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Пограничники уничтожили позицию российских захватчиков на Херсонщине. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Пограничники ударили по месторасположению россиян на Юге, в Херсонской области. Для этого защитники использовали FPV-дрон.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Ведомство показало видео момента попадания, передает Цензор.НЕТ

Российский оккупант пытался помешать пограничникам антидроновым ружьем, но не смог.

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03.02.2024 15:53 Ответить
Новина від 15 жовт. 2019 р
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03.02.2024 16:00 Ответить
А, может быть, тут просто кинули эту новость как свежую..
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03.02.2024 16:12 Ответить
‼️🇺🇦⚔️🪖💯💪✊👍👏🫡‼️🇺🇦🇺🇸🇨🇦🇦🇺🇯🇵🇬🇧🇪🇺🇮🇩🇺🇦👏🫡❤️‼️
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03.02.2024 16:05 Ответить
 
 