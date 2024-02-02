"Слуга народа" Тищенко заявил, что за Бигусом следили сотрудники СБУ, и выступил в их защиту. ВИДЕО

Народный депутат Николай Тищенко, которого исключили из фракции "Слуги народа" после скандала с его поездкой во время полномасштабной войны в Таиланд, заявил о своей поддержке сотрудникам СБУ, шпионившим за журналистами-расследователями.

Об этом Тищенко заявил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

"В угоду наркоманам, горе-расследователям уволен золотой фонд Службы Безопасности Украины. ФСБ аплодирует стоя. А кто будет защищать государство? Может, те люди с пакетиками белого порошка? Я хочу поддержать всех простых честных правоохранителей. Ребята, мы все всё понимаем. Мы с вами", - заявил Тищенко.

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Слежка за Bihus.Info

Напомним, 16 января в сети появилось видео, на котором сотрудники Bihus.Info якобы употребляют наркотики на новогоднем корпоративе. Основатель проекта Денис Бигус отметил, что на видео – часть команды, а именно операторы. Журналисты, по его словам, наркотики не употребляли.

"Команда осознает всю жесть ситуации. Конечно, прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели записывающих понятны. Но это не оправдание потому, что мы увидели на видео — а именно употреблению запрещенных веществ несколькими нашими коллегами", - отметили в команде.

Впоследствии Бигус заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года. А новогодний корпоратив стал частью операции силовиков.

СБУ начала производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки. А также удалила диски с записями камер.