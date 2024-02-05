Оружие оккупанта взрывной волной отбрасывает к украинским воинам: "Автомат наш, сука!". ВИДЕО

Автомат оккупанта прилетел к бойцам 3-й ОШБ после взрыва во вражеском окопе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись необычного способа затрофеивания вражеского оружия опубликована в соцсетях.

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