Муж Венедиктовой Колесник пошел на повышение в Нацполиции, как только она попала в политику, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Денис Колесник, муж Ирины Венедиктовой, в ноябре прошлого года пошел на повышение и получил звание полковника. А ее брат раньше был юристом в фирме нынешнего главы МВД Арсена Авакова.
Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.
До того, как попасть в политику, став депутатом СН, Ирина Венедиктова заведовала кафедрой гражданско-правовых отношений на юридическом факультете Харьковского национального университета им. Казарина.
Ее супруг, Денис Колесник, занимал должность начальника отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области. В ноябре 2019 года он стремительно пошел на повышение, став заместителем начальника департамента киберполиции всей Украины. В этом же месяце он получил звание полковника.
Ирина Венедиктова в это время уже возглавляла парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности.
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Журналисты также выяснили, что родной брат генпрокурора, Сергей Венедиктов, долгое время был юристом в коммерческих структурах нынешнего главы МВД Арсена Авакова.
Начиная с 2008 года Сергей Венедиктов работал в ООО "газоконденсатное месторождение "Денисовское" и ООО "Сахалинское", позже — в ООО "Марьинское" и ООО "Гравелит-21". Все эти фирмы принадлежат к так называемой группе "Инвестор" семьи Арсена Авакова и его соратника Игоря Котвицкого.
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"Инвестор" — харьковская компания, у истоков которой Игорь Котвицкий стоял вместе с Арсеном Аваковым. Доля в фирме раньше была записана на жену Авакова Инну, а по состоянию на конец 2019 года конечным бенефициарным владельцем почти 44% акций ПАО "Инвестор" значится сын министра Александр.
В департаменте коммуникаций МВД журналистам "Схем" ответили, что Арсен Аваков не знаком с Сергеем Венедиктовым. Сам брат генпрокурора не стал общаться с журналистами.
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"Схемы" также отмечают, что в декларациях Ирины Венедиктовой и ее супруга Дениса Колесника по-прежнему отмечено, что они проживают в Харькове. На деле же семейство генпрокурора живет на ул. Круглоуниверситетской на киевских Липках. Квартира, в которой они живут, оформлена на других людей, непубличных. Что примечательно, тоже выходцев из Харькова.
Журналисты задали Венедиктовой вопрос о том, почему в ее декларации не указана недвижимость, которой она пользуется в Киеве.
"Смотрите, я юрист по специальности. Более того, со мной сейчас работают юристы-адвокаты на постоянной основе. Все, что происходит в моей, опять же говорю, частно-публичной жизни — все отражается таким образом, как надо, поверьте мне. Я могу обеспечить себе профессиональный юридическое сопровождение", — ответила Венедиктова.
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Или это не тянет на коррупцию, тк коррупция, это когда в больнице полтинник медсестре дают, или в школе учительнице коробку конфет?
ти ?
2 - коли....
продюссеры разве шо
Зеленський працював без цього архаїзму, оскільки не працював на державних посадах.
В Грузії було ще важче з цим. Сподіваюсь Сааакашвілі почне чавити "кумівські" компанії.
" Президент запевнив, що нікого не пристроює по знайомству"
Президент України Володимир Зеленський розповів, що до його батьків за допомогою звертаються тисячі людей, які просять про працевлаштування, але вони нікого не пристроюють. Про це він сказав у фільмі "Рік Президента Зеленського", передає УНН.
"Батькам дуже складно. Всі щось дзвонять. Ніхто не розумів, що у нас є стільки друзів, скільки близьких знайомих. Їх тисячі. Вони всі дзвонять, щось просять - подивіться туди, подивіться туди. А ось у нас є дуже талановита людина. Мій батько відмовляє всім. Ну, як в житті - люди щось просять в тебе, чекають, що ти ж батько президента, зараз він допоможе, зараз він кулаком стукне і цю людину візьмуть на роботу. Але ми нікого не пристроюємо", - зазначив Володимир Зеленський.
Це він розвів кумівство і корупцію! А зараз він спить з Венідіктовою і просувається по службі, щоб дискредитувати Венідіктову і Володимира Олександровича!
Тож зрадоботи ваша карта бита!
Це тягне на кумівство чи ніт?
так и веет интеллектом и проницательностью, гений проводного сыска!!
Бугагагагагага.
"Любой преступник от одного его имени сидел ни жив ни мертв" (с) Ервін Шредінгер
юридически это наезд.,)))
нормальная пресса ее бы УЖЕ уничтожила, а зеленкина только подмахивает )))