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Бойцы 103-й ОБрТрО попали дроном в танк россиян. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Военные 103-й отдельной бригады территориальной обороны сбросом боеприпаса с дрона попали в танк российских оккупантов.
На опубликованном видео можно увидеть поражение вражеского танка операторами БПЛА 103-й бригады территориальной обороны, передает Цензор.НЕТ.
"Меткое попадание "сбросом" - и танк оккупантов больше не может ездить по нашей земле и наносить ущерб нашим защитникам", - отмечают бойцы.
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За свіжою інформацією на ринку в Україні працює більше 200 виробників БПЛА. І компанія TORO з їх числа - приватна, тому продемонстроване на відео вище обладнання для виробництва дронів - її власне.