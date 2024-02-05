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Оружие оккупанта взрывной волной отбрасывает к украинским воинам: "Автомат наш, сука!". ВИДЕО

Видео Цензор.НЕТ Война в Украине

Автомат оккупанта прилетел к бойцам 3-й ОШБ после взрыва во вражеском окопе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись необычного способа затрофеивания вражеского оружия опубликована в соцсетях.

Также смотрите: Бойцы трофеят вооружение и боеприпасы из брошенной оккупантами бронемашины. ВИДЕО
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Топ комментарии
+15
Выгодный обмен. Граната на автомат.
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05.02.2024 12:01
+14
Отлично. Почистить и возвращать 5.45х30 руснявым пид*рам!
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05.02.2024 11:46
+13
То він хлопцям хабаря дав
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05.02.2024 11:44
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То він хлопцям хабаря дав
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05.02.2024 11:44 Ответить
Отлично. Почистить и возвращать 5.45х30 руснявым пид*рам!
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05.02.2024 11:46 Ответить
5.45х39. Ноль и девятка рядом.
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05.02.2024 12:11 Ответить
На тілімарахфоні кажуть .іди в штурмовикі-будь міжіком. Укреп райони є, збудовані рижою лугандонскою гни...ю, бачу-бачу який укріп там, в рукопашну далі пішов заміс.
Піда...и брехливі
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05.02.2024 11:51 Ответить
тєлємарафон тільки перемог.
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05.02.2024 12:07 Ответить
зе-телелохотрон дивитися дуже шкідливо, особливо старшим людям - вимиває мізки до тла !!!

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05.02.2024 13:23 Ответить
Коля-каклета уже высказался. ***** с ухмылкой говорит на камеру, что у депутатов бронь, а у остальных брони нет.
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05.02.2024 12:08 Ответить
Прямо фрістайл якийсь получився👍
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05.02.2024 11:57 Ответить
Да - пздц - можна гранатами перекидатися
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05.02.2024 11:59 Ответить
Штурмовые бои в окопах так и происходят!
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05.02.2024 12:10 Ответить
Выгодный обмен. Граната на автомат.
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05.02.2024 12:01 Ответить
От шо-шо, а торгуватись наші вміють.
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05.02.2024 21:25 Ответить
..Українці - неймовірні, на межі життя і смерті жартують не втрачаючи при цьому гострий розум, адекватну реакцію
ой, не з тією росомахою зв'язався облізлий уzzкій ведмідь
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05.02.2024 12:15 Ответить
бракує шолома з головою....)
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05.02.2024 12:53 Ответить
автомат втік від кацапа)
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05.02.2024 13:15 Ответить
Як і Крим
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05.02.2024 13:39 Ответить
Я вчера смотрел полное видео этого боя, очень сложный бой и ***** не задавался,и до последнего огрызался
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05.02.2024 21:30 Ответить
 
 