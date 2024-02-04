Зеленский в Кривом Роге провел совещание по энерго- и водоснабжению городов и сел области. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Экономика
Президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита посетил Кривой Рог, где провел совещание по водоснабжению и защите объектов энергетики городов и сел Днепропетровской области.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном телеграм-канале Зеленского.
В сообщении отмечается: "Кривой Рог. Провел совещание по энерго- и водоснабжению городов и сел Днепровщины, в частности, Никополя, Марганца, Покрова, части Кривого Рога и Криворожского района. Говорили о защите критической инфраструктуры, усилении мобильных огневых групп, ПВО и РЭБ, восстановлении энергомощностей. Отдельный доклад – защита от диверсантов и коллаборантов. Спасибо всем, кто работает ради безопасности региона. Спасибо всем, кто восстанавливает нашу инфраструктуру после ударов врага".
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помішать криворізьким енергетикам робити свою роботу
The New York Times опублікувало статтю про втому українців від телемарафону «Єдині новини», який мав стати протидією російської пропаганди, а в результаті став розчаруванням для українців.
Про це йдеться в статті «Це державна пропаганда»: українці уникають теленовин через затягування війни» ..
А поки у нас шостий місяць не призначено Міністра культури та інформаційної політики, російське керівництво вже підготувало розвиток «культурних програм» на окупованих українських територіях на 2024 рік.
Зокрема, росіяни збираються створити медіаконгломерат «Нові регіони», який працюватиме над медіапроєктами на окупованих територіях України за підтримки федерального уряду рф.
Наші вороги дуже добре розуміють важливість культурно-інформаційної політики, особливо - під час війни.
Рашисти зросійщували та забивали лайном мізки українцям роками, десятиріччями, сторіччями. Русской (так званою) культурой, русской попсой, русскім (так званим) роком , русскімі сєріаламі, русскімі каналами тощо тощо - все це мало бути єдиним інформаційно-культурним простором, що в свою чергу мав стати базою та підґрунтям та подальшого поглинання України москвою.
Саме це відбувалося в Україні всі роки незалежності: за спеціальними програмами, спецопераціями та медіапроєктами російського уряду. Зусиллями ернстів, суркових, медведчуків, гордонів та рештою гебнею - руками українських манкуртів. Через «дні русской літєратури» в українських школах, екскурсії до москви і пітєра, через російські програми, квн-и, концерти, інтервʼю російських гастролерів - і так до безкінечності.
Те саме вони роблять і зараз: офіційними урядовими спецпроєктами на окупованих територіях та гібридними спецопераціями на контрольованих Україною територіях.
А в цьому їм допомагають, як і завжди: українські манкурти, зрадники, українофоби та русофіли - через впровадження медіапроєктів на окупованих територіях та через просування російського й паплюження українського на контрольованих територіях. Через канали коломойських-медведчуків, через тих сами гордонів, голованових, арєстовічєй, смірнових, через просування російського гімноконтенту різними блогерами, марафонами, гімноканалами (на гроші українських платників податків) так званого іномовлення й марафону, та гімногумору 95 кварталу.
Тому вважаю непризначення протягом півроку (особливо під час екзестенційної війни) Міністра культури та інформаційної політики - прямим саботуванням розвитку української культури, політичним тиском на культурні інституції, відмовою від підтримки українських культурних проєктів, перешкодою для розширення культурних можливостей українського суспільства, а також свідомим саботування інформаційної політики, обмеженням доступу до інформації, контролем над медіа, маніпуляціями з метою впливу на суспільну думку, розповсюдженням дезінформації та політичним тиском на засоби масової інформації.
Поза тим, думаю, що мало хто наразі захоче поставити під ризик свою репутацію, ставши Міністром культури та інформаційної політики єрмаківсько-подоляцької епохи мамкіних піарників, а призначити на цю посаду умовну Мосейчук (тобто прокладку-підстилку оп) викличе черговий резонанс, невдоволення в суспільстві та ще більше зниження рейтингів президента.
А тому, маємо те, що маємо: замість культурних та інформаційних програм із розвитку й захисту українського - 95 квартал, унітазний гумор, оскотинення, марґіналізацію та антиукраїнізацію суспільства. Вбивство всього українського - як зовнішнім, так і так внутрішнім ворогом.
Як це спинити, як змінити, як вижити?
Уряд національного порятунку, притягнення до відповідальності всіх, хто просуває проросійські/антиукраїнські/антимайданівські/прокремлівські наративи (бажано, починаючи з 2014 року), заборона рпц та російського контенту, відсторонення від політичних та державних процесів/посад всіх, хто мав стосунок до опзж та інших проросійських сил, словом - продумана, системна, послідовна робота із забезпечення національної безпеки України. Тільки так ми зможемо отримати гарантії безпеки та вступ України до ЄС і НАТО. Це і буде закінченням (цієї) війни.
Oksana Bailo
NYT розтовкмачує зеленій владі, що розслаблення в країні, відірваність від реалій на фронті - це наслідок діяльності телемарафону. Телемарафон необхідний для влади, як «рупор уряду».
NYT повідомляє про вплив уряду не тільки на редакційну новинну політику, але й на позбавлення опозиційних каналів телеефіру.
Видання прямо, не завертаючи в папірці, робить висновок «Телемарафон перетворився на піар-операцію для пана Зеленського, який залишається політичною фігурою, якій найбільше довіряють в Україні, але за останні місяці його рейтинги знизилися.»
Отже, не тільки українці розуміють, що необхідність створення марафону була продиктована не інтересами України, а інтересами рейтингів Зеленського, які до телемарафону були вже нижчі 30%. А якщо б українці дізнались правду про про@би влади по підготовці до вторгнення, скільки загинуло внаслідок такої діяльності мирних жителів і військових, то рейтинг би просто випарувався.
Марафону вдалось неможливе.
Порошенка звинувачували у всьому, за що він не відповідав - у підвищенні тарифів, у зростанні цін на цибулю, у відсутності лампочки в під'їзді. Без марафона ніхто не знав, скільки було зроблено Порошенком у дипломатичній сфері, обороні, реформі держінституцій і головній реформі, з якою він йшов на вибори - децентралізації.
Завдяки запровадженню марафону українці забули, що Зеленський відповідає за міжнародну політику, яку він повністю провалив, і за нашу безпеку, яку він про@бав. За КУ Зеленський відповідає за мобілізацію, якою він знехтував перед вторгненням і від якої він відкараськується тепер.
От в чому рекордсмени зелені слуги, то в придумуванні трюків для збереження рейтингів.
Він копіює Вову ху і бульбаша як може!
Все! Кр.Рогу хана! Лайном затопить.
Можливо, потягнуло на місце злочину….
Итить-колотить одарённая личность!?
А как начинал?
Был простым 4-х кратным уклонистом.....
П.С.
Украина - страна немыслимых социальных лифтов. Правда, в большинстве случаев лифт едет вниз....
Он вон каких хороших дорог настроил