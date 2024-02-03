РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5084 посетителя онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
6 536 9
война (47249) танк (1936) уничтожение (3962) дроны (2193)

Бойцы 103-й ОБрТрО попали дроном в танк россиян. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Военные 103-й отдельной бригады территориальной обороны сбросом боеприпаса с дрона попали в танк российских оккупантов.

На опубликованном видео можно увидеть поражение вражеского танка операторами БПЛА 103-й бригады территориальной обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Меткое попадание "сбросом" - и танк оккупантов больше не может ездить по нашей земле и наносить ущерб нашим защитникам", - отмечают бойцы.

Также смотрите: Поражение российского "УРАЛ" 3-м Механизированным батальоном Президентской бригады FPV-дроном "Дикі Шершні". ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Відео виробництва FPV-дронів від української компанії TORO - тут.
показать весь комментарий
03.02.2024 18:29 Ответить
Масштабы впечатляют... ****** это на этот двухкомнатный подвал МО вложило млрд. гривен?
показать весь комментарий
03.02.2024 18:43 Ответить
А чому всього один мільярд, а не десять?
показать весь комментарий
03.02.2024 19:07 Ответить
В 2023 году правительство выделило 40 миллиардов гривен в рамках инвестиций в украинское производство беспилотников. Также производители дронов получили возможность зарабатывать до 25% стоимости госзаказа, утверждал глава правительства Денис Шмыгаль.
показать весь комментарий
03.02.2024 19:48 Ответить
Пропустил, пардоню - более 40 млрд. (1,1 млрд. баксов.)
показать весь комментарий
03.02.2024 19:46 Ответить
Ви хибно сприйняли інформацію про інвестування у виробництво дронів $40 млрд., трактуючи її як вкладення в основні засоби і оборотні активи недержавних суб'єктів господарювання. Насправді йдеться про державне оборонне замовлення - це слідує із контексту наданого Вами допису.
За свіжою інформацією на ринку в Україні працює більше 200 виробників БПЛА. І компанія TORO з їх числа - приватна, тому продемонстроване на відео вище обладнання для виробництва дронів - її власне.
показать весь комментарий
03.02.2024 20:17 Ответить
це просто друкують пластикові деталі. а акуми, мікрухи, мотори - все китай.
показать весь комментарий
03.02.2024 23:40 Ответить
Сруськай мір *****, в Україні, здихає і гадить..
показать весь комментарий
03.02.2024 18:34 Ответить
вартість кацапського життя=собівартість гранати Ф-1
показать весь комментарий
03.02.2024 19:02 Ответить
 
 