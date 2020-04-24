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Медики получат 300% доплаты за работу с пациентами с коронавирусом в зарплату за апрель, – Ляшко. ВИДЕО

Медики получат доплаты за работу с пациентами с COVID-19 в размере 300% зарплаты вместе с начислением зарплаты за апрель.

Об этом в эфире телеканала 1+1 сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.

"Государство заплатит каждому врачу, который работает с коронавирусной инфекцией, заплатит экстренной медпомощи, заплатит тем, кто забирает образцы на исследования. Если больница имеет контракт с Национальной службой здоровья Украины и оказывает медпомощь по борьбе с коронавирусом, то за апрель они получат обещанные 300% доплаты каждому медработнику", - сказал замминистра.

Он также отметил, что такие доплаты за март получили те больницы, где уже в марте были подтвержденные случаи COVID-19.

Также смотрите: Постановление о доплате врачам за борьбу с коронавирусом примут 24 апреля, - Степанов. ВИДЕО

Ляшко подчеркнул, что Минздрав будет реагировать на все случаи, где доплаты не были выплачены. В частности, он обещал разобраться с ситуаций, которая сложилась в Почаевской больнице (Тернопольская область).

"Если в Почаевской больнице в марте были случаи коронавируса, но средства не пришли, то это случай, по которому нужно разбираться. Этот случай будем завтра разбирать с самого утра, звонить в ОГА, в ДОЗ. Средства должны были прийти с медсубвенцией в каждый департамент здравоохранения", - сказал он.

Также Ляшко отметил, что "местная власть может дофинансировать медиков, которые работают с коронавирусом".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Столичные врачи, которые работают с больными COVID-19 людьми, получат за март от 30 тыс. до 50 тыс. грн зарплаты, - Кличко

Автор: 

карантин (16729) врачи (1518) Ляшко Виктор (1365) заработная плата (2400) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+10
Зелёная власть всё просрала, а платить будет народ.
300% врачам, маски с Китая, прогон самолётов, обвал экономики.
Всё за счёт бюджета, то есть за наши денежки.
Нет ума считай калека. Да 73%?
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24.04.2020 00:45 Ответить
+10
https://www.facebook.com/v.gaydukevich?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARBrnq_zeQDkbBZ5WKX02rvlP4suam62UU1CA68Ne31Phrl_ntrWCkkQoO97N_Ht6ZZoJf6Rpz4WKZ74&hc_ref=ARRwbR8TgT8LgOmFZaDYb42zuJupTpEhnlnJgffLNFwhgBUW9uw66VW8UwqodYEwqLY&fref=nf Віталій Гайдукевич https://www.facebook.com/Thorn131313?comment_id=Y29tbWVudDozMDk4MjMwMjUwMjM5OTg1XzMwOTgyODY1NzAyMzQzNTM%3D# Follow

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2964340113625722&set=a.232043343522093&type=3 April 21 at 12:57 PM

Той день, коли…
Здавалось би, от так посадиш перед собою виборця Бубочки, подивишся на нього, помовчиш трохи (бо на роковини саме то - мовчки пом'янути) і скажеш:

