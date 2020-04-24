Медики получат 300% доплаты за работу с пациентами с коронавирусом в зарплату за апрель, – Ляшко. ВИДЕО
Медики получат доплаты за работу с пациентами с COVID-19 в размере 300% зарплаты вместе с начислением зарплаты за апрель.
Об этом в эфире телеканала 1+1 сообщил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, передает Цензор.НЕТ.
"Государство заплатит каждому врачу, который работает с коронавирусной инфекцией, заплатит экстренной медпомощи, заплатит тем, кто забирает образцы на исследования. Если больница имеет контракт с Национальной службой здоровья Украины и оказывает медпомощь по борьбе с коронавирусом, то за апрель они получат обещанные 300% доплаты каждому медработнику", - сказал замминистра.
Он также отметил, что такие доплаты за март получили те больницы, где уже в марте были подтвержденные случаи COVID-19.
Ляшко подчеркнул, что Минздрав будет реагировать на все случаи, где доплаты не были выплачены. В частности, он обещал разобраться с ситуаций, которая сложилась в Почаевской больнице (Тернопольская область).
"Если в Почаевской больнице в марте были случаи коронавируса, но средства не пришли, то это случай, по которому нужно разбираться. Этот случай будем завтра разбирать с самого утра, звонить в ОГА, в ДОЗ. Средства должны были прийти с медсубвенцией в каждый департамент здравоохранения", - сказал он.
Также Ляшко отметил, что "местная власть может дофинансировать медиков, которые работают с коронавирусом".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2964340113625722&set=a.232043343522093&type=3 April 21 at 12:57 PM
Той день, коли…
Здавалось би, от так посадиш перед собою виборця Бубочки, подивишся на нього, помовчиш трохи (бо на роковини саме то - мовчки пом'янути) і скажеш:
- Ну, як там друже Вояче, рік минув, ти задоволений? В усіх в/ч реформа харчування? Нові гуртожитки побудовано? Полігони? Зарплата більше? Совкодрочерів менше в МО/ГШ? Ми наступаємо, звільняємо? Армія досі в пошані?
Ти ж за це голосував? Ти це отримав, правда?
- Ну як там, друже Вчителю? 4 тис. у.є. кожній педагогічній душі? Нова Школа? Українізація? Ти ж за це голосував?
- Ну як там, друже Лікарю? Супрун муляла? А тупий криворукий упирятник в МОЗі - краще, правда?
- Ну як там, друже Підприємцю? Ей… ? Ой, ти вже помер чи в тебе просто на лиці нема ентузіазму? Але ж ти за це голосував? Задоволений?
- Ну як там, друже Активіст? Ти ж так бив себе п'ятами в груди, ти був таким баригоборцем із кожної кавомолки - здобув? Шо там хвалені НАБ і САП? Шо там, дядя, антикорупційний суд? Усіх корупціонерів посадили?
- Ну як там, друже Народ? Ти щасливий? Кумівства же ж немає, просто дружбани Вовки скрізь, так? Олігархів перемогли - покарали до нестями - Бєню грішми закидали, Ахметова примусили виділити своїх менеджерів в уряд. Норм? Ти ж за це голосував?
- Ну як там, Білі Польта, Єврооптимісти, Технократи, Грантоспоживачі? Шо ви, хлопчики-дівчатка? А пам'ятаєте, колись ви були авторитетні і впливові, гризли владу на різних міжнародних майданчиках, атакували в ЗМІ, були такими крутими, шо куди там яйцям і горам? Нє? Не пам'ятаєте? А шо такоє? Тепер ви ніхто і звати вас ніяк? Ашотакоє? Здобули? Вам, котики, досі Порошенко не слава Богу? Бубочкі…
- Ну як там, Акули Пера, Мікрофона і Телекамери? Шо такі тихенькі? Мову відібрало? Де правдорубство і борзість, недорогенькі? Де індекси борщу чи істерики про помираючий ВПК? Епоха бідності завершилася, настала епоха виживання - ви зробили це разом. Задоволені?
От питаєш це лагідно посміхаючись, а у відповідь тобі Вояк, Вчитель, Медик, Підприємець, Активіст, Польта, Нарід, Медійник такий: «а шо я? шо я? я ж думав….»
Нє, людино, ти не думав\ла. Та й зараз теж не думаєш, бо замість «а шо я?» сказав би бодай «вибач». Але не кажеш. Тому і питання до тебе риторичні…
Не напружуйся. Не відповідай.
Я краще до адекватних пару слів…
- Спасибі, що витримали.
- Так, ви були праві, лишайтесь тверезими і далі.
- Так, все як колись - @бать, знову ми!
- Звісно, ми зможемо все виправити.
- Чому ми? Бо ми це вже робили і знаємо - як.
- Так, для цього треба повернутися.
- Так, повернутися буде складно.
- Звісно треба повертатися без помилок.
- Саме тому - без тебе, ніяк.
Тримаймо стрій. https://www.facebook.com/hashtag/res_publica?source=feed_text&epa=HASHTAG #Res_publica потребує відродження
P.S. ...а що, хіба борд, якого не обхейтив лише лінивий, не був правдою?
Передача "В гостях у сказки".
Если Дональд Фредович сможет национализировать ФРС, проект автоматически закроется.
Тут же и "пандемия" исчезнет.
Зараза в Украине - не макароно-вирус, а режим криворожского гопника.
При дефолте, события покатятся очень быстро.
Україна, армія, віра, мова НАТО ?
Ага.
Ми на порозі Лугандону 2.0.
Бо наріт™, хоче.
300% врачам, маски с Китая, прогон самолётов, обвал экономики.
Всё за счёт бюджета, то есть за наши денежки.
Нет ума считай калека. Да 73%?
Но очень напоминает ЖИВОТНЫХ, которые когда сытые спят довольные, а когда голодные начинают суетится.
Это результат хренового управления.
З цією дурною владою потрібно щось робити..
Мала надію на виборах рік назад..і ..дуже бажала ..і думала.. що Наш Володимер Хоробре серце.. а він виявився.. Дурна голова...і білч себе збирає ..дурнів і шахраїв..
Горить Україна... буде всім чим голову посипати..
-Так.Вони зараз всi майже на лiкарняному,тому ще лiкарнянi отримають
За апрель получат в мае? 🤔
Но год не уточнили.😋🤪
оплата в 300% только за время вызова к пациенту, да и то надбавку выдавливают из местных бюджетов.
Плачут и увольняются. Сколько платят медикам за работу с больными Covid-19
https://www.youtube.com/watch?v=wQ8v7cF65_Q&t=78s
хуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno