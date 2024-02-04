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война (47275) ликвидация (1985) 92 отдельная штурмовая бригада (160)

Горящий оккупант поднял палец вверх, оценив точный сброс боеприпаса наших бойцов. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Перед смертью российский солдат оценил мастерство аэробомбера 92-й отдельной штурмовой бригады. Наш воин точным сбросом боеприпаса ликвидировал россиянина, поджегши его.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.

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Топ комментарии
+68
ви прикиньте, як його задовбало існування, в тому саранську з тією прасковьєй, що воно дякує за ізбавлєніє.
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04.02.2024 17:55
+50
Ви жадали цієї землі, ви в ній і опинитесь!
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04.02.2024 17:53
+47
Он под наркотой
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04.02.2024 17:58
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Біля мертвого примостувся курва... Добити нелюда окупанта
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05.02.2024 08:44 Ответить
Цікаво що за хлопалки такі, які під тілом рвуться і тіло майже не ушкоджене???
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05.02.2024 08:46 Ответить
Дикий,дебилкуватый народишко. Их реально задолбала их жизнь и они рады что подыхают.
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05.02.2024 10:54 Ответить
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