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Новости Видео Агрессия России против Украины Война
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"Славянск. Начало войны": "Под видом мирного населения ребята с русскими паспортами и уголовной внешностью, подбирались к технике, а из-за их голов летели гранаты". ВИДЕО

При освобождении Славянска украинскими войсками в 2014 году российские террористы пытались под видом мирного населения остановить продвижение подразделений Нацгвардии и ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ об этом говорится в эпизоде "Первое наступление" в фильме "Славянск. Начало войны". В частности, говорится о блокировании колонны украинской техники возле Славянского керамического завода. Агрессивно настроенные люди заставили военных отстрелять боекомплект в воздух.

"Начинаем отстреливать боекомплект в воздух. Понимаем, что как только закончится последний патрон, что-то начнется. Уже чувствуется что звенит в воздухе это напряжение... Ребята молодцы - не все выстрелили, а некоторые вообще не стреляли. В какой-то момент этого шума, а уже видно что появляется один-два человека в камуфляже на заднем плане... Второй в камуфляже... Куча гражданских все вопят, кричат.. И в этот момент хрясь - мы видим, что летит коктейль Молотова и загорается первый БТР... В этот момент под БТРом взрывается граната и сразу первый парень погибает, который там стоял... Мы понимаемчто это все - конец. Начинается стрельба в воздух. Часть гражданских, которые были нормальные - зеваки, они разбежались. А часть толпы на опасном расстоянии и начали гибнуть наши первые ребята... И с этого момента я понял: нет никакого мирного населения, а есть очень конкретная тактика - под видом мирного населения проплаченные ребята с русскими паспортами и, в основном, уголовной внешности подходят максимально близко к технике, а в этот момент у них из-за головы начинает лететь или коктейль Молотова, или граната", - рассказывает ныне блогер, волонтер, а в 2014 году боец первого резервного батальона Нацгвардии Мирослав Гай.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: "Первая атака": шесть лет назад началась операция по блокированию захваченного российскими боевиками Славянска. ВИДЕО

Автор: 

россия (96169) Славянск (2603)


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Топ комментарии
+40
К сожалению, все мы с большим опозданием (часто - на несколько лет) понимаем, что:
... надо было стрелять.
... надо было вешать.
... надо было не выпускать.
... надо НЕ ВПУСКАТЬ (кое-кого обратно).
Увы, слишком поздно.
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24.04.2020 16:28 Ответить
+32
"Славянск. Начало войны": "Под видом мирного населения ребята с русскими паспортами и уголовной внешностью, подбирались к технике, а из-за их голов летели гранаты" - Цензор.НЕТ 5765
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24.04.2020 16:36 Ответить
+27
Потом это стадо тварей пережило оккупацию, гиркина, дичайший голод, прощение от Украины, а теперь снова голосует з рыгоаналов на местном уровне и лижет зад рашке, просто тупой скот!
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24.04.2020 16:32 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
К сожалению, все мы с большим опозданием (часто - на несколько лет) понимаем, что:
... надо было стрелять.
... надо было вешать.
... надо было не выпускать.
... надо НЕ ВПУСКАТЬ (кое-кого обратно).
Увы, слишком поздно.
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24.04.2020 16:28 Ответить
Тем более когда терророистам пособничали и помогали парашенко дурчинов муженко и др
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24.04.2020 16:36 Ответить
Главный храм вооруженных сил России, который планируется открыть 9 мая 2020 года к 75-летию победы в подмосковном парке «Патриот», украсят мозаиками с изображениями Владимира Путина, Сергея Шойгу, Иосифа Сталина и других российских политиков, сообщает российский ресурс «МБХ медиа». На мозаике с Путиным и Шойгу в Храме Воскресения Христова также изображены председатель Соведа Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, директор ФСБ Александр Бортников и начальник генштаба ВС Валерий Герасимов. Еще на одной из частей мозаики увековечена аннексия Крыма. На фрагменте панно изображены несколько женщин, а над ними надпись «Крым наш». Кроме того, на одной мозаике изображен парад Победы 1945 года. Над солдатами «парит» портрет тирана советской эпохи Иосифа Сталина. Отметим, что здание, высота которого должна составить 95 метров, якобы строится на пожертвования простых россиян. Согласно открытой информации, на храм было пожертвовано 3 млрд 62 млн рублей. Напомним, как сообщала группа ИС, репетиции парада Победы довели российскую армию до коронавирусного коллапса. Информация - одна из граней войны! Подписывайтесь на аккаунт «Информационного сопротивления» в Twitter - ссылки на наши эксклюзивы, а также самые резонансные новости Украины и мира.
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24.04.2020 16:36 Ответить
Что ни делается - все к лучшему!
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24.04.2020 16:38 Ответить
Абсолютно нет. Бездумный набор слов.
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24.04.2020 17:28 Ответить
Я думаю, что Ali Hasan понял, о чем я.
А Вам - не обязательно.
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24.04.2020 17:31 Ответить
Я понимаю. Как глупа эта фраза. Потому никогда эту чепухню не говорю.
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24.04.2020 17:42 Ответить
"...репетиции парада Победы довели российскую армию до коронавирусного коллапса."
Разве плохо, что х.уйло бредило парадом?
МН-17 - трагедия! Но на том этапе х.уйло обо.ралось и это немного нам помогло.
Коронавирус - тоже мало приятного! Но он не дал по-быстрому капитулировать Зедебилу.
Карантин - многим тяжело! Но каждый день добирается критическая масса претензий Зедебилу. Скоро эта пружина выстрелит!
Не знаю кто как, а я вижу позитив в любых событиях и уверена, что если не сегодня, то завтра, результат будет положительный.
Даже если сегодня кажется, что выхода нет!

