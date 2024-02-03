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уничтожение (3962) Дикие шершни (96) fvp-дрон (30)

Поражение российского "УРАЛ" 3-м Механизированным батальоном Президентской бригады FPV-дроном "Дикі Шершні". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети показали видео поражения российского "УРАЛа" 3-м Механизированным батальоном Президентской бригады с помощью FPV-дрона "Дикі Шершні".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Также смотрите: Бойцы уничтожили вражеский внедорожник, танк и САУ "Мста" с помощью дронов "Дикі Шершні". ВИДЕО
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Топ комментарии
+10
Та сЧас. ВАЗеленські профінансують, Хіба що, власні офшори.

"Порошенко передав техніку морпіхам та бійцям президентської бригади, які воюють на Сході".
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03.02.2024 17:11
+7
особисто бубанітос із скумбрією, фінансують дану бригаду, від прав на інтелектуальну власність у серіалах Скоти та С.ка наріду, здачу кацапам нерухомості в Італії та Криму та різниці від продажу гуртовими партіями скумбріяшок по 8грн.
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03.02.2024 17:00
+6
Коли люди - ДЛБЙБи по життю:
Окупанти затримали чоловіка, який зняв удар ракети по авіабазі у Севастополі. Після знущань чоловіка змусили на камеру прочитати такий текст: "Меня зовут Валерий. 31 января я по-глупости снял видео прилета вражеской ракеты по мусорной свалке в районе Бельбека. Видео разлетелось по интернету. Ни я, ни моя жена данное видео врагам не скидывали, мы сами являемся жертвами киевского нацистского режима - беженцами из лнр. Товарищем майором с нами проведена профилактическая беседа. Уважаемые жители города-героя Севастополя, не надо снимать на телефон результаты терактов врага, это очень опасно для жизни, а также можно лишиться свободы за помощь врагу, госизмену. Все ждуны будут найдены и наказаны" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1753716442913276074 (відео).

Питання - якщо то була з"йомка прильоту і падіння ракети по сміттєзвалищу - навіщо було "піднімать хай" і притягувать увагу до цього факту? Краще-б уже промовчали та мовчки оштрафували!
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03.02.2024 16:47
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особисто бубанітос із скумбрією, фінансують дану бригаду, від прав на інтелектуальну власність у серіалах Скоти та С.ка наріду, здачу кацапам нерухомості в Італії та Криму та різниці від продажу гуртовими партіями скумбріяшок по 8грн.
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03.02.2024 17:00 Ответить
Та сЧас. ВАЗеленські профінансують, Хіба що, власні офшори.

"Порошенко передав техніку морпіхам та бійцям президентської бригади, які воюють на Сході".
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03.02.2024 17:11 Ответить
Шановна Чайка, не змушуйте мене вказувати вам на слово "лопата" серед тексту.
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03.02.2024 17:16 Ответить
а що сталось, коротко?
бо я читаю Антиколорадоса, там все стандартно - хто не заПо, той дуже плохий.
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03.02.2024 17:24 Ответить
Коротко... Щось сталось? засновник відомого мережевого ресурсу "Лінія оборони". Автор більш ніж двох тисяч статей.
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03.02.2024 17:38 Ответить
ну шо шо, знищили Антиколорадоса... хтось здав і насипав координати і тобі по сусідству влупили, а Антиколорадос був знищений, завтра виходь для похорону, я - Вася з 15-тої
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03.02.2024 17:46 Ответить
Амандрапапупа

Дякую, пане Yuriy Smith за пораду, але мені більше до вподоби ваші дописи в чаті ЦН, ніж таблетки. Ось почитаю зранку кілька ваших дописів і в мене настрій підвищується до самого обіду. Одна проблема, що з обіду ви вже "лика не в'яжете", а такого спеца по підняттю настрою на ЦН більше немає.

