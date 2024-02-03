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Тимошенко (24577) мобилизация (1662)

Тимошенко назвала законопроект о мобилизации репрессивным. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

Лидер партии "Батькивщина" раскритиковала новую редакцию законопроекта о мобилизации, назвав его еще более репрессивным и антиконституционным. По ее убеждению, этот закон не усугубит, а наоборот - ослабит Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение Тимошенко на YouTube-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Новый законопроект о мобилизации, как и предыдущий, - не просто обычный нормативный акт. Это не просто ошибка и нарушение Конституции. Это жесткий и циничный план постепенной ликвидации украинской нации", – заявила Тимошенко.

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По ее мнению, нормы этого законопроекта никак не помогут пополнить ряды украинского войска на фронте. В частности, она считает, что каждый отслуживший более 18 месяцев воин должен получить право на отпуск или демобилизацию, а на его место должен стать подготовленный работник силовых структур, таких у нас почти полмиллиона.

"Этот закон только внесет страх, хаос и агрессию в и без того травмированное войной украинское общество. Он также может внести трагический раскол между властью и народом. Разрушить наше единство, спровоцировать гражданское противостояние, что сейчас абсолютно недопустимо", - добавила Тимошенко.

Также политик убеждена, что Украине нужна добровольная и справедливая мобилизация. В то же время правительственный законопроект предусматривает прямо противоположное.

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Кроме этого, по ее мнению, мы не можем допустить мобилизацию людей с инвалидностью, родителей-одиночек, многодетных родителей, заботящихся об одиноких пожилых людях или лицах с инвалидностью. Вместе с тем, законопроект должен содержать гарантии льгот и выплат ветеранам, раненым и семьям погибших.

"Наша команда сделает все возможное, чтобы ни одного элемента насилия над людьми в документе не осталось. Я убеждена, что украинцы способны защищать свою землю добровольно и мотивированно", - добавила она.

Тимошенко также добавила, что проведет переговоры со всеми лидерами фракций в парламенте, чтобы окончательно отклонить этот законопроект.
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Топ комментарии
+50
Не лізла б ця баба не в своє діло. Досить того як вона кричала у2014 "Жоден танк не повинен виїхати з боксу"
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03.02.2024 19:42
+38
Стара ондатра.
Це і твій спадок.
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03.02.2024 19:42
+38
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03.02.2024 19:53
Комментировать
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Страница 3 из 3
Яка різниця який шлейф, якщо хоч щось толкове і реальне пропонує? А якщо Зеля запронує толковий і справедливий варіант, тобі теж смердітиме і ти будеш проти чи - А, ну нарешті, за три роки, хоч щось нормальне пропонує, треба приймати?
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03.02.2024 23:16 Ответить
друже, я ж не радикал)
але...
нас там нє ждут
https://www.jnsm.com.ua/h/0404Q/
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03.02.2024 23:24 Ответить
А ти сам хоч перечитав посилання? Думаю нам сьогодні не алекати треба, а підтримувати розумні ініціативи навіть якщо вони йдуть від самого чорта. Прости Господи, що згадав нечистого. Відкрий тут на Цензорі повідомлення про новий проект мобілізаційного закону, зайди в коменти, склади список критиків і порівняй з обсирачами Юльки, якщо не один в один, то на 90% він співпаде. Їх навіть не цікавить що вона пропонує, вони сюди висратись заходять.
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03.02.2024 23:46 Ответить
В мене навіть немає телевізора, братан, і мною неможливо маніпулювати. Виборці Тимошенко і Зеленського-це одні й ті ж самі куріци)
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04.02.2024 09:04 Ответить
Це твоя суб'єктивна думка, До речі було б цікаво побачити таку статистику. Серед моїх знайомих і рідні, що в першому турі голосували за Тимошенко, на другий тур відбувся поділ приблизно на три рівні частини - одні за Пепо, другі за Зелю, треті не пішли голосувати. Ті що були за Гриценко, таких я знаю буквально двох, проголосували за Зелю.
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04.02.2024 13:52 Ответить
Суб'єктивна думка грунтується на тому, що більшість людей можна переконати в чому завгодно, ящо це належним чином і переконливо їм подати. Частіше всього, це жінки, які сприймають політиків в залежно від того які емоції він чи вона у них викликають
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04.02.2024 14:31 Ответить
Це є і є статистичні опитування по встановленню рейтингів кандидатів і по ній можна плюс-мінус визначити чий електорат куди зіскочив.
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04.02.2024 19:48 Ответить
що ти можеш побачити, кугут, що вчора вилупився на форумі? Пір'я ще не обсохло, а воно вже скацаплено кукурікає.
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03.02.2024 21:15 Ответить
Може вона нам краще розповість, як готувати моркв'яний торт? А, заодно, і нагадає про себе куркам.
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03.02.2024 20:58 Ответить
Верно, он дискриминирует права инвалидов.
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03.02.2024 21:01 Ответить
Політикиня , як завжди, послідовна . В популізмі.
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03.02.2024 21:03 Ответить
і без мотузки на шиї
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03.02.2024 22:17 Ответить
А що вона неправильного сказала? Читаю коменти і дивуюсь, практично всі, що в попередніх новинах обсирали цей зебільний законопроет, зараз тупо обсирають Юльку, популістка і всьо такоє. А хто повинен внести толкові пропозиції, щоб його не обізвали тут на форумі популістом? Хто запронував кращий варіант? Юлькіни пропозиції не ідеальні на мій погляд і думаю всі погодяться, що перший пункт нового закону про мобілізацію, повинен відміняти закон 8271, але цього ми нажаль не почули ні від неї, ні від жодного вагомого політика чи депутата навіть маловідомого.
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03.02.2024 23:07 Ответить
Юля об"єднує всіх - і порохоботів, і зеленботів у їхній зненависті до себе! Може і весь народ України змогла б об"єднати?😉
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04.02.2024 15:13 Ответить
В тому й справа що ці ботяри вранці працюють на Петю,, в обід на подляка, а ввечері у ***** смокчуть. Народ, об'ївшись ботівської лапші, голосує не за краще, а проти того, кого боти і ЗМІ більше обгадять.

