Последствия ударов РФ по Корабельному району Херсона. ВИДЕО

Российские оккупационные войска ночью обстреливали Корабельный район Херсона из оккупированного левобережья.

Об этом сообщил глава ГВА Роман Мрочко, информирует Цензор.НЕТ.

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"Ночью армия России с временно оккупированного левобережья ударила по Корабельному району Херсона. Были атакованы жилые кварталы. На местах попаданий возникли пожары", - говорится в сообщении.

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