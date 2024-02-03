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Пограничники точными сбрасываниями боеприпасов с дрона уничтожили УАЗ, блиндаж и БМП россиян. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Меткими сбрасываниями с БПЛА боеприпасов пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" на одном из направлений фронта подбили УАЗ, блиндаж и БМП врага.

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.

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Слава ДПСУ та ЗСУ! Тримайте кордон брати. Дякую всім захисниками.
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03.02.2024 14:38 Ответить
Поки привладні, затягують НЕВІДКЛАДНЕ, ще 2019 року, схвалення та прийняття змін до ЗАКОНІВ з питань з мобілізації, захисники 24/7 боронять Україну від московської окупації!!!
Стефанчук з моноквнщиками, дивно забув, як у ТУРБОРЕЖИМІ, скопом, схвалювалися необхідні для грошей з асфальту акти у ВРУ! А тут, ну просто закріпило їх, з абрахамією та експертами по корабельним соскам!
Співпадіння чи саботаж, на користь *****??
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04.02.2024 00:32 Ответить
 
 