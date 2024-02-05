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Новозеландские военные провели специальный традиционный обряд в поддержку украинцев. ВИДЕО
Видео Цензор.НЕТ Война в Украине
В сети опубликована видеозапись, на которой новозеландские военные проводят специальный традиционный обряд в поддержку украинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на записи группа военных воинственно пританцовывает и выкрикивает лозунги. Один из них держит в руках украинский флаг.
Топ комментарии
+39 Петро Вебер
показать весь комментарий05.02.2024 09:21
+15 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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+15 Старый зольдат
показать весь комментарий05.02.2024 09:33
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А ми цивільними дідами війну виграти збираємося, тримаючи сотні тисяч "прохвесійних тилових силовиків"!!!
"712-1 день війни ....... вдячний нашим новозеландським друзям - дуже круто, молодці, хлопці, також вдячний ....."
Він би усю цю світову допомогу направив у вірне русло......
" В Іспанії зібралися люди. Чоловіки такі стрункі підтянуті, одягнені в яскраві костюми, такі спокійні врівноважені. Жінки в довгих сукнях з розпущеним розкішним волоссям так величаво на чоловіків поглядають. Тут випустили бика. Бик бігає навколо пильно всіх розглядаю так зверхньо і спокійно.
І тут якась падла витягує красну тряпку...і всі ніби сказилися...
І Н.З. - це ще навіть не країна НАТО !!!
Що ж там за звірине обличчя у агрессивного блоку?
У американському сенаті не пробували провести такий, щоб нам зброю дали?