.02.2024 23:57 Ответить
З унітазу віщує ?
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03.02.2024 00:00 Ответить
"звільнено золотий фонд Служби Безпеки України. ФСБ аплодує стоячи. А хто буде захищати державу? "

То ці дятли так державу захищали, ставлячи камери у номерах журналісток?
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03.02.2024 00:04 Ответить
Это муж Безуглой?
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03.02.2024 00:06 Ответить
На жаль ні, але він розвівся недавно, то може їх треба звести?
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03.02.2024 00:09 Ответить
Ніц не вийде. Якось Коля Катлєта при численних свідках "відбрив" Мар'яшу, заявивши, що вона не в його смаку. Після такої заяви Мар'яша не піде з ним навіть в голодний рік за мішок бараболі. І навіть за два мішки.
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03.02.2024 02:55 Ответить
Цікаво хто тупіший цей чудак на відео чи макака звичайна ?
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03.02.2024 00:12 Ответить
Макака ні на що не претендує, тому її взагалі складно назвати тупою в даному випадку.
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03.02.2024 02:47 Ответить
де вони беруть такі цінні кадри ? це ж потрібно десь знайти стільки імбіцилів .
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03.02.2024 00:13 Ответить
Припускаю, що вишукують найбільш дурнуватих з-посеред мутрого наріту, відомого як "73%".
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03.02.2024 02:52 Ответить
По чьему заказу СБУ следила за журналистами Бигуса? Сколько за это денег получил Роман Семенченко? Кто будет расследовать это резонансное дело?
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03.02.2024 00:53 Ответить
Расскажите СБУ, что в Украине уже два года длится тяжелая война, в стране полно российских шпионов и коллаборантов. А то они не в курсе этого, и вместо того, чтобы заниматься прямыми служебными обязанностями, выполняют денежные заказы по слежке за журналистами и их дискредитации. Так кто этот цирк оплачивал? Почему до сих пор нет ответа? Что у нас за страна? Почему молчит Вова Зеленский? Нахрена его избирал народ?
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03.02.2024 01:00 Ответить
зрада
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03.02.2024 01:03 Ответить
Як я зрозумів слова Тищенко, то Золотий Фонд СБУ в кількості 30 осіб спалили чотири обдовбаних розслідувачи !?
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03.02.2024 01:07 Ответить
Іноді навіть добре, що у слуг народу замість мозку лайно.

Ну що ж - у ЗЄ та СН тепер і в СБУ побільшало "друзів".
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03.02.2024 01:49 Ответить
Нехай звільнені СБУшники вийдуть до преси і повідомлять, хто надав їм наказ стежити. Це буде як добровільне зізнання і буде зараховано до полегшуваних покарання ознак.

СБУ завжди за усіма зацікавленими особами стежило, це її функція по упередженню правопорушення, але щоб так масштабно і проти журналістів-розслідувачів з метою дискредитації через мультяшний відосик - це ж витрати дорожезного державного ресурсу на відверті дурниці, це як із гармати по горобцях в той час, коли навколо зрадники, агенти фсб, корисні ідіоти, просто інфантильні люди)
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03.02.2024 01:58 Ответить
Цих сбушних наркоманів щє встановити особистості треба
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03.02.2024 02:45 Ответить
Пля... Ще це мудило пащу роззявило. Сиділо б воно ціхо, як гівно у траві, та й шкоди було б менше.
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03.02.2024 02:49 Ответить
Бігус Інфр став попере горла ЗЕ владі...Якщо ЗЕ не в курсі...як він каже..То це брехня..Бо не один з команди ЗЕ не сів за грати за злочини..одні звільнення..Взяти Гунька.. Відкупився і в Раді..
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03.02.2024 03:00 Ответить
Who is fucking Tishenko?
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03.02.2024 04:55 Ответить
Що ? Тебя спалили журналисты в свое время , так ты решил поддержать травю сбу на тех, кто открыто показывает , чем вы ушлепки занимаетесь. ?
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03.02.2024 07:38 Ответить
Да уж. Розкрили злочін. А якщо за тищенко спостеригати, результати будут більш вибухові.
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03.02.2024 07:45 Ответить
Краще б за собою стежили
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03.02.2024 08:42 Ответить
Хтойого вибрав? Потрібен механізм відкликання депутатів!
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03.02.2024 08:45 Ответить
Катлєта точно знає що за білий порошочок)))
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03.02.2024 08:57 Ответить
...туповатий.
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03.02.2024 09:29 Ответить
Коля мітбол, а ти сам Неню збираєшся колись захищати чи то так напокіздіти? В тебе ж Стєчкін наградний є і камуфляж. Ну то збирайся і під Авдіївку….
Ой мамо люблю Колю
Коля дєлаєт мітболи
Колі Стєчкін до лиця
Люлю Колю молодця!
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03.02.2024 09:55 Ответить
с такой поддержкой и врагов не нужно
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03.02.2024 10:09 Ответить
Дурачок, ти що знову води з унітаза попив?
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03.02.2024 10:28 Ответить
Бігус сам винуватий. Бо повірив у безхребетного Зельоного. І взагалі, це Порошенко винуватий. А тепер ще й Залужний.
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03.02.2024 10:31 Ответить
Микола такий правий, просто ми не розуміємо. Їх біля 400 (якщо вірити Ю.Бутусову), маже батальон, у тому відділі штучних екземплярів. Завдячуючи "наркоманам" вони змушені будуть жебракувати на свої мізерні пенсії та заощадження. Гадаю, що пора робити збір. Микола повинен оголосити про це, чиж не так. Ps Обравши актора люд має розуміти, що актору потрібні оплески, а його свита, то святе. Тому в усьому винні ці "наркомани на городі".
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03.02.2024 11:52 Ответить
Котлета ...
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03.02.2024 15:05 Ответить
Коля і вовка самі є конченими наркоманами, кожен їх виступ тому підтвердження, зеленський завжди знервований,очі безумні і ці хворі люди при владі, оце жах
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04.02.2024 14:56 Ответить
Ну шо, тупі 73%, навибирали в 2019 піздоту, з допомогою того ж бігуса, привели війну в Україну, ..а воювати нікому нажаль
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06.02.2024 09:13 Ответить
 
 