"Это же не США говорит: "У вас будут дипломатические проблемы". Это - Грузия. Мы - суверенная страна. И никто не будет нам рассказывать, кого назначать вице-премьером", - Арахамия. ВИДЕО
Председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия отреагировал на заявление представителей грузинских властей о возможных дипломатических проблемах в случае назначения Михеила Саакашвили на должность вице-премьера заявив, что Украина суверенная страна и вправе самостоятельно принимать подобные решения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление Арахамия сделал на видео, которое опубликовано на одном из телеграмм-каналов.
"Странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом - которая значительно меньше... Если у нас будут проблемы дипламатические, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас... Понимаете, это же не США, которое говорит: "У вас будут дипломатические проблемы". Это Грузия. Надо об этом не забывать. Я сам грузин. Я прекрасно понимаю, как воспринимается Саакашвили при нынешней власти. Это просто попытка осуществлять давление. Мы суверенное государство и никакая страна в мире не будет нам рассказывать кого можно нам назначать на должность вице-премьера, а кого не нужно", - сказал Арахамия.
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Во бардак в государстве!!
По результатам деятельности Саакашвили в ОДА неопровержимо следует вывод: работать Саакашвили не умеет. Работать калифицированно, настойчиво, кропотливо, продуманно не способен. Не умеет контактировать с людьми, привлекать их на свою сторону. Умеет только кричать, возмущаться и любоваться собой. Он непорядочен, кроме того.
По-моему, очередное судорожное решение господина Зеленского. С этим президентом и с этой «командой» государство Украина вообще исчезнет, а жителей ждут страдания. Их нужно менять. Движущие силы для этого гражданское общество и участники боевых действий.