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"Саакашвили может быть продавцом счастья, а действующий премьер - нет. Шмыгаль комплексует, не хватает опыта", - член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко. ВИДЕО

Экс-нардеп и член Набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко считает, что назначение Михеила Саакашвили на должность в правительстве может стать "новым толчком и новым дыханием" для исполнительной власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лещенко, зарабатывающий в "Укрзализныци" 332,063 тыс. гривен в месяц, заявил в своем видеоблоге.

"Для правительства, Саакашвили - это новый толчок и новое дыхание. Возможность стать сигналом позитива. Премьер-министр, кроме того, что он управляет правительством, должен еще дарить людям надежду, быть лучом оптимизма, быть продавцом счастья. Саакашвили таким продавцом счастья может быть, а действующий премьер - нет. Он неплохой человек, но у него просто нет опыта. Он прямо из Ивано-Франковска в вице-премьеры и премьеры... Он комплексует. Ему еще бы год покрутится в Киеве где-то ы возможно все было другим...", - сказал Лещенко.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Дубинский и Шарий координируют свои действия при распространении фейков, - член набсовета "Укрзализныци" Лещенко. ВИДЕО

Автор: 

Лещенко Сергей (697) Саакашвили Михеил (3307) Укрзализныця (2761) Шмыгаль Денис (2725)


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Топ комментарии
+38
"Саакашвили должен стать продавцом счастья. Шмыгаль так не умеет, он закомплексованный, из Ивано-Франковска" - член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко - Цензор.НЕТ 4294
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24.04.2020 10:45 Ответить
+37
як же сірожа гівно
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24.04.2020 10:44 Ответить
+37
Тупое и с цифрами не дружишь, зеленое недоразумение? Так и быть помогу картинкой, если так легче доходит.

