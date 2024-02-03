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Пограничники точными сбрасываниями боеприпасов с дрона уничтожили УАЗ, блиндаж и БМП россиян. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Меткими сбрасываниями с БПЛА боеприпасов пограничники бригады Гвардии наступления "Сталевий кордон" на одном из направлений фронта подбили УАЗ, блиндаж и БМП врага.
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает Цензор.НЕТ.
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Стефанчук з моноквнщиками, дивно забув, як у ТУРБОРЕЖИМІ, скопом, схвалювалися необхідні для грошей з асфальту акти у ВРУ! А тут, ну просто закріпило їх, з абрахамією та експертами по корабельним соскам!
Співпадіння чи саботаж, на користь *****??