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Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль. ВИДЕО

Сегодня Украине нужно несколько сотен тысяч рабочих мест, правительство готово эти рабочие месяца предоставить буквально в ближайшее время.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом во время брифинга заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"В Украине экономика работает. У нас фактически шесть отраслей - это преимущественно отрасли потребления: массовые мероприятия, торговля непродуктовыми товарами, транспортные перевозки, ресторанный бизнес, гостиничный бизнес - они остановлены, чтобы разорвать цепочку заражений и эпидемии. Все критические инфраструктуры, все предприятия-экспортеры, вся экономика сегодня работает", - отметил он.

В то же время глава правительства констатировал, что есть новые условия работы из-за карантина, которые, в частности, предусматривают необходимость соблюдения социальной дистанции.

Вместе с тем Шмыгаль добавил, что с министерствами социальной политики и экономики проводится работа над созданием дополнительных рабочих мест.

"Сегодня Украине нужно несколько сотен тысяч (рабочих мест - ред.), И мы готовы эти рабочие месяца презентовать и предоставить их буквально в ближайшее время, чтобы люди сразу при завершении, смягчении карантинных условий могли двигаться, найти себе работу и обеспечить, как минимум, свою семью средствами на питание", - отметил Шмыгаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Увеличение количества тестирований, обеспечение больниц и создание рабочих мест, - Шмыгаль на Закарпатье озвучил приоритетные задачи до завершения карантина

Автор: 

карантин (16729) работа (602) экономика (3884) Шмыгаль Денис (2725) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Ты поаккуратнее с заявлениями. Тебе еще списывать бездарность руководства на коронавирус.
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23.04.2020 14:16 Ответить
+11
Що? 40% росту вже завтра?
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23.04.2020 14:14 Ответить
+10
Откуда им взяться дауны ЗЕбильные .Ещё и во время карантина
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23.04.2020 14:15 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Що? 40% росту вже завтра?
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23.04.2020 14:14 Ответить
Да, только безработицы и долгов по зарплате.

Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 9634
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23.04.2020 14:20 Ответить
Ну не завтра,а коли дощ піде-попре економінка,як гриби в чорнобильському лісі.Хоча ліс згорів Економіка України працює, найближчим часом будуть створені додаткові робочі місця, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 2640.Дакакая разніца.После дождичка в четверг буде ріст.ЖдітеЕкономіка України працює, найближчим часом будуть створені додаткові робочі місця, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9996
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23.04.2020 15:21 Ответить
Откуда им взяться дауны ЗЕбильные .Ещё и во время карантина
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23.04.2020 14:15 Ответить
Статистика говорит им совсем обратное.

Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 6839
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23.04.2020 14:18 Ответить
Ты поаккуратнее с заявлениями. Тебе еще списывать бездарность руководства на коронавирус.
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23.04.2020 14:16 Ответить
Людей тупо нужно кормить! У многих семей уже нет средств существования, а они свои сказки рассказывают.

Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 5904
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23.04.2020 14:16 Ответить
Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 446
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23.04.2020 14:19 Ответить
Собрание. Есть две новости. Одна хорошая, другая плохая.
Начинай с плохой, орут ему.
Плохая новость - жрать нечего, будем жрать гов...о.
Давай хорошую, орут.
Хорошая новость - говно у нас ВО
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23.04.2020 14:20 Ответить
На миллион уволенных создадут 100 новых рабочих мест в АП А ху...е вы думали, зебилы.
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23.04.2020 14:17 Ответить
Эпоха бедности и рост 40% достигнуты благодаря заботе партии и правительства Слава Генсеку Брежневу
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23.04.2020 14:18 Ответить
При генсеке Брежневе была статья "тунеядство"
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23.04.2020 18:13 Ответить
Обеспечить хотя бы питание Че там Зебилушки медленно при Порохе зп росла, кушайте
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23.04.2020 14:19 Ответить
Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 970
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23.04.2020 14:31 Ответить
Будеш ти сам,собака ахмєтовська,за їжу в буцегарні працювати.
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23.04.2020 14:20 Ответить
Скажите пожалуйста,где вы сшили такой костюм?
В Париже!
А это далеко от Одессы?
3 000 км
Смотрите ка,такая глушь а как шьют. Одесский анекдот времен Миши Джугашвили
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23.04.2020 14:25 Ответить
Как же у них всё просто! Звездонул - создадим несколько сотен тысяч......и сами, наверное, думают, что они создадутся сами по себе!
П.С. Совет премьеру: если у тебя есть идея, как создать тысячи (!!!) рабочих мест, то брось нафиг премьерство и создай этот бизнес для СЕБЯ любимого и стать олигархом, а не чиновником за несколько штук баксов!
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23.04.2020 14:25 Ответить
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23.04.2020 14:47 Ответить
А вы его деньги правильно посчитали,или только официалку? В Зе правительстве нет дураков,за одну зарплату работать.
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23.04.2020 15:00 Ответить
Думаю даже электорат зе уже не верит в эти сказки
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23.04.2020 14:26 Ответить
Даже собственные депутаты

Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 3637
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23.04.2020 14:33 Ответить
Карантина_нет, никто не потерял работу, экономика растет - вы прослушали репортаж от Дениса Шмыгаля из параллельной реальности
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23.04.2020 14:27 Ответить
Экономика Украины работает, в ближайшее время будут созданы дополнительные рабочие места, - Шмыгаль - Цензор.НЕТ 1650
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23.04.2020 14:28 Ответить
дорожные рабочие, больше нечего, та всегда работало полное безграмотное быдло, где больше нигде не брали на работу, и это шмыгаль хочет нам предложить, работа очень опасная для здоровья, все время дышать смолами, угарным газом
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23.04.2020 14:28 Ответить
**** , метлой машет , краёв не видит.
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23.04.2020 14:30 Ответить
Я когда случайно прочитал статистику экономики США,опупел.84 % ее составляет сфера услуг.Начал искать нефть газ уголь.Оказывается всего около 10 %.УжОс....,на РАБссии для сравнения 67%
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23.04.2020 14:32 Ответить
Потому и Бензоконка валится что Венесуэла...
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23.04.2020 14:34 Ответить
В смысле, Шмыгаль штат своих помощниц до 25 -ти лет увеличит
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23.04.2020 14:37 Ответить
Скоро будет грабь награбленное .чтобы депресняк не добил)))
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23.04.2020 14:41 Ответить
места на кладбищах ?
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23.04.2020 14:42 Ответить
рытье могил,конечно,не очень прибыльный бизнес...но умереть с голоду не даст.к тому же родственники погребаемых завсегда тормозок с кеглей самогона выдадут
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23.04.2020 14:49 Ответить
.
https://www.youtube.com/watch?v=LrwX4IGiRSA Первый год конца "эпохи бедности" .

Економіка України працює, найближчим часом будуть створені додаткові робочі місця, - Шмигаль - Цензор.НЕТ 9594
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23.04.2020 14:57 Ответить
что сделало падло за год (длительность 5 минут)
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23.04.2020 14:58 Ответить
https://twitter.com/zloy_odessit
https://twitter.com/zloy_odessit

Злой Одессит

@zloy_odessit

·https://twitter.com/zloy_odessit/status/1253289961278918657 9 мин

На голландском хабе TTF цена российского газа обвалилась до $66,8 за 1 000 м³ На британском хабе NBP газ рухнул до $42,27 за 1 000 м³, а контракты на следующей неделю заключаются по $36,85 Это в 2 раза ниже, чем цены на газ для российских потребителей
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23.04.2020 15:01 Ответить
нефть опустили, взялись за газик. Европе-США Слава !
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23.04.2020 15:11 Ответить
Пока президент пиарится на фоне "Мрии", в Украине за пол года зеленая команда довела до банкротства одно из самых успешных госпредприятий - "Украэрорух". Это даже янеку не удавалось!
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23.04.2020 15:30 Ответить
Интересно кому верить шмыг,шмыг или работодателям?
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23.04.2020 16:13 Ответить
да что вы говорите
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23.04.2020 16:16 Ответить
Как погугай. Будут новые, будут новые места. Как будут, так и каркай.
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23.04.2020 16:56 Ответить
Звиздеть, не мешки ворчать. Дебил.
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23.04.2020 16:58 Ответить
Під робочими місцями Шмигаль розуміє громадські роботи за 6 тисяч гривень. Це аналог трудової армії Троцького - Гітлєра.
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23.04.2020 18:43 Ответить
 
 