- Ну, як там друже Вояче, рік минув, ти задоволений? В усіх в/ч реформа харчування? Нові гуртожитки побудовано? Полігони? Зарплата більше? Совкодрочерів менше в МО/ГШ? Ми наступаємо, звільняємо? Армія досі в пошані?
Ти ж за це голосував? Ти це отримав, правда?
- Ну як там, друже Вчителю? 4 тис. у.є. кожній педагогічній душі? Нова Школа? Українізація? Ти ж за це голосував?
- Ну як там, друже Лікарю? Супрун муляла? А тупий криворукий упирятник в МОЗі - краще, правда?
- Ну як там, друже Підприємцю? Ей… ? Ой, ти вже помер чи в тебе просто на лиці нема ентузіазму? Але ж ти за це голосував? Задоволений?
- Ну як там, друже Активіст? Ти ж так бив себе п'ятами в груди, ти був таким баригоборцем із кожної кавомолки - здобув? Шо там хвалені НАБ і САП? Шо там, дядя, антикорупційний суд? Усіх корупціонерів посадили?
- Ну як там, друже Народ? Ти щасливий? Кумівства же ж немає, просто дружбани Вовки скрізь, так? Олігархів перемогли - покарали до нестями - Бєню грішми закидали, Ахметова примусили виділити своїх менеджерів в уряд. Норм? Ти ж за це голосував?
- Ну як там, Білі Польта, Єврооптимісти, Технократи, Грантоспоживачі? Шо ви, хлопчики-дівчатка? А пам'ятаєте, колись ви були авторитетні і впливові, гризли владу на різних міжнародних майданчиках, атакували в ЗМІ, були такими крутими, шо куди там яйцям і горам? Нє? Не пам'ятаєте? А шо такоє? Тепер ви ніхто і звати вас ніяк? Ашотакоє? Здобули? Вам, котики, досі Порошенко не слава Богу? Бубочкі…
- Ну як там, Акули Пера, Мікрофона і Телекамери? Шо такі тихенькі? Мову відібрало? Де правдорубство і борзість, недорогенькі? Де індекси борщу чи істерики про помираючий ВПК? Епоха бідності завершилася, настала епоха виживання - ви зробили це разом. Задоволені?
От питаєш це лагідно посміхаючись, а у відповідь тобі Вояк, Вчитель, Медик, Підприємець, Активіст, Польта, Нарід, Медійник такий: «а шо я? шо я? я ж думав….»
Нє, людино, ти не думав\ла. Та й зараз теж не думаєш, бо замість «а шо я?» сказав би бодай «вибач». Але не кажеш. Тому і питання до тебе риторичні…
Не напружуйся. Не відповідай.
Я краще до адекватних пару слів…
- Спасибі, що витримали.
- Так, ви були праві, лишайтесь тверезими і далі.
- Так, все як колись - @бать, знову ми!
- Звісно, ми зможемо все виправити.
- Чому ми? Бо ми це вже робили і знаємо - як.
- Так, для цього треба повернутися.
- Так, повернутися буде складно.
- Звісно треба повертатися без помилок.
- Саме тому - без тебе, ніяк.
Тримаймо стрій. https://www.facebook.com/hashtag/res_publica?source=feed_text&epa=HASHTAG #Res_publica потребує відродження
P.S. ...а що, хіба борд, якого не обхейтив лише лінивий, не був правдою?
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24.04.2020 00:56 Ответить
+9
дайТЕ угадаю ... 4тыс $
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24.04.2020 00:18 Ответить
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дайТЕ угадаю ... 4тыс $
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24.04.2020 00:18 Ответить
https://www.facebook.com/v.gaydukevich?__tn__=%2CdCH-R-R&eid=ARBrnq_zeQDkbBZ5WKX02rvlP4suam62UU1CA68Ne31Phrl_ntrWCkkQoO97N_Ht6ZZoJf6Rpz4WKZ74&hc_ref=ARRwbR8TgT8LgOmFZaDYb42zuJupTpEhnlnJgffLNFwhgBUW9uw66VW8UwqodYEwqLY&fref=nf Віталій Гайдукевич https://www.facebook.com/Thorn131313?comment_id=Y29tbWVudDozMDk4MjMwMjUwMjM5OTg1XzMwOTgyODY1NzAyMzQzNTM%3D# Follow

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2964340113625722&set=a.232043343522093&type=3 April 21 at 12:57 PM

Той день, коли…
Здавалось би, от так посадиш перед собою виборця Бубочки, подивишся на нього, помовчиш трохи (бо на роковини саме то - мовчки пом'янути) і скажеш:

