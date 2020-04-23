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Муж Венедиктовой Колесник пошел на повышение в Нацполиции, как только она попала в политику, - СМИ. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Денис Колесник, муж Ирины Венедиктовой, в ноябре прошлого года пошел на повышение и получил звание полковника. А ее брат раньше был юристом в фирме нынешнего главы МВД Арсена Авакова.

Речь об этом идет в расследовании программы "Схемы", информирует Цензор.НЕТ.

До того, как попасть в политику, став депутатом СН, Ирина Венедиктова заведовала кафедрой гражданско-правовых отношений на юридическом факультете Харьковского национального университета им. Казарина.

Ее супруг, Денис Колесник, занимал должность начальника отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области. В ноябре 2019 года он стремительно пошел на повышение, став заместителем начальника департамента киберполиции всей Украины. В этом же месяце он получил звание полковника.

Муж Венедиктовой Колесник пошел на повышение в Нацполиции, как только она попала в политику, - СМИ 01Муж Венедиктовой Колесник пошел на повышение в Нацполиции, как только она попала в политику, - СМИ 02

Ирина Венедиктова в это время уже возглавляла парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности.

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Журналисты также выяснили, что родной брат генпрокурора, Сергей Венедиктов, долгое время был юристом в коммерческих структурах нынешнего главы МВД Арсена Авакова.

Начиная с 2008 года Сергей Венедиктов работал в ООО "газоконденсатное месторождение "Денисовское" и ООО "Сахалинское", позже — в ООО "Марьинское" и ООО "Гравелит-21". Все эти фирмы принадлежат к так называемой группе "Инвестор" семьи Арсена Авакова и его соратника Игоря Котвицкого.

Муж Венедиктовой Колесник пошел на повышение в Нацполиции, как только она попала в политику, - СМИ 03

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"Инвестор" — харьковская компания, у истоков которой Игорь Котвицкий стоял вместе с Арсеном Аваковым. Доля в фирме раньше была записана на жену Авакова Инну, а по состоянию на конец 2019 года конечным бенефициарным владельцем почти 44% акций ПАО "Инвестор" значится сын министра Александр.

Муж Венедиктовой Колесник пошел на повышение в Нацполиции, как только она попала в политику, - СМИ 04

В департаменте коммуникаций МВД журналистам "Схем" ответили, что Арсен Аваков не знаком с Сергеем Венедиктовым. Сам брат генпрокурора не стал общаться с журналистами.

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"Схемы" также отмечают, что в декларациях Ирины Венедиктовой и ее супруга Дениса Колесника по-прежнему отмечено, что они проживают в Харькове. На деле же семейство генпрокурора живет на ул. Круглоуниверситетской на киевских Липках. Квартира, в которой они живут, оформлена на других людей, непубличных. Что примечательно, тоже выходцев из Харькова.

Муж Венедиктовой Колесник пошел на повышение в Нацполиции, как только она попала в политику, - СМИ 05Муж Венедиктовой Колесник пошел на повышение в Нацполиции, как только она попала в политику, - СМИ 06

Журналисты задали Венедиктовой вопрос о том, почему в ее декларации не указана недвижимость, которой она пользуется в Киеве.

"Смотрите, я юрист по специальности. Более того, со мной сейчас работают юристы-адвокаты на постоянной основе. Все, что происходит в моей, опять же говорю, частно-публичной жизни — все отражается таким образом, как надо, поверьте мне. Я могу обеспечить себе профессиональный юридическое сопровождение", — ответила Венедиктова.