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24.04.2020 18:09 Ответить
сам ты падла прокасапская
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24.04.2020 18:36 Ответить
и ты гнида, в том числе.
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24.04.2020 19:01 Ответить
"Славянск. Начало войны": "Под видом мирного населения ребята с русскими паспортами и уголовной внешностью, подбирались к технике, а из-за их голов летели гранаты" - Цензор.НЕТ 5765
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24.04.2020 16:36 Ответить
"Слов'янськ. Початок війни": "Під виглядом мирного населення хлопці з російськими паспортами і кримінальною зовнішністю, підбиралися до техніки, а через їхні голови летіли гранати" - Цензор.НЕТ 8921
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24.04.2020 19:24 Ответить
Еще не вечер!!!
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24.04.2020 16:37 Ответить
надо было гатить тварей всех тёток и прочую мразь !!!
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24.04.2020 16:45 Ответить
Ни фига не поздно. Мы просто долго запрягаем.
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24.04.2020 21:21 Ответить
Потом это стадо тварей пережило оккупацию, гиркина, дичайший голод, прощение от Украины, а теперь снова голосует з рыгоаналов на местном уровне и лижет зад рашке, просто тупой скот!
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24.04.2020 16:32 Ответить
...а мы так ждали, что Порошенко начнёт чистить эти конюшни, пели гимн, украинской символикой украшали свои авто, в очередях стояли в военкоматы....а этот БАРЫГА только о своём кармане думал...одел вышиванку и под прикрытием патриотизма стал хапать всё что видит, выписывая не дешевые откупные регионалам - подлецам....мразь короче и сейчас всё воду мутит о кормушке скучает.
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24.04.2020 17:13 Ответить
иди на ***!!!! ******* кацапе. тебе порох и в штаны насрал ? дебил зеленый!!!!
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24.04.2020 17:35 Ответить
МОКША, ВЖЕ СЛУХАЛИ БЕНІНУ КАЗКУ 100 РАЗ ПРИДУМАЙ ІНШУ!ТИ, СОБАКА *****!!
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24.04.2020 18:09 Ответить
Брехун , в военкоматах благодаря таким ворам и врагам Украины как разные гриценки и касапы лебедевы даже учётные карточки уволившихся в запас были потеряны , военкоматы вели переписку по mail.ru ,в 72 - й бригаде в Белой Церкви со всех 3 000 военных авто было слито горючее , сняты аккумуляторы , украдены ЗИПы и поменяна новая резина на 40-летнюю . Всё было развалено до предела в Украине . Порох , его команда + мы , волонтёры смогли всё это поднять и отстоять Украину от фашистской московии
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24.04.2020 18:41 Ответить
Все это так. Только с одним уточнением. Все о чем вы писали сделано было после того как ***** протянул хряка беглого на трон.
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24.04.2020 20:06 Ответить
неправда , это мне рассказывал товарищ ещё в 2010 году , он живёт в Белке ( Белой Церкви ).
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01.05.2020 23:17 Ответить
Ну так, а хряк в каком году пришел на трон? Вот с 2010 все и началось ))
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02.05.2020 08:41 Ответить
"Славянск. Начало войны": "Под видом мирного населения ребята с русскими паспортами и уголовной внешностью, подбирались к технике, а из-за их голов летели гранаты" - Цензор.НЕТ 6502
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24.04.2020 16:33 Ответить
Низкий поклон каждому погибшему и раненому Герою Украины!
ВЫ наше спасение!!!
Украинцы по гроб жизни в долгу перед вами!!!
И поэтому мы должны еще раз вынести русню в нашей власти за поребрик!
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24.04.2020 16:36 Ответить
"Славянск. Начало войны": "Под видом мирного населения ребята с русскими паспортами и уголовной внешностью, подбирались к технике, а из-за их голов летели гранаты" - Цензор.НЕТ 6449
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24.04.2020 16:38 Ответить
Остается неясным вопрос, зачем отдали Гиркину Донецк, почему выпустили колонны из Славянска? Кто спланировал и провел эту роковую для страны операцию?
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24.04.2020 16:46 Ответить
Гіркін драпав з Слов'янська в колоні з мирняком, в багажнику під купою броніків. А військова техніка вийшла отак:
"Славянск. Начало войны": "Под видом мирного населения ребята с русскими паспортами и уголовной внешностью, подбирались к технике, а из-за их голов летели гранаты" - Цензор.НЕТ 1448
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24.04.2020 16:56 Ответить
рошеновская фсбшная агентура помешала нашим воякам уничтожить дыркина, а жаль