"Саакашвили должен стать продавцом счастья. Шмыгаль так не умеет, он закомплексованный, из Ивано-Франковска" - член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко - Цензор.НЕТ 2471
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24.04.2020 10:55 Ответить
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Страница 2 из 2
Треба вже визнати, що проблема України не влада, а величезна маса тупого населення. Це злодійкувате, недалеке і егоїстичне мурло. Ним легко маніпулювати, але неможливо заставити працювати. А Саакашвілі - бродячий цирк і пуста хлопавка. Відстрілявся давно.
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24.04.2020 11:01 Ответить
Если Миша вернется в Грузию,то там его казнят те бизнесмены которых он в каталажках держал сотнями...,или замочат в сортире,выражаясь дипломатическим языков кремлевского Хмыря
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24.04.2020 11:01 Ответить
Это даа,он в Грузии не слабо нагнул местых Коломойш,Ахметовых,Порошенков и тому подобных преступников.
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25.04.2020 10:36 Ответить
главный секрет, который не рассказывают зебилам про саакашвилли и его реформы, заключается в том, что реформы в Грузии проводил не он, а... Каха Бендукидзе. по-факту, саакашквилли может только напару с зеленским развлекать народ, а дела с него никакого не будет. кстати, венедиктова, которая якобы должна сажать коррупционеров, уже замешана в громком коррупционном скандале. об этом зебилам тоже не говорят. а жаль.
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24.04.2020 11:01 Ответить
Продавец воздуха
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24.04.2020 11:01 Ответить
Пед -рило небритое,что то часто стало в эфир выходить.видно у зедебилов совсем все плохо,если не бритую женщину уже выпустили.
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24.04.2020 11:02 Ответить
Лещенко сповнений оптимізму. Цікаво, що він скаже через 2-3 місяці після призначення "товаріща Саа.." віце-прем'єром.
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24.04.2020 11:03 Ответить
Та ему как то пох. Сколько там? Пол-ляма в месяц капает? А выгонят - кому то другому подлизывать начнет. У человека нет принципов, такой далеко пойдет.
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24.04.2020 11:07 Ответить
Что он не продавец счастья, а продавец воздуха.
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24.04.2020 11:15 Ответить
Отпускайте клоунов из своей жизни. Цирк должен гастролировать
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24.04.2020 11:05 Ответить
Кадровый голод слуг 73 % очевиден даже малолетним детям...,Туфта для народа,это Опиум или кокаин для Мишу. Это не я сказал, а Коломойский,а Беня зна шо каже...
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24.04.2020 11:07 Ответить
Подрыв пуканов у ватников и вышиватников заметен как ядерный взрыв.Если у ватных москалей и порошенковский вышиватников подгорает-это хорошо.
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25.04.2020 10:40 Ответить
Зато Лещ совсем без комплексов-получает 500 тыс.в месяц, отвечая в набсовете за корпоративную этиику. Ещё таких премьеров нам не хватает.
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24.04.2020 11:09 Ответить
Саакашвили еще недавно был-политический труп.сейчас-политический зомби.про какое счастье глаголет сей недоумок?
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24.04.2020 11:09 Ответить
Саакашвили можно верить только тогда, когда он соберет адвокатов, вернетсяв Грузию и докажет что его оболгали. Но он даже не пытается этого сделать, поэтому согласно грузинскому Закондательству и доказанным но даже неоспоренным делам, он коррупционер, покрыватель убийств и организатор кровавого разгона демонстраций.
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24.04.2020 11:09 Ответить
Свинарчукы в шоци....
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24.04.2020 11:10 Ответить
Це албанська мова?
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24.04.2020 11:16 Ответить
Дигинират сапливый, ты не в курсе что в действиях Свинарчука не нашли состава преступления?
Свой старый говелдык уже до дыр засосал!
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24.04.2020 11:17 Ответить
Ты в команде!, я понял!))
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24.04.2020 11:20 Ответить
Понял - это слово не из твоего лексикона. У тебя понималка не отрасла. Только простейшие реакции как у амебы.
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24.04.2020 11:25 Ответить
У тебя-то все отросло?, болезный???)))
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24.04.2020 11:36 Ответить
У него настоко всё тросло, шо он тебя с лёгкостью насаживает на бутылку, гэбня лишнехромосомная!
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24.04.2020 20:33 Ответить
До речі, а чому вони не сидять? Уже друга весна прийшла, а їх не садять...
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24.04.2020 16:21 Ответить
Лично бы их кастрировал, но их, к сожалению, даже не садят, Овощь садил, немного, но садил...
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24.04.2020 16:23 Ответить
Зеля обещал быдлу 40%,Сракашвили нарисует 80%.,.Популизм штука сурьезная,звезданул и стадо хаваетТуфту
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24.04.2020 11:14 Ответить
Ник смени. Тебе до реальности как пешком до аргентины.
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24.04.2020 11:26 Ответить
А кто продал лещенку счастье в "Укрзалізниці"?
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24.04.2020 11:14 Ответить
жора сорос))
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24.04.2020 11:21 Ответить
Чим цьому "квартиранту" Франківськ не вгодив??
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24.04.2020 11:15 Ответить
Зато Лещ совсем без комплексов-получает 500 тыс.в месяц, отвечая в набсовете за корпоративную этиику. Ещё таких премьеров нам не хватает.
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24.04.2020 11:16 Ответить
Дефицит бюджета 300 ярдов.Это не катастрофа это КРАХ...никакой МВФ уже не спасет,поздно пить Боржоми...,Рябошапка прав,Таких воров истории Украины не было Я горжусь вами Чуваки...
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24.04.2020 11:18 Ответить
Просто нужно одолжить 8 млрд долларов - как раз хватит
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24.04.2020 12:29 Ответить
Ну если Лещенко начал поддержу "Карлсона", то ничего хорошего из этого не будет. Скорее всего нас ждет очередной этап зрелищ, шоу для электората... Думаю до осень Саакашвили подержат на должности, а потом выкинут. И он станет в очередной раз "ярым оппозиционером", будет создавать контролируемые протесты.
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24.04.2020 11:19 Ответить
Лещенко уже стал куском г...на, да, сейчас это называется счастьем
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24.04.2020 11:20 Ответить
В смысле Михо не только употреблять будет, но и распространять тоже ?))
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24.04.2020 11:21 Ответить
Зе не зміг завалити Україну.
Зеленій плісняві надають у допомогу - сильного і досвідченого у цьому питанні "штика".
Невже обрізані усіх країн зберуться в Україні на заклик агітатора з "95 кварталу". Це біда!
Де обрізані беруть владу наступає 3.14. (починаючи з Єгипту)
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24.04.2020 11:21 Ответить
Лєщ куплений Зєлєю з нутрощами. Зєля - повна некондиція, це вже стало зрозуміло пів року тому. І ніякий "саакашвілі" не зробить з цієї зеленої діжки лайна діжку з медом. Все, що можна зробити з зеленою шоблою - злити їх в політичний унітаз. Але Лєщу сподобалась майже мільонна зарплатня і він каже, що з діжки з лайном можна таки зробити діжку з медом, якщо в це лайно посадити Саакашвілі. Мабуть Лєщ розуміє, що присутність Сєрі в політиці на цьому і закінчується, тому повністю стає зеленим лайном.
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24.04.2020 11:22 Ответить
Спасибо жителям ДАУНбасса и КРИВбасса за президента..............
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24.04.2020 11:22 Ответить
Ты смотри явление Христа Лещенко народу!
Правильно Сережа делаешь! Надо с опережением, всенародно и смачно лизнуть вероятное начальство, а то мало ли, неровен час... Теперь ждем Найема.
"Саакашвілі має стати продавцем щастя. Шмигаль так не вміє, він закомплексований, з Івано-Франківська" - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 1720
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24.04.2020 11:23 Ответить
"закомплексованный, из Ивано-Франковска" - тавтология))
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24.04.2020 11:24 Ответить
Ты, видно, с Борщаговки, чем и гордишься. Других поводов видимо нет
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24.04.2020 11:29 Ответить
У Лещенко спросите)
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24.04.2020 12:23 Ответить
Сергей, еще недавно во времена махрового кучмизма вы были рупором правды и вскрывали мафиозные схемы. Я вас уважал за смелость.

