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Бойцы 31 ОМБр во взаимодействии с другими подразделениями отразили вражеский штурм. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Бойцы 31-й отдельной механизированной бригады во взаимодействии с другими подразделениями отразили вражеский штурм. Была уничтожена такая техника оккупантов как танк Т-72, МТЛБ и живая сила врага.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.
"После подрыва на мине вражеского МТЛБ оккупанты хотели скрыться в посадке, но там их тоже ждал подарок", - написали бойцы ВСУ.
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