РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13256 посетителей онлайн
Новости Видео
4 036 24

Ликвидировать конвертцентры можно за полгода. Крупных - с оборотом более 2 млрд в месяц, в Украине не больше 10, - начальник налоговой полиции Днепропетровщины Пеньков. ВИДЕО

Для ликвидации всех конвертцентров в Украине необходимо не более полугода и четкая система ответственности за уклонение от уплаты налогов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил начальник налоговой полиции Днепропетровской области Сергей Пеньков в интервью телеканалу Свободный. По его словам, лишь малая часть дел по конвертцентрам доходит до суда и чаще всего перед законом отвечают отнюдь не главные организаторы незаконных схем.

"Я все время занимался борьбой с конвертационными центрами и считаю, что это самое зло в стране. Не надо бегать за каким-то комерсантом, который уклонился от уплаты налогов. Важно подойти законодательно и с правовой точки зрения - полгода и можно ликвидировать все конвертационные центры. На сегодняшний день гражданские налоговики имеют серьезные базы данных и даже сидя за компьютером можно провести анализ и выбрать потенциальных конвертаторов... Крупных конвертцентров в Украине - до десяти. Все остальные - те, кто в подворотне где-то какую-то налоговую накладную нарисовал, их очень просто выключить... Постоянно наши руководители пиарятся - вот-такая-то область закрыла конвертцентр - все хлопают в ладоши, а вы через месяц посмотрите любое это дело. Куда оно делось? Об этом никто не пишет. Если его не пропили налоговики, его продаст суд, а если суд не продаст, то продаст прокуратура. Хоть одно дело доходит до суда? Может одно-два и то в отношении не первых людей... Не может быть конвертцентра с оборотом за год всего 300 миллионов гривен. Это даже не себестоимость работы конвертцентра. Оборот меньше миллиарда в год - нет смысла вообще этим заниматься", - рассказал Пеньков.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Налоговая милиция ликвидировала в Киеве конвертцентр с оборотом 468 млн грн. ФОТО

Автор: 

конвертцентр (401) налоги (3239) Днепропетровская область (4074)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+2
Они с сентября еще из запоя не вышли, празднуют свое возвращение.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:02 Ответить
+2
При бажанні вистачить і ОДНОГО місяця...- при бажанні....
показать весь комментарий
24.04.2020 13:05 Ответить
+2
мне лично запомнилось - один майор налоговой милиции мне жаловался ,трезвый,ты представляешь у меня в подъезде комерс на тойоте ездит - а я на шкоде - как так - не шучу - мрак
показать весь комментарий
24.04.2020 13:08 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Они с сентября еще из запоя не вышли, празднуют свое возвращение.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:02 Ответить
показать весь комментарий
24.04.2020 13:03 Ответить
При бажанні вистачить і ОДНОГО місяця...- при бажанні....
показать весь комментарий
24.04.2020 13:05 Ответить
мне лично запомнилось - один майор налоговой милиции мне жаловался ,трезвый,ты представляешь у меня в подъезде комерс на тойоте ездит - а я на шкоде - как так - не шучу - мрак
показать весь комментарий
24.04.2020 13:08 Ответить
Пенёк!...
показать весь комментарий
24.04.2020 13:08 Ответить
чтобы это сделать, нужно чтобы у нас был свой Гувер!!!
но такого, к сожалению, у нас нету!
так что, это всё пшик
показать весь комментарий
24.04.2020 13:09 Ответить
https://interfax.com.ua/news/press-release/625750.html

Эпизод из жизни "неутомимого борца" за денежные знаки.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:14 Ответить
https://censor.net/n3171113https://censor.net/n3131242https://censor.net/n3178173https://censor.net/n3160611https://censor.net/n3141546
показать весь комментарий
24.04.2020 13:24 Ответить
Так почему не ликвидируете?? Или нужна команда фас от зеленского!!
показать весь комментарий
24.04.2020 13:26 Ответить
кажется это можно сделать практически мгновенно!!! Когда родственникам (тёщи, итд) чиновников "запретят" быть богатыми с двадцатью квартирами машинами и домами!!! Для кого идёт обналичка средств или кем, кто крышует, у всех свои ЯМЫ. Мусора, контора, прокурваторы итд. Пока не исключены возможности использования нелегальных средств, в них есть потребность
показать весь комментарий
24.04.2020 13:27 Ответить
А налоговую мусарню разогнать клятвенно обещал ещё сам Святой Пётр.
И де теперь тот Пётр?
А налоговая мусарня - вот она.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:30 Ответить
Ага, особенно те площадки, что организовала и администрирует сама налоговая ...
Сказки на ночь зЭбилам
показать весь комментарий
24.04.2020 13:45 Ответить
Ликвидировать конвертцентры можно за полгода....

Это если нихрена не делать. А если хоть 5 минут в день работать, то ликвидировать конвертцентры можно за неделю.
показать весь комментарий
24.04.2020 13:50 Ответить
Есть у меня приятель - "конвертом" занимается. Работал и при Кравчуке, и при Кучме, и при Ющенко, и при Януковиче. При Порошенко начались проблемы. Работал, но не так интенсивно. А при зеленском все вернулось на круги своя. Говорил, что Баканов все под себя подгребает.
показать весь комментарий
24.04.2020 14:00 Ответить
ничего не будет. ребяты...
железная леди верно сказала: без Бога порядка не наведете
Аминь
показать весь комментарий
24.04.2020 14:04 Ответить
самі їх створюють і роблять невинуваті очі наче про те не знають.
показать весь комментарий
24.04.2020 14:07 Ответить
Можно, но очень не хочется! Один из главных крышевальников вешает лапшу, как он ВСЁ ВРЕМЯ борется и борется с конвертами, и ни как их не поборет!
В этот и есть суть их работы: создавать видимость и рубать себе на карман!
показать весь комментарий
24.04.2020 14:17 Ответить
Не в бровь а в глаз! Точно сказано!
показать весь комментарий
24.04.2020 14:26 Ответить
ТАК А ПОЧЕМУ НЕ ПРИКРЫЛИ ???
показать весь комментарий
24.04.2020 14:39 Ответить
В Днепре самые наглые "конвентаторы" у которых крыша как раз налоговая милиция
показать весь комментарий
24.04.2020 16:09 Ответить
фразы если "не пропили налоговикики" то "продал суд" "если не суд продаст то продаст прокуратура" просто смешны. Давным давно никто ничего не "пропивает" ..Все свои ухвалы на доступы и обыски налоговая милиция в судах покупает, и существует четкая схема и "налоговые" судьи..Все налоговые дела - способ вымогательства денег и давления на бизнес..Но чешет он интересно и откровенно
показать весь комментарий
24.04.2020 16:13 Ответить
Закрити одну з кормушок - рєбятка, ви серйозно?
показать весь комментарий
24.04.2020 17:41 Ответить
 
 