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Воины 63-й ОМБр и 126-й бригады ТРО ликвидируют российских оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Украинские воины показали, как уничтожают российских оккупантов, спрятавшихся в своих укрытиях

Соответствующее видео опубликовала 63-я ОМБр в своем телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Перехват диалога оккупантов после атаки дронами: "Почти все 200. Что мне делать? Я один здесь, бл#дь, стою". ВИДЕО

"Кацапы попрятались по норам - приходится их выкуривать: результат слаженной и совместной работы 63-й бригады и наших мужественных побратимов из 126-й бригады ТРО. Держим строй!" - говорится в описании видео.

63-я ОМБр
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А вони гадали що вони на сафарі приїхали, а воно он як ...
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03.02.2024 20:07 Ответить
*****, а якже їм тепер любити путіна і рассію?
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03.02.2024 20:09 Ответить
ранкову каву замовляли?

зустрічайте
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03.02.2024 20:11 Ответить
-..вам кофе в постєль,
ілі,как рускім ?
- а,как рускім?
- накуй!
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03.02.2024 20:28 Ответить
Згоріли на роботі
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03.02.2024 20:23 Ответить
Пуйловських гладіяторів штормить так, що сраки на деревах розвішали.
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03.02.2024 20:24 Ответить
 
 