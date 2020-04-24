Блогер Бондаренко показал, как при помощи дрона можно взорвать газопровод под Киевом. ВИДЕО
Блогер Ярослав Бондаренко имитировал сброс гранаты на газокомпрессорную станцию под Киевом, являющуюся частью газопровода "Дашава-Киев".
Соответствующее видео Бондаренко опубликовал на своем канале в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.
"Я сейчас нахожусь в 300 метрах от газокомпрессорной станции возле Боярки, всего в 10 км от г. Киева. Это очень важный стратегический объект. Здесь проходит газопровод "Дашава-Киев". Что я здесь делаю? Я ожидаю здесь теракта. Сейчас здесь произойдет взрыв. А я буду российским диверсантом", — рассказал он.
Бондаренко показал, как дрон с прикрепленной к нему "гранатой" взлетает в воздух и зависает над газокомпрессорной станцией. При этом в кадре заметна машина, которую блогер называет машиной охраны, но появление дрона никто не замечает.
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"Это не настоящая граната Ф-1, а муляж, сделанный на 3Д-принтере. А я — не российский диверсант, а патриот Украины. Но на моем месте завтра может быть настоящий российский террорист со взрывчаткой, которая уничтожит важный стратегический объект и жизни людей", — говорит Бондаренко.
Он пообещал продолжить "взрывать" другие стратегические объекты, чтобы показать неэффективность СБУ в борьбе против диверсантов.
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https://www.youtube.com/watch?v=pTtB9ZxPGPU&feature=youtu.be&t=3s
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Еще повезло что противники не японцы например - уже бы не осталось че взрывать.
Какое СБУ имеет отношение к диверсантам??? СБУ занимается экономикой, ларьки на базаре крышует, бизнесменов доит.. А вы про каких-то диверсантов.. Еще скажите что они шпионов должны ловить... На стоянку авто перед СБУ в любом городе посмотрите... то ли тут СБУ, то ли арабские шейхи приехали...
В 2017 році Стівен Паддок розстріляв людей які прийшли на концерт, 58 вбитих / 500 поранених. І всемогутні спецслужби США нічого не змогли зробити, хоча спецназ був на місці вже за 13 хвилин від початку стрілянини. Це вже після того, як поліція спробувала зупинити стрілка і отримала поранення. В 2018р. революціонери з "Soldados de Franelas" спробували ліквідувати Мадуро https://nv.ua/ukr/world/countries/droni-z-vibukhivkoju-i-rozbihajutsja-soldati-shcho-vidomo-pro-zamakh-na-maduro-i-jak-vin-namahajetsja-joho-vikoristovuvati-2486834.html за допомогою дрона . На жаль спроба була невдалою, проте вони обіцяли продовжити. Та що казати, вбивство Кеннеді є яскравою демонстрацією загальної переваги дії над протидією, навіть найкращи спецслужби не завжди можуть впоратись з викликами. Тому варто на такі "експерименти" дивитись тверезо і не втягуватись в хайп.
Ти б ще "керченського стрільця" згадав Всі ці випадки готуються зазделегідь, як у США, так і в інших країнах, і стрільці як правило проходили військову службу або були підлітками які лехко піддаються до навіюванню. За те поітм ризко приймаються закони проти вогнепальної зброї, ії реістрації і здачі правоохорнцям.
https://www.youtube.com/watch?v=pTtB9ZxPGPU&feature=youtu.be&t=3s
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Таке вже було...
https://detector.media/community/article/175094/2020-02-26-ukrainskii-kiberalyans-pripinyae-spivpratsyu-z-derzhstrukturami-ukraini/ «Український кіберальянс» припиняє співпрацю з держструктурами України
https://www.youtube.com/watch?v=pTtB9ZxPGPU&feature=youtu.be&t=3s
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Ото так було і з артскладами по всій Україні - комісії кажуть одне, а по факту інше.
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+ Ци Старикам при владі ПО* Вони просто косять бабки
а після них хоч Атомна війна, їм насрать.