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24.04.2020 17:18 Ответить
Так, а то б ти накрив колону з дітьми і жінками артою. На радість всім пропагандистам Кремля.
Ти тільки шабелькою не поріжся, гаразд?
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24.04.2020 17:20 Ответить
Срать я хотел на кремлевских пропагандистов и на тех кто орал "***** введи войска". Была б моя воля не оставил от этой мерзоты и мокрого места. А свои сопли прибереги для мамы
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24.04.2020 17:47 Ответить
Такий войовничий... В якому батальйоні воював?
Чи ти ще й приписне не отримав?
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24.04.2020 17:57 Ответить
Диванний вояка - чому не на фронті?
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24.04.2020 18:05 Ответить
Как это почему!
Потому что ты там сейчас на нуле.
Так что я за страну спокоен и буду в тылу жопу греть
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24.04.2020 18:18 Ответить
Во-во грій, поки воїни захищають твою зебільну дупу і мовчи бо виглядаєш блазніше ніж ПрепиЗЕдюк при Владі.
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24.04.2020 18:24 Ответить
Ніяких дітей і жінок в колонах Гіркіна не було, а були бойовики , були БТРи і ПЗРК. Якщо якийсь довб...б взяв і сім"ю, то його гріх , а не ВСУ. Був договорняк Києва з Москвою. А от домовленість з московські клятвопорушники під Іловайськом не дотримались. За Славянськ , Іловайськ і інші поразки має відповісти Муженко і брехливий Порошенко.
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24.04.2020 18:16 Ответить
то не ти на БТРі спереду їхав??? заважали тобі? а чого ж не підірвав пару мостів з потягами?
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24.04.2020 17:37 Ответить
Я бы подорвал, да какая то чевона рута из Задрочинска так бздонула, что всех сепаров перепугала и они в страхе разьежались
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24.04.2020 17:51 Ответить
100% , предателей тогда было море , сливали инфу врагу
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24.04.2020 19:16 Ответить
Муженко нас злив і зрадив, - https://24tv.ua/muzhenko_nas_zliv_i_zradiv__krivonos_pro_vihid_boyovikiv_girkina_zi_slovyanska_u_2014_rotsi_n1266047?__cf_chl_captcha_tk__=a97064de39970439aafff0ea637e90b7408e7569-1586763740-0-AUUdxZ1zce0eTmggjb3uVLGuRvpFHv6AhI0mkYSrzKbVa72iTS2O87BhMcre-oEcSPBXcmWjemqv1nZcg1BqPO_0qStl8iKKpmo2MlbVnIF4h9IPKLxTUUsHhk96B2RL6PlpUChwQ5_VPYyykGoYrivgoiyTSKVi4Pg3455iPoGAOi_uYERU7H7prpHt79TF2hqCVgey0ZvtdKTSmtRYzTqZfpEKwf_-Ae3qr-hoUdFX4wlUy2R0BvSCpgKo4HkAHq0A0QCmj2m4ucFt_rUx6iG69_OXJr1PsfSd2tiY7swPSVFV3EeS6OdDzn9FmAakyp7Rb8cz8UJngu2h5ov7VssukcIwwQpwhhqgurETjxifGRRprxj1q_c7n_v5ARo9tQGGDruxabX7Nl2ADnv0uOQxYQKQwO0I5I7lk-jKcI7ODwXiXqt70WflCs2_P0ZA1KcoCBIMuYFRQP1xISMAzmFW5uP5UAifDzs0y0QhpjIwwout42_sRTxwZBZKd73_nfWWI186SJpU8SNhp81tj_D59xN2kBdADTAeYpKvxAej8AYBnGGtfA5a9LDydjmdhZY0vbD_IejptowmGDMD_ukwnjZkrwH_yhe9hgsLj4Ra2TygpcaieNcxdVDkOGWLOg Кривонос про вихід бойовиків Гіркіна зі Слов'янська у 2014 році
За словами Кривоноса, він неодноразово надавав координати пересування колони бойовиків на чолі з Гіркіном Генштабу ЗСУ, вимагаючи знищити її за допомогою артилерії. Однак, вогонь по терористах тоді так і не було відкрито.
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24.04.2020 17:21 Ответить
Фсбшные рошеновские ****** окопались в Украине. Прав был Кузьма - *******, стрелять и вешать.
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24.04.2020 17:56 Ответить
Ти закушуй. Бо взагалі розвезе.
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24.04.2020 17:58 Ответить
никто ничего не отдавал , касапы всё взяли силой , как гиркин с целой вооруженной до зубов бандой смог пройти спокойно 200 километров от границы с московией ? Просто так ? Нет , эту операцию курировал лично начальник генштаба московии Герасимов , Луганскую область по плану ( и по факту ) захватывало ГРУ Генштаба московии , а Донецкую - ФСБ мосоквии. Фронт захвата на первых порах по плану проходил по Северскому Донцу от границы до Красного Лимана и поворачивал на юг до Мариуполя. " Жалкие " 450 км фронта. Его удерживал отряд гиркина " в 52 человека " ? Это фуфло для тупых.Касапия бы бросила столько сил , сколько было необходимо для удержания тысячу , десять , сто тысяч гиркиных и прочих уродов.
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24.04.2020 18:46 Ответить
Головне- не пускайте Вовіка зустрічатися з учителями Слов'янська.
"Славянск. Начало войны": "Под видом мирного населения ребята с русскими паспортами и уголовной внешностью, подбирались к технике, а из-за их голов летели гранаты" - Цензор.НЕТ 5673
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24.04.2020 16:53 Ответить
В 14 году не было никих ЗСУ и Нацгвардии.

