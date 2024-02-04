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Война глазами воинов подразделения "Дикое поле" батальона "Волки Да Винчи". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины подразделения "Дикое поле" батальона "Волки Да Винчи" показали свои военные будни.
Соответствующее видео опубликовал на своей странице в Фейсбуке Андрей Селиверстов, передает Цензор.НЕТ.
"Война стала частью нашей жизни. Хотя никогда никто из нас этого не хотел. Но отсутствие выбора максимально упрощает выбор", - говорится в описании видео.
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