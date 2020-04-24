РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6533 посетителя онлайн
Новости Видео Коронавирус и карантин
56 801 95

"Врачи ничего не сказали. Сидите дома": одессит Головкин рассказал, как болеет коронавирусом уже семь недель. ВИДЕО

В Одессе молодой человек болеет коронавирусом уже семь недель, и врачи не знают, что с ним делать. Максим Головкин находится на самоизоляции из-за положительного теста на COVID-19 и трех повторных подтверждений в течение этого времени.

Одессит 1995 года рождения заразился в США, и по возвращению 13 марта в Украину обратился в инфекционную больницу после появления характерных симптомов, говорится в сюжете телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.

Сначала экспресс-тест показал, что у него нет коронавируса, и только спустя несколько дней киевская лаборатория подтвердила факт заражения. Максима отправили на самоизоляцию. Сейчас он стал "самым долго болещим" человеком в Украине. о словам Максима, следующий ПЦР-тест ему должны провести 28 апреля. Парень отметил, что местные врачи разводят руками и пробуют понять со своими коллегами в Киеве, что делать, но ничего не обещают.

"Ничего не сказали. Сидите дома", - передал он совет медиков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У 2 мужчин, которые содержались под стражей в Одесском СИЗО до 21 апреля, выявлен коронавирус, - источник

Головкин также рассказал, что к нему на место самоизоляции "никто не приезжает, кроме мобильных бригад, которые делают тесты". Крайний - четвертый тест - был сделан 18 апреля. Максим отметил, что врачам приходится звонить и напоминать за несколько дней о необходимости провести новые тесты, иначе могут забыть.

Максим сидит дома в самоизоляции со своей мамой и девушкой, которым медики решили не делать тесты для выявления коронавирусной инфекции.

"Им тесты не делали. И подход у медиков такой, что раз они не были за границей и чувствуют себя не очень плохо, то пока у них не будет температуры 38 градусов - тесты делать не будут", - рассказал он и добавил, что взялся все равно "пробить" этот вопрос.

У Головкина неделю назад снова появились характерные симптомы: маленький кашель, насморк, чихание, боль в горле, но температуры не было.

После того, как тесты показали у него коронавирусную болезнь, врачи госпитализацию и лечение не предлагали, но отправили на самоизоляцию.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": У одессита, погибшего от COVID-19, первый ПЦР-тест показал отрицательный результат

"Прошла пневмония, остался фиброз... За границей такая же история. Я звоню своему врачу в Штатах, он сказал, что появляются такие случаи, когда у человека проходят его симптомы, и затем они возобновляются. Они говорят, что все больше и больше у них исследований людей, которые могут заразиться по 2-3 раза", - рассказал парень.

Ранее история с одесситом Максимом Головкиным, больным коронавирусом, вызвала громкий скандал. Местные чиновники упрекали его в том, что парень самовольно покинул больницу. Сам же пациент объяснил, что ничего не нарушал, носил маску и самоизолировался.

Автор: 

карантин (16729) Одесса (7921) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+13
Максим сидит дома в самоизоляции со своей мамой и девушкой, которым медики решили не делать тесты для выявления коронавирусной инфекции.Источник: https://censor.net/v3191200

Не хотят портить статистику успешного карантина?
показать весь комментарий
24.04.2020 08:55 Ответить
+12
А почему я знаю?!
В Китае такой случай тоже был - чувак болел 49 дней. Он вылечился только после переливание сыворотки крови переболевшего человека.
Врачи сказали, что вирус столько не живет в принципе и его организм тупо установил с вирусом симбиоз....
показать весь комментарий
24.04.2020 08:55 Ответить
+11
У мене одна колега хворіє вже чотири тижні. Весь цей час вдома. День краще, день гірше (інший колега з нею розмовляв, то казав мені).
Клієнт розказав, що захворів (він - медбрат і заразився на роботі), тиждень-півтора лікувався вдома, було, як сильний грип. Вже один тест негативний, чекає результатів другого. Тоді назад на роботу.
Інший колега три дні не був на роботі, сьогодні прийшов і розказує: знаєш, я злякався, думав - вірус. Питаю симптоми. Каже: сильно боліла голова, горло трохи і все. Не міг спати. Ні температури, ні кашлю. Здавав тест ? Ні, бо нема усіх виражених симптомів. А сьогодні вже ОК.
Я йому кажу: слухай, воно у всіх по-різному і може бути без симптомів. Так що ми не знаємо.