Перший тур[ред. | ред. код]

Згідно з результатами опитування, проведеного соціологічною групою «Рейтинг», після першого туру президентських виборів 20 % опитаних вважають, електорат Зеленського голосує безпосередньо за особистість, а 66 % таким чином висловлюють протест проти існуючої ситуації в країні. Опитування провели з 5 по 10 квітня 2019 року, участь взяло 3 000 респондентів.
До речі ще в грудні 18-го по всіх опитуваннях лідирувала Тимошенко, це фактично за 4-ри місяці до виборів, от що ботоскоти з мосійчучками роблять.
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04.02.2024 19:37 Ответить
"Тимошенко о Крыме-2014: Ни один танк не должен выйти из казармы"
- чому ця кремлівська політична курва ще не за гратами? 👎
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03.02.2024 21:05 Ответить
1) Весною 2014 року Юля жодної державної посади не займала, а в здачі Криму чомусь звинувачують її. Ні Порошенка, ні Яценюка, ні Турчинова, а Юлю. Якби її пропозиція була поганою, то РНБО прийняло б інше рішення.
2) Що такого неправильного вона тоді пропонувала? Українська армія тоді була дезорганізована, росія тільки і шукала привід для провокації: "Українська націолістична воєнщина напала на мирних громадян, які хотіли провести мирний референдум." Це послужило би офіційним приводом для повноцінного вторгнення і світ би тоді на це не звернув увагу, як у 2008 на Грузію. Задача тодішнього уряду - зберегти державність і це йому вдалося.
3) Вважаю що історія росставить все на свої місця і ми нарешті визнаєм що найкращим прем"єр-міністром за часів незалежної України була саме Ю.В.Тимошенко.
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04.02.2024 00:00 Ответить
читай придурок: Вибори Президента України 2014 - позачергові вибори Президента України, що відбулися 25 травня 2014 року.
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04.02.2024 00:56 Ответить
"...Жоден танк не повинен виїхати з казарми, жоден солдат не повинен підняти зброю..."
------------------
Прокацапська ***** провадить свою підривну діяльність проти України...
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03.02.2024 21:07 Ответить
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04.02.2024 00:38 Ответить
И ещё она говорила,что нужна профессиональная армия...Нужна.Но...эта бабёнка,разве не знает..нет она абсолютно не в курсе,что профессиональная армия это когда мир в стране, локальная война..а когда широкомасштабный зашквар,когда в день - минус 1000 человек , когда линия фронта 2000 км, - то никакой проф.армии не хватит,когда Молох требует всё новых жертв в своё ненасытное чрево. Она ,говорит так , вроде в стране колоссальный людской резерв, что на передовой никто смертельно не устал,и не требуется ротация...что она подала пример и привезла в "нагрузку" к своей популистской возне - зятька ,мужа, - на ротацию, дочку (в санитарки),оторвала их от песка пляжа в ОАЭ... Понты, - к чему ,зачем...ведь от повторяемости и нафталина першит в горле.
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03.02.2024 21:08 Ответить
комсомолка, спортсменка и ваабщє красависа, панімаітелі (с)
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03.02.2024 21:24 Ответить
А чому Ю.Тимошенко під час початку російської агресії злочинно наполегливо наполягала, щоб в Україні відмовилися від фундаментального рішення по обороні Української держави. У 2014 році вона різко виступила проти введення військового стану в Україні. Цим по суті фактично підтримала кремлівських фашистів маніяка )(уйла в їх злочинній окупації Криму а потім і Донбасу. У 2014 році Тимошенко перебуваючи засіданні РНБО несамовито верещала: ніякого військового стану, ніякої активізації, ніякого підвищення боєздатності наших сил і ніякого виведення військ з казарм для відсічі російським окупантам. Так чим тоді ця проросійська зозуля Юля відрізняється від втікача в паРашу продажного кремлівського холуя на побігеньках у фашиста )(уйла ЗЭКА i московського посіпаки януковича? А її, яка стала антиукраїнською проросійською "Батьківщина" від лютих ворогів України і українського народу перефарбованих з ригоАналів кремлівських яничарів ОПЖЗ і "слуг народа" тільки не Українського а видно кацапського,і продажного, скомороха -корупціонера ЗЕ..? А майже нічим
