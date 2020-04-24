Блогер Бондаренко показал, как при помощи дрона можно взорвать газопровод под Киевом. ВИДЕО

Блогер Ярослав Бондаренко имитировал сброс гранаты на газокомпрессорную станцию под Киевом, являющуюся частью газопровода "Дашава-Киев".

Соответствующее видео Бондаренко опубликовал на своем канале в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

"Я сейчас нахожусь в 300 метрах от газокомпрессорной станции возле Боярки, всего в 10 км от г. Киева. Это очень важный стратегический объект. Здесь проходит газопровод "Дашава-Киев". Что я здесь делаю? Я ожидаю здесь теракта. Сейчас здесь произойдет взрыв. А я буду российским диверсантом", — рассказал он.

Бондаренко показал, как дрон с прикрепленной к нему "гранатой" взлетает в воздух и зависает над газокомпрессорной станцией. При этом в кадре заметна машина, которую блогер называет машиной охраны, но появление дрона никто не замечает.

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"Это не настоящая граната Ф-1, а муляж, сделанный на 3Д-принтере. А я — не российский диверсант, а патриот Украины. Но на моем месте завтра может быть настоящий российский террорист со взрывчаткой, которая уничтожит важный стратегический объект и жизни людей", — говорит Бондаренко.

Он пообещал продолжить "взрывать" другие стратегические объекты, чтобы показать неэффективность СБУ в борьбе против диверсантов.

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