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Днепропетровщина (2926) Зеленский (16621) Кривой Рог (1144)

Зеленский в Кривом Роге провел совещание по энерго- и водоснабжению городов и сел области. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Экономика

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетил Кривой Рог, где провел совещание по водоснабжению и защите объектов энергетики городов и сел Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Кривой Рог. Провел совещание по энерго- и водоснабжению городов и сел Днепровщины, в частности, Никополя, Марганца, Покрова, части Кривого Рога и Криворожского района. Говорили о защите критической инфраструктуры, усилении мобильных огневых групп, ПВО и РЭБ, восстановлении энергомощностей. Отдельный доклад – защита от диверсантов и коллаборантов. Спасибо всем, кто работает ради безопасности региона. Спасибо всем, кто восстанавливает нашу инфраструктуру после ударов врага".

Смотрите также: Максимальное уважение, благодарность всем воюющим и работающим ради государства, - Зеленский 4 февраля посетил Запорожскую и Днепропетровскую области. ВИДЕО
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Топ комментарии
+22
Совок совком боже яке воно совдеповське це треба презу вирішувати усе Ваш піар дуже смердить після спроби відставки Залужного
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04.02.2024 19:58
+20
Мама с папой в Италии. Чі вони дурні тут з нами сідіти під обстріламі?
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04.02.2024 19:51
+16
До речі, порофоботи, ви даремно тут гоните на ВладімОлександровича. Він дуже обізнана людина. Осьб дивиться самі, провів нараду з питань ППО там, тут провів нараду з питань енергетиці та водопостачання, там проведе нараду з питань фекальних стіків та проблем каналізації, потім проведе нараду з питань ********* бачення веденя контактного бою рядовим складом ЗСУ, з головним сержантом проводив нараду з питань реформи сержантській реформи чі то форми, медична сфера у нього на особистому контролі, я вже не кажу про наради з питань асфальтоукладання, закупивлі барабанів та відбудови стадіонів і підвищення тарифів на опалення з електроенергією для населення та багато іншого. І все це потужно, дуже потужно. А до травня 2019 року він міг тількі імітувати гру піпіською на роялі, серити на Україну та украінців і красти грощі сумісно з Беней. І скажить мені, шо він не найвЯлічайша особистисть **********. Потужна така особистість. Так шо вам шах та мат, порохоботи.
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04.02.2024 20:08
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Правила форума Совет форумчан
до папи з мамою зайшов ?
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04.02.2024 19:50 Ответить
Мама с папой в Италии. Чі вони дурні тут з нами сідіти під обстріламі?
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04.02.2024 19:51 Ответить
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04.02.2024 20:13 Ответить
Нічого важливішого в нього зараз немає???
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04.02.2024 20:02 Ответить
є.

помішать криворізьким енергетикам робити свою роботу
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04.02.2024 20:05 Ответить
Аби щось робити
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04.02.2024 21:47 Ответить
має право поки що не кульгава качка
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04.02.2024 20:13 Ответить
Ні, бо вони відмовились від нього і заховались десь далеко, щоб випадково не знайшов!
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04.02.2024 20:19 Ответить
а він папіньку на довічну державну стипендію хоче спіймати ?
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04.02.2024 20:21 Ответить
А папінька "гордий" - він спеціально заховався, щоб не отримувати стипендію за блатом!
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04.02.2024 20:26 Ответить
Був в гостях у мами і у папи.
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04.02.2024 19:51 Ответить
ніт, вони на родіну прєдков виїхали.
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04.02.2024 19:56 Ответить
Ніт, вони з історичної родіни ще перед 7 жовтня виїхали до ЕС.
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04.02.2024 19:59 Ответить
я за ними не слідкую, але звідки знали?
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04.02.2024 20:06 Ответить
Так він їх і у лютому 2022 до Норвегії відправив. Зазжалегідь. Ще дня за 4 чі за 7 днів до 24 лютого. Як знав.
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04.02.2024 20:10 Ответить
сранно, шашличками батьків не захотів пригостити, за кордон відправив.
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04.02.2024 20:14 Ответить
Потужно провів? Юзіку орден вручив? Чі цей хряк за кордоном?
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04.02.2024 19:52 Ответить
А дійсно? куди зник кнур Юзік?
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04.02.2024 20:07 Ответить
Українці втомились від телемарафону «Єдині новини», - The New York Times



The New York Times опублікувало статтю про втому українців від телемарафону «Єдині новини», який мав стати протидією російської пропаганди, а в результаті став розчаруванням для українців.

Про це йдеться в статті «Це державна пропаганда»: українці уникають теленовин через затягування війни» ..

