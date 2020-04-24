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"Это же не США говорит: "У вас будут дипломатические проблемы". Это - Грузия. Мы - суверенная страна. И никто не будет нам рассказывать, кого назначать вице-премьером", - Арахамия. ВИДЕО

Председатель фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия отреагировал на заявление представителей грузинских властей о возможных дипломатических проблемах в случае назначения Михеила Саакашвили на должность вице-премьера заявив, что Украина суверенная страна и вправе самостоятельно принимать подобные решения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, такое заявление Арахамия сделал на видео, которое опубликовано на одном из телеграмм-каналов.

"Странно видеть, когда на суверенное решение нашей страны небольшая страна рядом - которая значительно меньше... Если у нас будут проблемы дипламатические, то у Грузии они будут сильнее, чем у нас... Понимаете, это же не США, которое говорит: "У вас будут дипломатические проблемы". Это Грузия. Надо об этом не забывать. Я сам грузин. Я прекрасно понимаю, как воспринимается Саакашвили при нынешней власти. Это просто попытка осуществлять давление. Мы суверенное государство и никакая страна в мире не будет нам рассказывать кого можно нам назначать на должность вице-премьера, а кого не нужно", - сказал Арахамия.

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Автор: 

Грузия (4504) дипломатия (1463) Саакашвили Михеил (3307) Арахамия Давид (990)


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Топ комментарии
+125
Он идиот?
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24.04.2020 18:35 Ответить
+92
він голова партії ідіотів
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24.04.2020 18:36 Ответить
+75
Как есть идиот,именно идиот и есть.Без сомнений.
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24.04.2020 18:36 Ответить
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Та нас вже останні йовбики нагинают! Дякувати кучмі тварюкі, ворам та тупому народу.
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25.04.2020 09:22 Ответить
У Абрахамии всегда выражение лица, как будто его только что застали срущим в подъезде...
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25.04.2020 09:59 Ответить
"Це ж не США говорить: "У вас будуть дипломатичні проблеми". Це - Грузія. Ми - суверенна країна. І ніхто не розповідатиме нам, кого призначати віцепрем'єром", - Арахамія - Цензор.НЕТ 4279
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25.04.2020 11:20 Ответить
12 зелебобов пошли купаться в море
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25.04.2020 13:45 Ответить
редкостный *******....
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25.04.2020 11:40 Ответить
Україна була дійсно суверенна рік тому і рік тому вона почала втрачати свою незалежність!
1-й етап
"Це ж не США говорить: "У вас будуть дипломатичні проблеми". Це - Грузія. Ми - суверенна країна. І ніхто не розповідатиме нам, кого призначати віцепрем'єром", - Арахамія - Цензор.НЕТ 9886

2-й етап
"Це ж не США говорить: "У вас будуть дипломатичні проблеми". Це - Грузія. Ми - суверенна країна. І ніхто не розповідатиме нам, кого призначати віцепрем'єром", - Арахамія - Цензор.НЕТ 4070
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25.04.2020 11:48 Ответить
3-й етап
"Це ж не США говорить: "У вас будуть дипломатичні проблеми". Це - Грузія. Ми - суверенна країна. І ніхто не розповідатиме нам, кого призначати віцепрем'єром", - Арахамія - Цензор.НЕТ 1767

4-й етап
"Це ж не США говорить: "У вас будуть дипломатичні проблеми". Це - Грузія. Ми - суверенна країна. І ніхто не розповідатиме нам, кого призначати віцепрем'єром", - Арахамія - Цензор.НЕТ 3385
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25.04.2020 12:00 Ответить
Это про Арахамия, что у умного на уме, у дурака на языке
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25.04.2020 12:33 Ответить
Арахамия, - редкосный дегенерат. Даже среди зебилов!
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25.04.2020 13:06 Ответить
Ну и баран этот сепаратист Арахамия! Почему зеленский позволяет этому невежде Арахамия высказываться официально на уровне государства!??! у Арахамии нет таких полномочий!! насколько я понимаю он даже не госчиновник, а так уличный балабол партии желторотиков!!
Во бардак в государстве!!
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25.04.2020 18:56 Ответить
Беда в том, что вы . Арахамия, и вся ваша команда - глупы, заносчивы и настроены пророссийски.
По результатам деятельности Саакашвили в ОДА неопровержимо следует вывод: работать Саакашвили не умеет. Работать калифицированно, настойчиво, кропотливо, продуманно не способен. Не умеет контактировать с людьми, привлекать их на свою сторону. Умеет только кричать, возмущаться и любоваться собой. Он непорядочен, кроме того.
По-моему, очередное судорожное решение господина Зеленского. С этим президентом и с этой «командой» государство Украина вообще исчезнет, а жителей ждут страдания. Их нужно менять. Движущие силы для этого гражданское общество и участники боевых действий.
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25.04.2020 18:57 Ответить
Сто пудов что без шоколадной гниды тут не обошлось.
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26.04.2020 15:14 Ответить
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