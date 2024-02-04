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Бойцы 63 ОМБр ударным дроном уничтожили миномет оккупантов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Воины 63-й отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский миномет дроном-камикадзе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бригады.

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03.‎02.‎2024 710 доба війни

59 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського



Керівник Мінцифри Федоров пояснив збій у "Дії" під час відбору на Євробачення: кількість запитів зросла у 20 разів. Результати нацвідбору на Євробачення-2024 оголосять 4 лютого через збій. Якщо голосування за якесь "Євробачення" кладе систему "Дії" і потребує технічного втручання, то як же Зеленський планує "електронне голосування на виборах" ? Чи так, як зараз - не сподобався результат, збій, "самі перерахуємо" ?

https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
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04.02.2024 14:00 Ответить
Я думаю, після такого обсірону вони вже не будуть заїкатися про вибори в сраній дії. Що не робиться - все на краще!
І так, чекаємо з нетерпінням, коли ці 59 діб спливуть. Буде свято для багатьох людей!!
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04.02.2024 14:17 Ответить
Бережи Боже наших Захисників!!!
Слава Героям!!!
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04.02.2024 14:18 Ответить
Зато у нас с минометами туго военные их просят уже второй год а чиновники даже т не напрягаются.Напомню что в роте вермахта их было целых 6 штук и советские мясные штурмы перебивались в фарш.
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04.02.2024 15:11 Ответить
 
 