Но теперь вы критикой накрутили себе цену и продались с потрохами Системе, с которой так рьяно боролись. И продались очень даже выгодно - за 500 тыс. в месяц или около того. Стали железнодорожником. А ваш афганский друг стал оружейником. За аналогичную сумму.

И теперь втираете какую-то постную )(уйню, извиняюсь за выражение, полагая что ваша гнилая сущность останется незамеченной.

Скажите, вас совесть по ночам не мучает? Вы обнулились Сергей, стали для всех пустым местом. Ваши слова теперь НОЛЬ, вы сами теперь НОЛЬ.
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24.04.2020 11:27 Ответить
наверно стул под Лещем закачался - вот он и вылизует.
интересно, если жел. дорога сейчас стоит, кроме грузовой, доходов мало, откуда у леща такая зряплата? или изряплата закачалась?
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24.04.2020 14:57 Ответить
уже выбрали кучу зеленого счастья... ещё не поумнели? надо повторить сеанс с новым "счастьем"
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24.04.2020 11:29 Ответить
От такі от члени Наглядової ради "Укрзалізниці" коли востаннє їздили на наших поїздатих поїздах?
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24.04.2020 11:32 Ответить
Ну і по чому у Зелених бариг щастя?
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24.04.2020 11:40 Ответить
Продавцом кокса?
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24.04.2020 11:48 Ответить
Вот же упоротое. Оно вообще понимает, что оно несет?
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24.04.2020 11:50 Ответить
Не, Михо - покупатель счастья
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24.04.2020 11:54 Ответить
Ага, эдакий сказочник Оле Лукойе!
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24.04.2020 11:56 Ответить
Точнее не выразишься.

Правда один безголовый продавец счастья уже был - Гончарук.

Полгода вешал лапшу зебилам на радость про рост во всем, а потом оказалось, что промышленность и экономика в жопе, а в бюджете невосполняемая дыра.
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24.04.2020 11:57 Ответить
тявкаючий щенок на утриманні мвфівського кодла за наш з вами рахунок
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24.04.2020 12:04 Ответить
Михо зараз, як той индеец с веретеном для розжига огня,из зелёного бамбука.Жги Михо.Нехай щастить
"Саакашвілі має стати продавцем щастя. Шмигаль так не вміє, він закомплексований, з Івано-Франківська" - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 4744
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24.04.2020 12:23 Ответить
Продавать счастье может и не надо, а вот "осчастливить " некоторых толстых персонажей не мешало бы. Посмотрим)
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24.04.2020 12:27 Ответить
Прикольно спостерігати, як ідейні зебіли на Цензорі вже почали статись з кацапами)))
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24.04.2020 12:29 Ответить
...і Шмигаль зі Львова але українському журналісту і крадію моїх грошей Сєрьожє все рівно-обсиратись на камеру нова фішка української еліти.
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24.04.2020 12:31 Ответить
Отакої, щастя нам в Україну принесе грузинскьий Карлсон, спринтер що бігав по київських стріхах!
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24.04.2020 12:36 Ответить
"Продавец счастья" мне напоминают продавцов "Одесского воздуха" в консервных банках на Дерибасовской.

