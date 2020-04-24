Ликвидировать конвертцентры можно за полгода. Крупных - с оборотом более 2 млрд в месяц, в Украине не больше 10, - начальник налоговой полиции Днепропетровщины Пеньков. ВИДЕО

Для ликвидации всех конвертцентров в Украине необходимо не более полугода и четкая система ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник налоговой полиции Днепропетровской области Сергей Пеньков в интервью телеканалу Свободный. По его словам, лишь малая часть дел по конвертцентрам доходит до суда и чаще всего перед законом отвечают отнюдь не главные организаторы незаконных схем.

"Я все время занимался борьбой с конвертационными центрами и считаю, что это самое зло в стране. Не надо бегать за каким-то комерсантом, который уклонился от уплаты налогов. Важно подойти законодательно и с правовой точки зрения - полгода и можно ликвидировать все конвертационные центры. На сегодняшний день гражданские налоговики имеют серьезные базы данных и даже сидя за компьютером можно провести анализ и выбрать потенциальных конвертаторов... Крупных конвертцентров в Украине - до десяти. Все остальные - те, кто в подворотне где-то какую-то налоговую накладную нарисовал, их очень просто выключить... Постоянно наши руководители пиарятся - вот-такая-то область закрыла конвертцентр - все хлопают в ладоши, а вы через месяц посмотрите любое это дело. Куда оно делось? Об этом никто не пишет. Если его не пропили налоговики, его продаст суд, а если суд не продаст, то продаст прокуратура. Хоть одно дело доходит до суда? Может одно-два и то в отношении не первых людей... Не может быть конвертцентра с оборотом за год всего 300 миллионов гривен. Это даже не себестоимость работы конвертцентра. Оборот меньше миллиарда в год - нет смысла вообще этим заниматься", - рассказал Пеньков.

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