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Горящий оккупант поднял палец вверх, оценив точный сброс боеприпаса наших бойцов. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
Перед смертью российский солдат оценил мастерство аэробомбера 92-й отдельной штурмовой бригады. Наш воин точным сбросом боеприпаса ликвидировал россиянина, поджегши его.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Бутусов Плюс.
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