"Это же не США говорит: "У вас будут дипломатические проблемы". Это - Грузия. Мы - суверенная страна. И никто не будет нам рассказывать, кого назначать вице-премьером", - Арахамия. ВИДЕО

Председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия отреагировал на заявление представителей грузинских властей о возможных дипломатических проблемах в случае назначения Михеила Саакашвили на должность вице-премьера заявив, что Украина суверенная страна и вправе самостоятельно принимать подобные решения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление Арахамия сделал на видео, которое опубликовано на одном из телеграмм-каналов.

"Странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом - которая значительно меньше... Если у нас будут проблемы дипламатические, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас... Понимаете, это же не США, которое говорит: "У вас будут дипломатические проблемы". Это Грузия. Надо об этом не забывать. Я сам грузин. Я прекрасно понимаю, как воспринимается Саакашвили при нынешней власти. Это просто попытка осуществлять давление. Мы суверенное государство и никакая страна в мире не будет нам рассказывать кого можно нам назначать на должность вице-премьера, а кого не нужно", - сказал Арахамия.

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