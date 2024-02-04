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Бойцы 31 ОМБр во взаимодействии с другими подразделениями отразили вражеский штурм. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Бойцы 31-й отдельной механизированной бригады во взаимодействии с другими подразделениями отразили вражеский штурм. Была уничтожена такая техника оккупантов как танк Т-72, ​​МТЛБ и живая сила врага.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Оперативный ВСУ.

"После подрыва на мине вражеского МТЛБ оккупанты хотели скрыться в посадке, но там их тоже ждал подарок", - написали бойцы ВСУ.

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31 ОМБр не відступають!
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04.02.2024 15:51 Ответить
Війна технологій - це жесть.....
Цю війну виграють дрони.....
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04.02.2024 16:01 Ответить
Чергова гарна робота-всім виконавцям респект...
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04.02.2024 16:10 Ответить
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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04.02.2024 16:24 Ответить
Слава Україні !!!
Героям слава !!!
Слава Нації !!!
Смерть ворогам !!!
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04.02.2024 18:17 Ответить
 
 