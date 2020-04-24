"Саакашвили может быть продавцом счастья, а действующий премьер - нет. Шмыгаль комплексует, не хватает опыта", - член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко. ВИДЕО

Экс-нардеп и член Набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко считает, что назначение Михеила Саакашвили на должность в правительстве может стать "новым толчком и новым дыханием" для исполнительной власти.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лещенко, зарабатывающий в "Укрзализныци" 332,063 тыс. гривен в месяц, заявил в своем видеоблоге.

"Для правительства, Саакашвили - это новый толчок и новое дыхание. Возможность стать сигналом позитива. Премьер-министр, кроме того, что он управляет правительством, должен еще дарить людям надежду, быть лучом оптимизма, быть продавцом счастья. Саакашвили таким продавцом счастья может быть, а действующий премьер - нет. Он неплохой человек, но у него просто нет опыта. Он прямо из Ивано-Франковска в вице-премьеры и премьеры... Он комплексует. Ему еще бы год покрутится в Киеве где-то ы возможно все было другим...", - сказал Лещенко.

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