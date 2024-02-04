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Пограничники уничтожили вражеский блиндаж и автомобиль захватчиков FPV-дронами. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

FPV-дроны пограничников бригады Гвардии наступления "Стальная граница" разнесли вражеский блиндаж и уничтожили автомобиль захватчиков.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Ведомство показало видео момента попадания, передает Цензор.НЕТ.

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04.02.2024 17:48 Ответить
 
 