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Спецназовцы СБУ уничтожили за неделю 11 танков и 28 ББМ оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ за прошедшую неделю поразили: 11 танков, 28 ББМ, 24 артиллерийские системы, 2 системы ПВО, 6 средств радиоэлектронной разведки и борьбы, 73 единицы военного транспорта, системы видеонаблюдения "Муром-М" и "Ирония-М" , почти 100 огневых позиций и вражеских укреплений, 2 склада с боеприпасами оккупантов. Кроме того, спецназовцы ликвидировали 194 российских захватчика.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Детонация боекомплекта вражеской БМП-2 на Бахмутском направлении. ВИДЕО
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Дякуємо нашим Захисникам України, що не повтікали з України, як КВНщики чи інші військовозобов'язані за допомогою листів від ГУР МОУ!!
Тому і мусолять привладні, оті ЗМІНИ до Законів, щоб і вподальшому ухиляться від ЗАХИСТУ УКРАЇНИ, як це зробив отой СРАТЬЄХ, із Ставки, Зеленський! Аж 4 рази!!
Підтримуймо Захисників України! Слава Україні !! Дякуємо команді Залужного, що не повтікали з України, як оті одноразові хєнєСрали, як хорошковський червоненко литвини кузьмуки гриценки єнахурові…
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03.02.2024 12:21 Ответить
така гарна дорога з асфальту в одному сюжеті. це одна з доріг величайшого будівництва ? Слава ЗСУ!
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03.02.2024 12:51 Ответить
Знищіли чі попали, це дві великі можливості
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03.02.2024 13:43 Ответить
Нажаль верхівка СБУ прокремлівська навідміну від рядових бійців.
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03.02.2024 18:24 Ответить
Чергова гарна робота-всім виконавцям респект.Не зупиняйтесь до повної перемоги над рашистськими загарбниками...
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03.02.2024 18:24 Ответить
Служба безопасности, во время войны должна занимаеться нейтрализацией шпионов и диверсантов, а не шпионить за украинскими журналистами и пускать дымовую завесу под видом ЗСУ для оптяпывания своих грязных делишек
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03.02.2024 21:10 Ответить
Уволить всю армию - оставить только спецназовцев СБУ
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04.02.2024 09:33 Ответить
Слава ЗСУ! Всю свою історію СБУ вербувало до себе найкращих спеціалістів (яких там не так багато), щоб прикривати брудні політичні замовлення від влади. А такі відосікі це окозамилюварння для зомбоящика.
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04.02.2024 13:05 Ответить
Відосики від ФСБУ виходять регулярно. Як і від Найвеличнішого.
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04.02.2024 16:00 Ответить
А, що СБУ вже переловила всіх шпигунів? Виявила всі подвійні громаданства наших судів? Дивлюся крім підбиття ворожої техніки похвалитися нема чим. Займіться своїми обов'язками... .
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05.02.2024 09:23 Ответить
 
 