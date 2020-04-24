"Славянск. Начало войны": "Под видом мирного населения ребята с русскими паспортами и уголовной внешностью, подбирались к технике, а из-за их голов летели гранаты". ВИДЕО

При освобождении Славянска украинскими войсками в 2014 году российские террористы пытались под видом мирного населения остановить продвижение подразделений Нацгвардии и ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в эпизоде "Первое наступление" в фильме "Славянск. Начало войны". В частности, говорится о блокировании колонны украинской техники возле Славянского керамического завода. Агрессивно настроенные люди заставили военных отстрелять боекомплект в воздух.

"Начинаем отстреливать боекомплект в воздух. Понимаем, что как только закончится последний патрон, что-то начнется. Уже чувствуется что звенит в воздухе это напряжение... Ребята молодцы - не все выстрелили, а некоторые вообще не стреляли. В какой-то момент этого шума, а уже видно что появляется один-два человека в камуфляже на заднем плане... Второй в камуфляже... Куча гражданских все вопят, кричат.. И в этот момент хрясь - мы видим, что летит коктейль Молотова и загорается первый БТР... В этот момент под БТРом взрывается граната и сразу первый парень погибает, который там стоял... Мы понимаемчто это все - конец. Начинается стрельба в воздух. Часть гражданских, которые были нормальные - зеваки, они разбежались. А часть толпы на опасном расстоянии и начали гибнуть наши первые ребята... И с этого момента я понял: нет никакого мирного населения, а есть очень конкретная тактика - под видом мирного населения проплаченные ребята с русскими паспортами и, в основном, уголовной внешности подходят максимально близко к технике, а в этот момент у них из-за головы начинает лететь или коктейль Молотова, или граната", - рассказывает ныне блогер, волонтер, а в 2014 году боец первого резервного батальона Нацгвардии Мирослав Гай.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Первая атака": шесть лет назад началась операция по блокированию захваченного российскими боевиками Славянска. ВИДЕО