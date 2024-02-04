РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15556 посетителей онлайн
Новости Видео Война в Украине Война
7 077 5
война (47275) Коцюбайло (50)

Война глазами воинов подразделения "Дикое поле" батальона "Волки Да Винчи". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины подразделения "Дикое поле" батальона "Волки Да Винчи" показали свои военные будни.

Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Фейсбуке Андрей Селиверстов, передает Цензор.НЕТ.

"Война стала частью нашей жизни. Хотя никогда никто из нас этого не хотел. Но отсутствие выбора максимально упрощает выбор", - говорится в описании видео.

Читайте также: ОК "Південь" о боеприпасах: Максимально применяем все, что есть, хотя целей - больше
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вовки Давінчі - справжні воїни і патріоти України. На відміну від криворогого буби, який ради свойого рейтингу готовий зняти Справжньго всесвітньо відомого генерала Залужного. Цей півтораметровий огризок не розуміе, якщо він посміе зняти Залужного, то у генералла рейтинг буде не 90%, як зараз, а всі 100. І це буде кінцем влади ЗЕбанутих шакалів.
показать весь комментарий
04.02.2024 08:55 Ответить
здоров'я , витримки, життя цим Героям України. Бережи Вас Бог.
показать весь комментарий
04.02.2024 09:17 Ответить
Що там з затриманим портновсько-мусорською наволоччю в Харкові майором з "Дикого поля"?
показать весь комментарий
04.02.2024 09:30 Ответить
Молоді хоробри красиві низько кланяюся вам, справжнім синам України! Бережи, Боже, кожного, бо ще нам відбудувати країну можна тільки такими руками та серцями.
показать весь комментарий
04.02.2024 09:51 Ответить
На жаль залишиться абсолютна більшість ухилянтів та ждунів(
показать весь комментарий
04.02.2024 13:55 Ответить
 
 