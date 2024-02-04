Зеленский в Кривом Роге провел совещание по энерго- и водоснабжению городов и сел области. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетил Кривой Рог, где провел совещание по водоснабжению и защите объектов энергетики городов и сел Днепропетровской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.

В сообщении отмечается: "Кривой Рог. Провел совещание по энерго- и водоснабжению городов и сел Днепровщины, в частности, Никополя, Марганца, Покрова, части Кривого Рога и Криворожского района. Говорили о защите критической инфраструктуры, усилении мобильных огневых групп, ПВО и РЭБ, восстановлении энергомощностей. Отдельный доклад – защита от диверсантов и коллаборантов. Спасибо всем, кто работает ради безопасности региона. Спасибо всем, кто восстанавливает нашу инфраструктуру после ударов врага".

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