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03.02.2024 21:16 Ответить
перепрошую, а це, часом, не та членкіня путіна на пам'ятній нараді рнбо, коли вирішувалась доля Крима наполягла на "ніхт шіссен" в москалів, і тим самим поспріяла здачі Криму?? А шо там ЄЕСУ око бабці юлі не муляє?
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03.02.2024 21:18 Ответить
"Чем дальше общество отдаляется от правды, тем больше оно ненавидит тех, кто её говорит." - Джордж Оруэлл
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03.02.2024 21:18 Ответить
Сильна жінка.
Всім баригам спокою не дає.
Знає, що всі зелені, сині, шоколядні почнуть лити тони бруду, але не здається і чітко все сказала ПО ДІЛУ.
Чоловіки, що ж ви так боїтесь жінку? Сміливці альфасамці😂😂😂
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03.02.2024 21:25 Ответить
В мене також теща досі топить за Тимошенчиху. І наче не дурна жінка, може це якась жіноча солідарність?
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03.02.2024 21:31 Ответить
Ваша теща розумна жінка.
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03.02.2024 21:37 Ответить
І не кажи. Шкода. І наче не дурна, а не ганяє тебе шваброю навколо хати.
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03.02.2024 23:24 Ответить
Це не родичка Лазоренко Паши - подєльніка Тимошенко !???
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03.02.2024 22:03 Ответить
Вона не родичка.
Лазаренко, бувши ще главою ЄЕСУ (єдині енергетичні системи України) просто її "пользував".
Але Юлія Володимирівна Капітельман знайшла лазівки і не залишилась лише "давалкою" а довела Павлу Івановичу, що може керувати. Ну а далі... творіння перевершило свого творця.
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04.02.2024 04:50 Ответить
Лазоренко Лариса, Юлька, невже ти? Візочок ще в гаражі?
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03.02.2024 22:16 Ответить
Вона - працює.
Всі - вах@є!
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03.02.2024 21:32 Ответить
Сколько можно сопли мусолить, у граждан Украины постоянно проживающих в стране (всех, не только мужчин), есть ОБЯЗАНОСТЬ (а не только права) защищать свою страну (даже ценой своей жизни). Вопрос только в СПРАВЕДЛИВОСТИ, почему некоторым (не не инвалидам, у которых по хорошему вообще не должно быть ГРАЖДАНСТВА, ибо они не в состоянии защищать страну, как и у женщин, которые не хотят быть военнообязанными) можно уклоняться (по разным причинам) от своей ГРАЖДАНСКОЙ ОБЯЗАННОСТИ, а другие должны полностью ее нести (не только за себя)!
Жалеть никого нельзя, надо было правильно определиться с институтом ГРАЖДАНСТВА, ты либо гражданин, либо НЕТ!
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03.02.2024 21:33 Ответить
Чому чоловік тимошонки не на фронті? Чи мобілізація для ніщєбродів, а вони багаті, їм нєположєно.
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03.02.2024 21:38 Ответить
Її зятьок в Еміратах ховається...
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03.02.2024 22:01 Ответить
Свисни мені в *уй, ботоксна гидота з косою. Тебе Янек посадив, та ти дуже мало відсиділа за свої газові угоди.
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03.02.2024 21:41 Ответить
Это жесткий и циничный план постепенной ликвидации украинской нации", - заявила Тимошенко "

