Дефицита койко-мест для больных коронавирусом нет. Заполненность медучреждений пациентами с COVID-19 на уровне 15-20%, - Степанов. ВИДЕО

Больницы первой волны заполнены больными коронавирусом на 15-20% в зависимости от региона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе сегодняшнего брифинга.

Глава Минздрава отметил, что по состоянию на утро среди 242 больниц первой волны было свободно порядка 43 тыс. свободных мест.

При этом, число аппаратов искусственной вентиляции легких, которые свободны и готовы к работе - 1877 из 2 071 аппарата ИВЛ. Эти цифры говорят, что заполненность наших медучреждений на уровне до 15-20% в зависимости от региона", - заявил Степанов.

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По его словам, в отдельных больницах заполненность больными достигает 50%. Однако дефицита мест для больных нет.

"Хочу подчеркнуть, что у нас определены больницы первой волны, у нас определены больницы второй волны, у нас определены алгоритмы, при каких обстоятельствах мы начинам переходить на другой уровень. На сегодняшний день нет никаких оснований ни в одном регионе Украины, чтобы утверждать, что не хватает койко-мест или больницы не принимают больных коронавирусом, или кому-то не предоставляется соответствующая медпомощь", - сказал министр.