27.01.2024 10:47
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03.02.2024 18:08 Ответить
та я так і поняв шо ви якийсь дурачок, тож можеш ше цитувати скабєєвих, тобі "зайде". ржати то не в окопі сидіть то. ж "дякую" )догори сракою дебілам(
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03.02.2024 18:24 Ответить
дякую, дуже дякую.
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03.02.2024 18:36 Ответить
догори скабєєвакою, йди, шолі, поржи подалі, до речі вбили тиждень тому подругу твоєї Арії - Масуїмі Макс, 45 років, погугли, сама крута модель в стилі пін-ап була, ну, може на твій "смак", бо ти за дідами ганяєшся, так шо не здивуюсь якщо і Герасімов у тебе оформлений фоточкою зі свічечками.
давай, йди, оплач Масуїмі.
просто подумай - може вона рашку любила, тож маєш "честь" віддати, давай, йди.
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03.02.2024 20:45 Ответить
інтоксикація? Умикни марахфон із лідором та проблюйся.
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03.02.2024 20:51 Ответить
я промахнувся коментом!! чи ти не бачиш шо писав тому Амундраякосьтам
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04.02.2024 12:42 Ответить
а то нічого, що саме я розмістив його допис із зазначенням дати, оскільки вважаю, що він вдало описав ваш стан "душі"?
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04.02.2024 12:59 Ответить
так котись за корабльом, "душнілла"
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04.02.2024 13:04 Ответить
дурний чи хронічно п'яний піп тебе обрізав
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04.02.2024 13:09 Ответить
нижче.
вбили модель 25-го числа. вбили може й не люди, так шо загадка, а була класна, пін-ап модель, талановита. "RAP" - як я написав в Твіторі під якимось постом де повідомляється шо її нема більше на цій, Зевсом даній планеті.
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04.02.2024 12:45 Ответить
Ага, і в кінці прохання скинутися по 100.Це вже такий ''лящисько'' по пиці зеленого!
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03.02.2024 17:14 Ответить
Коли люди - ДЛБЙБи по життю:
Окупанти затримали чоловіка, який зняв удар ракети по авіабазі у Севастополі. Після знущань чоловіка змусили на камеру прочитати такий текст: "Меня зовут Валерий. 31 января я по-глупости снял видео прилета вражеской ракеты по мусорной свалке в районе Бельбека. Видео разлетелось по интернету. Ни я, ни моя жена данное видео врагам не скидывали, мы сами являемся жертвами киевского нацистского режима - беженцами из лнр. Товарищем майором с нами проведена профилактическая беседа. Уважаемые жители города-героя Севастополя, не надо снимать на телефон результаты терактов врага, это очень опасно для жизни, а также можно лишиться свободы за помощь врагу, госизмену. Все ждуны будут найдены и наказаны" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1753716442913276074 (відео).

Питання - якщо то була з"йомка прильоту і падіння ракети по сміттєзвалищу - навіщо було "піднімать хай" і притягувать увагу до цього факту? Краще-б уже промовчали та мовчки оштрафували!
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03.02.2024 16:47 Ответить
Бо та мусорка є військовий обьект - не можна
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03.02.2024 17:17 Ответить
Справді, цікаве повідомлення. І цікаве загалом, і цікаві деякі окремі моменти.
1. Навряд чи кожний охочий бєжєнєц з ли-ни-ри може от так - запросто - взяти й оселитися у Криму. І не просто у Криму, а в Севастополі чи околицях. Отже, це не просто якийсь люмпен-ванька (такому б дали копен-дупен і взад в ли-ни-ри або й до лихих парфумів).
2. Навряд чи з авіабази сміття викидається просто на міське звалище. Очевидно, йдеться про смітник авіабази (теж "режимний об'єкт"!), куди (так уже трапилось!) цілком могло "прилетіти". Тому таварісчь майор і провів раз'яснітєльнуйу работу серед того ванькі, що знімав приліт на "режимний об'єкт" (власне, через режимність і "хай").
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03.02.2024 18:25 Ответить
Ти фото бачив тієї "мусорки"? Цікаво - з яких це пір щогли антен ЗКП посеред "мусорок" розміщуються?
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03.02.2024 18:32 Ответить
Коли так, то таварісчю майору можна похизуватися "креативністю на рівні таргана" - сарако не може навіть по-людськи "зліпити горбатого" (перепрошую, але для такого випадку найкраще підходить цей сленг).
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03.02.2024 18:37 Ответить
 
 