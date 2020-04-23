В исправительной колонии на Хмельнитчине торговали наркотиками, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Группа из более чем 10 человек обеспечивала покупку наркотиков, их передачу на территорию колонии и продажу заключенным. На территории колонии изъяли 2 кг наркотиков на сумму около 500 тыс. гривен.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.
В преступную группировку входили близкие к криминальным "авторитетам" лица, осужденные и подсудимые. Первые контролировали деятельность группы, подсудимые закупали наркотики и поставляли их в колонию, осужденные — продавали.
"Злоумышленники маскировали запрещенные вещи под предметы широкого потребления, например, моющие средства, средства личной гигиены, продукты питания, которые в посылках отправляли в колонию, или перебрасывали наркотики через забор", — сказано в сообщении.
Читайте на Цензор.НЕТ: Бывший преподаватель химии организовал лаборатории по изготовлению психотропов на Киевщине, - СБУ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На территории колонии обнаружили места для употребления наркотиков.
"Полицейские изъяли более двух килограммов наркотических средств и психотропных веществ стоимостью почти полмиллиона гривен, записи с "черновой" бухгалтерией, мобильные телефоны, оружие и патроны различного калибра, а также другие вещи, которые использовали участники преступной группировки в своей деятельности", — добавили в полиции.
Двое членов группировки задержаны. Им собираются предъявить подозрение по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
Также на Цензор.НЕТ: Глава Минюста Малюська: Правительство поддержало создание платных камер в СИЗО
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
99% разводов по телефону осуществляется из мест л/с.
Но, пожалуй, самое обидное- когда по удо или помилованию выпускают абсолютно конченных мразей типа Оноприенко ...
Я уже молчу, что можно запросто выйти по липовому диагнозу смертельной хронической болезни никому вообще нет дела. Всем абсолютно пхй. До тех пор, пока снова люди не начнут пропадать или их не начнут убивать/калечить...
Нихреново зеки в этой колонии живут, если там можно продать на такую сумму!