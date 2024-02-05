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Новозеландские военные провели специальный традиционный обряд в поддержку украинцев. ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

В сети опубликована видеозапись, на которой новозеландские военные проводят специальный традиционный обряд в поддержку украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи группа военных воинственно пританцовывает и выкрикивает лозунги. Один из них держит в руках украинский флаг.

Читайте: Нападение РФ на Украину подрывает доверие к ООН, - глава МИД Новой Зеландии Махута
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Топ комментарии
+39
Біндєровци,що тут ще скажеш
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05.02.2024 09:21
+15
Наслали на *уйла порчу
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05.02.2024 09:24
+15
Потужно, дякую, дуже потужно, дякую. Ось вчиться, як треба потужно підтимувать, за запитання дякую, шо стосується запитання дакую за запитання, потужне запитання дякую - В.А. Зеленський.
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05.02.2024 09:33
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Біндєровци,що тут ще скажеш
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05.02.2024 09:21 Ответить
І погляньте, де серед цих атлетів хоч один дід за 55 років, чи юнак до 20 років?!?!?
А ми цивільними дідами війну виграти збираємося, тримаючи сотні тисяч "прохвесійних тилових силовиків"!!!
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05.02.2024 14:35 Ответить
Гнида.
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05.02.2024 15:27 Ответить
ні, як раз сотні тисяч цивільних по хатках сидять
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05.02.2024 16:46 Ответить
Наслали на *уйла порчу
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05.02.2024 09:24 Ответить
Експресивно !
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05.02.2024 09:25 Ответить
Потужно, дякую, дуже потужно, дякую. Ось вчиться, як треба потужно підтимувать, за запитання дякую, шо стосується запитання дакую за запитання, потужне запитання дякую - В.А. Зеленський.
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05.02.2024 09:33 Ответить
сьогодні ввечері хриплим голосом Зеленського:
"712-1 день війни ....... вдячний нашим новозеландським друзям - дуже круто, молодці, хлопці, також вдячний ....."
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05.02.2024 13:38 Ответить
Якби ж отак в Конгресі США проголосували.
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05.02.2024 09:35 Ответить
Та хер там - Джонсон сказав шо ні за які коврижки не винесе на голосування -- кордон Украіна Ізраіль одним пакетом
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05.02.2024 09:47 Ответить
СтраЩные люди новозеландцы. Они ещё австралийских регбистов так пугают.
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05.02.2024 09:38 Ответить
Круто.
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05.02.2024 09:39 Ответить
Ну хоч так підтримують
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05.02.2024 09:39 Ответить
Супер круто. Ще б переклад, хоч приблизний.
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05.02.2024 09:43 Ответить
Этот обряд/танец называется Хака на языке местных племён.
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05.02.2024 09:56 Ответить
шкода...дуже шкода....що ще НЕ з`явився НОВИЙ СТЕПАН АНДРІЙОВИЧ в Україні....

Він би усю цю світову допомогу направив у вірне русло......
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05.02.2024 09:43 Ответить
Лучше б путин - *уйло покричали и под шумок какой-нибудь кацапский ледокол возле Антарктиды захерачили
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05.02.2024 09:49 Ответить
Трепещіть московські біси.
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05.02.2024 10:42 Ответить
це танок Хака. бачив такий вживу. відео не передасть ту енергію та емоції, яка доступна присутнім )
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05.02.2024 11:27 Ответить
Це нам дуже допоможе! Без цього - ніяк!
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05.02.2024 11:58 Ответить
Аж мурашки по коже ! … 👍❤️🇺🇦
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05.02.2024 12:07 Ответить
Красиво. Хороший вилив злої енергії на ворога.
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05.02.2024 12:18 Ответить
пригадався анекдот
" В Іспанії зібралися люди. Чоловіки такі стрункі підтянуті, одягнені в яскраві костюми, такі спокійні врівноважені. Жінки в довгих сукнях з розпущеним розкішним волоссям так величаво на чоловіків поглядають. Тут випустили бика. Бик бігає навколо пильно всіх розглядаю так зверхньо і спокійно.

І тут якась падла витягує красну тряпку...і всі ніби сказилися...
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05.02.2024 12:36 Ответить
Обряд - сила!
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05.02.2024 12:37 Ответить
ВСЁ ПЗДА РФ !)
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05.02.2024 12:50 Ответить
"...а хто не вступить до нашого гуртка -- виїмо мосК." 👍
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05.02.2024 13:14 Ответить
Топ-сировина для рашистських телеканалів ))

І Н.З. - це ще навіть не країна НАТО !!!

Що ж там за звірине обличчя у агрессивного блоку?
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05.02.2024 13:35 Ответить
Нахєра нам ті ракети-кулемети, як є такі традиційні екзорцисти?
У американському сенаті не пробували провести такий, щоб нам зброю дали?
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05.02.2024 13:41 Ответить
Супер! Это традиционный обряд их аборигенов, маори. Включает высовывание языков аж до подбородка. Считается что это запугивает противников. Их регбийная команда, All Blacks, нечто подобное перед игрой сотворяет. 👍
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05.02.2024 16:21 Ответить
Добре якщо буде братерство між нашими військовими і військовими з інших краін.
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05.02.2024 17:21 Ответить
Це, я так розумію, на випадок коли закінчиться зброя і доведеться жерти москалів.
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05.02.2024 17:37 Ответить
 
 