И сепарье остановили не полупьяный сброд в лохмотьях и не паркетные клоуны из Генштаба, а добровольцы

Ценой своей крови и больших потерь
И в воздух они не стреляли.
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24.04.2020 17:15 Ответить
100% , бойцы добробатов наводили ужас на сепаров , именно добровольцы внесли решающий вклад в то , что оккупирована лишь незначительная территория Украины
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24.04.2020 18:48 Ответить
просто поіменний перелік армійців, полісменів та сбушників на чмоскві мався і вони мали змогу маніпулювати ними. А переліку добровольців не було. Тому добровольці діяли без озирання на начальство.
А потім, якщо пам'ятаєте, їх всіх переписали підпорядкувавши кого МВС, кого армії і з тих пір всіх хто має мотивацію захищати країну демотивували та розпустили по домівках
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25.04.2020 02:59 Ответить
ерунда , кто хотел , перешёл в ВСУ , 46-й батальон " Филина" сразу по памяти называю, туда добровольцы из " Донбасса" перешли , многие просто в ВСУ воевали , кто где и воюют до сих пор, никто не мешал и не мешает
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01.05.2020 23:14 Ответить
я хочу сказати, що коли є списки готових захищати країну людей мордору діяти зручніше, а особливо коли вони ще і зібрані в одному місці.
Тому СБУ, МВС та армію хйлу легше змусити перейти на свою сторону ніж групу невідомих людей зі зброєю
Компренде?
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03.05.2020 11:43 Ответить
яке це не було ? Ещё весной 2014 лично сверял данные наших подопечных раненых добровольцев со списками , выложенными на " срувесне" московии , всё сходилось к сожалению , весь состав батальона " Донбасс" был как на ладони. Более того , на указанные номера телефонов звонили и угрожали убить добровольцев. Это не шутки и не фантазии , это одна правда
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07.05.2020 16:47 Ответить
Главарь донецких террористов Денис Пушилин 23 апреля подписал "указ" о переименовании Донецка в Сталино. В документе сказано, что название города "Сталино" будет использоваться наряду с названием "Донецк". Об этом сообщают сепаратистские СМИ, передает https://vchaspik.ua/frontpage Час Пик .
Согласно документу, название "город Сталино" будет использоваться во время праздничных мероприятий по случаю памятных дат, связанных со Второй мировой войной и при проведении "республиканских" и городских мероприятий.
В "указе" названы конкретные даты, когда будет использовано название "Сталино":
"9 мая - День Победы в Великой Отечественной войне.
22 июня - День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны.
8 сентября - День освобождения Донбасса от немецко-фашистских захватчиков", - говорится в "указе".
Пушилин поручил "министерствам ДНР" осуществлять мероприятия "с целью популяризации исторического названия "город Сталино".
Напомним, аналогичное решение было принято в так называемой "ЛНР". 16 апреля главарь "ЛНР" подписал указ о переименовании Луганска в Ворошиловград.
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24.04.2020 17:29 Ответить
Поки назви "Донецьк" та "Луганськ" змінилися - треба скористатись моментом
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25.04.2020 03:38 Ответить
да , Мирослав, тогда (как будто Крыма не было)... страх, предательство и трусость т.н. "элит" мля... + сраная украинская толерантность и жалость к палачам обернулась впоследствии их беспощадной жестокостью...и как и тогда, снова и сейчас эта жалость к врагам делает нас и виновными во всём и жертвами... СУКИ!!! Сколько ж хороших людей погибло из-за нашей сраной жалости к этим кацапским скотам и мерзким тварям !!!
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24.04.2020 18:26 Ответить
25-я бригада сдала сепарам самоходку " Нона" , шесть БТР и целая рота перешла на сторону врага , как и вся крымская группировка ВСУ в Крыму.
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24.04.2020 18:49 Ответить
какая рота из 25-й бригады, перешла на сторону врага?
Та, которая была в Крыму?
Ну тогда клиент, ты физдишь очень круто.
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24.04.2020 19:08 Ответить
ты не тыкай , и не хами , а почитай ниже , нулевое новенькое дерьмо https://censor.net/resonance/3188569/12_aprelya_v_slavyanske_den_pozora_silovyh_struktur_ukrainy
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24.04.2020 19:15 Ответить
Ага Бутусов так напишет, что всем прятаться)))))
Читай, не только Бутусова))))
Иначе тебе не тыкать будут.
И наверное есть разница, отдать затворы и перейти на сторону врага, да, умник?
Если ты убогий, не понимаешь разницу между попасть в плен и перейти на сторону противника, то .... ну короче, ты понял, кто ты.
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24.04.2020 21:42 Ответить
Как интересно))))
Выводы откуда, умник?
По собственному мнению или по реальностям?
Или ты быдло по пунктам распишешь свою фразу "25-я бригада сдала сепарам самоходку " Нона" , шесть БТР и целая рота перешла на сторону врага , как и вся крымская группировка ВСУ в Крыму".
Давай.
Всем интересно Серов сознательный.
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01.05.2020 23:58 Ответить
это вся Украина знает , сгинь , нулевой новенький ленинградец
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07.05.2020 16:48 Ответить
Ленинградец?
Да ты батенька с перепою. Я живу у моря, но не Балтийского.
Уймись серость несознательная
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07.05.2020 19:33 Ответить
это ещё хуже , лучше быть ленинградцем , чем гнидой в Украине как ты , падла
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10.05.2020 15:35 Ответить
Лучше быть, чем казаться.
Много делать и мало выделяться.

