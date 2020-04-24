РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12440 посетителей онлайн
Новости Видео Агрессия России против Украины
22 906 86

Украина разрабатывает ударную версию вертолета с управляемыми ракетами дальностью 10 км, - КБ "Луч". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ГП ГККБ "Луч" совместно с ГП "Изюмский приборостроительный завод" внедряют новейший высокоточный ракетный комплекс для установки на модернизированные ПАО "Мотор Сич" вертолеты Ми-8МСБ-В

Речь идет о новой корректируемой ракете РК-10 которая будет работать в тандеме с оптико-прицельной станцией наведения нового поколения ОПСН-І, пишет Defense Express, передает Цензор.НЕТ.

"Именно на вертолете, у нас есть комплекс, представляющий КБ "Луч" совместно с "Изюмским приборостроительным заводом". Есть оптико-прицельная станция (ОПСН-I) и дополнительные необходимые приборы, которые будут установлены на вертолете", - сообщил заместитель директора ГККБ "Луч" Георгий Петров.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Финансирование остановлено, мы были вынуждены уволить 687 человек, - директор производящего ракетное топливо завода Шиман

Представитель ГККБ "Луч" отметил, что государственное предприятие заканчивает разработку новой ракеты (с дальностью до 10 км), которая заменит уже принятый на вооружение комплекс "Барьер-В" (с дальностью до 8 км) и которая, в первую очередь, будет использоваться в составе высокоточного комплекса вооружения украинских вертолетов.

Также он добавил, что все компоненты, из которых произведена эта ракета, производятся в Украине.

Украина разрабатывает ударную версию вертолета с управляемыми ракетами дальностью 10 км, - КБ Луч 01

Модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В производства ОАО "Мотор Сич" вооруженный комплексом "Барьер-В".

Украина разрабатывает ударную версию вертолета с управляемыми ракетами дальностью 10 км, - КБ Луч 02
Украина разрабатывает ударную версию вертолета с управляемыми ракетами дальностью 10 км, - КБ Луч 03

Универсальная управляемая ракета Р-10 от КБ "Луч".

Украина разрабатывает ударную версию вертолета с управляемыми ракетами дальностью 10 км, - КБ Луч 04

Образец оптико-прицельной станции наведения нового поколения ОПСН-I от ГП "Изюмский приборостроительный завод"

Автор: 

Мотор Січ (127) оборона (5234) оружие (10263) ракеты (3612) вертолёт (1109)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+14
Молодці хлопці! Ракети, керовані та некеровані - це вирішальна зброя війни.Гарно, що ракетобулуваеея в Україні розвивається.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:48 Ответить
+12
З Пастором я не мав би сумніву, що ці розробки доведуть до кінця. Зебіли тільки фінансування скасувувати можуть...
показать весь комментарий
24.04.2020 12:01 Ответить
+10
Порошенко со свинарчукамі лопасті несущєго вінта украл. Всє до єдіной!
показать весь комментарий
24.04.2020 12:09 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ми-8? Даже не Ми-24?
показать весь комментарий
24.04.2020 11:44 Ответить
Ми-24 уже все
показать весь комментарий
24.04.2020 11:52 Ответить
Куда все? Что с ними вдруг произошло?
показать весь комментарий
24.04.2020 12:00 Ответить
Порошенко со свинарчукамі лопасті несущєго вінта украл. Всє до єдіной!
показать весь комментарий
24.04.2020 12:09 Ответить
"-Достоевский умер....
-Как!!!???"
показать весь комментарий
24.04.2020 14:37 Ответить
Заглянь в вікіпєдію.
Вкурсє, як?
показать весь комментарий
24.04.2020 12:13 Ответить
Википедии указано, что по состоянию на 2016 год в Украине состояло на вооружении 133 Ми-24.
Так что вопрос остается открытым.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:15 Ответить
Значить на 2020 рік, не більше 133.

