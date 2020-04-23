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Новости Видео Убийство Шеремета
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"Антоненко не имеет никакого отношения к подрыву электроопор на Херсонщине": защита опровергает заявления следствия по делу Шеремета. ВИДЕО

Защита подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко опровергает утверждения следствия о якобы причастности Антоненко к подрыву электроопор на Херсонщине, о наличии у него квартиры в районе проживания Шеремета и одежды с принтом, как у лиц заснятых камерой наблюдения возле жилья Шеремета.

Об этом написал в Фейсбуке Леонид Маслов - юрист, привлеченный адвокатами Антоненко в качестве специалиста, информирует Цензор.НЕТ.

"Миф 3. О причастности к взрывам, принт и квартира. Павел Шеремет погиб от взрыва автомобиля 20.07.2016. 12.12.2019 Министр внутренних дел вместе с Генпрокурором и Президентом Украины объявили дело успешно раскрытым. По состоянию на день выпуска этого видео подозреваемые Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко находятся под стражей, Яна Дугар - под ночным домашним арестом. Следствие не предоставляет им никакой возможности защищаться от необоснованного подозрения, ведь не раскрывает материалы, которые разглашены публично. Имеющиеся доказательства непричастности скрываются от судей при избрании меры пресечения. Дело в суд не передают. Мы рассказываем о доказанных и проверенных фактах, чтобы опровергнуть ложное представление общественности об этом деле, продемонстрировать нечестность и лживость обвинения. Невиновность подозреваемых мы будем доказывать в суде. Здесь мы доказываем лживость государственных служащих- "расследователей", - заявил Маслов.

"Антоненко не имеет никакого отношения к подрыву электроопор на Херсонщине. Это на 100% выдумка следствия. Он там вообще никогда не был", - говорится в видео.

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Также в видео говорится о том, что принты на одежде заснятых на камерах наблюдения лиц возле дома Павла Шеремета и принты на имеющейся у Антоненко одеждах разные. Кроме того, в видео говорится, что Антонен вырос в районе, где жил Шеремет, но не имеет там квартиры и по данным его телефона на утро убийства находился в своем жилье на ул. Старовокзальной.

Антоненко не имеет никакого отношения к подрыву электроопор на Херсонщине: защита опровергает заявления следствия по делу Шеремета 01
Антоненко не имеет никакого отношения к подрыву электроопор на Херсонщине: защита опровергает заявления следствия по делу Шеремета 02
Антоненко не имеет никакого отношения к подрыву электроопор на Херсонщине: защита опровергает заявления следствия по делу Шеремета 03
Антоненко не имеет никакого отношения к подрыву электроопор на Херсонщине: защита опровергает заявления следствия по делу Шеремета 04
Антоненко не имеет никакого отношения к подрыву электроопор на Херсонщине: защита опровергает заявления следствия по делу Шеремета 05

Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 февраля Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.

Автор: 