Отдыхай дятел))))
Я Украину защищал и продолжаю это делать.
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10.05.2020 21:41 Ответить
сам ты фуфло вонючее ,где ты воевал или волонтёр ? Первый раз тут тебя вижу и слышу , но херню ты несёшь полную , факты говорят , что 25-я сдала шесть БМД и две " Ноны" , 25 человек во главе с командиром роты перешло на сторону врага , это не ПРЕДАТЕЛЬСТВО ? Падла ты после этого гэбнявая
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11.05.2020 16:02 Ответить
Упоротый.
Представь фамилию командира роты. Не общую фразу, а именно данные. Очень интересно будет узнать из какого подразделения)))))
Ну и конечно роль и место там одного полковника. Ну так, чтобы ты рот прикрыл.
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12.05.2020 08:34 Ответить
я что тебе , следователь ? Или гиркин на себе эту броню принёс в Славянск ? Все брешут вокруг , а ты один строчишь правду ? Так у тебя нули в профиле , и ты сам ноль.У Бутусова и Муженко спрашивай , это от ни х инфа .
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12.05.2020 19:31 Ответить
Упоротый ты.
Показатели профиля, являются абсолютно ничем. Кому надо читают. Кому надо отвечают. А все эти показатели, это просто смех. Лайки детей.
С Бутусова, за информацию, можно ничего не спрашивать. Хотя бы с самого простого. Уж КАК Бутусов выгораживал в своё время Хомчака, Корбана, Авакова и остальную компанию - можно вспоминать долго и очень долго. Ну за Иловайск. А потом Бутусов раз, и переобулся. И это не один раз. Но вот Юрик, НИ РАЗУ не заикнулся про сектор "А" и всё происходящее вокруг. То есть, флудил - то что было выгодно и за что платили.

