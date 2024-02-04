Украинский снайпер ликвидировал россиянина, скрывавшегося в "пончо". ВИДЕО

Российские военнослужащие все чаще используют так называемые "пончо", не позволяющие выявить себя из тепловизоров. Один из таких эпизодов демонстрирует украинский снайпер, уточняя: "Только из-за контраста на фоне неба и неприкрытых пончо нижних частей ног удалось идентифицировать человека".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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