Смотрите кто за украинскую нацию запережевал вдруг!
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03.02.2024 21:41 Ответить
я б її за кадик таки потримав би
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03.02.2024 22:14 Ответить
руки пізніше після гімна не відмиєш ...
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03.02.2024 22:40 Ответить
Юля, ти щє є і в в не тюрмі?
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03.02.2024 21:57 Ответить
Баба Юля ще жива і не в візочку, тільки забула що її 80% виборниць вже в іншому світі
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03.02.2024 22:13 Ответить
Він не репресивний він ідіосткий і порушує всі пункти конституції.Ми боронимо країну, свободу з демократією і в той же момент зневажаємо цю свободу закони і конституцію.За такі речі президент з парламентом небо в клітинку.
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03.02.2024 22:19 Ответить
Мумія оживає? Ось так диво!
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03.02.2024 22:33 Ответить
А где она была все это время или увидела свой "час".... и гаркнула ?.
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03.02.2024 22:45 Ответить
Йуля нагадала про свою присутність. Геть чисто, як та Машина Для Виконання Бажань в "Кіберіаді" Станіслава Лема .
А що не так, шановні колеги? Чи вас щось подивувало? Чи ви думаєте, що виборів уже не буде? Чи то Йулі не потрібно грошей? Це ж і внукам тре' цукорків купити, і собі любій - десяток нових перук...
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03.02.2024 22:53 Ответить
Який же тупий цей "мудрий нарід"...
маєте те що маєте а далі буде гірше - допоки розуму не наберетесь...
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03.02.2024 22:58 Ответить
А де альтернативний законопроект від європейської солідарності ? Чому в кушах відсиджується. ?
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04.02.2024 00:00 Ответить
А шо тут за срач на гілці? У всіх ментів відразу нетримання калу?
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04.02.2024 00:34 Ответить
Як завжди--піар і брехня . ця московська зозуля завжди працювала під керівництвом ФСБ і шкодила україні. Жодного слова--ким замінити на фронті наших захисників ,які крайнє потребують відпочинку,де брати кошти,випуск озброєння і *********** А так можна брехати,про півміліонну армію силовиків,яких і сто тисяч ненабереться,про інваліді--яких в законопроєкті немає. Ми памятаємо її вимогу---"жоний танк повинен не вити,жодний солдат" Старає шюха була і є піащицею і брехухою,та "товарищ путіна"
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04.02.2024 00:41 Ответить
какая н*хрен "справедливая" мобилизация? если прям "справедливая" то, очевидно, в первых рядах должны идти те, кто довел до всего этого за все 30+ лет (ну или хотя бы 10, или 2), а также все те, кто способствовал, охранял, мародерил, рейдерил, разваливал, банкротил заводы и преприятия, вывозил все в оффшоры и т.п. мобилизация должна быть как минимум адекватная и не только\столько в армию, но и финансов, ресурсов, техники, плюс на заводы\впк\постройку бомберов, подземных городов, (мобилизация) национализация земель, необходимых для обороны + расселения беженцев и т.п.
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04.02.2024 00:41 Ответить
Ты чё гонишь? У нас бандюк Ахметка щас чуть ли не герой Украины. А как жа? броники, противотанковые ежи, и всё такое...
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04.02.2024 02:27 Ответить
Ахметов самый умный олигарх Украины.
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04.02.2024 05:24 Ответить
Тому що зрозумів що без Української держави він - ніхто і звуть його ніяк.
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04.02.2024 07:02 Ответить
