Бойцы 103-й ОБрТрО попали дроном в танк россиян. ВИДЕО

Военные 103-й отдельной бригады территориальной обороны сбросом боеприпаса с дрона попали в танк российских оккупантов.

На опубликованном видео можно увидеть поражение вражеского танка операторами БПЛА 103-й бригады территориальной обороны, передает Цензор.НЕТ.

"Меткое попадание "сбросом" - и танк оккупантов больше не может ездить по нашей земле и наносить ущерб нашим защитникам", - отмечают бойцы.

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