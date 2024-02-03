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Воины 63-й ОМБр и 126-й бригады ТРО ликвидируют российских оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские воины показали, как уничтожают российских оккупантов, спрятавшихся в своих укрытиях
Соответствующее видео опубликовала 63-я ОМБр в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Кацапы попрятались по норам - приходится их выкуривать: результат слаженной и совместной работы 63-й бригады и наших мужественных побратимов из 126-й бригады ТРО. Держим строй!" - говорится в описании видео.
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