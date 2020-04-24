Украина разрабатывает ударную версию вертолета с управляемыми ракетами дальностью 10 км, - КБ "Луч". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

ГП ГККБ "Луч" совместно с ГП "Изюмский приборостроительный завод" внедряют новейший высокоточный ракетный комплекс для установки на модернизированные ПАО "Мотор Сич" вертолеты Ми-8МСБ-В

Речь идет о новой корректируемой ракете РК-10 которая будет работать в тандеме с оптико-прицельной станцией наведения нового поколения ОПСН-І, пишет Defense Express, передает Цензор.НЕТ.

"Именно на вертолете, у нас есть комплекс, представляющий КБ "Луч" совместно с "Изюмским приборостроительным заводом". Есть оптико-прицельная станция (ОПСН-I) и дополнительные необходимые приборы, которые будут установлены на вертолете", - сообщил заместитель директора ГККБ "Луч" Георгий Петров.

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Представитель ГККБ "Луч" отметил, что государственное предприятие заканчивает разработку новой ракеты (с дальностью до 10 км), которая заменит уже принятый на вооружение комплекс "Барьер-В" (с дальностью до 8 км) и которая, в первую очередь, будет использоваться в составе высокоточного комплекса вооружения украинских вертолетов.

Также он добавил, что все компоненты, из которых произведена эта ракета, производятся в Украине.

Модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В производства ОАО "Мотор Сич" вооруженный комплексом "Барьер-В".





Универсальная управляемая ракета Р-10 от КБ "Луч".

Образец оптико-прицельной станции наведения нового поколения ОПСН-I от ГП "Изюмский приборостроительный завод"