- Ну, як там друже Вояче, рік минув, ти задоволений? В усіх в/ч реформа харчування? Нові гуртожитки побудовано? Полігони? Зарплата більше? Совкодрочерів менше в МО/ГШ? Ми наступаємо, звільняємо? Армія досі в пошані?
Ти ж за це голосував? Ти це отримав, правда?
- Ну як там, друже Вчителю? 4 тис. у.є. кожній педагогічній душі? Нова Школа? Українізація? Ти ж за це голосував?
- Ну як там, друже Лікарю? Супрун муляла? А тупий криворукий упирятник в МОЗі - краще, правда?
- Ну як там, друже Підприємцю? Ей… ? Ой, ти вже помер чи в тебе просто на лиці нема ентузіазму? Але ж ти за це голосував? Задоволений?
- Ну як там, друже Активіст? Ти ж так бив себе п'ятами в груди, ти був таким баригоборцем із кожної кавомолки - здобув? Шо там хвалені НАБ і САП? Шо там, дядя, антикорупційний суд? Усіх корупціонерів посадили?
- Ну як там, друже Народ? Ти щасливий? Кумівства же ж немає, просто дружбани Вовки скрізь, так? Олігархів перемогли - покарали до нестями - Бєню грішми закидали, Ахметова примусили виділити своїх менеджерів в уряд. Норм? Ти ж за це голосував?
- Ну як там, Білі Польта, Єврооптимісти, Технократи, Грантоспоживачі? Шо ви, хлопчики-дівчатка? А пам'ятаєте, колись ви були авторитетні і впливові, гризли владу на різних міжнародних майданчиках, атакували в ЗМІ, були такими крутими, шо куди там яйцям і горам? Нє? Не пам'ятаєте? А шо такоє? Тепер ви ніхто і звати вас ніяк? Ашотакоє? Здобули? Вам, котики, досі Порошенко не слава Богу? Бубочкі…
- Ну як там, Акули Пера, Мікрофона і Телекамери? Шо такі тихенькі? Мову відібрало? Де правдорубство і борзість, недорогенькі? Де індекси борщу чи істерики про помираючий ВПК? Епоха бідності завершилася, настала епоха виживання - ви зробили це разом. Задоволені?
От питаєш це лагідно посміхаючись, а у відповідь тобі Вояк, Вчитель, Медик, Підприємець, Активіст, Польта, Нарід, Медійник такий: «а шо я? шо я? я ж думав….»
Нє, людино, ти не думав\ла. Та й зараз теж не думаєш, бо замість «а шо я?» сказав би бодай «вибач». Але не кажеш. Тому і питання до тебе риторичні…
Не напружуйся. Не відповідай.
Я краще до адекватних пару слів…
- Спасибі, що витримали.
- Так, ви були праві, лишайтесь тверезими і далі.
- Так, все як колись - @бать, знову ми!
- Звісно, ми зможемо все виправити.
- Чому ми? Бо ми це вже робили і знаємо - як.
- Так, для цього треба повернутися.
- Так, повернутися буде складно.
- Звісно треба повертатися без помилок.
- Саме тому - без тебе, ніяк.
Тримаймо стрій. https://www.facebook.com/hashtag/res_publica?source=feed_text&epa=HASHTAG #Res_publica потребує відродження
P.S. ...а що, хіба борд, якого не обхейтив лише лінивий, не був правдою?
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24.04.2020 00:56 Ответить
На Дурдомі написали, що 300% даватимуть тільки строго в той час, коли медпрацівник знаходився в зоні ризику ( спецпалата, приймав пацієнтів з короновірусом, ще якісь явно ризикові роботи) похвилинно, згідно занесеної інформації в журнал, і підписаноі головлікарем, отак.
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24.04.2020 09:40 Ответить
в эфире телеканала https://www.facebook.com/pravonavladu/?__tn__=kC-R&eid=ARCTKM2-Toamwvw7arHONCEk6K3-J4gXMSl8VOgckhj6wzOfBFmxasWGLnRj2lm9Wlec99e2ukMQno0j&hc_ref=ARTS_LVYoBxQBaYdMLAuluafYBaXFk1pny6GFYCOg1lJFNbTVnaMNYNpmoa5Sa9NpEE&fref=nf&__xts__[0]=68.ARBF8sXQf8BvmD-X6Y0TS2QuiLfEI44f2_d6Ct49B1hwGIh9SbT03F6UlP1wJZfijoZhBmtNhKX7RD1L6HQOMzKvHJ6Jpbm6Z82JFj1n551ASFG4ChA0dbf9LUlv5DZCZ9aSpVzb4tICnDYnJZfA5Mc5njhK012qcPpNuZZcSbGhEIyw40nIOo2fGXp_TIvWtogrPmN56eHSw3Hlxgm9RsOekhmJZ3m3nUpl20oIAZC9tLLT6o1MNbVPQM4Kb-Dj7j-A28dmNJ5PNAX0eNT0wbALIEleOAjPj4QnUvH194QuxLNErEvpoyffv3fS5MydZBdpqB3Rl2hUnOAO6y1AHoVI4n5ONpcFHJg_m6Ghzl0sPHIsKUQa1fci 1+1

Передача "В гостях у сказки".
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24.04.2020 00:23 Ответить
Макароно-вирус - последняя надежда гибнущей мировой системы, которую её авторы строили полторы сотни лет с помощью мировых войн и кровавых революций.
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24.04.2020 00:25 Ответить
Как то так ,но походу изюминка этого проэкта впереди
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24.04.2020 00:50 Ответить
Они не всевластны. Как минимум, США и Австралия сопротивляются упорно.
Если Дональд Фредович сможет национализировать ФРС, проект автоматически закроется.
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24.04.2020 01:05 Ответить
Дружище!ФРС США не требует рацианализации она по конституции под руководством президента!
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24.04.2020 01:14 Ответить
Она должна принадлежать государству. Сейчас она - частная лавочка.
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24.04.2020 01:19 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4QLNhosPl90 Merksem, Belgium - EMPTY HOSPITALS in Antwerp!
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24.04.2020 01:04 Ответить
Да понятно что этот "вирус" - фикция.
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24.04.2020 01:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=L0aR8stoeGs Dayton, Ohio COVID HOAX (смотреть в конце интересно )
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24.04.2020 01:09 Ответить
не по середине) кто знает английский не плохо б переводить такие видео) но суть одна что пустые больницы
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24.04.2020 01:10 Ответить
У нас в Австралии - то же самое. Пустые больницы.
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24.04.2020 01:14 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NFUnB5hLmZ0 Медики находят время для танцев во времена ВЕЛИКОЙ пандемии ))
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24.04.2020 01:17 Ответить
секта скажет что это тоже рашн пропаганда)
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24.04.2020 01:20 Ответить
Пацан сказал - пацан сделает.
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24.04.2020 00:27 Ответить
Да уж хотя бы выплатили медикам те зарплаты, что уже должны, а не кормили обещаниями насчет повышений.
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24.04.2020 00:33 Ответить
Обещать они умеют, а по факту вот
Медики получат 300% доплаты за работу с пациентами с коронавирусом в зарплату за апрель, – Ляшко - Цензор.НЕТ 601
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24.04.2020 00:36 Ответить
Не голодовку нужно объявлять, а зелёную власть высветить с Банковой звонким пенделем.
Тут же и "пандемия" исчезнет.
Зараза в Украине - не макароно-вирус, а режим криворожского гопника.
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24.04.2020 00:46 Ответить
Та ні бро. Тепер дякуючи 73,22%, таке буде до 2024.
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24.04.2020 01:01 Ответить
Если не будет дефолта.
При дефолте, события покатятся очень быстро.
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24.04.2020 01:03 Ответить
Ну, наріт™ тоді буде товпитись у чергах, за гумковойною пайковою гречкою, сіллю і літром олії. І безмежно радіти, коли «достоїться».
Україна, армія, віра, мова НАТО ?
Ага.
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24.04.2020 01:10 Ответить
Поверьте, продукты по карточкам - это абсолютно минимальное неудобство, по сравнению с тем что может произойти со страной если этот режим удержится.
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24.04.2020 01:13 Ответить
А чому «нє удєржится» ?
Ми на порозі Лугандону 2.0.
Бо наріт™, хоче.
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24.04.2020 01:19 Ответить
С хера ли дефолт?все нормально будет.7лярдов вытащили.встанет все на круги своя.пару недель и все закрутится.
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24.04.2020 08:49 Ответить
Да. Ждём прекращения войны, 25 миллионов технологичных рабочих мест, 100000 км заасфальтированных дорог, гривна по 8...
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24.04.2020 10:57 Ответить
Он курит что-то незаконное)
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24.04.2020 00:36 Ответить
Зелёная власть всё просрала, а платить будет народ.
300% врачам, маски с Китая, прогон самолётов, обвал экономики.
Всё за счёт бюджета, то есть за наши денежки.
Нет ума считай калека. Да 73%?
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24.04.2020 00:45 Ответить
Народ будет терпеть пока холодильник не победит телевизор
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24.04.2020 00:52 Ответить
Согласен.
Но очень напоминает ЖИВОТНЫХ, которые когда сытые спят довольные, а когда голодные начинают суетится.
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24.04.2020 01:49 Ответить
Врачам не добавили - плохо, добавили - опять плохо ведь это же деньги с бюджета.
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24.04.2020 01:00 Ответить
Да плохо и очень.
Это результат хренового управления.
