Новозеландские военные провели специальный традиционный обряд в поддержку украинцев. ВИДЕО

В сети опубликована видеозапись, на которой новозеландские военные проводят специальный традиционный обряд в поддержку украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи группа военных воинственно пританцовывает и выкрикивает лозунги. Один из них держит в руках украинский флаг.

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