Пограничники уничтожили позицию российских захватчиков на Херсонщине. ВИДЕО

Пограничники ударили по месторасположению россиян на Юге, в Херсонской области. Для этого защитники использовали FPV-дрон.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Ведомство показало видео момента попадания, передает Цензор.НЕТ

Российский оккупант пытался помешать пограничникам антидроновым ружьем, но не смог.

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