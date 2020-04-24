Украина разрабатывает ударную версию вертолета с управляемыми ракетами дальностью 10 км, - КБ "Луч". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
ГП ГККБ "Луч" совместно с ГП "Изюмский приборостроительный завод" внедряют новейший высокоточный ракетный комплекс для установки на модернизированные ПАО "Мотор Сич" вертолеты Ми-8МСБ-В
Речь идет о новой корректируемой ракете РК-10 которая будет работать в тандеме с оптико-прицельной станцией наведения нового поколения ОПСН-І, пишет Defense Express, передает Цензор.НЕТ.
"Именно на вертолете, у нас есть комплекс, представляющий КБ "Луч" совместно с "Изюмским приборостроительным заводом". Есть оптико-прицельная станция (ОПСН-I) и дополнительные необходимые приборы, которые будут установлены на вертолете", - сообщил заместитель директора ГККБ "Луч" Георгий Петров.
Представитель ГККБ "Луч" отметил, что государственное предприятие заканчивает разработку новой ракеты (с дальностью до 10 км), которая заменит уже принятый на вооружение комплекс "Барьер-В" (с дальностью до 8 км) и которая, в первую очередь, будет использоваться в составе высокоточного комплекса вооружения украинских вертолетов.
Также он добавил, что все компоненты, из которых произведена эта ракета, производятся в Украине.
Модернизированный вертолет Ми-8МСБ-В производства ОАО "Мотор Сич" вооруженный комплексом "Барьер-В".
Универсальная управляемая ракета Р-10 от КБ "Луч".
Образец оптико-прицельной станции наведения нового поколения ОПСН-I от ГП "Изюмский приборостроительный завод"
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-Как!!!???"
Вкурсє, як?
Так что вопрос остается открытым.
Якщо у тебе є інформація, що їх поменшало, то ПРУФ.
У тебе проблеми з розумінням написанного? Я й запитував у людини, що стверджувала, що Мі-24 "уже всьо", КУДИ Ж ВОНИ ПОДІЛИСЯ!
А МИ-8 в своё время немеряно наклепали. Даже если у нас закончатся, можно в банановых республиках обратно выкупить.
шуба заворачиваласьголова кружилась, почти на каждом заводе были цеха по зборке "изделий". Да и сейчас, работники шапито прошли курсы повышения квалификации и теперь они дэпутаты и призеденты...
Українці прокинуться тільки тоді, коли вже буде пізно, мабуть.
Янек примудривсь лише за Три роки просрати Крим. Повністю вихолостив кримських силовиків від проукраїнського елементу. А просрати завод в сто разів простіше, навіть і знати ніхто не буде.
Як же деякі люди в себе закохані...
А двадцать слабо? И причем с телеголовкой наведения????
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля