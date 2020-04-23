"Антоненко не имеет никакого отношения к подрыву электроопор на Херсонщине": защита опровергает заявления следствия по делу Шеремета. ВИДЕО

Защита подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко опровергает утверждения следствия о якобы причастности Антоненко к подрыву электроопор на Херсонщине, о наличии у него квартиры в районе проживания Шеремета и одежды с принтом, как у лиц заснятых камерой наблюдения возле жилья Шеремета.

Об этом написал в Фейсбуке Леонид Маслов - юрист, привлеченный адвокатами Антоненко в качестве специалиста, информирует Цензор.НЕТ.

"Миф 3. О причастности к взрывам, принт и квартира. Павел Шеремет погиб от взрыва автомобиля 20.07.2016. 12.12.2019 Министр внутренних дел вместе с Генпрокурором и Президентом Украины объявили дело успешно раскрытым. По состоянию на день выпуска этого видео подозреваемые Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко находятся под стражей, Яна Дугар - под ночным домашним арестом. Следствие не предоставляет им никакой возможности защищаться от необоснованного подозрения, ведь не раскрывает материалы, которые разглашены публично. Имеющиеся доказательства непричастности скрываются от судей при избрании меры пресечения. Дело в суд не передают. Мы рассказываем о доказанных и проверенных фактах, чтобы опровергнуть ложное представление общественности об этом деле, продемонстрировать нечестность и лживость обвинения. Невиновность подозреваемых мы будем доказывать в суде. Здесь мы доказываем лживость государственных служащих- "расследователей", - заявил Маслов.

"Антоненко не имеет никакого отношения к подрыву электроопор на Херсонщине. Это на 100% выдумка следствия. Он там вообще никогда не был", - говорится в видео.

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Также в видео говорится о том, что принты на одежде заснятых на камерах наблюдения лиц возле дома Павла Шеремета и принты на имеющейся у Антоненко одеждах разные. Кроме того, в видео говорится, что Антонен вырос в районе, где жил Шеремет, но не имеет там квартиры и по данным его телефона на утро убийства находился в своем жилье на ул. Старовокзальной.











Напомним, 12 декабря 2019 года полиция задержала троих подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. Это военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, ветеран АТО Андрей Антоненко. Помимо них, по версии следствия, к убийству причастны супруги-ветераны Владислав и Инна Грищенко. Мотивом подозреваемых следователи считают попытку дестабилизировать социально-политическую ситуацию в Украине.

4 февраля 2020 года Печерский суд продлил арест Кузьменко на 2 месяца. 5 февраля Печерский суд продлил арест Антоненко на 2 месяца. В этот же день суд принял решение оставить Дугарь под ночным домашним арестом по месту службы.

Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины.