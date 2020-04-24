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Дефицита койко-мест для больных коронавирусом нет. Заполненность медучреждений пациентами с COVID-19 на уровне 15-20%, - Степанов. ВИДЕО

Больницы первой волны заполнены больными коронавирусом на 15-20% в зависимости от региона.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе сегодняшнего брифинга.

Глава Минздрава отметил, что по состоянию на утро среди 242 больниц первой волны было свободно порядка 43 тыс. свободных мест.

При этом, число аппаратов искусственной вентиляции легких, которые свободны и готовы к работе - 1877 из 2 071 аппарата ИВЛ. Эти цифры говорят, что заполненность наших медучреждений на уровне до 15-20% в зависимости от региона", - заявил Степанов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Места в инфекционных отделениях заканчиваются, - главный врач Александровской больницы Антоненко

По его словам, в отдельных больницах заполненность больными достигает 50%. Однако дефицита мест для больных нет.

"Хочу подчеркнуть, что у нас определены больницы первой волны, у нас определены больницы второй волны, у нас определены алгоритмы, при каких обстоятельствах мы начинам переходить на другой уровень. На сегодняшний день нет никаких оснований ни в одном регионе Украины, чтобы  утверждать, что не хватает койко-мест или больницы не принимают больных коронавирусом, или кому-то не предоставляется соответствующая медпомощь", - сказал министр.

больница (1442) карантин (16729) Минздрав (4903) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+3
Буквально вчера в новостной ленте "Главный врач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко сообщила, что в медучреждении заканчиваются места для инфицированных коронавирусом."Источник: https://censor.net/n3191035 а У Степанова с койко- местами заполняемость 15-20% ну как в совке средняя температура по палате
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24.04.2020 10:57 Ответить
+3
У нас вчора 25 чоловік середнього та молодшого медичного персоналу скоротили, слава ЗЕ!
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24.04.2020 11:07 Ответить
+3
Так там лежит много местной и иногородней денежной братии с нетяжелыми случаями.
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24.04.2020 11:20 Ответить
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Буквально вчера в новостной ленте "Главный врач Александровской больницы в Киеве Людмила Антоненко сообщила, что в медучреждении заканчиваются места для инфицированных коронавирусом."Источник: https://censor.net/n3191035 а У Степанова с койко- местами заполняемость 15-20% ну как в совке средняя температура по палате
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24.04.2020 10:57 Ответить
В Киеве только одна больница?
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24.04.2020 10:59 Ответить
Александровская опорная и по ходу она одна в Киеве... остальных в резервные, но то вже не те..
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24.04.2020 11:24 Ответить
Так там лежит много местной и иногородней денежной братии с нетяжелыми случаями.
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24.04.2020 11:20 Ответить
Дефіциту ліжко-місць для хворих на коронавірус немає. Заповнення медзакладів пацієнтами з COVID-19 на рівні 15-20%, - Степанов - Цензор.НЕТ 5247
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24.04.2020 10:58 Ответить
У нас вчора 25 чоловік середнього та молодшого медичного персоналу скоротили, слава ЗЕ!
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24.04.2020 11:07 Ответить
не потому ли, что из 7647 заболевших 5 100 разносят заразу дома...
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24.04.2020 11:12 Ответить
До сих пор у нас никем не исследованы и не показаны цепочки заражения. Все на предположениях.
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24.04.2020 11:24 Ответить
та причём тут цепочки .. они же сами дают информацию , что на сегодня из 7647 ч подтверждённых случаев 2449 ч госпитализировано -остальные где ? -лечатся на дому...
не потому ли , что их просто некуда ложить..
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24.04.2020 11:30 Ответить
Это, как и другой грипп, лечится в домашних условиях. И только тяжелые случаи требуют госпитализации. Все как при любой болезни.
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24.04.2020 11:41 Ответить
Надо МОЗ ответить честно - вы сильно интересовались количеством коек и смертностью от обычного гриппа до декабря 2019 года и теперь? Например, даже сейчас в Украине в циркуляции преобладает вирус типа А - H1N1, который известен также как свиной грипп. И только с 5 до 11 февраля (6-я неделя эпидсезона 2020 г.) ОРВИ и гриппом у нас заболело 260 871 человек, из них 68% дети до 17 лет. («С начала эпидсезона госпитализированы 95 364 человека, 76,8% из них - дети». - Центр общественного здоровья МОЗ Украины.) А прошлом эпидсезоне в Украине гриппом переболело 5,4 млн. человек - это в 2 раза больше, чем сейчас заражено коронавирусом во всем мир. И МОЗ, почему-то паники, в том числе и о количестве коек, не поднимал. И возникает несколько циничный вопрос - что "лучше" пережить заболевание эквивалентное обычному гриппу и пролечиться от него или столкнуться со всеми последствиями экономического кризиса?
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24.04.2020 11:16 Ответить
а ты сначала проверь ВСЕХ а потом ....изди
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24.04.2020 11:16 Ответить
Это он про Александровскую больницу, которую отдал под виппалаты гундяевским шарлатанам, как я понимаю???
А киевлян куда повезут? В Тернополь ?
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24.04.2020 11:35 Ответить
гундяевские твари лежат под чужими паспортами -потом выйдут и будут рассказывать лохам шо вылечились облизыванием икон ...
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24.04.2020 11:51 Ответить
И не будет. Количество заболевших медленно достигнет 10 тысяч и остановится на этом.
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24.04.2020 12:19 Ответить
Не знаю о чем поёт этот петушок - скажу о г.Черновцы и области - осталось менее 100 свободных коек на всех!!! И это официальная инфа - притом что область рекордсмен по количеству больных в государстве, в больничку ложат лишь в тяжелейших случаях и когда человек благополучно помирает - говорят мол поздно обратился.В Сторожинецкой райбольнице нет свободных аппаратов ИВЛ и вообще ничего - именно там за 2 дня скончались 2 брата 19 и 24 лет и их бабушка...На бумаге у нас все хорошо...
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24.04.2020 12:20 Ответить
 
 