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война (47275) интервью (185) 47 отдельная механизированная бригада (79)

Стрелок-санитар из 47 ОМБр Елена Рыж спасает жизнь бойцов на поле боя: "Пока я могу воевать, держать оружие и быть на передовой - я буду это делать". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

До полномасштабного вторжения России в Украину Елена Рыж вела свой бизнес и являлась ресторатором. Сейчас она в штурмовом подразделении 47-й отдельной механизированной бригады спасает жизнь людей. На поле боя Елена стала стрелком-санитаром.

Наверное, многие читатели помнят Елену Рыж и ее действия во время штурма российских войск наших позиций под Авдеевкой. Сегодня предлагаем посмотреть большое интервью на ютуб-канале Бутусов Плюс со штурмовиком группы Олега Сенцова 47-й ОМБр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Разведчик из 3-й штурмовой бригады о мобилизации, языковом вопросе и о тяжелых боях: "В Бахмуте за несколько дней у нас просто стиралась пехота". ВИДЕО
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Топ комментарии
+23
Щира вдячність та повага.Бережи Боже всіх хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників.
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04.02.2024 10:36
+22
Слава нашим Героїням!
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04.02.2024 10:34
+7
що така великоскрепна людина робе на Цензорі.?
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04.02.2024 10:50
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Слава нашим Героїням!
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04.02.2024 10:34 Ответить
Щира вдячність та повага.Бережи Боже всіх хто боронить та визволяє Україну від рашистських загарбників.
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04.02.2024 10:36 Ответить
що така великоскрепна людина робе на Цензорі.?
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04.02.2024 10:50 Ответить
та ні, він з окопа строчить, серед напомаженних істот та інтелегентів
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04.02.2024 10:54 Ответить
Люди різні,хтось може і матюкнутися,хтось більш стриманий. Армія це не дім благородних дівиць. Там є різні люди. Але усі вони роблять зараз одну справу,знищують ворога. Якщо хочеш доторкнутися до чогось високого то сходи в театр наприклад
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04.02.2024 11:01 Ответить
"патріот-ухилянт" --- ухилянт і патріот це два поняття які лежать на протилежних площинах і поєднюватися не можуть
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04.02.2024 10:59 Ответить
А зеленський тоді хто ?
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04.02.2024 11:02 Ответить
ніхто
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04.02.2024 11:05 Ответить
Зелене нетряпка для єрмаківських тухлєй
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04.02.2024 12:00 Ответить
Технічне питання: як військові лікарі виконують клятву Гіппократа (серед іншого, заборона навмисного вбивства)? Особливо в даному випадку - жінка за сумісництвом стрілок, тобто точно вбиває.