Муж Венедиктовой Колесник пошел на повышение в Нацполиции, как только она попала в политику, - СМИ 07

Автор: 

Аваков Арсен (3445) Венедиктова Ирина (726) Офис Генпрокурора (2496)


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Топ комментарии
+46
Авгиевы конюшни ,видимо придётся чистить людям без эмоций ,очень жёстким людям а они обязательно придут учитывая тенденции .
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23.04.2020 22:24 Ответить
+35
Коррупцию победили сразу после этого досадного инцидента?
Или это не тянет на коррупцию, тк коррупция, это когда в больнице полтинник медсестре дают, или в школе учительнице коробку конфет?
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23.04.2020 22:23 Ответить
+35
Зеленое чмо развело такое кумовство, какое Украина еще не видела.
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23.04.2020 22:25 Ответить
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Коррупцию победили сразу после этого досадного инцидента?
Или это не тянет на коррупцию, тк коррупция, это когда в больнице полтинник медсестре дают, или в школе учительнице коробку конфет?
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23.04.2020 22:23 Ответить
Чоловік Венедіктової Колесник пішов на підвищення в Нацполіції, щойно вона потрапила в політику, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 2678
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23.04.2020 23:36 Ответить
Авгиевы конюшни ,видимо придётся чистить людям без эмоций ,очень жёстким людям а они обязательно придут учитывая тенденции .
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23.04.2020 22:24 Ответить
ці авгієві конюшні птрібно чистити з допомого АКМ та М-16. Не інакше!
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23.04.2020 22:38 Ответить
залишилось знайти тих, кому це потрібно.

ти ?
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23.04.2020 23:34 Ответить
какая связь между моим комментом и тем, шо ты мне написал ?
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24.04.2020 11:50 Ответить
Неужели вы Ласло и Серый Волк,в такую чистку еще верите?Вспомните,после Майдана,когда еще не высохла кровь героев Небесной Сотни,эти конюшни попали в руки "Свободы".И там было все и АКМ и М16,а самое главное,самые "патриотичные" украинцы.Как стояли конюшни,так и стоят,да и стоять будут.
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24.04.2020 12:32 Ответить
1- які "тенденції"
2 - коли....
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23.04.2020 22:39 Ответить
Ти, кацапська гидота, не доживеш, тварина комуняцька.
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24.04.2020 01:48 Ответить
Муж Венедиктовой Колесник пошел на повышение в Нацполиции, как только она попала в политику, - СМИ - Цензор.НЕТ 239
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23.04.2020 22:24 Ответить
Не смійся! Його підвищили за надзвичайну майстерність.
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23.04.2020 22:26 Ответить
І це ні разу не корупція.
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23.04.2020 22:33 Ответить
Зеленое чмо развело такое кумовство, какое Украина еще не видела.
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23.04.2020 22:25 Ответить
У мене кумовства не буде.
Муж Венедиктовой Колесник пошел на повышение в Нацполиции, как только она попала в политику, - СМИ - Цензор.НЕТ 3390
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23.04.2020 22:35 Ответить
так не кумовья же
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24.04.2020 00:00 Ответить
Так і не зуба ж останного дав, дебіл зєльоний!
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24.04.2020 00:31 Ответить
Пруф предоставьте, а иначе вы балабол.
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23.04.2020 23:11 Ответить
Не он. Прикинь? Аваков вообще от другой фракции был выдвинут. Монобольшинство у зеленого идиота благодаря 73 процентам ослов появилось только после этих выборов. Раньше приходилось договариваться со всеми.
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23.04.2020 23:24 Ответить
откуда у иудея кумовья ?

