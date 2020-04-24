Минздрав планирует проведение массового тестирования населения для выявления уже переболевших коронавирусом, - Ляшко. ВИДЕО
Минздрав планирует проведение массового тестирования украинцев для выявления антител к коронавирусу.
Об этом в эфире 1+1 сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, информирует Цензор.НЕТ.
Украина может стать пятой страной, где запустили такую ИФА-диагностику.
"Я думаю, что в ближайшее время будет массовое тестирование населения именно на наличие антител. Это будет показывать, переболели, или не переболели люди коронавирусной болезнью, есть ли иммунитет. Пока мы не имеем четких научных данных, какой продолжительности этот иммунитет будет. Но пока можем судить о том, что у кого есть эти антитела - иммунитет справляется три месяца", - рассказал Ляшко
Чиновник добавил, что используемые в настоящее время для выявления коронавируса в организме ПЦР-тесты тоже не всегда дают объективную информацию.
"Нельзя использовать ПЦР-тесты постоянно, поскольку есть вопросы инкубационного периода. Мы можем попасть в первые три дня инкубационного периода, когда будет неинформативным этот тест. Следовательно, для определения наличия иммунитета к коронавирусной болезни используют ИФА-методы", - сообщил Ляшко.
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А под этим соусом можно и заражать, и чипизировать.
Нет веры рептильной управляемой медицине.
Ага "от двери к двери"
Идиоты.
в украинских условиях этот метод распостранения инфекции может разве что поспорить с методом завоза граждан в страну с эпицентров пандемии .
Не сомневаюсь что зе власть обязательно сделает очередную глупость
Потому сейчас у нас эпидемия и не преобретает таких масштабов как в ЕС.
https://youtu.be/HOUmRR_UKDk
Тем более что недавно глава ВОЗ Ван Керхове заявляла, что в настоящее время нет доказательств, которые бы свидетельствовали, что наличие в организме человека антител COVID-19 свидетельствует об иммунитете к новой болезни: "Тесты на антитела могут определить уровень серологической присутствия и уровень антител, однако это не означает, что кто-то с антителами имеет иммунитет".
МАРАЗМ схоже на гопніків які кажуть " А ЄСЛІ НАЙДЬОМ?"
Об этом сказал городской голова Винницы Сергей Моргунов, сообщает https://www.ukrinform.ru/rubric-regions/3012396-v-vinnice-koronavirus-obnaruzili-u-rabotnikov-fabriki-kotoraa-sila-zasitnye-kostumy-dla-medikov.html «Укринформ».
«Если говорить о «Володарке», уже был завершен пошив этих 10 тысяч костюмов. Но я хочу остановиться отдельно, потому что очень много у прессы вопросов. К сожалению, на «Володарке» у одной из работниц был выявлен коронавирус. И там областной лабораторный центр провел ПЦР-тестирование всех контактных и потенциально контактных лиц. Было проведено более двухсот тестов и, к сожалению, было обнаружено семь подтвержденных случаев», - сообщил Моргунов.
По его словам, на фабрике была проведена дезинфекция, и предприятие сейчас работает в штатном режиме.
Предприятие производило защитные костюмы для медиков по заказу Винницкого городского совета."
Использование экспериментальных препаратов при лечении коронавируса может являться небезопасным, говорят в организации.
ВОЗ направила министру здравоохранения Украины Максиму Степанову письмо, в котором предостерегла его об использовании экспериментальных препаратов при лечении COVID-19. Письмо было направлено еще в начале апреля.
Об этом сегодня https://life.pravda.com.ua/health/2020/04/24/240729/ пишет «Украинская правда. Жизнь».
Минздрав 2 апреля 2020 издал приказ №762, утверждающий протокол лечения COVID-19.
В протоколе рекомендуют использовать препараты, эффективность которых против коронавируса не доказана.
Некоторые из перечисленных препаратов имею серьезные побочные эффекты.
Уже 7 апреля ВОЗ направила Степанову письмо, выражающее обеспокоенность украинским протоколом лечения.
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D1%8B-%D0%BF%D0%BE-%D1%8D%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE.html Ученые дали прогнозы по эпидемии коронавируса в Украине: в худшем случае заразятся 34 млн человек
«ВОЗ хотела бы напомнить вам, что использование экспериментальных препаратов против COVID-19 должен быть только в рамках нравственно одобренных рандомизированных клинических исследований.
Упомянутые в протоколе лечения препараты: лопинавир / ретинавир, хлорохин фосфат, гидроксихлорохин, рамдесивир и тоцилизумаб еще не были оценены в рамках вышеупомянутых исследований.
Только после этого они могут быть лицензированы и одобрены для клинического использования «, - сказано в обращении.
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81-%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BC%D1%83-%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD-d-%D0%B2%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD-%D0%BD%D0%B0-%D0%BA.html Коронавирус: почему витамин D важен на карантине и с чем его едят - Би-би-си
В ВОЗ добавили, что в случае невозможности проведения рандомизированных клинических исследований лечение пациента должно проводиться в соответствии с протоколом MEURI, который был разработан ВОЗ специально для случаев лечения экспериментальными препаратами.
Соответствующий протокол ВОЗ применяется в случае, когда:
- против болезни нет доказанных препаратов;
- невозможно немедленно инициировать клинические исследования;
- есть данные, указывающие на эффективность и безопасность лечения, как минимум из исследований, которые проводились в лабораторных условиях или на животных, и использование препарата вне клинических исследований рекомендовали квалифицированные консультационные научные комитеты на основе надежного анализа риска и пользы.
- соответствующие органы власти страны, равно как и комитеты по этике одобрили использование этих препаратов.
- есть достаточные ресурсы, которые гарантированно минимизируют риски;
- пациент предоставил информированное согласие на лечение;
- такое лечение мониторится, а результаты документируются и своевременно докладываются большему кругу медицинской и научной общественности.
Насчет препаратов препаратов-ингибиторов, куда входит и Плаквенил (гидроксихлорихин), ВОЗ 25 марта решила «сделать шаг назад и привлечь группу экспертов, чтобы обработать документы, и рассмотреть целесообразность включения этого препарата в клинических исследованиях».
В Минздраве рассказали о лечении коронавируса.
- https://www.economics-prorok.com/2020/04/%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D0%B2%D0%B8%D1%82.html Препарат против коронавируса появится в течение «недель или месяцев» - ВОЗ
Украинские медики ориентируются на иностранных коллег и постоянно дополняют протокол лечения коронавируса.
Также в Минздраве сообщили, что стоимость лечения от коронавируса в больницах страны варьируется от 11 долларов до 370 долларов за пациента в сутки.
Где эпидемия? Там где и разум. НЕМА. А вот кто все это затеял тот не просчитплся. Людина не может разбираться во всем,но сравнивать цифры и факты в уме что больше а что меньше обязана.