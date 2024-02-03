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Перехват диалога оккупантов после атаки дронами: "Почти все 200. Что мне делать? Я один здесь, бл#дь, стою". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины 63-й отдельной механизированной бригады Сухопутных войск ВСУ ночью ударными октокоптерами и FPV-дронами атаковали российских оккупантов. Наши бойцы перехватили диалоги оккупантов, где они рассказывали о потерях среди своих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
"Почти все 200 или 300, нужна помощь! Что мне делать? Я один тут, бл#дь, стою!", - кричал оккупант.
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+58 Amber
показать весь комментарий03.02.2024 17:35
+36 zakvova
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показать весь комментарий03.02.2024 17:43
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Потрібно було сидіти на росісі , а не пхатися до Украіни , тупа тварина 🤬
.... а тепер - Ей, а шо "фоен" робив десь за межами рашки?
хоча, подивитись шо мав совок на початок Контрудару 41-го року, то Воїни були як раз німецькі - відбивали навалу контрударом(і це не брехня ж!)
наших воїнів....які вони жалюгідні,коли
здихають..просто нічтожества,тьфу...