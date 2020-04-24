"Саакашвили может быть продавцом счастья, а действующий премьер - нет. Шмыгаль комплексует, не хватает опыта", - член Набсовета "Укрзализныци" Лещенко. ВИДЕО
Экс-нардеп и член Набсовета "Укрзализныци" Сергей Лещенко считает, что назначение Михеила Саакашвили на должность в правительстве может стать "новым толчком и новым дыханием" для исполнительной власти.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Лещенко, зарабатывающий в "Укрзализныци" 332,063 тыс. гривен в месяц, заявил в своем видеоблоге.
"Для правительства, Саакашвили - это новый толчок и новое дыхание. Возможность стать сигналом позитива. Премьер-министр, кроме того, что он управляет правительством, должен еще дарить людям надежду, быть лучом оптимизма, быть продавцом счастья. Саакашвили таким продавцом счастья может быть, а действующий премьер - нет. Он неплохой человек, но у него просто нет опыта. Он прямо из Ивано-Франковска в вице-премьеры и премьеры... Он комплексует. Ему еще бы год покрутится в Киеве где-то ы возможно все было другим...", - сказал Лещенко.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Свой старый говелдык уже до дыр засосал!
Зеленій плісняві надають у допомогу - сильного і досвідченого у цьому питанні "штика".
Невже обрізані усіх країн зберуться в Україні на заклик агітатора з "95 кварталу". Це біда!
Де обрізані беруть владу наступає 3.14. (починаючи з Єгипту)
ХристаЛещенко народу!
Правильно Сережа делаешь! Надо с опережением, всенародно и смачно лизнуть вероятное начальство, а то мало ли, неровен час... Теперь ждем Найема.
Но теперь вы критикой накрутили себе цену и продались с потрохами Системе, с которой так рьяно боролись. И продались очень даже выгодно - за 500 тыс. в месяц или около того. Стали железнодорожником. А ваш афганский друг стал оружейником. За аналогичную сумму.
И теперь втираете какую-то постную )(уйню, извиняюсь за выражение, полагая что ваша гнилая сущность останется незамеченной.
Скажите, вас совесть по ночам не мучает? Вы обнулились Сергей, стали для всех пустым местом. Ваши слова теперь НОЛЬ, вы сами теперь НОЛЬ.
интересно, если жел. дорога сейчас стоит, кроме грузовой, доходов мало, откуда у леща такая зряплата? или изряплата закачалась?
Правда один безголовый продавец счастья уже был - Гончарук.
Полгода вешал лапшу зебилам на радость про рост во всем, а потом оказалось, что промышленность и экономика в жопе, а в бюджете невосполняемая дыра.
Настало время остапов бендеров...
когда же ты мразь подохнешь?)))))
редкосная гнида))))
Сырожа стал очень счастлив, сыт и богат и коррупция в стране пропала сразу
(марш популістічєскіх бригад)
Будєт людям щастя!
Повно! Наконєц... !!!
Єсть в ЗЄльоной власті
ЩАСТЯ ПРОДАВЄЦ!!!
Пр: Сєгодня ми нє на парадє,
А к ЗЕ-БЭ-нізму на путі!
Бросайтє ваші самокати -
К щастю с Карлсоном лєтім!
Бросайтє ваші самокати
К щастю с Карлсоном - лєтім !!!
Щастя буде повно -
Цєлий ґвинтокрил !
Провєдьот рєхформу
Карлсон Міхєіл !
А кому нє хватіт -
Главний єсть сєкрєт:
- Бубочку продати,
Бєню й лісапєт !!!
24.04.2020
Если Шмыгаль комплексует - значит человек с совестью, а не такое вороватое чмо как ты
Он профессионально умеет создавать зрелищные новости, яркие и бессодержательные перформансы.
хватает ,может уже писать мемуары. Только делиться им стыдно ,ведь приобретал его
на глазах у всех вместе с недвижимостью.