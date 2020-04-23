Муж Венедиктовой Колесник пошел на повышение в Нацполиции, как только она попала в политику, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Денис Колесник, муж Ирины Венедиктовой, в ноябре прошлого года пошел на повышение и получил звание полковника. А ее брат раньше был юристом в фирме нынешнего главы МВД Арсена Авакова.

Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

До того, как попасть в политику, став депутатом СН, Ирина Венедиктова заведовала кафедрой гражданско-правовых отношений на юридическом факультете Харьковского национального университета им. Казарина.

Ее супруг, Денис Колесник, занимал должность начальника отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области. В ноябре 2019 года он стремительно пошел на повышение, став заместителем начальника департамента киберполиции всей Украины. В этом же месяце он получил звание полковника.

Ирина Венедиктова в это время уже возглавляла парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Офис Генпрокурора отстаивает 1 млрд грн активов государства в деле "ПриватБанка": от его исхода зависит судьба исков на 29 млрд грн, - Венедиктова. ВИДЕО

Журналисты также выяснили, что родной брат генпрокурора, Сергей Венедиктов, долгое время был юристом в коммерческих структурах нынешнего главы МВД Арсена Авакова.

Начиная с 2008 года Сергей Венедиктов работал в ООО "газоконденсатное месторождение "Денисовское" и ООО "Сахалинское", позже — в ООО "Марьинское" и ООО "Гравелит-21". Все эти фирмы принадлежат к так называемой группе "Инвестор" семьи Арсена Авакова и его соратника Игоря Котвицкого.

Также на Цензор.НЕТ: Если Венедиктова не покажет результат, то будет третий генпрокурор, - Зеленский

"Инвестор" — харьковская компания, у истоков которой Игорь Котвицкий стоял вместе с Арсеном Аваковым. Доля в фирме раньше была записана на жену Авакова Инну, а по состоянию на конец 2019 года конечным бенефициарным владельцем почти 44% акций ПАО "Инвестор" значится сын министра Александр.

В департаменте коммуникаций МВД журналистам "Схем" ответили, что Арсен Аваков не знаком с Сергеем Венедиктовым. Сам брат генпрокурора не стал общаться с журналистами.

Читайте также: Генпрокурор Венедиктова встречалась со вдовой убитого при нападении на Стерненко Кузнецова. С самим Стерненко встречи не было, - Казанский

"Схемы" также отмечают, что в декларациях Ирины Венедиктовой и ее супруга Дениса Колесника по-прежнему отмечено, что они проживают в Харькове. На деле же семейство генпрокурора живет на ул. Круглоуниверситетской на киевских Липках. Квартира, в которой они живут, оформлена на других людей, непубличных. Что примечательно, тоже выходцев из Харькова.

Журналисты задали Венедиктовой вопрос о том, почему в ее декларации не указана недвижимость, которой она пользуется в Киеве.

"Смотрите, я юрист по специальности. Более того, со мной сейчас работают юристы-адвокаты на постоянной основе. Все, что происходит в моей, опять же говорю, частно-публичной жизни — все отражается таким образом, как надо, поверьте мне. Я могу обеспечить себе профессиональный юридическое сопровождение", — ответила Венедиктова.