Якщо у тебе є інформація, що їх поменшало, то ПРУФ.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:35 Ответить


У тебе проблеми з розумінням написанного? Я й запитував у людини, що стверджувала, що Мі-24 "уже всьо", КУДИ Ж ВОНИ ПОДІЛИСЯ!
показать весь комментарий
24.04.2020 13:44 Ответить
Вам відомо таке поняття як "ресурс"?
показать весь комментарий
24.04.2020 17:47 Ответить
Розкажи це гарнізону у Бродах)))
показать весь комментарий
24.04.2020 12:50 Ответить
І в Калинові (((
показать весь комментарий
24.04.2020 13:11 Ответить
На АРЗ ця інформація надається їм, ще й фотозвіт в додачу.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:17 Ответить
Вся інфа відкрита. Кацапські гниди на ЖЖ викладають навіть фото із ремонтних заводів, де є наша техніка.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:29 Ответить
Ну то серед работяг багато кацапських симпатиків. Наші воїни, що їхали на допомогу оточеним у Іловайську розповідали, що у техніки, що вони отримали з Харківського заводу, були кувалдами розтрощені навіть кріплення для кулеметів.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:48 Ответить
Хм... А хто техніку приймав? Повинен бути акт прийому виконаних робіт. І якщо щось пошкоджене, техніка завертається назад. А якщо її прийняли- отже питання до того, хто прийняв.
показать весь комментарий
24.04.2020 14:02 Ответить
Не знаю. У тій ситуації, моливо, приймали все.
показать весь комментарий
24.04.2020 14:10 Ответить
Беручи на себе відповідальність за несправну техніку? Під суд ніхто не хоче.
показать весь комментарий
24.04.2020 14:21 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg Україна розробляє ударну версію вертольота з керованими ракетами дальністю 10 км, - КБ "Луч" - Цензор.НЕТ 2885 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна - 133 Мі-24, станом на 2016 рік.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:11 Ответить
Делим на 6 и получаем то, что теоретически может летать.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:13 Ответить
А можеш, без ручки і паперу, чи калькулятора, виконати, цю арифметичну дію?
показать весь комментарий
24.04.2020 12:42 Ответить
Как два пальца абасфальт! А що це міняє?
показать весь комментарий
24.04.2020 13:15 Ответить
Ну так? Куда они делись? И если не делись - почему модернизируют не их, а транспортные Ми-8, которые вообще не годятся на роль ударных вертолетов?
показать весь комментарий
24.04.2020 12:17 Ответить
10 км - это не "ударный вертолет" . Выглянул из-за дерева (10 км ) и шмальнул - ВСЁ . Ему ненадо лезть на передовую.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:24 Ответить
Ознайомся, чим займалися Мі-8 в НРА, 1979-1988.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:40 Ответить
Мі-8 є універсальним вертольотом.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:30 Ответить
Откуда у нас МИ-24? Спасибо, что есть еще умельцы, которые старенькие грузовички МИ-8 латают.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:53 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Flag_of_Ukraine.svg Україна розробляє ударну версію вертольота з керованими ракетами дальністю 10 км, - КБ "Луч" - Цензор.НЕТ 8204 https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0 Україна - 133 Мі-24, станом на 2016 рік.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:12 Ответить
Это хорошо, что Вы гуглить умеете. Попробуйте погуглить, сколько из них на ходу.
А МИ-8 в своё время немеряно наклепали. Даже если у нас закончатся, можно в банановых республиках обратно выкупить.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:16 Ответить
ПНХ, добо*б рагульный Недаром пшеки называют вас быдлом: уникальное сочетание тупости и хамства
показать весь комментарий
24.04.2020 13:19 Ответить
Уг тьі...а вас как поляки назьівают? Или немцьі?
показать весь комментарий
24.04.2020 14:00 Ответить
Ми-2,самый ударный вертолет🤣🤣🤣
показать весь комментарий
24.04.2020 12:02 Ответить
Я на власні очі бачив, як він зачепив ЛЕП поворотним гвинтом, ударився о землю, і після огляду знову полетів.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:33 Ответить
Молодці хлопці! Ракети, керовані та некеровані - це вирішальна зброя війни.Гарно, що ракетобулуваеея в Україні розвивається.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:48 Ответить
Параллельная Украина, как у нас - Лукашенко говорит вируса не видно и ничего страшного, а на днях заходил в поликлинику, так там на входе руки обрабатывают и все в масках и даже со щитками...
показать весь комментарий
24.04.2020 11:51 Ответить
Хорошо, когда люди могут выбирать себе удобную реальность. Плохо бывает, когда эти люди идут на выборы...
показать весь комментарий
24.04.2020 11:57 Ответить
Потому наши медики выбрали параллельную реальность, наслушавшись заявлений Лукашенко...
показать весь комментарий
24.04.2020 12:00 Ответить
нас обязали как медработников,ходить в масках везде. Если заболею, то будут проблемы, активными, креативными и работоспособными, а мотивация, то это совсем не важно. Начался ад.Получили защитные средства с Китая, у меня аллергический бронхит и воспаления глаз. Шьем маски как в старину.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:59 Ответить
зеленский уничтожил Павлоградский химический завод, который закончил испытания и готов был производить ракеты "ольха", а также на подходе был "гром 2". с такими бабахалками можно жечь кацапов на растоянии от 100 до 500 км. а сейчас нам парят о каком-то каличном вертолете с пукалками. кому нахер нужен этот шлак!
показать весь комментарий
24.04.2020 11:56 Ответить
Химический завод делает ракеты?
показать весь комментарий
24.04.2020 12:05 Ответить
а ракетное топливо из металла делают?
показать весь комментарий
24.04.2020 12:10 Ответить
А почему бы и нет? Во времена, когда человек дышал так свободно, что аж шуба заворачивалась голова кружилась, почти на каждом заводе были цеха по зборке "изделий". Да и сейчас, работники шапито прошли курсы повышения квалификации и теперь они дэпутаты и призеденты...
показать весь комментарий
24.04.2020 12:25 Ответить
Що там Павлоградський хімзавод! Зєля донищує ЮМЗ! Це те ЮМЗ, що його ракет лякались набільші потуги Світу! Сьогодні спеціалісти з зього заводу будують паркан у мого сусіда. І це під час війни з Рашою!
Українці прокинуться тільки тоді, коли вже буде пізно, мабуть.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:13 Ответить
Дякучи таким, як ти, що 21.04.2019, проголсували за зупинку, і ліквідацію цих виробництв.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:37 Ответить
Російський шпигун і мародер Пєця так само забив фіг на ЮМЗ, жодного держзамовлення за 5 років. То яка різниця між цими довома шпигунами? Ніякої.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:58 Ответить
але ж ти голосував за Шмарклю
показать весь комментарий
24.04.2020 15:30 Ответить
Ваньок, ЮМЗ - трактора ЮМЗ і космічні ракети і КБ. А ПХЗ і ПМЗ - це страшні ракети, яких до цього дня боїться весь світ.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:49 Ответить
Уже на МИ-2 устанавливайте, он хоть чуть меньше, в него сложнее попасть)))))🤣🤣🤣
показать весь комментарий
24.04.2020 11:57 Ответить
Ми-8 это ударный вертолет??? Это все равно что на корову надеть седло и ввести на скачки.
показать весь комментарий
24.04.2020 11:59 Ответить
обозвать МИ-8 ударным вертолётом! это уже как то слишком...
показать весь комментарий
24.04.2020 11:59 Ответить
З Пастором я не мав би сумніву, що ці розробки доведуть до кінця. Зебіли тільки фінансування скасувувати можуть...
показать весь комментарий
24.04.2020 12:01 Ответить
Соромно. Був фактично майже повний ланцюг запчастин на відчизняні гелікоптери, але так і не вистачило у влади бажання зробити держзамовлення. Бо це ж треба гроші, хоч і невеличкі відносно. А кожна влада думала за себе і свій піар. Окрім Юлі. Юля фінансувала всю науковмістку промисловість. Жоден машинобудівний завод за Юлі не закривавсь, все працювало. Сьогодні все стоїть.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:08 Ответить
Тимошенко - аферистка и воровка. Должна сидеть в тюрьме вместе с Лазаренко.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:11 Ответить
Поперше Лазарєнко вже давно не в тюрмі, бо сьогодні він - законослухняний американець. Подруге за більш, ніж 20 років ЖОДЕН не зміг довести хоч одну вкрадену Юлею копійчину. Але 5 млрд. дол. за Криворіжсталь Юля в Україну принесла. І це лише маленька частка всього того, що Юля для України зробила.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:16 Ответить
