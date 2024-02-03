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Детонация боекомплекта вражеской БМП-2 на Бахмутском направлении. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 17-й отдельной танковой бригады имени Константина Пестушка на Бахмутском направлении ударными дронами уничтожили вражескую БМП-2 и миномет 82 мм.

Как сообщает Цензор.НЕТ, уничтожить вражескую БМП удалось с помощью всего двух FPV-дронов. Собственно первым ударом украинские военные попали прямо в люк машины, тем самым ликвидировав экипаж, а второй удар полностью обезвредил российскую БМП и вызвал детонацию, полностью уничтожившую технику оккупантов.

Также смотрите: Дрон-камикадзе попадает во вражеский крупнокалиберный миномет. ВИДЕО
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На це видовище можна дивитись вічно!
Слава ЗСУ під керівництвом Залужного!
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03.02.2024 10:53 Ответить
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03.02.2024 10:55 Ответить
Актори погорілого катера...
Тепер потвори...
Оскар! Кінопремія!
Втонули на біс у Чорному морі...
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03.02.2024 11:18 Ответить
Я не зрозумів - БМП порушила правила дорожнього руху? Заїхала на територію суверенної держави ? Респект козакам.....
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03.02.2024 11:13 Ответить
Угу, а злобні ДАІшники з 17-ки образились та виписали пізд штраф.
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03.02.2024 11:20 Ответить
Були без прав.
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03.02.2024 11:36 Ответить
Права були не міжнародні.....
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03.02.2024 11:44 Ответить
 
 