Все точно залежить від організму.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:00 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А що ще можуть сказати ? Лікування то немає.
показать весь комментарий
24.04.2020 08:54 Ответить
Вирус не лечится. Единственное средство, это иммунный ответ. У этого парня он очень слабый.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:56 Ответить
Тот самый случай, когда нужна сыворотка.
показать весь комментарий
25.04.2020 00:25 Ответить
А почему я знаю?!
В Китае такой случай тоже был - чувак болел 49 дней. Он вылечился только после переливание сыворотки крови переболевшего человека.
Врачи сказали, что вирус столько не живет в принципе и его организм тупо установил с вирусом симбиоз....
показать весь комментарий
24.04.2020 08:55 Ответить
а кто подтвердит что переболел короновирусов, будут давать льготный проезд или скидки за комуналку, ну там как чернобыльцам или дитям войны?
показать весь комментарий
24.04.2020 08:55 Ответить
Непременно будут. Орлы Авакова. ну или молодой Беркут. давать, догонять и ещё раз давать.
показать весь комментарий
24.04.2020 08:58 Ответить
и портреты будут носить на палках - пневмонийный полк, дидыпереболели
показать весь комментарий
24.04.2020 10:09 Ответить
у вас жуткая хрень в мозгах, лечитесь
показать весь комментарий
24.04.2020 10:20 Ответить
Максим сидит дома в самоизоляции со своей мамой и девушкой, которым медики решили не делать тесты для выявления коронавирусной инфекции.Источник: https://censor.net/v3191200

