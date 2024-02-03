Тимошенко назвала законопроект о мобилизации репрессивным. ВИДЕО
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Лидер партии "Батькивщина" раскритиковала новую редакцию законопроекта о мобилизации, назвав его еще более репрессивным и антиконституционным. По ее убеждению, этот закон не усугубит, а наоборот - ослабит Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Тимошенко на YouTube-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Новый законопроект о мобилизации, как и предыдущий, - не просто обычный нормативный акт. Это не просто ошибка и нарушение Конституции. Это жесткий и циничный план постепенной ликвидации украинской нации", – заявила Тимошенко.
По ее мнению, нормы этого законопроекта никак не помогут пополнить ряды украинского войска на фронте. В частности, она считает, что каждый отслуживший более 18 месяцев воин должен получить право на отпуск или демобилизацию, а на его место должен стать подготовленный работник силовых структур, таких у нас почти полмиллиона.
"Этот закон только внесет страх, хаос и агрессию в и без того травмированное войной украинское общество. Он также может внести трагический раскол между властью и народом. Разрушить наше единство, спровоцировать гражданское противостояние, что сейчас абсолютно недопустимо", - добавила Тимошенко.
Также политик убеждена, что Украине нужна добровольная и справедливая мобилизация. В то же время правительственный законопроект предусматривает прямо противоположное.
Кроме этого, по ее мнению, мы не можем допустить мобилизацию людей с инвалидностью, родителей-одиночек, многодетных родителей, заботящихся об одиноких пожилых людях или лицах с инвалидностью. Вместе с тем, законопроект должен содержать гарантии льгот и выплат ветеранам, раненым и семьям погибших.
"Наша команда сделает все возможное, чтобы ни одного элемента насилия над людьми в документе не осталось. Я убеждена, что украинцы способны защищать свою землю добровольно и мотивированно", - добавила она.
Тимошенко также добавила, что проведет переговоры со всеми лидерами фракций в парламенте, чтобы окончательно отклонить этот законопроект.
Пожалуйста, подождите...
але...
нас там нє ждут
https://www.jnsm.com.ua/h/0404Q/
Перший тур[ред. | ред. код]
Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», після першого туру президентських виборів 20 % опитаних вважають, електорат Зеленського голосує безпосередньо за особистість, а 66 % таким чином висловлюють протест проти існуючої ситуації в країні. Опитування провели з 5 по 10 квітня 2019 року, участь взяло 3 000 респондентів.
До речі ще в грудні 18-го по всіх опитуваннях лідирувала Тимошенко, це фактично за 4-ри місяці до виборів, от що ботоскоти з мосійчучками роблять.
- чому ця кремлівська політична курва ще не за гратами? 👎
2) Що такого неправильного вона тоді пропонувала? Українська армія тоді була дезорганізована, росія тільки і шукала привід для провокації: "Українська націолістична воєнщина напала на мирних громадян, які хотіли провести мирний референдум." Це послужило би офіційним приводом для повноцінного вторгнення і світ би тоді на це не звернув увагу, як у 2008 на Грузію. Задача тодішнього уряду - зберегти державність і це йому вдалося.
3) Вважаю що історія росставить все на свої місця і ми нарешті визнаєм що найкращим прем"єр-міністром за часів незалежної України була саме Ю.В.Тимошенко.
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Прокацапська ***** провадить свою підривну діяльність проти України...
Всім баригам спокою не дає.
Знає, що всі зелені, сині, шоколядні почнуть лити тони бруду, але не здається і чітко все сказала ПО ДІЛУ.
Чоловіки, що ж ви так боїтесь жінку? Сміливці альфасамці😂😂😂
Лазаренко, бувши ще главою ЄЕСУ (єдині енергетичні системи України) просто її "пользував".
Але Юлія Володимирівна Капітельман знайшла лазівки і не залишилась лише "давалкою" а довела Павлу Івановичу, що може керувати. Ну а далі... творіння перевершило свого творця.
Всі - вах@є!
Жалеть никого нельзя, надо было правильно определиться с институтом ГРАЖДАНСТВА, ты либо гражданин, либо НЕТ!
Смотрите кто за украинскую нацию запережевал вдруг!
А що не так, шановні колеги? Чи вас щось подивувало? Чи ви думаєте, що виборів уже не буде? Чи то Йулі не потрібно грошей? Це ж і внукам тре' цукорків купити, і собі любій - десяток нових перук...
маєте те що маєте а далі буде гірше - допоки розуму не наберетесь...
н*хрен"справедливая" мобилизация? если прям "справедливая" то, очевидно, в первых рядах должны идти те, кто довел до всего этого за все 30+ лет (ну или хотя бы 10, или 2), а также все те, кто способствовал, охранял, мародерил, рейдерил, разваливал, банкротил заводы и преприятия, вывозил все в оффшоры и т.п. мобилизация должна быть как минимум адекватная и не только\столько в армию, но и финансов, ресурсов, техники, плюс на заводы\впк\постройку бомберов, подземных городов, (мобилизация) национализация земель, необходимых для обороны + расселения беженцев и т.п.
А наші продажні: політики Тімошенко, Турчинов ...... генерали і воєнкоми навесні 14-го примусово розігнали по домівках півтора сот тисячну мотивовану армію свідомих громадян, патріотів - націоналістів, вони несуть пряму відповідальність за те, що ми вже дев'ятий рік воюємо, і за всі ті десятки тисяч жертв, які забрала ця війна. А коли російські окупанти без втрат окопували Крим і поперли вже на Донбас і далі.
Сотні націоналістів, патріотів, майданівців... загинули за Свободу України на Майданах і тисячі в війні. Зрозумілим є одне що якби не ВСУ, патріоти націоналісти, добровольці, волонтери.. у нас с такою продажною владою ЗЕбілів і їх прихвостнів типа Тімохі, замість Української європейської держави давно вже була б бридка кацапська колонія малроссія - новроссія.
блохи обісцяні...