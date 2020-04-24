"Женевский призыв" запускает информационную кампанию в защиту медицины в зоне вооруженного конфликта. ВИДЕО

Международная организация "Женевский призыв" (Geneva Call) запускает информационную кампанию по продвижению гуманитарных норм в сфере доступа к здравоохранению и защите медицины в зоне вооруженного конфликта в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, информационная кампания включает в себя видеоролики, демонстрирующие правила защиты медицинского персонала и медицинского транспорта в условиях вооруженного конфликта, а также доступа к услугам здравоохранения для всех нуждающихся.

Информационные листовки и плакаты для военных и гражданских в зоне конфликта содержат правила защиты здравоохранения на войне:

- раненых и больных необходимо защищать, по возможности эвакуировать и оказывать им медицинскую помощь;

- медицинские работники, медицинские учреждения или транспорт нельзя атаковать;

- медицинские учреждения и транспорт должны использоваться только по назначению, чтобы не поставить под угрозу их безопасность;

- к медицинскому персоналу необходимо относиться с уважением, помогать им в эвакуации раненых и больных.

Листовки также содержат рекомендации по предотвращению распространения коронавируса.

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Мари Лёкен, директор программы по Евразии "Женевского призыва", объясняет: "Нормы международного гуманитарного права о защите медицинских работников, медучреждений и медтранспорта распространяются как на государственные, так и негосударственные вооруженные силы: никому нельзя стрелять по больницам или использовать скорую для доставки военных, а также запрещать населению получать медицинскую помощь. К примеру, многие гуманитарные организации не могли оказать необходимую помощь для предотвращения распространения эпидемии вируса Эболы на востоке Демократической Республики Конго из-за того, что действующие там вооруженные группы не пропускали их для оказания помощи населению, стреляли по врачам и больницам. Нападения на медицинский персонал и больницы в таких странах, как Украина или Сирия, вероятно, только усложнят борьбу с COVID-19".

В организации отмечают, что регион Донбасса — особенно уязвим для эпидемий. Система здравоохранения ослаблена войной: только за первые три года войны около 150 учреждений здравоохранения подверглись обстрелам и пострадали, согласно данным ВОЗ; многие врачи вынуждены были уехать из региона. В результате военных действий здоровье и иммунитет людей ослаблены. По данным властей Украины, около 50 военных медиков погибли, начиная с 2014 года.

Главная цель кампании — привлечь внимание к проблеме атак на объекты здравоохранения и медицинский персонал, а также напомнить о правилах ведения войны всем сторонам конфликта.

"Женевский призыв" — международная неправительственная гуманитарная организация, которая занимается защитой гражданского населения в вооруженных конфликтах.