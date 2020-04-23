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В исправительной колонии на Хмельнитчине торговали наркотиками, - Нацполиция. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Группа из более чем 10 человек обеспечивала покупку наркотиков, их передачу на территорию колонии и продажу заключенным. На территории колонии изъяли 2 кг наркотиков на сумму около 500 тыс. гривен.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на департамент стратегических расследований Нацполиции.

В преступную группировку входили близкие к криминальным "авторитетам" лица, осужденные и подсудимые. Первые контролировали деятельность группы, подсудимые закупали наркотики и поставляли их в колонию, осужденные — продавали.

"Злоумышленники маскировали запрещенные вещи под предметы широкого потребления, например, моющие средства, средства личной гигиены, продукты питания, которые в посылках отправляли в колонию, или перебрасывали наркотики через забор", — сказано в сообщении.

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На территории колонии обнаружили места для употребления наркотиков.

"Полицейские изъяли более двух килограммов наркотических средств и психотропных веществ стоимостью почти полмиллиона гривен, записи с "черновой" бухгалтерией, мобильные телефоны, оружие и патроны различного калибра, а также другие вещи, которые использовали участники преступной группировки в своей деятельности", — добавили в полиции.

Двое членов группировки задержаны. Им собираются предъявить подозрение по ч. 2 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Наказание по этой статье — лишение свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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В исправительной колонии на Хмельнитчине торговали наркотиками, - Нацполиция 01
В исправительной колонии на Хмельнитчине торговали наркотиками, - Нацполиция 02
В исправительной колонии на Хмельнитчине торговали наркотиками, - Нацполиция 03
В исправительной колонии на Хмельнитчине торговали наркотиками, - Нацполиция 04
В исправительной колонии на Хмельнитчине торговали наркотиками, - Нацполиция 05
В исправительной колонии на Хмельнитчине торговали наркотиками, - Нацполиция 06
В исправительной колонии на Хмельнитчине торговали наркотиками, - Нацполиция 07
В исправительной колонии на Хмельнитчине торговали наркотиками, - Нацполиция 08
В исправительной колонии на Хмельнитчине торговали наркотиками, - Нацполиция 09

Автор: 

колония (423) наркотики (2155) Нацполиция (16559) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Хмельницкая область (961)


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Топ комментарии
+3
Ага, закрыли контрабандный ("левый") канал поставок, вся наркота на зоне поставляется только через администрацию (под ее "крышей")!
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23.04.2020 15:58 Ответить
+2
Та ти шо!!! Що серйозно?! Не може такого бути! Це не реально!
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23.04.2020 15:56 Ответить
+2
Оце так "накрили" ))) та таке в кожній колонії відбувається)))
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23.04.2020 16:15 Ответить
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Та ти шо!!! Що серйозно?! Не може такого бути! Це не реально!
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23.04.2020 15:56 Ответить
Продают во всех колониях. В этой видать не поделились с сАбаковым
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23.04.2020 15:57 Ответить
Ага, закрыли контрабандный ("левый") канал поставок, вся наркота на зоне поставляется только через администрацию (под ее "крышей")!
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23.04.2020 15:58 Ответить
Оце так "накрили" ))) та таке в кожній колонії відбувається)))
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23.04.2020 16:15 Ответить
Америку открыли!!! Ура!!!
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23.04.2020 16:18 Ответить
https://censor.net/user/446255 с языка сняли
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23.04.2020 16:22 Ответить
Во так новость. Следующий срыв покровов должен быть о том, что у собаки 4 лапы.
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23.04.2020 16:31 Ответить
Вот новость!!! Открыли Америку, идиоты.
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23.04.2020 18:48 Ответить
абсолютно в КАЖДОМ учереждении в местах л/с этим промышляют. Администрация обеспечивает и крышует. продаётся все: свиданка, посылка, мобилы, удо и другие ништяки...
99% разводов по телефону осуществляется из мест л/с.
Но, пожалуй, самое обидное- когда по удо или помилованию выпускают абсолютно конченных мразей типа Оноприенко ...
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23.04.2020 20:24 Ответить
Многие наверное не в курсе : но отдельным категориям сидельцев на зоне, даже отпуск 10-три дневный на волю полагается ))) вот такая у нас страна чудес...
Я уже молчу, что можно запросто выйти по липовому диагнозу смертельной хронической болезни никому вообще нет дела. Всем абсолютно пхй. До тех пор, пока снова люди не начнут пропадать или их не начнут убивать/калечить...
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23.04.2020 20:27 Ответить
"Полицейские изъяли более двух килограммов наркотических средств и психотропных веществ стоимостью почти полмиллиона гривен"

Нихреново зеки в этой колонии живут, если там можно продать на такую сумму!
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23.04.2020 20:39 Ответить
когда уже за траву расстреливать вместе с семьями будут ? как у дедов !!!!
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23.04.2020 22:46 Ответить
 
 