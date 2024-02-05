Уничтожен российский дрон минирования на Таврическом направлении, - Тарнавский. ВИДЕО
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На Таврическом направлении Силы обороны уничтожили и обезвредили 143 БПЛА российских захватчиков.
Об этом сообщил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврія" Александр Тарнавский, информирует Цензор.НЕТ.
"На днях подразделение одной из бригад Сил обороны Таврического направления уничтожило нетипичную российскую цель - наземный колесный дрон, или дрон минирования. Он был обнаружен средствами аэроразведки и взлетел в воздух в результате огневого поражения. Детонация взрывчатки с этого дрона зафиксирована на видео", - отметил он.
За минувшие сутки в зоне ОСГВ "Таврія" россияне нанесли 19 авиаударов, 6 ракетных ударов, произошло 38 боевых столкновений, оккупанты совершили 788 артиллерийских обстрелов.
"Наши защитники и защитницы стойко держат оборону и проводят активные действия по определенным направлениям.
Общие потери врага за минувшие сутки составляют 385 человек и 30 единиц военной техники, не считая БПЛА. В частности, 4 танка, 3 ББМ, 3 артсистемы, 2 ПТРК, 1 СПГ (АГС), 11 автомобилей и 6 единиц специальной техники. Также украинские силы обороны уничтожили 2 склада боеприпасов россиян", - добавил Тарнавский.
Также нейтрализованы и уничтожены 143 БПЛА россиян.
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Жак Маржерет: "они грубы и необразованы, невоспитаны, лукавы и вероломны. не уважают ни законов ни совести. заражены развратом содомским и множеством других пороков и постыдных страстей. "
"Работы не любят и преданы пьянству, как нельзя более. Все без различия, мужчины и женщины, мальчики и девочки, предаются пороку пьянства, самого неумеренного."
ЯКОБ УЛЬФЕЛЬДТ: [Эти] люди до такой степени лживы и далеки от стези истины, что им нельзя давать никакой веры, они не держат слова, не считают позором лгать, обманывать и красть. Они ежедневно уворовывали что-нибудь из доставлявшейся нам еды, пива 105, меда 106, и при этом почти половину, не придавая никакого значения [тому], что это становилось нам известно и мы уличали их в краже. В результате я убедился [в том], что нет ни одной категории людей, которая была бы более лишена всякого стыда и страха, чем та, о которой мы говорили.