Не хотят портить статистику успешного карантина?
показать весь комментарий
24.04.2020 08:55 Ответить
Скорее всего кучу денег они медикам не дали!А может у советских медиков это наследственное-фуй ложить на не "блатных" или "нужных" пациентов!!!
показать весь комментарий
24.04.2020 11:06 Ответить
Ну результат такого тесту трохи прогнозований. Самі епідеміологи кажуть, що при такому нікчемному загальному охопленні тестами збільшувати в пару-трійко раз тестування особливо сенсу немає, а на поряд - за які шиши (десятки млрд коронафонду з перерозподілу бюджету поцани вже розписали кому на який офшор піде), краще витрачати гроші на засоби захисту.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:08 Ответить
поряд порядки
показать весь комментарий
24.04.2020 11:09 Ответить
А это не из серии распятого мальчика в трусиках?
показать весь комментарий
24.04.2020 22:14 Ответить
"Пока хозяин на самоизоляции" (с)
"Врачи ничего не сказали. Сидите дома": одессит Головкин рассказал, как болеет коронавирусом уже семь недель - Цензор.НЕТ 3773
показать весь комментарий
24.04.2020 08:56 Ответить
поведение головкина безответственное сигал от врачей а теперь те на него забили!!понятно что какое общество такая и медицина!но самим нужно быть адекватным!!
показать весь комментарий
24.04.2020 08:57 Ответить
ничего не понял... поясни, если не затруднит...
показать весь комментарий
24.04.2020 09:27 Ответить
Вот не понятно,вернее уже понятно,какой половинкой жопы думал этот безголовый Головкин,когда убегал из стационара больницы,к маме и своей девушке.Он что не понимал или не знал об опасности,как для мамы,так и для девушки?В Черновцах,при похожей ситуации,жители дома перекрыли улицы и заставили забрать родственников в больницу.Сейчас надо заварить дверь ,хотя бы в квартиру,а еду давать через балкон.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:07 Ответить
Защитные халаты, закупленные министерством здравоохранения с нарушением тендерной процедуры, не смотря на заявление министра Степанова, не имеют никаких сертификатов удостоверяющих у них наличие особого уровня биологической защиты. Просто дороже на 41%.
Выплата обещанной на март 300% надбавки врачам за работу в эпидемиологических условиях переносится на апрель.
показать весь комментарий
24.04.2020 08:57 Ответить
И почему это не удивляет?
показать весь комментарий
25.04.2020 00:27 Ответить
Але ж й мутний цей вірус.... Скільки ж ото років ця байда буде напружнювати світ.. ?(!
показать весь комментарий
24.04.2020 08:57 Ответить
Пока будет выгодно, столько и будет.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:01 Ответить
Пан вважає що ця холера контрольована ?
показать весь комментарий
24.04.2020 09:06 Ответить
"Ця холера" создает угрозу тоталитарного режима. Под видом борьбы с вирусом можно ограничить и запретить все что угодно. Дорожка уже протаптывается зебилоидами.
показать весь комментарий
24.04.2020 10:25 Ответить
То зрозуміло , але не вірю що хтось сидить за пультом та регулює ці движухи
показать весь комментарий
24.04.2020 10:37 Ответить
За пультом нет конечно. Но я вангую, что в Украине вирус будет еще "свирепствовать" 4 года вне зависимости от физического наличия.
показать весь комментарий
24.04.2020 10:48 Ответить
Сліпий сказав побачимо ..)😑
показать весь комментарий
24.04.2020 10:51 Ответить
Согласен!Но ведь никто не управляет пьяницей,когда тот уходит в запой!!! Но тем не менее запой длиться долгое время!!!
показать весь комментарий
24.04.2020 11:14 Ответить
Я зрозумів ....наливай друже !)😎
показать весь комментарий
24.04.2020 11:20 Ответить
вы считаете это миф? Про испанку также считали, 50 миллионов как не бывало. Утверждение о "не существующем" заканчивается плохо, оказывается он существует
показать весь комментарий
24.04.2020 10:09 Ответить
Задали глупый вопрос, поумничали про испанку, за меня и ответили. Зачем мне писать?
показать весь комментарий
24.04.2020 10:28 Ответить
еще раз говорю в реальности он есть
показать весь комментарий
24.04.2020 10:32 Ответить
Где я написал, что его нет?
показать весь комментарий
24.04.2020 10:49 Ответить
Сделано в Китае. Одно утешает, что китайский товар имеет много брака и недолго служит.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:14 Ответить
Амен!😄
показать весь комментарий
24.04.2020 10:38 Ответить
Продав якось китаєць чорту душу, а вона на другий день поламалась. )
показать весь комментарий
24.04.2020 19:33 Ответить
Говорят, что в ссср самыми больными были читатели журнала "Здоровье".
показать весь комментарий
24.04.2020 08:59 Ответить
У мене одна колега хворіє вже чотири тижні. Весь цей час вдома. День краще, день гірше (інший колега з нею розмовляв, то казав мені).
Клієнт розказав, що захворів (він - медбрат і заразився на роботі), тиждень-півтора лікувався вдома, було, як сильний грип. Вже один тест негативний, чекає результатів другого. Тоді назад на роботу.
Інший колега три дні не був на роботі, сьогодні прийшов і розказує: знаєш, я злякався, думав - вірус. Питаю симптоми. Каже: сильно боліла голова, горло трохи і все. Не міг спати. Ні температури, ні кашлю. Здавав тест ? Ні, бо нема усіх виражених симптомів. А сьогодні вже ОК.
Я йому кажу: слухай, воно у всіх по-різному і може бути без симптомів. Так що ми не знаємо.

