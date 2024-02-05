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Последствия ударов РФ по Корабельному району Херсона. ВИДЕО
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Российские оккупационные войска ночью обстреливали Корабельный район Херсона из оккупированного левобережья.
Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.
"Ночью армия России с временно оккупированного левобережья ударила по Корабельному району Херсона. Были атакованы жилые кварталы. На местах попаданий возникли пожары", - говорится в сообщении.
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