Маслов Леонид (60) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+19
Получается, подрыв опор -- уже преступление... Надо было поставлять электроэнергию в Крым агрессору и танцующим ублюдкам...
Скоро всех,кто попал на камеры на Майдане судить примутся... доголосовались, Зелесуки!
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23.04.2020 16:51 Ответить
+14
Вот - давай-ка "ближе к сути дела" - каким боком взрывы электроопор к убийству Шеремета ?
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23.04.2020 16:52 Ответить
+11
Очевидно, что Шеремета опорой придавило, по новой версии следствия...
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23.04.2020 17:00 Ответить
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Зеленский уже расследовал все дела майдана? Нечем заняться?
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23.04.2020 16:48 Ответить
А еще Антоненко не убивал Кеннеди. Давайте ближе к сути дела - насколько сильно Антоненко похож на подрывателя Шеремета и почему он как огня боится проходить следственный эксперимент.
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23.04.2020 16:48 Ответить
Вот - давай-ка "ближе к сути дела" - каким боком взрывы электроопор к убийству Шеремета ?
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23.04.2020 16:52 Ответить
Взрывы электроопор не лежат в основе подозрения и не являются доказательствами по делу. Брифинг МВД или слова кого-либо на пресс-конференциях от следователя до президента имеют нулевую юридическую ценность в деле.
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23.04.2020 16:59 Ответить
Так нет доказательств. У нас такая страна, что можно месяцами держать невиновных людей в СИЗО.
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23.04.2020 17:32 Ответить
Очевидно, что Шеремета опорой придавило, по новой версии следствия...
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23.04.2020 17:00 Ответить
!!
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23.04.2020 17:07 Ответить
Я бы хотела, чтоб нашли реальных убийц Павла, но это выходит за грани разума. Даже мать Павла как-то поостереглась поверить в эту версию.
Кому была выгодна эта версия?
Зеля, Рябошапка и Аваков громогласно заявляют, что "усе решено!"
- Рябошабка вдруг выпадает из этого треугольника, а задержанным так и не предъявлено обвинение.
- Остаются двое заинтересованных в этом деле и одного из них, кто больше всего, все знают
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23.04.2020 18:42 Ответить
Так насколько похож?
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23.04.2020 17:32 Ответить
Ну так борода ж. Хоч і три роки пройшло, але факт є факт - борода.
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23.04.2020 17:39 Ответить
Схожий, як свиня на коня. "Какая разніца".
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23.04.2020 18:26 Ответить
Я догадуюсь, чому він боїться експерименту... Дивіться, було проведено три експертизи росту - дві незалежні і одна ментовська. Обидві незалежні зробили висновок, що ріст у Антоненка і чувака на відео різний і лише ментовська експертиза відмовилась визнати очевидний факт і у них в висновку написано, що неможливо встановити ріст чувака на відео. Так якщо неможливо встановити ріст, то чого поліція стверджує, що це Шеремет??? От і бояться, що слідчий експеримент десь таким же способом зроблять...
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23.04.2020 18:53 Ответить
Получается, подрыв опор -- уже преступление... Надо было поставлять электроэнергию в Крым агрессору и танцующим ублюдкам...
Скоро всех,кто попал на камеры на Майдане судить примутся... доголосовались, Зелесуки!
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23.04.2020 16:51 Ответить
так электрика и поставлялась все пять лет. это было мыролюбство.
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23.04.2020 17:26 Ответить
Так реально там совсем другой человек в толстовке. Полное видео давно уже по сети гуляет где хорошо видно его лицо.
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23.04.2020 17:02 Ответить
А після колективного зашквару у Шустера назад дороги нема.
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23.04.2020 17:06 Ответить
Лупайте цю скалу..Нехай ні жар, ні холод ..Не спинить вас!
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23.04.2020 17:09 Ответить
Пуйло замовив Антоненка. А Кузьменко вже прицепом пішла, бо треба була якась жінка-спільниця. Дуже вже пісні Антоненка надихали українських вояків.
Зєля для пуйла станцює не тільки пальцем по роялю, а і будь який інший пасадобль, вибачте за мій французький.
Зєлю геть. Дострокові.
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23.04.2020 17:34 Ответить
Херней не страдайте. Пуйло и знать не знало про ваших Кузьменко и Антоненко с Дугарь - это местная мразь постаралась
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23.04.2020 18:45 Ответить
***** зеленое сказал что виновен-значит виновен
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23.04.2020 17:52 Ответить
Да не, не мог, семь отсидок у человека, он святой, он не мог.
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23.04.2020 18:50 Ответить
У Антоненко? Ты дурак?
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23.04.2020 18:58 Ответить
С киллером Грищенко спутал
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23.04.2020 19:00 Ответить
Грищенко виновен в смерти Павла? Даже если йух сколько отсидок
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23.04.2020 19:54 Ответить
Дело развалилось ещё в прошлом году из-за чего на срочной прессухе собаков с зэбуином пытались «спасти ситуации и торгануть лицом». Как видим - не помогло. Сейчас тупо тянут время и сроки досудебного расследования каждый раз продлеваясь на 2 месяца. По действующему упк крайний срок продления до 1,5 лет...
Если бы хоть что-то было- дело давно бы уже направили в суд...
Нет тупо ничего...
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23.04.2020 19:38 Ответить
ЗАЧЕМ это нужно было? ПОЧЕМУ их прослушивали и записывали? ДумайТЕ
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23.04.2020 19:58 Ответить
Прослушивали в 2019, кстати (хуже ж не будет!). Подозреваю потому и прослушка типа Трубы и вылезла
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23.04.2020 20:00 Ответить
 
 