PS Вважаю, що жінка однозначно чинить правильно, питання суто технічне.
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04.02.2024 11:11 Ответить
"тобто точно вбиває" --- не факт, то що вона стрілок не значить що вона безпосередньо виконує ці функції, спеціальність може бути і стрілок,але по факту займатися тільки медециною
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04.02.2024 11:17 Ответить
Ви неправі. Клятва Гіпократа стосується пацієнта, якого лікує лікар і тільки. Лікар не може зашкодити своєму пацієнту. А коли вона стріляє ворога, в цей час вона військова - захисниця Батьківщини.
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04.02.2024 12:05 Ответить
Можливо. але я читав, що в тих американських штатах, де є страта через ін'єкцію, шприц у вену встромляють не лікарі, а спеціально навчені люди - саме через заборону для лікарів навмисно вбивати. Вбивство під час захисту/самозахисту - це інше.
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04.02.2024 15:54 Ответить
От якраз в нашому випадку захист, бо агресор прийшов на нашу землю вбивати, то зовсім інше, то не людина, а НЕлюдь.
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04.02.2024 16:04 Ответить
Клятва Гіпократа стосується не тільки пацієнта, а і багатьох інших аспектів медицини і лікарської діяльності. Крім того, ця розфарбована істота геть на лікаря не схожа - тему можна закрити: Хай продовжує "воювати" "передком"...
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04.02.2024 18:14 Ответить
Якщо ви не помітили, я взагалі то відокремила знищення ворога від медицини. В аспекти медицини я не заглиблююсь.
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05.02.2024 07:49 Ответить
Лікарі присягають не нашкодити пацієнту, а не ворогу. Ви ж не думаєте, що клятва Гіппократа це заборона на самозахист, і дівчину-лікаря може скривдити будь-який грабіжник, гвалтівник, чи окупант.
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04.02.2024 12:57 Ответить
Це класичний піар баб на фронті, пов"язаний з дерибаном бабла на 50 тисяч(!!!) комплектів літньої жіночої форми, котра уже поступає на фронт. Літньої, Карле! Патронів, снарядів немає і літня форма серед зими уже ****.чить на фронт повним ходом! Бабам!Я писав що це гроші на вітер - ні! не на вітер, а у кишені чиновникам з (ж)ОП(и) під відкати. Насамперед - баба на фронті то ****а для Армії у прямому і переносному смислі слова. А ця розцяцькована істота (на фото)- дуже невдалий приклад для піару навіть для нікчемних подоляків: щоб зробити таку кольорову райдугу на голові потрібна не одна година і купа всяких причандалів і перукарів - мабуть в окопах і бліндажах під Авдіївкою створені всі умови для такого піару?
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04.02.2024 11:38 Ответить
Ну так з'їздь на "передок" і скажи це дивлячись їй в очі ...
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04.02.2024 13:14 Ответить
Такі на передок не їздять, тільки стогнуть на форумах.
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04.02.2024 13:38 Ответить
Вона розуміє "передок" по-своєму...
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04.02.2024 17:42 Ответить
Це вона тобі так сказала чи це твої особисті фантазії?
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05.02.2024 01:21 Ответить
Зараз набіжить ухилянтів і кацапні і почнуть візжяти "пусть депутати ваююют", "у меня гумаристичний наступ","мусаров и пракурорав много" і тд
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04.02.2024 11:41 Ответить
Та поки шо ти один таке п.здиш...
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04.02.2024 12:17 Ответить
Як там французький котел, чмоня перелякана ?
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04.02.2024 15:37 Ответить
Я тобі ногу відріжу , гомосек опущений
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04.02.2024 15:36 Ответить
Ростик, может ты и удивишься, но есть такая штука как старлинк. В окопы на ноль ее конечно не таскают. Но на отдыхе, в расположении, почему бы человеку и не посидеть здесь на форуме. Так что не зная деталей не стоит наезжать на кого либо.
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04.02.2024 15:54 Ответить
Ото и видно кто цивильный. Ты наверное войну только по фильмам о второй мировой представляешь? Какие блиндажи? Зашли на ноль, отстояли сколько положено и вышли на несколько дней отдыха. Никто не сидит безвылазно на ноле.
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04.02.2024 18:48 Ответить
Бережи вас всіх Господь
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04.02.2024 11:41 Ответить
А от 🤡 позорний президент України, четирежди ухилянт і навіть не соромиться цього ....тому шо у нього вже була справка від нарколога шо вінзалежний ,та тільки на сцені дригати хе..ом може, а як на президента то і здоровий і розумний і справки ніт ...
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04.02.2024 12:18 Ответить
Заради бога, припиніть називати жінок "членкинями" та "стрільчинями"! Що це за блювотно-піхвове позначення людини? Членкиня - це що, самиця члена? Стрільчиня - самиця стрільця? Жінки - не самиці когось там, альо! Припиніть це довбойобствго з фемінітивами!
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04.02.2024 15:02 Ответить
Господи, да світиться ім'я Твоє як на небі, так і на землі бо прийшло Царство Твоє.
Славимо Тебе Господи, бо Ти благ і милосердний.
Господи Всемогутній, Ти є той, хто створив ВСЕ.
нечисть диявольська хоче це знищити, але ми вклоняємось Тобі з вірою, що Ти Творець благословиш нас і даш нам сили протистояти нечисті. Дякуємо.
В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
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04.02.2024 15:34 Ответить
як показує історія, на "неформалів" в позитивному значенні, можно покладатись. але ніколи на гламурних - в повсякденному житті правильних, напомажених, набріолінених, з педи курами на нігтях ніг жентельменами. в випадку любого шухера, про війну взагалі мова не йде, ці завжди знають дно, де залягають, зарившись в мул, в надії перезимувати несприятливі для їхнього світьинського життя часи.
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04.02.2024 21:13 Ответить
ЗА КАЖДОГО УБИТОГО РОССИЯНИНА ДОЛЖНЫ ПЛАТИТЬ ДЕНЬГИ !!! ЗА КАЖДЫЙ ТАНК И САМОЛЁТ !!!
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05.02.2024 09:45 Ответить
 
 