продюссеры разве шо
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24.04.2020 00:02 Ответить
Кумівство в менталітеті. І не в Зеленському справа. Якраз такі шанувальники "традицій" як Порошенко і Ющенко більше інших модними кумами обкладені.
Зеленський працював без цього архаїзму, оскільки не працював на державних посадах.
В Грузії було ще важче з цим. Сподіваюсь Сааакашвілі почне чавити "кумівські" компанії.
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24.04.2020 06:35 Ответить
його беруть не для цього.
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24.04.2020 07:19 Ответить
а может совпадение, не думали?, просто талантливый, опытный человек, подымается по карьерной лестнице, благодаря своим заслугам?
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23.04.2020 22:28 Ответить
Умеешь ты пошутить!
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23.04.2020 22:34 Ответить
це так працюють іменовані соціальні "ліфти"...
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23.04.2020 22:37 Ответить
Дык, точно, - совпадение?! Не думаю!) Папка- мусор-генерал из бандуркиной бурсы!). Лавэ хватило на еще одного мусора, женить на неудавшемся сыне бэнедиктовой.) Харьковские сваты, кароче).
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23.04.2020 22:46 Ответить
Отработала, значит.
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23.04.2020 22:29 Ответить
Это тижолое наследие клятого Порошенки.
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23.04.2020 22:32 Ответить
ОЗУ у вигляді поліції..керівник Аваков, підлеглий Зеленський...банда.
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23.04.2020 22:34 Ответить
Як "неочікувано". "МАлАдая *******". "Новиє, НЕ запятнаниє корупцієй баригі"
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23.04.2020 22:35 Ответить
люди не мають совісті.... - це все кристально - моральні особи , які денно та нощно , в турборежимі, працюють на Державу....
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23.04.2020 22:35 Ответить
Ця держава, на яку вони працюють, хоч на планеті Земля розташована?
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23.04.2020 22:38 Ответить
вони напевне більше знають - у них своя "планета"
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24.04.2020 14:36 Ответить
То є випадкове співподіння.
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23.04.2020 22:35 Ответить
А я вважаю, що це співпадання і не більше
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23.04.2020 22:36 Ответить
нікакого кумовства сцикун нє допустіт.
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23.04.2020 22:36 Ответить
Я что-то пропустил? Когда это успели переименовать Харьковский университет в какого-то Казарина? ))
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23.04.2020 22:37 Ответить
😀😤😠Це пі...ц.Для кого це?Вова ти даун?Піз...ве чмо.
" Президент запевнив, що нікого не пристроює по знайомству"

Президент України Володимир Зеленський розповів, що до його батьків за допомогою звертаються тисячі людей, які просять про працевлаштування, але вони нікого не пристроюють. Про це він сказав у фільмі "Рік Президента Зеленського", передає УНН.

"Батькам дуже складно. Всі щось дзвонять. Ніхто не розумів, що у нас є стільки друзів, скільки близьких знайомих. Їх тисячі. Вони всі дзвонять, щось просять - подивіться туди, подивіться туди. А ось у нас є дуже талановита людина. Мій батько відмовляє всім. Ну, як в житті - люди щось просять в тебе, чекають, що ти ж батько президента, зараз він допоможе, зараз він кулаком стукне і цю людину візьмуть на роботу. Але ми нікого не пристроюємо", - зазначив Володимир Зеленський.
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23.04.2020 22:42 Ответить
Сталину его мать , во время визита в Мацкву привезла из Грузии целый мешок писем С просьбами от людей, когда то знавших Сталина-Джугашвили. Сралин сжег все эти письма в печке, не читая. Батько клоуна менее сентиментальный , чем мать диктатора-палача.
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23.04.2020 22:52 Ответить
Ну, не обязательно знать всему миру где живет генпрокурор! А мы , простые работяги, смерды, даже не понимаем как происходит рост карьерный...Вспомните пленки Ермака! Надо вносить какие то взносы чтобы получить должность, чтобы баллотироваться на мэров и т.д.И это законы такие....Про кандидатов на депутата , президента вааще молчу... Может простой инженер-учитель-врач претендовать на что то?
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23.04.2020 22:43 Ответить
Гидкі зрадоботи! На фото - не чоловік Венідіктової, а переодітий Порошенко!

Це він розвів кумівство і корупцію! А зараз він спить з Венідіктовою і просувається по службі, щоб дискредитувати Венідіктову і Володимира Олександровича!

