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Бойцы 63 ОМБр ударным дроном уничтожили миномет оккупантов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Воины 63-й отдельной механизированной бригады уничтожили вражеский миномет дроном-камикадзе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал бригады.
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03.02.2024 710 доба війни
59 діб до закінчення конституційного терміну президента Зеленського
Керівник Мінцифри Федоров пояснив збій у "Дії" під час відбору на Євробачення: кількість запитів зросла у 20 разів. Результати нацвідбору на Євробачення-2024 оголосять 4 лютого через збій. Якщо голосування за якесь "Євробачення" кладе систему "Дії" і потребує технічного втручання, то як же Зеленський планує "електронне голосування на виборах" ? Чи так, як зараз - не сподобався результат, збій, "самі перерахуємо" ?
https://timeze2019.blogspot.com/p/blog-page_21.html
І так, чекаємо з нетерпінням, коли ці 59 діб спливуть. Буде свято для багатьох людей!!
Слава Героям!!!