А поки у нас шостий місяць не призначено Міністра культури та інформаційної політики, російське керівництво вже підготувало розвиток «культурних програм» на окупованих українських територіях на 2024 рік.

Зокрема, росіяни збираються створити медіаконгломерат «Нові регіони», який працюватиме над медіапроєктами на окупованих територіях України за підтримки федерального уряду рф.

Наші вороги дуже добре розуміють важливість культурно-інформаційної політики, особливо - під час війни.

Рашисти зросійщували та забивали лайном мізки українцям роками, десятиріччями, сторіччями. Русской (так званою) культурой, русской попсой, русскім (так званим) роком , русскімі сєріаламі, русскімі каналами тощо тощо - все це мало бути єдиним інформаційно-культурним простором, що в свою чергу мав стати базою та підґрунтям та подальшого поглинання України москвою.

Саме це відбувалося в Україні всі роки незалежності: за спеціальними програмами, спецопераціями та медіапроєктами російського уряду. Зусиллями ернстів, суркових, медведчуків, гордонів та рештою гебнею - руками українських манкуртів. Через «дні русской літєратури» в українських школах, екскурсії до москви і пітєра, через російські програми, квн-и, концерти, інтервʼю російських гастролерів - і так до безкінечності.

Те саме вони роблять і зараз: офіційними урядовими спецпроєктами на окупованих територіях та гібридними спецопераціями на контрольованих Україною територіях.

А в цьому їм допомагають, як і завжди: українські манкурти, зрадники, українофоби та русофіли - через впровадження медіапроєктів на окупованих територіях та через просування російського й паплюження українського на контрольованих територіях. Через канали коломойських-медведчуків, через тих сами гордонів, голованових, арєстовічєй, смірнових, через просування російського гімноконтенту різними блогерами, марафонами, гімноканалами (на гроші українських платників податків) так званого іномовлення й марафону, та гімногумору 95 кварталу.

Тому вважаю непризначення протягом півроку (особливо під час екзестенційної війни) Міністра культури та інформаційної політики - прямим саботуванням розвитку української культури, політичним тиском на культурні інституції, відмовою від підтримки українських культурних проєктів, перешкодою для розширення культурних можливостей українського суспільства, а також свідомим саботування інформаційної політики, обмеженням доступу до інформації, контролем над медіа, маніпуляціями з метою впливу на суспільну думку, розповсюдженням дезінформації та політичним тиском на засоби масової інформації.

Поза тим, думаю, що мало хто наразі захоче поставити під ризик свою репутацію, ставши Міністром культури та інформаційної політики єрмаківсько-подоляцької епохи мамкіних піарників, а призначити на цю посаду умовну Мосейчук (тобто прокладку-підстилку оп) викличе черговий резонанс, невдоволення в суспільстві та ще більше зниження рейтингів президента.

А тому, маємо те, що маємо: замість культурних та інформаційних програм із розвитку й захисту українського - 95 квартал, унітазний гумор, оскотинення, марґіналізацію та антиукраїнізацію суспільства. Вбивство всього українського - як зовнішнім, так і так внутрішнім ворогом.

Як це спинити, як змінити, як вижити?

Уряд національного порятунку, притягнення до відповідальності всіх, хто просуває проросійські/антиукраїнські/антимайданівські/прокремлівські наративи (бажано, починаючи з 2014 року), заборона рпц та російського контенту, відсторонення від політичних та державних процесів/посад всіх, хто мав стосунок до опзж та інших проросійських сил, словом - продумана, системна, послідовна робота із забезпечення національної безпеки України. Тільки так ми зможемо отримати гарантії безпеки та вступ України до ЄС і НАТО. Це і буде закінченням (цієї) війни.

Oksana Bailo

NYT розтовкмачує зеленій владі, що розслаблення в країні, відірваність від реалій на фронті - це наслідок діяльності телемарафону. Телемарафон необхідний для влади, як «рупор уряду».

NYT повідомляє про вплив уряду не тільки на редакційну новинну політику, але й на позбавлення опозиційних каналів телеефіру.

Видання прямо, не завертаючи в папірці, робить висновок «Телемарафон перетворився на піар-операцію для пана Зеленського, який залишається політичною фігурою, якій найбільше довіряють в Україні, але за останні місяці його рейтинги знизилися.»

Отже, не тільки українці розуміють, що необхідність створення марафону була продиктована не інтересами України, а інтересами рейтингів Зеленського, які до телемарафону були вже нижчі 30%. А якщо б українці дізнались правду про про@би влади по підготовці до вторгнення, скільки загинуло внаслідок такої діяльності мирних жителів і військових, то рейтинг би просто випарувався.

