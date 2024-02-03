Продолжаются восстановительные работы в энергетике в регионах, где были удары российских ракет, - Зеленский. ВИДЕО

Вечером 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным видеообращением к гражданам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

Украинский президент отметил: "Сейчас продолжаются восстановительные работы в некоторых регионах нашего государства, где из-за российских ударов были отключения электричества. Днепропетровская область, в частности, Кривой Рог: энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть электричество всем потребителям. Отправили главу Укрэнерго в регион, всех необходимых специалистов и ресурсы. Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня доложил мне и о работах, и о защите объектов энергетики. Я благодарю каждую ремонтную бригаду, всех задействованных работников.

Быть самоотверженным на своем уровне, эффективным, смелым – значит для Украины быть сильным государством, способным защищать и защитить себя. Благодарю всех, кто это осознает. Слава каждому украинскому воину! Слава всем, кто работает, чтобы Украина могла защищаться!"

Также читайте: Атака "Шахедами" на Днепропетровщину: повреждена подстанция "Укрэнерго" и две высоковольтные линии