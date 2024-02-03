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Днепропетровщина (2924) Зеленский (16612) обращение (506) ремонт (1152) энергетика (2038)

Продолжаются восстановительные работы в энергетике в регионах, где были удары российских ракет, - Зеленский. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Вечером 3 февраля президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным видеообращением к гражданам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграме Зеленского.

Украинский президент отметил: "Сейчас продолжаются восстановительные работы в некоторых регионах нашего государства, где из-за российских ударов были отключения электричества. Днепропетровская область, в частности, Кривой Рог: энергетики работают, чтобы как можно быстрее вернуть электричество всем потребителям. Отправили главу Укрэнерго в регион, всех необходимых специалистов и ресурсы. Премьер-министр Денис Шмыгаль сегодня доложил мне и о работах, и о защите объектов энергетики. Я благодарю каждую ремонтную бригаду, всех задействованных работников.

Быть самоотверженным на своем уровне, эффективным, смелым – значит для Украины быть сильным государством, способным защищать и защитить себя. Благодарю всех, кто это осознает. Слава каждому украинскому воину! Слава всем, кто работает, чтобы Украина могла защищаться!"

Также читайте: Атака "Шахедами" на Днепропетровщину: повреждена подстанция "Укрэнерго" и две высоковольтные линии
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Топ комментарии
+17
Нахрена воно тут? Мало кіздомарафона?
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03.02.2024 18:42
+15
..сподіваймося, шо то хоча б не перша лєді Найвеличнівшивого й досі розсилає координати для ракетних ударів кацапні?
Червінського звільни! не займай Залужного!, тимчасовий, блін, президент по-зальоту...
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03.02.2024 19:08
+14
Недонаполеон, лучше расскажи, что вы там с Ху#лом и Дерьмаком насчёт Залужного решили.
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03.02.2024 18:52
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Нахрена воно тут? Мало кіздомарафона?
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03.02.2024 18:42 Ответить
так вони шахедами вдарили , а тут вже ракети ....
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03.02.2024 18:50 Ответить
забористый порошок оказался
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03.02.2024 19:12 Ответить
З 2019 року, нічогісінько, завчасно не робив Зеленський та КВНщики привладні щодо підготовки до функціонування, на вимогу законів, паливно-енергетичної системи в особливий період, від слова ЗОВСІМ, аж ось тепер, його осінило… але гроші з асфальту, уже поза Україною??? СРАТЬєх … з Разумковим Стефанчуком та єрмаком…
Готувалися…. до шашликів та параду…
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03.02.2024 18:50 Ответить
Недонаполеон, лучше расскажи, что вы там с Ху#лом и Дерьмаком насчёт Залужного решили.
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03.02.2024 18:52 Ответить
Те, проти чого борешся, тільки сильніше зміцнюється
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03.02.2024 19:00 Ответить
Слава ЗСУ!Слава головкому Залужному!
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03.02.2024 19:02 Ответить
кожноденний стимул для блювоти у власному соусі. 𝝿
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03.02.2024 19:08 Ответить
..сподіваймося, шо то хоча б не перша лєді Найвеличнівшивого й досі розсилає координати для ракетних ударів кацапні?
Червінського звільни! не займай Залужного!, тимчасовий, блін, президент по-зальоту...
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03.02.2024 19:08 Ответить
президент по-зальоту


Це просто найкращий вислів котрий я чув про це говеня квартальне. Браво!!!
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03.02.2024 19:22 Ответить
граждане израильтяне заберите его к себе будьласка, дуже просимо.
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03.02.2024 19:15 Ответить
МЧСний спікер, дякую, дуже цінна інформація...
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03.02.2024 19:15 Ответить
Сподіваюся хоч ПОТУЖНО тривають...?
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03.02.2024 19:17 Ответить
кращеб потужно відповіли по території болот нерусі московитської
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03.02.2024 19:39 Ответить
То звісно було б краще, проте чим? Хіба що асфальтом.
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03.02.2024 19:46 Ответить
Шоб тобі повилазило.
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03.02.2024 19:20 Ответить
Зеленський - ЛАЙНО
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03.02.2024 19:29 Ответить
Ла-ла-ла!
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03.02.2024 19:54 Ответить
Воно думає, що звільнивши Залужного підніметься в очах військових, про що йому нашептує "лейтенант" бакалов. Ну про що вести розмову? Спікся "поверховний" корівник(від корова).
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03.02.2024 19:30 Ответить
воно нічого не думає, поступило завдання від кураторів з московії от вони з єрмаком і виконують.
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03.02.2024 19:47 Ответить
патужно отпотужился
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03.02.2024 19:36 Ответить
всех разбамбил атветом
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03.02.2024 19:38 Ответить
Ганьба тупорилому ішаку. У відставку мудака безтолкового.
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03.02.2024 20:00 Ответить
как он сам себя в отставку отправит ?
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03.02.2024 20:10 Ответить
Я устал... я ухажу....
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03.02.2024 22:40 Ответить
Президент Зеленський має скласти свої повноваження і звільнити посаду як людина яка некомпетентна ,безвідповідальна і не відповідає займаній посаді.
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03.02.2024 20:21 Ответить
А когда начнется восстановительные работы в энергетике, сельском хозяйстве, оборонной сфере, малом и среднем бизнесе и других отраслях экономики Украины, где руководили слуги народа и приложился ермак и зеленский?
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03.02.2024 20:43 Ответить
гнусавопикий секретар єрмака щовечора підробляє диктором, зачитуючи з суфлера новини... і цього гнусавопикого диктора в 2019 какієразніци обирали, типу як "преЗЕдента"... Вован, а прогноз погоди чому не оголошуєш?
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03.02.2024 20:54 Ответить
прес-секретарем ДТЕК "зезедент ще не був"
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03.02.2024 21:00 Ответить
🐍🤡 кусок ід.ота ...
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03.02.2024 23:21 Ответить
Гундосий покидьок навіть тут... Вже алергія на його пику і повне несприйняття всього що він гундосить. ... На всю країну досі не знайшлось жодного патріота...
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04.02.2024 00:29 Ответить
 
 