Марафону вдалось неможливе.

Порошенка звинувачували у всьому, за що він не відповідав - у підвищенні тарифів, у зростанні цін на цибулю, у відсутності лампочки в під'їзді. Без марафона ніхто не знав, скільки було зроблено Порошенком у дипломатичній сфері, обороні, реформі держінституцій і головній реформі, з якою він йшов на вибори - децентралізації.

Завдяки запровадженню марафону українці забули, що Зеленський відповідає за міжнародну політику, яку він повністю провалив, і за нашу безпеку, яку він про@бав. За КУ Зеленський відповідає за мобілізацію, якою він знехтував перед вторгненням і від якої він відкараськується тепер.

От в чому рекордсмени зелені слуги, то в придумуванні трюків для збереження рейтингів.
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04.02.2024 20:12 Ответить
Який він "продуктивний",У нього часом двійника нема ,як у його бившого куміра йухла? І зеля тут і зезеля там. Вже нудить від цього утирка.
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04.02.2024 19:55 Ответить
А чому"бившого"?! Це приклад для нього у всьому!
Він копіює Вову ху і бульбаша як може!
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04.02.2024 20:04 Ответить
Ну , раніше він цевідкрито висловлював ,свою любов до расии і йухла на чіста рузькам язікє. Ще й і на колінах стояв і Україну хаяв на чому світ стояв, і це все не завадило "мудрому" наріду обрати "достойного" гетьмана))))((((
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04.02.2024 20:10 Ответить
а планьорку в колгоспі провів?
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04.02.2024 19:55 Ответить
Офігітєльний енергетик і гідролог.
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04.02.2024 19:56 Ответить
Пости, всі такі доброзичливі! Підіть, шавки, за халошу його укусіть...
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04.02.2024 19:57 Ответить
а ти назви хоч шось одне, за що його поважати ?
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04.02.2024 20:01 Ответить
Так його народ ''любить''! Не подобається правда? Іди далі лайномарахфет дивися.
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04.02.2024 20:04 Ответить
Піди лизни йому резинові чобітки!
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04.02.2024 20:16 Ответить
Відрижка зелено-синьої шмарклі, йди геть звідси!
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04.02.2024 20:48 Ответить
То, что нужно было делать еще весной 2023, начали делать только осенью. Когда клюнул жареный петух. Хотя народу отчитались о 96% готовности.
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04.02.2024 19:57 Ответить
Совок совком боже яке воно совдеповське це треба презу вирішувати усе Ваш піар дуже смердить після спроби відставки Залужного
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04.02.2024 19:58 Ответить
"Постоянно растет процент жиров в масле"
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04.02.2024 20:03 Ответить
Приїхав дав мудрі настанови !
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04.02.2024 21:43 Ответить
О! Так воно не тільки геніальний військовий,а ще й неперевершений водовідвідник(висмоктувач лайна)!
Все! Кр.Рогу хана! Лайном затопить.
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04.02.2024 20:00 Ответить
А на Стєрхах з голим торсом ще не літав?
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04.02.2024 20:01 Ответить
Щоб краще в макитри зеЛОХторату сцяти з височини?!
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04.02.2024 20:05 Ответить
Добре було, таку нараду проводити в усіх містах та селах, які виявилися непідготовленими владою Зеленського Стефанчука Шмигаля, до відбиття широкомасштабної війни ***** з 2019 року!!!
Можливо, потягнуло на місце злочину….
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04.02.2024 20:01 Ответить
Можливо скажу дурню, але думаю що ця війна з позицій бубочки і його свити йде за право самим грабувати Україну і не ділитися з Москвою.
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04.02.2024 20:03 Ответить
До речі, порофоботи, ви даремно тут гоните на ВладімОлександровича. Він дуже обізнана людина. Осьб дивиться самі, провів нараду з питань ППО там, тут провів нараду з питань енергетиці та водопостачання, там проведе нараду з питань фекальних стіків та проблем каналізації, потім проведе нараду з питань ********* бачення веденя контактного бою рядовим складом ЗСУ, з головним сержантом проводив нараду з питань реформи сержантській реформи чі то форми, медична сфера у нього на особистому контролі, я вже не кажу про наради з питань асфальтоукладання, закупивлі барабанів та відбудови стадіонів і підвищення тарифів на опалення з електроенергією для населення та багато іншого. І все це потужно, дуже потужно. А до травня 2019 року він міг тількі імітувати гру піпіською на роялі, серити на Україну та украінців і красти грощі сумісно з Беней. І скажить мені, шо він не найвЯлічайша особистисть **********. Потужна така особистість. Так шо вам шах та мат, порохоботи.
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04.02.2024 20:08 Ответить
Гундос Потужнович🫡
