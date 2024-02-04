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Украинский снайпер ликвидировал россиянина, скрывавшегося в "пончо". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские военнослужащие все чаще используют так называемые "пончо", не позволяющие выявить себя из тепловизоров. Один из таких эпизодов демонстрирует украинский снайпер, уточняя: "Только из-за контраста на фоне неба и неприкрытых пончо нижних частей ног удалось идентифицировать человека".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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Топ комментарии
+27
Українському снайперу респект.Трохи шкода пончо...
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04.02.2024 17:01
+22
ДА какое НАХЕР то ПОНЧО? То он сразу в пакет пакетировался,а вы ПОНЧО ПОНЧО. ПАКЕТ
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04.02.2024 17:00
+22
А найШашличнішого в Роботино цапи не змогли ідентифікувати...
Оце, я понімаю, тіхнології тактичного стендапінга...
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04.02.2024 17:07
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ДА какое НАХЕР то ПОНЧО? То он сразу в пакет пакетировался,а вы ПОНЧО ПОНЧО. ПАКЕТ
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04.02.2024 17:00 Ответить
Эх коротка оказалась кольчужка то 🤔🧐😁😝😝😝😝😝😝😜🤪🇷🇺⚰️➕🕯️💩🐐🐷
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04.02.2024 17:03 Ответить
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04.02.2024 19:49 Ответить
Українському снайперу респект.Трохи шкода пончо...
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04.02.2024 17:01 Ответить
Як крутиться на язиці - "сказать" ! Але я промовчу - хай наші хлопці розбираються
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04.02.2024 17:23 Ответить
козломордий забув на лапті пончо намотати.
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04.02.2024 17:07 Ответить
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04.02.2024 18:41 Ответить
А найШашличнішого в Роботино цапи не змогли ідентифікувати...
Оце, я понімаю, тіхнології тактичного стендапінга...
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04.02.2024 17:07 Ответить
щось нейметься Боневтіку.... не встигає з виконанням оманських договорнячків.... їздить по-позиціях для піару, світиться...
а Лєнка, напевно як і в 2014-15 роках скидує позиції наших ВОЇНІВ своїм кураторам.....
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04.02.2024 18:20 Ответить
Попортив шкуру
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04.02.2024 17:10 Ответить
Где -то с год тому в зад было украинское видео об этом материале в виде плащ-накидки. У нас их в армии нет, у козломордых - будь ласка.
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04.02.2024 17:10 Ответить
А вы точно уверены что в украинской армии их нет?
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04.02.2024 17:39 Ответить
Я точно НЕ уверен, что они есть, по крайней мере мне больше инфа о таком материале нигде не попадала.
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04.02.2024 17:45 Ответить
не впевнений- не нагоняй хвилю
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04.02.2024 18:02 Ответить
Хвиля вон, на видео, шары протри и смотри.
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04.02.2024 18:07 Ответить
а что будет в Мексике - мексиканцы..©
"мацкальська вундервафля"
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04.02.2024 17:12 Ответить
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04.02.2024 17:35 Ответить
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04.02.2024 18:25 Ответить
Новое пончо
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04.02.2024 17:39 Ответить
Так, пончик у пакеті з коричневою начинкою.
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04.02.2024 18:25 Ответить
ну ноги прикрывать эти 3.14дорасы научатся, но небо закрыть им не удастся.
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04.02.2024 18:38 Ответить
Ману Чао треба було слухати, пдр
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04.02.2024 19:00 Ответить
коли ліцензія на відстріл не потрібна
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04.02.2024 19:19 Ответить
І тут мексіканьці! Де Трамп?
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04.02.2024 23:37 Ответить
 
 