Воины 63-й ОМБр и 126-й бригады ТРО ликвидируют российских оккупантов. ВИДЕО

Украинские воины показали, как уничтожают российских оккупантов, спрятавшихся в своих укрытиях

Соответствующее видео опубликовала 63-я ОМБр в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

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"Кацапы попрятались по норам - приходится их выкуривать: результат слаженной и совместной работы 63-й бригады и наших мужественных побратимов из 126-й бригады ТРО. Держим строй!" - говорится в описании видео.





