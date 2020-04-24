"Врачи ничего не сказали. Сидите дома": одессит Головкин рассказал, как болеет коронавирусом уже семь недель. ВИДЕО
В Одессе молодой человек болеет коронавирусом уже семь недель, и врачи не знают, что с ним делать. Максим Головкин находится на самоизоляции из-за положительного теста на COVID-19 и трех повторных подтверждений в течение этого времени.
Одессит 1995 года рождения заразился в США, и по возвращению 13 марта в Украину обратился в инфекционную больницу после появления характерных симптомов, говорится в сюжете телеканала "112 Украина", передает Цензор.НЕТ.
Сначала экспресс-тест показал, что у него нет коронавируса, и только спустя несколько дней киевская лаборатория подтвердила факт заражения. Максима отправили на самоизоляцию. Сейчас он стал "самым долго болещим" человеком в Украине. о словам Максима, следующий ПЦР-тест ему должны провести 28 апреля. Парень отметил, что местные врачи разводят руками и пробуют понять со своими коллегами в Киеве, что делать, но ничего не обещают.
"Ничего не сказали. Сидите дома", - передал он совет медиков.
Головкин также рассказал, что к нему на место самоизоляции "никто не приезжает, кроме мобильных бригад, которые делают тесты". Крайний - четвертый тест - был сделан 18 апреля. Максим отметил, что врачам приходится звонить и напоминать за несколько дней о необходимости провести новые тесты, иначе могут забыть.
Максим сидит дома в самоизоляции со своей мамой и девушкой, которым медики решили не делать тесты для выявления коронавирусной инфекции.
"Им тесты не делали. И подход у медиков такой, что раз они не были за границей и чувствуют себя не очень плохо, то пока у них не будет температуры 38 градусов - тесты делать не будут", - рассказал он и добавил, что взялся все равно "пробить" этот вопрос.
У Головкина неделю назад снова появились характерные симптомы: маленький кашель, насморк, чихание, боль в горле, но температуры не было.
После того, как тесты показали у него коронавирусную болезнь, врачи госпитализацию и лечение не предлагали, но отправили на самоизоляцию.
"Прошла пневмония, остался фиброз... За границей такая же история. Я звоню своему врачу в Штатах, он сказал, что появляются такие случаи, когда у человека проходят его симптомы, и затем они возобновляются. Они говорят, что все больше и больше у них исследований людей, которые могут заразиться по 2-3 раза", - рассказал парень.
Ранее история с одесситом Максимом Головкиным, больным коронавирусом, вызвала громкий скандал. Местные чиновники упрекали его в том, что парень самовольно покинул больницу. Сам же пациент объяснил, что ничего не нарушал, носил маску и самоизолировался.
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В Китае такой случай тоже был - чувак болел 49 дней. Он вылечился только после переливание сыворотки крови переболевшего человека.
Врачи сказали, что вирус столько не живет в принципе и его организм тупо установил с вирусом симбиоз....
Не хотят портить статистику успешного карантина?
порядпорядки
Выплата обещанной на март 300% надбавки врачам за работу в эпидемиологических условиях переносится на апрель.
Клієнт розказав, що захворів (він - медбрат і заразився на роботі), тиждень-півтора лікувався вдома, було, як сильний грип. Вже один тест негативний, чекає результатів другого. Тоді назад на роботу.
Інший колега три дні не був на роботі, сьогодні прийшов і розказує: знаєш, я злякався, думав - вірус. Питаю симптоми. Каже: сильно боліла голова, горло трохи і все. Не міг спати. Ні температури, ні кашлю. Здавав тест ? Ні, бо нема усіх виражених симптомів. А сьогодні вже ОК.
Я йому кажу: слухай, воно у всіх по-різному і може бути без симптомів. Так що ми не знаємо.
Все точно залежить від організму.
Організуйте ставки є чи нема.
Здесь уже нужен психотерапевт.
хуй" на простого українця, в першу чергу вони рятують "насителей руцкага мира" = 9:04https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno
25155https://censor.net/news/3191132/pochemu_chetveryh_svyaschennikov_s_koronavirusom_iz_pochaevskoyi_lavry_lechat_v_stolitse_neizvestno#comments
хуй" на простого українця.
Первые клинические испытания препарата против коронавируса показали плохие результаты при тестировании. Он был разработан американской компанией Gilead Sciences, акции которой сейчас падают на 7,5%.
На этом фоне резкое снижение испытали и другие рынки. Индекс S&P 500, прибавлявший на нашем закрытии 1%, в моменте уходил в минус. Котировки Brent на этой новости потеряли $1.
-поменять врача
-поблагодарить
-молча вытерпеть его издевательства
-углубить\расширить конфликт
Раньше боялся произнести эту дичь, но теперь могу - Есть врачи, которые сознательно могут вам вредить, причём до очень тяжёлых форм или даже смерти. Подчёркиваю -т сознательно!
Значит вирус не передается?
Италия, Испания почти три месяца на жестком карантине, а все равно мрут сотнями.
Как такое может быть непонятно.