Все точно залежить від організму.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:00 Ответить
"Так що ми не знаємо."
Організуйте ставки є чи нема.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:19 Ответить
Как это врачи еще не посоветовали подорожник прикладывать?
показать весь комментарий
24.04.2020 09:01 Ответить
лень было
показать весь комментарий
24.04.2020 09:03 Ответить
Супрун небыло!
показать весь комментарий
24.04.2020 09:25 Ответить
У головкина крыша поехала.
Здесь уже нужен психотерапевт.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:04 Ответить
Маме и девушке респект
показать весь комментарий
24.04.2020 09:07 Ответить
Медицина в Украине под чутким руководством зеленого стада во главе с ослом... подыхает медленно...но уверенно...
показать весь комментарий
24.04.2020 09:13 Ответить
В армию не хочет пойти? Пропотеет, все пройдет.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:13 Ответить
я за пять лет похоронил более пятидесяти человек, которые пошли добровольно, пока кроме нас и простых людей их семьям не оказана была помощь государством, как будто их не существовало. Ели честно, то этот молодой человек не должен ни чего не мне, не тебе и не государству.
показать весь комментарий
24.04.2020 10:15 Ответить
И если честно, то ни мы ни государство ему тоже ничего не должны.
показать весь комментарий
26.04.2020 11:48 Ответить
он и не требует, так что все взаимно. Только какого фига ты его в армию хочешь отправить? Твои слова?
показать весь комментарий
26.04.2020 19:25 Ответить
Потому что все у нас знают о своих правах, о том, что им должны, и никто не вспоминает об обязанностях.
показать весь комментарий
29.04.2020 05:39 Ответить
ах обязанности? на тебя не копейки ни кто не потратил кроме твоих родителей, что ты такой щедрый *******? Любить родину и прислуживать, это разные действия, а ты сейчас тупо прислуживаешь, тошно от тебя, служи и дальше, не забудь подложить любимую под своего начальника. Удачи в лизанье жопы
показать весь комментарий
30.04.2020 22:51 Ответить
Пошел на зуй вместе со своим не служившим президентом и этим одесситом, отсиживающемся от армии, а когда запахло жареным, припершимся сюда. А у тебя никогда не будет любимой- потому что мака твоя *****, а отец *******. Сдохни ****
показать весь комментарий
01.05.2020 01:27 Ответить
ну ты и деградат !!! Иди вешай лапшу кому то другому, про "жаренное", одни идут, другие зарабатывают на них.
показать весь комментарий
01.05.2020 19:03 Ответить
а еще, не дождешься
показать весь комментарий
01.05.2020 19:04 Ответить
Офигеть, вот отсюда и небольшое относительно количество зараженных, тесты не делают даже тем кто находится в одной квартире с больными.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:16 Ответить
Грунько,один тест стоит 2000 грн.,на минуточку.Если в квартире есть больной,то 150%,что остальные тоже заражены.Зачем тратить деньги на остальных?Он,больной,когда убегал со стационара,думаешь не знал,что идет заражать и маму,и девушку и всех,кто хотел увидеть "чудо" из самой Америки.А теперь корона гуляет по кругу.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:14 Ответить
ЗЕмедицині "піхуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno
25155https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno#comments
показать весь комментарий
24.04.2020 09:21 Ответить
Точно....Раньше ко мне на скорой меньше трёх профессоров не приезжало и сразу везли в больничные апартаменты...Первым делом банкет, потом медсёстры . а потом и лечение.Это вам не "піхуй" на простого українця.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:35 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2020 19:36 Ответить
Короче,парьте ноги...
показать весь комментарий
24.04.2020 09:30 Ответить
Рынки резко снизились из-за провала антивирусного препарата.

