Максимальное уважение, благодарность всем воюющим и работающим ради государства, - Зеленский 4 февраля посетил Запорожскую и Днепропетровскую области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский 4 февраля выступил с традиционным видеообращением, в котором рассказал о рабочем визите в Запорожскую и Днепропетровскую области.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.
Украинский президент отметил: "Утром – Работино, одна из самых жестких частей фронта, Запорожское направление. Лично поблагодарил воинов, наградил непосредственно на передовой пятерых из лучших – тех, кто отличился в боях в течение этих недель.
День – Воздушное командование "Схід". Доклад и подробный разговор о защите неба над Днепровщиной. Опасность постоянная, высокая, Россия рассматривает регион как одну из основных мишеней для террористических атак. Работаем, чтобы добавить возможности сбивать ракеты, дроны.
Сейчас – Кривой Рог, весь район и другие громады области, совещание по энерго- и водообеспечению городов и сел Днепровщины, в том числе и Кривого. Защита энергообъектов. Усиление мобильных огневых групп, ПВО, РЕБ. Восстановление энергомощностей. Я благодарю всех, кто в эти дни оперативно возобновил энергоснабжение после недавних ударов – каждую ремонтную бригаду.
Максимальное уважение, благодарность всем, кто воюет ради государства, работает ради Украины, украинцам и всем, кто помогает – каждому волонтеру, каждому волонтерскому сообществу. Всем, кто в государстве и вместе с государством".
Пожалуйста, подождите...
https://republic.com.ua
ВОЮЄМО ЗА УРЯД ПОЛІТИЧЧНОЇ ЄДНОСТІ ЗА ПАРЛАМЕНТ ! Як написав Омелян ( не дослівно) - з 5-6 менеджерів ЗЕ повинен лишитися один - це буде його шанс увійти історію а не вляпалися . Час кулькульгавої ЗЕкачки прийняти рішення не тільки заради України а заради своїх дітей!
всенародно обраного і бажано без ніяких знань по медицині.
сантехніка якогось, наприклад...
А депутаты не хотят за подяку поработать?
Краще помогти матеріально.
А от піарщики Зеленського продовжують дивувати.
Піар Зеленського - тупий нудний іржавий совок.
Хоча - який об'єкт - такий і піар.
Зеленський - викапаний пізній Брежнєв, навіть гундосить схоже.
потім вже якось будеш свистіти про "максимальну повагу, вдячність усім, хто воює та працює заради держави"...
чи може дермак розповів казочку, що держава - то ти, Найвеличнівшивий?
@mil_in_ua
Окупанти обстріляли Херсон новітніми високоточними ракетами "Гром-1" Треба зазначити, що це перший підтверджений випадок застосування росіянами ракет цього типу на херсонському напрямку.
А ми все в асфальт закатали
https://www.epravda.com.ua/rus/weeklycharts/2024/02/1/709412/
@13Hellis_13
В результаті скоординованої роботи невідомої групи ворогів України (яки керують Україною) у фейсбуці був видалений допис Тетяни Чорновол про нагородження її Срібним хрестом Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним.
Максимальні зарплати, премії та пільги Офісу преЗЕдента, Кварталу 95, Дизельшоу, Лєнє Кравєц, братам Стефанчукам, Аллє Басалаєвій і решті ЗЕкоМанди, цифровій армії ЗЕботів, поліції і ТЦК.
В. Зеленський.
BY ЮРИЙ ON 03.02.2024УКРАИНА
В руках президента Зеленського зосереджена вся повнота влада. Тому саме він і несе повну відповідальність за все, що відбувається в країні. Всі гілки влади, всі структури очолюють люди, які мають пряме відношення до президента. І ці всі люди - свої до кінчиків нігтів на ногах і руках. Бо вони - сусіди, друзі, друзі друзів, колеги, сестри і брати колег і так далі. Звісно, серед них не всі тамади на весіллях.
Але, повторюю в тисячний раз, країну хакнули у 2019 році. Країна дісталась людям з мозком і рівнем підлітків, яких раптово, замість проживання пубертату у звичних умовах, занесло у владу і вони очманіли від того, що тепер можуть все.
Не даремно з'явилась у нас тут фраза, як відповідь на питання - чому вони так роблять? - ТОМУ ЩО МОЖУТЬ.
Можуть посадити Червінського. І випустити голову суду Князева. Зменшивши в кілька разів заставу.
Можуть заплатити мільярди з бюджету за зброю, а зброю не поставити взагалі.
Можуть почати будувати дороги замість укріплень на полі бою.
