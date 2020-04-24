За сутки в Украине Covid-19 заболели 28 детей и 98 медработников, госпитализирован 181 человек, - Степанов. ВИДЕО

За время пандемии в Украине заболели 503 ребенка и 1458 медицинских работников.

Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"За минувшие сутки заболели 4777 человек, из них 28 детей и 98 медицинских работников. Был госпитализирован 181 человек. Зафиксированы 6 летальных случаев. 96 пациентов выздоровели, в том числе 13 детей. За время пандемии в Украине заболели 503 ребенка и 1458 медицинских работников. За сутки сделали 5 263 исследования методом ПЛР. За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев выявили в Черновицкой оласти - 59, в Киевской области - 54 и Киеве - 63", - рассказал министр.

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