Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль. ВИДЕО

Сегодня Украине нужно несколько сотен тысяч рабочих мест, правительство готово эти рабочие месяца предоставить буквально в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В Украине экономика работает. У нас фактически шесть отраслей - это преимущественно отрасли потребления: массовые мероприятия, торговля непродуктовыми товарами, транспортные перевозки, ресторанный бизнес, гостиничный бизнес - они остановлены, чтобы разорвать цепочку заражений и эпидемии. Все критические инфраструктуры, все предприятия-экспортеры, вся экономика сегодня работает", - отметил он.

В то же время глава правительства констатировал, что есть новые условия работы из-за карантина, которые, в частности, предусматривают необходимость соблюдения социальной дистанции.

Вместе с тем Шмыгаль добавил, что с министерствами социальной политики и экономики проводится работа над созданием дополнительных рабочих мест.

"Сегодня Украине нужно несколько сотен тысяч (рабочих мест - ред.), И мы готовы эти рабочие месяца презентовать и предоставить их буквально в ближайшее время, чтобы люди сразу при завершении, смягчении карантинных условий могли двигаться, найти себе работу и обеспечить, как минимум, свою семью средствами на питание", - отметил Шмыгаль.

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