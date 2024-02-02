"Слуга народа" Тищенко заявил, что за Бигусом следили сотрудники СБУ, и выступил в их защиту. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Политика Украины
Народный депутат Николай Тищенко, которого исключили из фракции "Слуги народа" после скандала с его поездкой во время полномасштабной войны в Таиланд, заявил о своей поддержке сотрудникам СБУ, шпионившим за журналистами-расследователями.
Об этом Тищенко заявил на своей странице в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"В угоду наркоманам, горе-расследователям уволен золотой фонд Службы Безопасности Украины. ФСБ аплодирует стоя. А кто будет защищать государство? Может, те люди с пакетиками белого порошка? Я хочу поддержать всех простых честных правоохранителей. Ребята, мы все всё понимаем. Мы с вами", - заявил Тищенко.
Слежка за Bihus.Info
Напомним, 16 января в сети появилось видео, на котором сотрудники Bihus.Info якобы употребляют наркотики на новогоднем корпоративе. Основатель проекта Денис Бигус отметил, что на видео – часть команды, а именно операторы. Журналисты, по его словам, наркотики не употребляли.
"Команда осознает всю жесть ситуации. Конечно, прослушивание и наблюдение были незаконными, а цели записывающих понятны. Но это не оправдание потому, что мы увидели на видео — а именно употреблению запрещенных веществ несколькими нашими коллегами", - отметили в команде.
Впоследствии Бигус заявил, что за членами команды Bihus.Info следили около года. А новогодний корпоратив стал частью операции силовиков.
СБУ начала производство по факту незаконного прослушивания и видеосъемки. А также удалила диски с записями камер.
Пожалуйста, подождите...
"!В первом приближении нарциссическая перверсия характеризуется потребностью в самоутверждении за чужой счет и в удовольствии от этого. Это удовольствие особого рода. Оно, по общему признанию, не эротогенно, хотя часто, если не всегда, с ним связаны и некоторые аспекты сексуальной перверсии. Это удовольствие достигается при помощи манипулирования и получения собственной выгоды за счет реальных людей. Это же касается потребностей, лежащих в основе этой перверсии, т.е., ее бессознательного источника - смешанных и частично связанных с влечениями («частично» подходит здесь в двух смыслах), то их суть - противодействие депрессии и избегание конфликта.
Нарциссическая перверсия - это всегда первертность. (Что не означает, что всякая первертность является случаем нарциссической перверсии.) Среди нарциссических первертов «звездами» являются самозванцы, жулики и мошенники (прекрасно описанные в работах Филлис Гринакр и Жанин Шассге-Смиржель). Однако, несмотря на то что дремлющий (или даже просыпающийся) самозванец наверняка скрывается в каждом нарциссическом перверте, он не обязательно проявляется в социальной сфере.
Вторая сторона медали - пострашнее будет
Путин усадил Зеленского в кресло президента Украины
Для мягкой экспансии нас в россию
У путина с зеленским не получилось
Они решились на войну
И опять не получилось
Но Зеленский никогда не позволит Украине ПОБЕДИТЬ
Потому что тогда Путин истребит его физически
И самого Зеленского
И всю его семью
Вот так все серьезно
И чтобы выжить, Зеленский пойдет на все
Отставка Залужного - это лишь вопрос времени
Она будет.....
очкі набирає -канкурент?
Схоже, тепер ясно, хто парішал.
Не з нашим щастям сподіватися на щось інше. "Природний добір 90-х" воно пройшло. Обидва Майдани - перечекало. Отже, має всі шанси вціліти за будь-яких обставин.
готувализомбували роками,щоб довірили владу аферюгам і злочинцям.
не в падлу кожному в труси лізти?
можу переслати перед стіркою...
На вогні"!!!!!!
Як випливає із оприлюднених матеріалів слідства, «Коля Оболонський» у 1999 році створив власне організоване злочинне угруповання. Одним із основних напрямів діяльності цього ОЗУ була торгівля героїном. Зокрема, як свідчать оприлюднені матеріали негласних слідчо-розшукових дій за 2001 рік, іноземний громадянин Спартак Григорян налагодив канал поставки героїну до Києва, де реалізував його через Тищенка. Зокрема, зазначено, що лише за час стеження за ним співробітниками ГУБОЗ Григорян продав Тищенку героїну на 85 тисяч доларів США (величезна сума на той час).
Також оприлюднено матеріали щодо рекету, який здійснювався угрупованням Тищенка. Зокрема, зазначено підприємства, з яких Тищенко та його подільники брали данину. В оприлюднених матеріалах слідчих органів зазначено П.І.Б. та прізвиська членів бандформування, які підпорядковувались Тищенку.
Окремо варто наголосити на тому, що відповідно до оприлюднених матеріалів «Коля Оболонський» був причетний як мінімум до двох вбивств. Зокрема, саме Тищенко був головним підозрюваним у вбивстві колишнього члена угруповання «Солохи» Норіка Амірханяна 14 березня 2000 року, і певний час перебував у розшуку. Скільки всього було вбивств, до яких ймовірно доклав руку «Коля Оболонський», можна лише здогадуватись. Але найгірше те, що вже ніхто не порахує, скільки молодих українців загинули від героїну, який Тищенко та його подільники розповсюджували в столиці, а можливо й в інших містах України…
Також варто зазначити про оприлюднені матеріали щодо того, як Тищенко та інші члени бандформування шляхом тиску на свідків і підкупу «закривали» кримінальні провадження, в яких були головними фігурантами.
У нас наступила ЭРА МУДАКОВ И ОДНОЙ БЕЗУГЛОЙ
Пора уже с этим кончать
А ви?
То ці дятли так державу захищали, ставлячи камери у номерах журналісток?
Ну що ж - у ЗЄ та СН тепер і в СБУ побільшало "друзів".
СБУ завжди за усіма зацікавленими особами стежило, це її функція по упередженню правопорушення, але щоб так масштабно і проти журналістів-розслідувачів з метою дискредитації через мультяшний відосик - це ж витрати дорожезного державного ресурсу на відверті дурниці, це як із гармати по горобцях в той час, коли навколо зрадники, агенти фсб, корисні ідіоти, просто інфантильні люди)
Ой мамо люблю Колю
Коля дєлаєт мітболи
Колі Стєчкін до лиця
Люлю Колю молодця!