Тимошенко - ручная потаскуха Коломойского.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:23 Ответить
Це тому, що Юля в 2009му відмінила результати аукціону по Одеському припортовому і не дала Коломойському його вкрасти?
показать весь комментарий
24.04.2020 13:02 Ответить
доводити там як два пальця об асфальт, але проблема в тому, що й самим доведеться їхати в сусідню камеру, бо й самі так само крадуть, на тих самих схемах.
показать весь комментарий
24.04.2020 15:32 Ответить
Так працювали, що вже у 2014-му прийшлося із "жєлєзних рядів" техніку відновлювати.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:11 Ответить
Юля підтримувала, а Янек три роки тільки грабував. Пан не в курсі?
показать весь комментарий
24.04.2020 13:03 Ответить
Тобто пан вважає, що , на приклад, АА була знищена за три роки овочем?
показать весь комментарий
24.04.2020 13:14 Ответить
Яка "АА"? Пан хоче в туалет?
Янек примудривсь лише за Три роки просрати Крим. Повністю вихолостив кримських силовиків від проукраїнського елементу. А просрати завод в сто разів простіше, навіть і знати ніхто не буде.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:35 Ответить
Пан відімо на 99% пісатєль, ібо єслі би било іначє, он би догадался, что АА в контєкстє нацарапаного више самім же паном:" Соромно. Був фактично майже повний ланцюг запчастин на відчизняні гелікоптери, але так і не вистачило у влади бажання зробити держзамовлення. Бо це ж треба гроші, хоч і невеличкі відносно. А кожна влада думала за себе і свій піар. Окрім Юлі. Юля фінансувала всю науковмістку промисловість. Жоден машинобудівний завод за Юлі не закривавсь, все працювало. Сьогодні все стоїть." - есть Армєйская Авіация! А пан всьо о туалетах...
показать весь комментарий
24.04.2020 13:44 Ответить
Треба було стільки писати замість, щоб просто розшифрувати абревіатуру? Чи всі мають читати думки пана Миколи на відстані?
Як же деякі люди в себе закохані...
показать весь комментарий
24.04.2020 18:16 Ответить
Ещё немного поднапрягутся и придумают колесо.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:09 Ответить
В Украине было есть и будет развиваться ракетостроение, это факт. Коростелев - гений ракетостроения.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:10 Ответить
Гений копирования совкового хлама.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:14 Ответить
Вижу как рвутся сраки у ваты, приятное зрелище.
показать весь комментарий
24.04.2020 12:18 Ответить
Ну ладно, пусть будет гений ракетостроения.)
показать весь комментарий
24.04.2020 12:20 Ответить
Со смеху. От дебильных совковых лозунгов порохоботов.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:16 Ответить
кацапа, а що ж ви так рукожопи, що навіть зкопіювати хлам не можете? я вже не кажу, що створити щось нове.
показать весь комментарий
24.04.2020 15:35 Ответить
нормальны ход, у кацапов наверняка такого нет...
показать весь комментарий
24.04.2020 12:13 Ответить
ну это зеленский просто не узнал про это...счас заморозят финансирование, развалят. В кремле с ним на такое не договаривались...
показать весь комментарий
24.04.2020 12:32 Ответить
"Усє компонєнти сдєлани НА Украінє"... Старий совковий хрін...
показать весь комментарий
24.04.2020 12:34 Ответить
Круто! Респект всім працівникам оборонки. Нам би людську владу і фінансування - і наша армія могла б стати однієї з найсильніших
показать весь комментарий
24.04.2020 13:21 Ответить
Та не. Это снова колхоз. Вы видели....БЛОК!!! блок ракет на АН-64??? Вот именно такой же блок должен быть на Мишках. Именно блок, а не одна хваленная ракета и то всего лишь на 10 киломитерз.
А двадцать слабо? И причем с телеголовкой наведения????
показать весь комментарий
24.04.2020 13:22 Ответить
Вжух и готово?
показать весь комментарий
24.04.2020 14:34 Ответить
Ну хоч щось...
показать весь комментарий
24.04.2020 14:02 Ответить
ЛУЧШЕ 10 УДАРНЫХ ДРОНОВ ЧЕМ ОДИН ВЕРТОЛЕТ !!!
показать весь комментарий
24.04.2020 14:48 Ответить
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
показать весь комментарий
25.04.2020 00:42 Ответить
 
 