Он умеет ладить с любой властью.
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04.02.2024 08:26 Ответить
"Мерседеси" в Раді КОЖЕН СКЛАДАЄ "ЯК САМ", тому гараж заповнений хламом, який не їздить. Казав Пушкін: "...чему-нибудь, да как-нибудь..." У нас він не котірується, бо "чужа мудрість" ніеоли не стане своєю, доки вилами в сраку не влізе. АРХ М
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04.02.2024 03:44 Ответить
Ніяк не заспокоїться...
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04.02.2024 05:45 Ответить
В Україні з'явився свій Орбан, якого звати Юлька. 💩
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04.02.2024 05:47 Ответить
Як вона підтримує ЗСУ?
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04.02.2024 06:51 Ответить
Каждому генералу нужна своя армия...одному танкисты, другому Артиллеристы третьему войска Дронов -камикадзе, лётчикам нужен свой специфический генерал ...и т.д.🥇💪❤️🖤🔱🔱🔱
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04.02.2024 06:58 Ответить
рельсам шпалы !!! рыбам воду!!! жюльке газу!!! и побольше
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04.02.2024 07:33 Ответить
Як вона вже задовбала та стара шкапа.
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04.02.2024 07:35 Ответить
В перші дні агресії кремлівських фашистів в Криму захищати країну записалися понад 140 тисяч громадян - патріотів. Добровольців які виключно складалися з націоналістів і активістів "Майданів" І тоді вистачило б цієї величезної стихійної сили для захисту Українського Криму від окупаційної армії ворожої РФ. І можна без сумнівів стверджувати, що ординської "руцковесни" фашиста )(уйла і його загарбницької війни ніколи не сталося.
А наші продажні: політики Тімошенко, Турчинов ...... генерали і воєнкоми навесні 14-го примусово розігнали по домівках півтора сот тисячну мотивовану армію свідомих громадян, патріотів - націоналістів, вони несуть пряму відповідальність за те, що ми вже дев'ятий рік воюємо, і за всі ті десятки тисяч жертв, які забрала ця війна. А коли російські окупанти без втрат окопували Крим і поперли вже на Донбас і далі.
Сотні націоналістів, патріотів, майданівців... загинули за Свободу України на Майданах і тисячі в війні. Зрозумілим є одне що якби не ВСУ, патріоти націоналісти, добровольці, волонтери.. у нас с такою продажною владою ЗЕбілів і їх прихвостнів типа Тімохі, замість Української європейської держави давно вже була б бридка кацапська колонія малроссія - новроссія.
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04.02.2024 08:21 Ответить
Хвантазер! Кримські патріоти, яких Юлька розігнала!😊
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04.02.2024 10:39 Ответить
Там, де згадки про Ю. Тимошенко, там завжди гаряче! Легендарні 73 проценти б'ються, як скажені з 27 процентами проти неї! Заспокойтеся вже провладні громадяни і ті, хто хоче такими стати! Україна одна!
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04.02.2024 10:43 Ответить
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04.02.2024 12:31 Ответить
Во гниди срані як розвонялись - верещать аж всираються тупі шавки у яких мозку не вистачає навіть зрозуміти про шо мова.
блохи обісцяні...
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04.02.2024 12:30 Ответить
Особисто Тимошенко - не довіряю. Але по суті проблеми, без особистостей, тільки вона "Б'Є В САМУ ДЕСЯТКУ !" - "бійців на передовій повинні НЕГАЙНО МІНЯТИ ТИЛОВІ СИЛОВИКИ !". І це - єдиний правильний ПЕРШИЙ крок. Першого мало, але "воза перед конем" не ставлять. Саме цей крок - ПЕРШИЙ!!!
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04.02.2024 14:47 Ответить
Тимошенко - кто это?
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04.02.2024 16:08 Ответить
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