Настало время остапов бендеров...
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24.04.2020 12:41 Ответить
чергове мудило висунуло своє хайло попіарити та попіаритися і запустити чергового ляща. Може мудака не забудуть та десь пристроять до кормушки? Срака, подивись яка реклама, не забудь мене дірявого ...дона.
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24.04.2020 12:43 Ответить
А за шо ж такому уродцу и такую большую зарплату ?
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24.04.2020 12:52 Ответить
пипец, лещ заблеял)))))
когда же ты мразь подохнешь?)))))
редкосная гнида))))
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24.04.2020 13:07 Ответить
он ходил на митинги Саака и поддерживал его
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24.04.2020 14:51 Ответить
Так у нас уже есть один продавец счастья-Вова Зеленский.
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24.04.2020 13:11 Ответить
Мля... Медсестра, вколите ему что нибудь уже...
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24.04.2020 13:22 Ответить
а твоє би краще мовчало(антикорупціонер хренів...)
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24.04.2020 13:24 Ответить
Не знаю, ким стане Саакашвілі (скоріше за все вже ніким), а от Лєщенко виявився брехуном, шахраєм і пристосуванцем.
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24.04.2020 14:17 Ответить
он ходил на митинги Саака 2 года назад.
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24.04.2020 14:50 Ответить
Я не про мітінги, а про "працю" Лєщенка в "Укрзалізниці".
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24.04.2020 15:28 Ответить
ПРОСТО СААКА МЕНЕЕ ПОНЯТЕН !)
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24.04.2020 14:57 Ответить
Печесний залізничник революції...
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24.04.2020 15:20 Ответить
..сказал покупатель счастья!
Сырожа стал очень счастлив, сыт и богат и коррупция в стране пропала сразу
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24.04.2020 15:21 Ответить
ПРОДАВЄЦ ЩАСТЯ 🦸‍♂️🐸🦸‍♂️
(марш популістічєскіх бригад)
Будєт людям щастя!
Повно! Наконєц... !!!
Єсть в ЗЄльоной власті
ЩАСТЯ ПРОДАВЄЦ!!!
Пр: Сєгодня ми нє на парадє,
А к ЗЕ-БЭ-нізму на путі!
Бросайтє ваші самокати -
К щастю с Карлсоном лєтім!
Бросайтє ваші самокати
К щастю с Карлсоном - лєтім !!!
Щастя буде повно -
Цєлий ґвинтокрил !
Провєдьот рєхформу
Карлсон Міхєіл !
А кому нє хватіт -
Главний єсть сєкрєт:
- Бубочку продати,
Бєню й лісапєт !!!
24.04.2020
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24.04.2020 16:17 Ответить
Сірожа - бородатая женщина с дупою на підборідді
Если Шмыгаль комплексует - значит человек с совестью, а не такое вороватое чмо как ты
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24.04.2020 17:15 Ответить
У Лещенка опита...видимо- невидимо, а больше невидимо. Залізничник мля. Обличитель по заказу.
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24.04.2020 17:55 Ответить
Ну ти даєш, Вульва Бородата. Значит щоб бути прем"єром тре рік покрутитися в Києві. А от в президенти можна піти клоуну прям від рояля тільки заправивиши член в труси? зелене бид.о зовсім афігєл.
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24.04.2020 20:19 Ответить
якось довелося з цим ****ном особисто спілкуватись... в голові пусто!!!
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24.04.2020 20:49 Ответить
А хіба має право член.... наглядової ради Укрзалізниці працювати на телебаченні ?!
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24.04.2020 20:54 Ответить
а Бородатая Женщина Сандея Аделаждо случайно не хочет вице-премьером поставить...
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24.04.2020 21:36 Ответить
Иди на железку шпалы тягать хватит уже засерать людям головы заказухой бени
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24.04.2020 21:41 Ответить
Возвращение бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в большую украинскую политику обещает быть фееричным. Грузинский реформатор - настоящий ньюсмейкер.
Он профессионально умеет создавать зрелищные новости, яркие и бессодержательные перформансы. "Саакашвілі може бути продавцем щастя, а чинний прем'єр - ні. Шмигаль комплексує, бракує досвіду", - член Наглядової ради "Укрзалізниці" Лещенко - Цензор.НЕТ 1480
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25.04.2020 00:10 Ответить
Как ремонт, Сирожа? Диджейша уже насобирала бабла по заграницам?
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25.04.2020 02:13 Ответить
А-а, великий борцун з корупцією "умничает" - на скільки ще квартир наборцувавесь, Серьожа?
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25.04.2020 08:58 Ответить
"Саакашвили может быть продавцом кокаина.
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25.04.2020 09:46 Ответить
Уже целая команда во главе Зе является продавцами счастья,и втюхали народу Голобородько.Срочно нужна доза народу. Мишу на амбразуру!Защитить Зе!)))
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25.04.2020 10:06 Ответить
Уж чего-чего а опыта, у такого известного "антикоррупционера" ,как Лещенко ,
хватает ,может уже писать мемуары. Только делиться им стыдно ,ведь приобретал его
на глазах у всех вместе с недвижимостью.
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29.04.2020 09:32 Ответить
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