Тож зрадоботи ваша карта бита!
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23.04.2020 22:43 Ответить
А і я про що. Таке соціальне зло як кумівство в Україні давно переможено! Адже завдяки Зеленському і Венідіктовій та Єрмаку ми передова країна світу а не якесь там Сомалі!
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23.04.2020 22:51 Ответить
ЗЕмбабве.
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23.04.2020 23:38 Ответить
А в маске Венедиктова красивее , чем без нее .
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23.04.2020 22:45 Ответить
Прочиталось... А ее брат раньше был юмористом в фирме нынешнего главы МВД Арсена Авакова Источник: https://censor.net/v3191170
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23.04.2020 22:45 Ответить
А кого это удивляет, это же святое, прежде всего своих устроить, венедиктова такой же дремучий совок как и ее хозяин блазень, чем она хуже, блазень не способен переделать себя.
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23.04.2020 22:46 Ответить
чего вы прицепились к человеку, он просто талант
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23.04.2020 22:49 Ответить
У Коломойского свой президент, у Ахметова свой премьер-министр. При ЗЕ олигархов так прижали, что пикнуть боятся! А тут какая-то Венедиктова с мужем...
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23.04.2020 22:50 Ответить
Підкажіть хто-небудь, бо я щось ані хмуйочка не второпаю...
Це тягне на кумівство чи ніт?
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23.04.2020 23:00 Ответить
Просто семейные отношения: муж помыл посуду и получил в подарок секс и повышение по должности...
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23.04.2020 23:03 Ответить
Сейчас зебилы тебе все подскажут.
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23.04.2020 23:15 Ответить
Досить чухати мови об чесних людей! Жодного кумівства та корупції! Підлога країни знає, що ці борошна народу закінчилися, свавілля сміття та суден в Україні вже ні, а корупціонери сидять у тюремному висновку, грають в мапи і дякують частку, що їм не відрубали пензлі рук!
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23.04.2020 23:10 Ответить
Чоловік Венедіктової Колесник пішов на підвищення в Нацполіції, щойно вона потрапила в політику, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 4106

так и веет интеллектом и проницательностью, гений проводного сыска!!
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23.04.2020 23:11 Ответить
Мда, типичный интеллектуал. Наверняка пишет коды в нескольких языках программирования. Но в милиции, пардон полиции, других и не держат.

Бугагагагагага.
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23.04.2020 23:23 Ответить
Беріть вище! Велетенський вум! Я ризикну припустити, що він квантовий механізатор! 100% розкриває будь-який злочин, використовуючи суперпозицію!
"Любой преступник от одного его имени сидел ни жив ни мертв" (с) Ервін Шредінгер
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23.04.2020 23:33 Ответить
На Залдостанова или Сласдозадова похож.
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24.04.2020 07:55 Ответить
к концу срока Зе получим "нового" генерала...
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23.04.2020 23:11 Ответить
пана Шарія вже зняли з розшуку...?! чи не з цим повязано...?
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23.04.2020 23:12 Ответить
Киберполиция Украины? Нет, не слышал...
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23.04.2020 23:13 Ответить
Кива вообще в полиции ни дня не служил, на него уголовное дело было заведено... И ни чего, майора дали, и три пистолета наградных.
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23.04.2020 23:17 Ответить
Але дрочити він так і не кинув...
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23.04.2020 23:34 Ответить
Неприятная личность, если можно назвать личностью. Ее издевки в интервью и публичных выступлениях отвратительны. Харьков есть Харьков, в прочем как и Донецк, и весь восток.
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23.04.2020 23:56 Ответить
Чоловік Венедіктової Колесник пішов на підвищення в Нацполіції, щойно вона потрапила в політику, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 6250
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24.04.2020 00:40 Ответить
Московит ЧЕТ ты так палишься!
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24.04.2020 01:05 Ответить
Эсэсэсэр
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24.04.2020 01:03 Ответить
ТАК И ФАМИЛИЯ КРУГОВАЯ !)
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24.04.2020 01:06 Ответить
вони скрізь як воші
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24.04.2020 05:52 Ответить
"...как надо, поверьте мне."
юридически это наезд.,)))
нормальная пресса ее бы УЖЕ уничтожила, а зеленкина только подмахивает )))
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24.04.2020 08:23 Ответить
 
 