Оті яйця по 17 гривень - не найстрашніше, що відбувалось і продовжується відбуватися в країні.
Найбільша проблема зараз - це Зеленський і його єрмаки.
Все голосніше лунає, що, схоже, влада не збиралась захищати країну ні тоді. ні зараз. Схоже, країні готували долю Маріуполя і Бучі.
А тут раптом українці стали на захист. Не поїхали на шашлики, як їх настійливо просили.
А тут раптом у генерала Залужного був план, який тримався в секреті від нашого шапіто. І саме військові врятували країну в перші дні. Коли весь світ поставив на нас хрест.
Влада спробувала ще погратися з підписанням так званих Стамбульських угод, але розтерзані тіла в Бучі, Ірпіні, Мощуні не дали.
Я знаю, що притомні люди були в глибокому здивуванні, коли про наш контрнаступ кричали з будь-якої праски. Якого милого?! Росіян лякали? Оці постійні інтерв'ю, оця кава у Криму?!
Я не розуміюсь на військових стратегіях і тактиках. Але хіба так роблять, коли готують серйозний наступ чи серйозну операцію? Навіщо тримати на такому адреналіні людей, які не військові? Навіщо оці порожні балачки і підвищення градусу напруги у суспільстві?
Можна як завгодно ставитися до книжки Саймон Шустера, яку він написав про нашого шоумена. Але там є страшні, як на мене, речі. Наприклад про те, як з певного часу Зеленський почав втручатися у військові справи. І розповідати генералам, як наступати, де наступати, чим наступати і так далі.
Слідом Bild пише, що Залужний ще кілька тижнів тому хотів вивести війська із Авдіївки, вирівняти фронт і полегшити оборону. Проте Зеленський відмовив.
Раніше таке саме було з Бахмутом. Як все закінчилось, ми знаємо. Зате циніки із оп співають тепер про «фортецю Бахмут». Забувши про тисячі втрачених життів, які генерал прагнув зберегти. Всупереч думці Залужного, Зеленський наполягав на утриманні Бахмуту влітку 2023 року.
Ви уявляєте собі цю картину?! Людина, яка навряд чи прочитала десяток товстих книжок в своєму житті, яка навряд чи може сконцентровано прочитати хоч один серйозний документ, раптом стала стратегом і тактиком на війні?! Так, я пам'ятаю, що ….. нерозумні виборці обрали його верховним головнокомандуючим. Насміялись, пацани і дівчата?
Біда у нас. Мстива, недалеко і обмежена людина керує країною під час тяжкої війни.
Я тепер думаю: а, може, вибори під час війни не така вже і погана думка? Ми можемо фізично не дожити до наступних. У вас є вілла в Італії? Ну от. А у Зеленського є. Його евакуюють. А вас?
Суспільство лихорадить від чуток. Військових високого рангу погрожують посадити до в'язниці, хочуть списати свої пройоби з півднем. Відправили у полон під гарантії звільнення найдобірніших вояків - азовців, і вже 2 роки ні слуху, ні духу.
Страшно мені було не на початку війни. Страшно мені зараз.
Він звільнить Залужного. Все до того йде. Хіба що триматимуть за руки і битимуть по голові, щоб не підписував Указ.
Все, що відбувається з генералом, головнокомандувачем ЗСУ, дуже показове і прогнозоване. І не лише з ним.
А як можна працювати, коли тебе кожного дня звільняють?!
Подобається це Зеленському чи не подобається, але Залужний став легендарною фігурою, яка вже міфологізована. Чи є недоліки у генерала? Та певне, що є. Але у боротьбі з міфами ще ніхто не виграв. І Зеленський не виграє.
До речі, існують чутки, щоб позакривати роти всім і звільнити Залужного безболісно, на його місце розглядають «Редиса», Дениса Прокопенка. Типу а що ви маєте проти легендарного Героя України? Нацгвардієць, недостатньо кваліфікації? Та фігня.
Окреме місце в пеклі обов'язково буде для тих, хто став брехливим рупором нинішньої влади і адвокатує ту хрєнь, яку продукує оп і найвеличніший. До речі, слідкуйте, хто активно обсирає зараз статтю Залужного на CNN. Бо вже почалось. У влади є гроші на ботоферми і на окремих дорогих ломів.
Якби ото вони скільки зусиль на країну направляли, а не на свої політичні проєкти і рейтинги, то все було би значно краще.
Ми мали різних президентів. Але такого горя у нас ще не було.
P. S. І навіть не починайте про «розхитування човна» і «розгін зради». Це я написала найм'якший варіант із можливих.
Zoya Kazanzhy