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Перехват диалога оккупантов после атаки дронами: "Почти все 200. Что мне делать? Я один здесь, бл#дь, стою". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 63-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ ночью ударными октокоптерами и FPV-дронами атаковали российских оккупантов. Наши бойцы перехватили диалоги оккупантов, где они рассказывали о потерях среди своих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

"Почти все 200 или 300, нужна помощь! Что мне делать? Я один тут, бл#дь, стою!", - кричал оккупант.

Также смотрите: Бойцы 63-й ОМБр уничтожили новейший российский танк Т-90. ВИДЕО
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Топ комментарии
+58
У кацапа предсмертна агонія і істерика

Потрібно було сидіти на росісі , а не пхатися до Украіни , тупа тварина 🤬
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03.02.2024 17:35
+36
Краще 300 без двох задніх лап. Так кацап згниє в підземному переході просячи милостиня. Бо самка кацапа не пустить такого в дім
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03.02.2024 17:40
+36
А всього лише взяти штурмом Кремль за 15 хвилин. І страждання закінчаться. Й@бнуте плем'я 🤦
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03.02.2024 17:43
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У кацапа предсмертна агонія і істерика

Потрібно було сидіти на росісі , а не пхатися до Украіни , тупа тварина 🤬
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03.02.2024 17:35 Ответить
Стань 300-м. А краще - 200-м.
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03.02.2024 17:35 Ответить
Краще 300 без двох задніх лап. Так кацап згниє в підземному переході просячи милостиня. Бо самка кацапа не пустить такого в дім
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03.02.2024 17:40 Ответить
І щоб розказував і розказував, як воно в Україні воювати.
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03.02.2024 18:26 Ответить
Ну що робити, прийняти на груди слідуючий дрон, так сказати, защітіть россію
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03.02.2024 17:38 Ответить
ну..можеш сісти,а потім вмерти.варіантіа багато
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03.02.2024 17:38 Ответить
Ниттям орків задоволений!
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03.02.2024 17:40 Ответить
А всього лише взяти штурмом Кремль за 15 хвилин. І страждання закінчаться. Й@бнуте плем'я 🤦
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03.02.2024 17:43 Ответить
Смерть підорасам!!!!!
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03.02.2024 17:45 Ответить
Хорошии хер з нього буде
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03.02.2024 17:48 Ответить
шо делать-шо делать... Гранаты нету?
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03.02.2024 17:54 Ответить
в совкових фільмах всі такі - Ой, поранили "воїна".
.... а тепер - Ей, а шо "фоен" робив десь за межами рашки?
хоча, подивитись шо мав совок на початок Контрудару 41-го року, то Воїни були як раз німецькі - відбивали навалу контрударом(і це не брехня ж!)
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03.02.2024 17:56 Ответить
Ат чиго коробочка загорелася??? Неясно и потому трєвао5жна...
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03.02.2024 17:57 Ответить
Застрелься нафіг!
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03.02.2024 17:59 Ответить
Лемінги, хай би повиздихали ще маленькими!
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03.02.2024 17:59 Ответить
"Шо робити?" Плескай в долоні, швидко без квитка на концерт до Кабзона потрапиш
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03.02.2024 18:00 Ответить
Вырви чеку, считай до пяти и полетел...
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03.02.2024 18:18 Ответить
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03.02.2024 18:28 Ответить
что дєлать...прятатся в мусорний пакєт
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03.02.2024 18:34 Ответить
одна насолода!😇🤙
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03.02.2024 19:01 Ответить
кацап крутой,пока не попаде під роздачу
наших воїнів....які вони жалюгідні,коли
здихають..просто нічтожества,тьфу...
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03.02.2024 19:01 Ответить
не простые дроны ,а всепогодные восьми винтовые
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03.02.2024 19:09 Ответить
Слава Украине !просто Бальзам !
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03.02.2024 19:44 Ответить
Це якесь дивовижне нічне сафарі під вий кацапського біосміття, зараз ще передивлюсь ...
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03.02.2024 20:44 Ответить
Непоганий текст. Суцільні "скрєпи". Справжній "культур-мультур". Суміш дастаєвського, пушкіна, трохи чайковського з солженіциним...
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03.02.2024 20:51 Ответить
"Що мені робити? Я один тут бл#дь стою!" (С) Шо, шо? Громко путина славить, вот шо?
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04.02.2024 01:46 Ответить
Gute Nacht, orki!
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04.02.2024 10:05 Ответить
ааа, нарізка чмобіко-сафарі!
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06.02.2024 09:18 Ответить
 
 