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24.04.2020 01:47 Ответить
Юра так кому добавили..це як вовина тисяча, обіцяли у перших числах квітня..прийшла 23..ну ..дебіли, початкової математики і календарних дат не знають.. так ці ..падлюки надбавки..вимагають, щоб видавали місцеві бюджети..ну фігня..Київ..Іванофранківськ..видаватимуть, за рахунок зарплат працівників міськвиконкому..а маленькі міста..і питання..якщо їх заставляють платити всі тяготи пандемії на міста.. то якого віддавати податі на верх..все потрібно залишати на містах..ще і вимагати з бюджету..з таможень..або ставити пости і брати за проїзд ..дорогами цього міста машин не місцевих..і як тільки їде якийсь поц на машинах верховної ради, брати не менше 10 тисяч грн..
З цією дурною владою потрібно щось робити..
Мала надію на виборах рік назад..і ..дуже бажала ..і думала.. що Наш Володимер Хоробре серце.. а він виявився.. Дурна голова...і білч себе збирає ..дурнів і шахраїв..
Горить Україна... буде всім чим голову посипати..
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24.04.2020 06:41 Ответить
Добре врачам куме.
-Так.Вони зараз всi майже на лiкарняному,тому ще лiкарнянi отримають
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24.04.2020 00:59 Ответить
Таким образом, врачам будет не выгодна победа над короновирусом.
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24.04.2020 01:23 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=NFUnB5hLmZ0 Ужасное видео ПАНДЕМИИ невзирая на все трудности медработники не унывают во времена такие тяжелые! пандемия 21 века она такая
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24.04.2020 01:25 Ответить
пожалуй такие времена им нравятся
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24.04.2020 01:26 Ответить
Достал ты уже со своей пандемией.иди уже напару с батькой оближи ручки в обсерваторах.видео сними как вы с ним клюшками вирусы убиваете.с ним его и смотрите.в пустой больнице.может отпустит....
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24.04.2020 08:57 Ответить
В Италии в Бергамо платили по 200 евро в час ..
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24.04.2020 01:43 Ответить
Треба епідемію, щоб Ляшко та інші чиновники зрозуміли? А далі можна не боятися інших важких хвороб?🧐
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24.04.2020 03:04 Ответить
На дебилов расчет, если ветераны Ато, не могли доказать что воевали, а сколько там давали надбавку за, технику врага, за убитого и т.д? Все помнят?
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24.04.2020 04:22 Ответить
Стоимость меди-цинки нашей должна измеряется не в бабле, а в житие святом тех, кого спасать от цинка гробового должна и во веки веков.
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24.04.2020 06:00 Ответить
Чеккаю Божого суду на голови тих хто краде , бреше і знущаеється з ввласного народу в Україні.. і те що ти ..дцрень..не має бути помьякшуючою обставиною
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24.04.2020 06:32 Ответить
Т.е. за март медики в пролете. 😁
За апрель получат в мае? 🤔
Но год не уточнили.😋🤪
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24.04.2020 06:45 Ответить
xa xa xa
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24.04.2020 08:12 Ответить
Для медиков не жалко.в основном средний и младший персонал рисковали.они же и низкооплчиваемые.какая никакая поддержка.
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24.04.2020 08:53 Ответить
Ага и тебе привет поклонник дурантинов)
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24.04.2020 08:59 Ответить
С чего это поклонник?у тебя от долгого общения с батькой причинно следственные связи нарушились?сказано ясно-достал!каждые 2 минуты пост про пандемию от тебя.на хера наи эта инфа?мы уже поняли твое пристрастие к фейковым новостям .нам то зачем навязывать?
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24.04.2020 09:25 Ответить
Очередной свистеж. Звучит красиво а по факту фигня как всегда.
оплата в 300% только за время вызова к пациенту, да и то надбавку выдавливают из местных бюджетов.
Плачут и увольняются. Сколько платят медикам за работу с больными Covid-19

https://www.youtube.com/watch?v=wQ8v7cF65_Q&t=78s
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24.04.2020 09:23 Ответить
ЗЕмедицині "піхуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno
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24.04.2020 09:27 Ответить
Медикам ще довести тре час, який провели в умовах небезпеки ураження: зайшов у палату - пішов час, вийшов у коридор - секундомер зупинено... Нєфіг «жировати» за гроші слуг народу...
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24.04.2020 09:37 Ответить
ввести облік заразності приміщень, кожен вірус перед вльотом у відділення розписується в журналі
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24.04.2020 10:45 Ответить
Ой боюсь что от такого темпа "развития экономики" раньше сломается печатный станок, чем врачи получат зарплату.
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24.04.2020 11:22 Ответить
хммм
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24.04.2020 14:22 Ответить
 
 