А вот Муженко - НИ РАЗУ не подавал информацию про перешедшую роту. Про захваченных и технику - да. Я специально позвонил командиру батальона того времени. Ничего он не подтверждает. Правда уточнил про известного всем полковника. Ну это нам всем известно.
Так что фамилию в студию, иначе это про звон, который ты разносишь, но не знаешь откуда этот звон. Иначе - физдёжь.
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13.05.2020 08:30 Ответить
это общеизвестный факт , недавно даже фильм показвали по " Прямому" о начале АТО и там сказано про 6 БМД и две " Нонны" , сданные врагу . Кто затворы вынимал и отдавал сепарам под Краматорском ? Я это делал ? Ты кто вообще такой , падла сепарская ? ты откуда вылезло , брехло ватное ? Кому ты звонило , брехло ??? Ты где воевало скажи , проверим . У меня в друзьях не десятки , а сотни добровольцев НАСТОЯЩИХ , прошедших ад боёв и подвалы донецкого СБУ .Засранец брехливый.
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14.05.2020 20:44 Ответить
Упоротый.
Ты суть разговора помнишь или начал как пьяная и тупая матросня на себе тельняшку рвать?
Кстати про затворы)))))
Ты сраный герой, уточни хоть для себя по чьему приказу из оружия были изъяты затворы))))
Что с этим чуваком потом сделали?
А знакомством и дружбой с добровольцами, не бравируй. Это никому не интересно. Даже тем добровольцам, которые типа тебя знают.
Попей водички и вникни в СУТЬ и НАЧАЛО полемики))))
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15.05.2020 01:20 Ответить
к сожалению, да, но стада этих тварей кидавшихся на украинские танки, знали что делают, знали что украинские танки- не давят, в отличии от "братских", шо раздавили бы их как гнид и поехали дальше...именно эти гниды дали русне выиграть время по всей линии границы, тем более, что и отважные погранцы во главе с литвином, который заявлял что граница полностью перекрыта в то время, когда колонны рашистских танков без опознавательных знаков ехали по луганску, а "моторолы" лихо, как к себе домой заезжали со всех сторон целыми автобусами, чтобы расшатывать ситуацию, типа вот так, с наступлением темноты, бросая из -за ватных сук гранаты в наших ребят ...
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24.04.2020 19:15 Ответить
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!!!
Бий москаля,Бий москаля.
Бий москаля,складайте трупи.
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля,Бий москаля
Бий москаля,складайте трупи
Щей кулимет беріть у руки
І нову ленту заряджай
Бий москаля
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25.04.2020 00:13 Ответить
 
 