Бойцы 31 ОМБр во взаимодействии с другими подразделениями отразили вражеский штурм. ВИДЕО

Бойцы 31-й отдельной механизированной бригады во взаимодействии с другими подразделениями отразили вражеский штурм. Была уничтожена такая техника оккупантов как танк Т-72, ​​МТЛБ и живая сила врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

"После подрыва на мине вражеского МТЛБ оккупанты хотели скрыться в посадке, но там их тоже ждал подарок", - написали бойцы ВСУ.

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