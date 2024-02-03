5 774 4
Пограничники уничтожили позицию российских захватчиков на Херсонщине. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Пограничники ударили по месторасположению россиян на Юге, в Херсонской области. Для этого защитники использовали FPV-дрон.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Ведомство показало видео момента попадания, передает Цензор.НЕТ
Российский оккупант пытался помешать пограничникам антидроновым ружьем, но не смог.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
По его словам, их отключили дистанционно, и теперь эти компрессоры "стоят мертвым грузом, не работают до сих пор". "Дистанционно через спутник отключено, просто в металлолом превратились», - сказал Крылов."