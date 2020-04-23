В исправительной колонии на Хмельнитчине торговали наркотиками, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Группа из более чем 10 человек обеспечивала покупку наркотиков, их передачу на территорию колонии и продажу заключенным. На территории колонии изъяли 2 кг наркотиков на сумму около 500 тыс. гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

В преступную группировку входили близкие к криминальным "авторитетам" лица, осужденные и подсудимые. Первые контролировали деятельность группы, подсудимые закупали наркотики и поставляли их в колонию, осужденные — продавали.

"Злоумышленники маскировали запрещенные вещи под предметы широкого потребления, например, моющие средства, средства личной гигиены, продукты питания, которые в посылках отправляли в колонию, или перебрасывали наркотики через забор", — сказано в сообщении.

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На территории колонии обнаружили места для употребления наркотиков.

"Полицейские изъяли более двух килограммов наркотических средств и психотропных веществ стоимостью почти полмиллиона гривен, записи с "черновой" бухгалтерией, мобильные телефоны, оружие и патроны различного калибра, а также другие вещи, которые использовали участники преступной группировки в своей деятельности", — добавили в полиции.

Двое членов группировки задержаны. Им собираются предъявить подозрение по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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