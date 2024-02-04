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Украинский снайпер ликвидировал россиянина, скрывавшегося в "пончо". ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские военнослужащие все чаще используют так называемые "пончо", не позволяющие выявить себя из тепловизоров. Один из таких эпизодов демонстрирует украинский снайпер, уточняя: "Только из-за контраста на фоне неба и неприкрытых пончо нижних частей ног удалось идентифицировать человека".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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+27 Александр Чуднивец f1b95bc0
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Оце, я понімаю, тіхнології тактичного стендапінга...
а Лєнка, напевно як і в 2014-15 роках скидує позиції наших ВОЇНІВ своїм кураторам.....
"мацкальська вундервафля"