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04.02.2024 20:12 Ответить
нараду двірників проводив ?
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04.02.2024 20:12 Ответить
Тупа показуха
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04.02.2024 20:12 Ответить
...а рейтинг трохи підніме.
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04.02.2024 20:53 Ответить
Феодал приїхав у своє помістя і показав турботу за своїх підданих ... Чекайте, зараз вже не 16 сторіччя. Вже на Марсі роботи їздять, Два Вояжери вийшли за межі сонячної системи, скоро відкриють нові планети схожі на Землю.... А громадянам України пропонують гордитися візитом феодала до свого "наділу".
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04.02.2024 20:13 Ответить
Як колись сказав О. Гончаренко, російська мова це не мова путіна (****@). Так і зараз, Кривий Ріг " не своє помістя ", а українське місто.
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04.02.2024 20:27 Ответить
Юрист, артист, презендент, военноначальник, энергетик, гидротехник....
Итить-колотить одарённая личность!?
А как начинал?
Был простым 4-х кратным уклонистом.....
П.С.
Украина - страна немыслимых социальных лифтов. Правда, в большинстве случаев лифт едет вниз....
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04.02.2024 20:14 Ответить
Оцініть, який він "потужний". Як тільки вилазить з бункера, так, навіть, ворожі МІГи бояться злітати!
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04.02.2024 20:14 Ответить
А в бункері, як стверджують "бабушкі Зє", коли всовує скумбрії то в неї соплі течуть, а як висовує ковдра в дупу лізе... Гігант во всьом...
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04.02.2024 20:21 Ответить
Куди там тому аристократу Чєрчилю з Нобелівською премією по літературі до "народного енергетика всіх водоканалів та каналізації України"...
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04.02.2024 20:15 Ответить
так там же небезпечно ,а що як прилетить???
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04.02.2024 20:16 Ответить
Від пуйла буратінці ніколи не прилетить.
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04.02.2024 20:57 Ответить
Годі вже іронізувати над Зеленським. Давайте припинимо. А будемо вимагати від нього. Добровільно піти у відставку. Він зробив своє. Тепер інший буде продовжувати інше. З Зеленського будівничого воєнної економіки не вийшло. Не з того боку почав він будувати мільйону армію дронів.
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04.02.2024 20:20 Ответить
что то ты ему лёгкий путь придумал, на зону по ст 111 пусть идёт добровольно
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04.02.2024 20:25 Ответить
Вироки тільки після війни. Зараз потрібно лише одне. НЕ ЗАВАЖАТИ ВІЙСЬКОВИМ. І допомагати всім чим можемо.
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04.02.2024 20:31 Ответить
Згідний на всі сто! Він своє вже зробив...Нехай іде по-доброму...Війна -це не його, хай це визнає , і йде. Не потрібно заважати мудрим військовим. За це, народ України йому дуже буде вдячний.
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04.02.2024 20:46 Ответить
Добровольно,насмешил.
Он вон каких хороших дорог настроил
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04.02.2024 21:39 Ответить
Ще й збочинець? У бункері з рибиною?
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04.02.2024 20:24 Ответить
І з Мівіною теплою теж.
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04.02.2024 20:31 Ответить
Ну раз мівіну з рибою, то точно!
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04.02.2024 20:32 Ответить
с скумбрией?
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04.02.2024 20:37 Ответить
по 8 гривень
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04.02.2024 20:41 Ответить
нарід має право звільняти ( гнати в шию) неефективних менеджерів, наприклад зечмонського
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04.02.2024 20:37 Ответить
Та в цього вже закінчується термін придатності. Хоч правильно списувати неякісний продукт до закінчення цього терміну!
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04.02.2024 20:43 Ответить
А я думаю, чому в ту сторону навіть не стріляють. Завтра преЗедента в Авдіївку на місяць.
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04.02.2024 20:42 Ответить
Цікаво, а коли уроки гри на піаніно давати почне?
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04.02.2024 21:00 Ответить
ВСУ денег не дождутся.
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04.02.2024 21:38 Ответить
Все! Пипець енерго-водопостачанню!
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04.02.2024 21:45 Ответить
Цікаво подивитись цю нараду!! Що він там піздів...
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04.02.2024 21:48 Ответить
Узяв під особистий контроль?
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04.02.2024 22:03 Ответить
Вах - вах-вах! Який молодець, і коваль, і жнець, і на піано гравець!
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04.02.2024 22:09 Ответить
 
 