Первые клинические испытания препарата против коронавируса показали плохие результаты при тестировании. Он был разработан американской компанией Gilead Sciences, акции которой сейчас падают на 7,5%.
На этом фоне резкое снижение испытали и другие рынки. Индекс S&P 500, прибавлявший на нашем закрытии 1%, в моменте уходил в минус. Котировки Brent на этой новости потеряли $1.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:31 Ответить
если у вас был конфликт с укр врачом (н-р задавали много вопросов, не поблагодарили, изменили с другим специалистом...), он не будет вас лечить\диагностировать\проводить вскрытие и т.п.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:34 Ответить
варианты решения:
-поменять врача
-поблагодарить
-молча вытерпеть его издевательства
-углубить\расширить конфликт
показать весь комментарий
24.04.2020 09:39 Ответить
Вытерпел и поменял врача)
Раньше боялся произнести эту дичь, но теперь могу - Есть врачи, которые сознательно могут вам вредить, причём до очень тяжёлых форм или даже смерти. Подчёркиваю -т сознательно!
показать весь комментарий
24.04.2020 09:45 Ответить
Еще лет много назад,великий одессит Михаил Жванецкий говорил "..Врачу можно и не давать=взятку=,если не интересует конечный результат.."
показать весь комментарий
24.04.2020 12:18 Ответить
негативний досвід - це теж досвід
показать весь комментарий
24.04.2020 19:37 Ответить
вполне может быть, что наиболее печальными при заболевании, могут быть последствия, даже при лёгкой форме. такой себе отложенный полный старт. ***** просто так не может, чтобы он так заботился о своих расходниках. одной рукой готов послать десятки тысяч на пазлы в горячие точки, а другой, вводит строгий карантин для всех, из которых, как уверяют нанятые им сетевые писаки, заболеют единицы и основная масса переболеет вообще безсимптомно. и плюс к этим глашатаям, его сподручный гундяй, с готовностью жертвует своими попцами в зарубежье, призывающими в той же Украине, не соблюдать карантин, идти в церковь, заражаться самим и заражать море окружающих, растягивая там тем самым сроки карантина. а в самой параше делает всё с точностью до наоборот - никаких чёрных литургий, церкви прикрыть,.. если ***** не идёт здесь на жертвы своих расходников, которых бабы, как бы должны подорожать, то что-то здесь не то. может после лёгкой формы бабы там могут потерять репродуктивную функцию? по его и гундяя поведению можно сделать только один вывод, - умные должны соблюдать карантин и меньше шастать там, где носит гундяево-*****вских придурков и их пропагандонов. иначе - на свой страх и риск, если не умрут сразу, то каким-то образом болеть будут очень долго.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:35 Ответить
Спасение утопающих, дело рук самих утопающих.
показать весь комментарий
24.04.2020 09:53 Ответить
Зеленое отношение к людям....
показать весь комментарий
24.04.2020 09:53 Ответить
Шо за бред несется по просторам Украины? Как этот клоун мог заразится второй раз находясь на самоизоляции? Сам себе плять заразил?
показать весь комментарий
24.04.2020 09:58 Ответить
вслушайся внимательно, "не выздоравливал", так что только ты клоун
показать весь комментарий
24.04.2020 10:18 Ответить
Этот Головкин лжёт , конечно. Можно было бы все это слушать о том, что ему 'не предлагали' и 'не лечили', если бы не было скандала до того, когда он самовольно или нет, но в любом случае, добровольно , покинул больницу. Значит, больница все-таки была? И этот парень сам выбрал самоизоляцию, теперь хочет, чтобы его на дому лечили? Ему уже сделали четыре теста только дома, что он ещё хочет? Я так понимаю, что хотел домой к девушке и маме, в палате больницы не было такого сервиса. Его вообще нужно было оштрафовать за то, что он из больницы свалил.
показать весь комментарий
24.04.2020 10:04 Ответить
На фоне этой короноистерики хайпующий фраерок - обычная вещь, и сети (всякие мордокниги да инстаграмы) - питательная среда для идиотов.
показать весь комментарий
24.04.2020 10:13 Ответить
В мене також 7й тиждень коронавірус, не випускають з лікарні
показать весь комментарий
24.04.2020 10:29 Ответить
Тримають в лікарні майже 2 місяці?! А як лікують?
показать весь комментарий
24.04.2020 11:46 Ответить
З якого саме відділення? Може з моргу?
показать весь комментарий
24.04.2020 12:21 Ответить
Добре годують?
показать весь комментарий
24.04.2020 19:39 Ответить
Не факт що парніша справді дотримувався ізоляції Імунітет слабенький, не видужав остаточно, пішов надвір подихав холодного повітря - симптоми повернулись.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:17 Ответить
З тебе лікар, як з гівна куля!
показать весь комментарий
24.04.2020 11:48 Ответить
Аргументуй.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:40 Ответить
Но мама и девушка с ним в одной квартире столько времени!- и ничего.
Значит вирус не передается?
Италия, Испания почти три месяца на жестком карантине, а все равно мрут сотнями.
Как такое может быть непонятно.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:42 Ответить
может они друг друга по кругу заражают.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:50 Ответить
Бреше, скоріше за все. Є такий сорт людей, які заради хайпу здатні на будь яку брехню.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:50 Ответить
это просто неадекват за которым гонялись медики и полиция!!в тех же штатах выгреб бы по полной с тюремным сроком!!думал что с ним будут носиться!!а теперь думай и чего у тебя так долго вирус???)))
показать весь комментарий
24.04.2020 12:44 Ответить
Порохобот - провокатор. Да чтобы при Зеленском, да халатность и равнодушие врачей? Не может этого быть!
показать весь комментарий
24.04.2020 12:45 Ответить
Болеют близкие с ним люди в безсимтомной форме и может и его переодически заражают - изолироваться полностью не возможно.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:46 Ответить
То треба було в лікарні залишатись. Але ж чувачку захотілось маминого борщу і вагіни коханої. )
показать весь комментарий
24.04.2020 19:41 Ответить
 
 