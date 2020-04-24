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Блогер Бондаренко показал, как при помощи дрона можно взорвать газопровод под Киевом. ВИДЕО

Блогер Ярослав Бондаренко имитировал сброс гранаты на газокомпрессорную станцию под Киевом, являющуюся частью газопровода "Дашава-Киев".

Соответствующее видео Бондаренко опубликовал на своем канале в YouTube, информирует Цензор.НЕТ.

"Я сейчас нахожусь в 300 метрах от газокомпрессорной станции возле Боярки, всего в 10 км от г. Киева. Это очень важный стратегический объект. Здесь проходит газопровод "Дашава-Киев". Что я здесь делаю? Я ожидаю здесь теракта. Сейчас здесь произойдет взрыв. А я буду российским диверсантом", — рассказал он.

Бондаренко показал, как дрон с прикрепленной к нему "гранатой" взлетает в воздух и зависает над газокомпрессорной станцией. При этом в кадре заметна машина, которую блогер называет машиной охраны, но появление дрона никто не замечает.

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"Это не настоящая граната Ф-1, а муляж, сделанный на 3Д-принтере. А я — не российский диверсант, а патриот Украины. Но на моем месте завтра может быть настоящий российский террорист со взрывчаткой, которая уничтожит важный стратегический объект и жизни людей", — говорит Бондаренко.

Он пообещал продолжить "взрывать" другие стратегические объекты, чтобы показать неэффективность СБУ в борьбе против диверсантов.

Также на Цензор.НЕТ: На стрельбах взорвался миномет: 1 военнослужащий погиб, 8 ранены, - ГБР. ФОТО 18+

Автор: 

взрыв (6808) газопровод (831) диверсия (306)


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Топ комментарии
+34
лучше б блогер показал как куранты взрывать при помощи дрона
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24.04.2020 20:53 Ответить
+33
А СБУ проведе імітацію посадки цього блохера у в'язницю🤪
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24.04.2020 20:55 Ответить
+25
Зря он так. Из опыта Зверобой и Федины завтра его повяжут за терроризм и скажут, что "самодельное взрывное устройство просто не сдетонировало".
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24.04.2020 20:55 Ответить
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А что Лука должен был сделать? Посадить? Так даже рабы начали бы роптать - а так и сам себе рейтинг поднял и показал что он - очень добрый т.к. православный
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24.04.2020 21:30 Ответить
Посмотрим как Бубочка себе рейтинг поднимет.
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24.04.2020 21:34 Ответить
Вот так надо разговаривать с зелёным дегенератом! https://www.youtube.com/watch?v=gJMDtHYdTps
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27.04.2020 05:25 Ответить
Для тих хто гавкає тут що хтось там чогось навчиться з цього відео, ви ідіоти. Треновані диверсанти не будуть стояти машиною в полі. А позиція у чувака правильна. Баранов недолетинант і епічний ідіот. І земля відповідає що у нас такий очільник СБУ.
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24.04.2020 21:22 Ответить
Задача борьбы с несанкционированными дронами уже давно решена:
https://www.youtube.com/watch?v=pTtB9ZxPGPU&feature=youtu.be&t=3s
https://admu.com.ua/
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26.04.2020 10:27 Ответить
Блогер подсказал, а то шизофреники вязали веники, а теперь им будет чем заняться.
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24.04.2020 21:23 Ответить
Мне это напомнило инициативы Надюхи Савченко....
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24.04.2020 21:25 Ответить
С той лишь разницей, что там была не тридепринтерная граната а пара бусов реального оружия из Лугандона и Гадя на свободе благодаря 73%.
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24.04.2020 21:32 Ответить
Может захотел политубежища - когда его попробуют судить - рраз и свалит)
Еще повезло что противники не японцы например - уже бы не осталось че взрывать.
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24.04.2020 21:28 Ответить
У американцев есть на орбите спутник с лазером достаточной мощности чтобы поджигать легковоспламеняемые обьекты. У расии есть планы запуска, может и запустили уже - они такими лазерами слепят наших солдат на донбасе.
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24.04.2020 21:31 Ответить
А построил ли в своей жизни что то полезное . Может найтись какой то Идиот и вот Эту Мысль воплотит в Жизнь Экспериментатор Блин.
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24.04.2020 21:33 Ответить
Ви не повірите скількі "ідіоти" вже втілили в життя, просто немає потреби використовувати)
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25.04.2020 04:39 Ответить
Я думаю он уже понял, что идея была глупо ватой. Свою мысль, верную конечно, донес бы иным способом.
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24.04.2020 21:35 Ответить
Теперь Баканов "потерпевший"...дело закрыто.
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24.04.2020 21:40 Ответить
Так при помощи дрона можно и Коломойского взорвать.
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24.04.2020 22:08 Ответить
неэффективность СБУ в борьбе против диверсантов...

Какое СБУ имеет отношение к диверсантам??? СБУ занимается экономикой, ларьки на базаре крышует, бизнесменов доит.. А вы про каких-то диверсантов.. Еще скажите что они шпионов должны ловить... На стоянку авто перед СБУ в любом городе посмотрите... то ли тут СБУ, то ли арабские шейхи приехали...
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24.04.2020 22:56 Ответить
Та оно "перекарантирилось", как та дура, что с моста "хотела спрыгнуть". Скука одолевает, вот и бредят.
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25.04.2020 12:12 Ответить
СБУв полном составе брошено на передовой фронт -на крышевание таможни. На борьбе с терроризмом больших денег не заработаешь.
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25.04.2020 22:53 Ответить
Зараз СБУ на стратегічному об'єкті підмінить твій муляж справжньою гранатою і побачиш всю ефективність СБУ на власні очі
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25.04.2020 03:12 Ответить
шутнику хорошо срок сделают, к сожалению все уголовщина
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25.04.2020 23:10 Ответить
Ну це певною мірою пересмикування. Тобто я демонструю на камеру кухонний ніж, потім кажу дивіться, йду в дитячий садочок. "От дивіться, я зараз можу вбити цим ножем будь-яку дитину, і зверніть увагу, поряд немає жодного патруля чи СБУ". Розумієте? Спецслужби не завжди можуть попередити правопорушення, особливо, якщо ідея його скоїти спала на думку людині, яка діє абсолютно мовчки і самостійно.

В 2017 році Стівен Паддок розстріляв людей які прийшли на концерт, 58 вбитих / 500 поранених. І всемогутні спецслужби США нічого не змогли зробити, хоча спецназ був на місці вже за 13 хвилин від початку стрілянини. Це вже після того, як поліція спробувала зупинити стрілка і отримала поранення. В 2018р. революціонери з "Soldados de Franelas" спробували ліквідувати Мадуро https://nv.ua/ukr/world/countries/droni-z-vibukhivkoju-i-rozbihajutsja-soldati-shcho-vidomo-pro-zamakh-na-maduro-i-jak-vin-namahajetsja-joho-vikoristovuvati-2486834.html за допомогою дрона . На жаль спроба була невдалою, проте вони обіцяли продовжити. Та що казати, вбивство Кеннеді є яскравою демонстрацією загальної переваги дії над протидією, навіть найкращи спецслужби не завжди можуть впоратись з викликами. Тому варто на такі "експерименти" дивитись тверезо і не втягуватись в хайп.
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25.04.2020 05:12 Ответить
"В 2017 році Стівен Паддок розстріляв людей які прийшли на концерт, 58 вбитих / 500 поранених. І всемогутні спецслужби США нічого не змогли зробити, хоча спецназ був на місці вже за 13 хвилин від початку стрілянини. "
Ти б ще "керченського стрільця" згадав Всі ці випадки готуються зазделегідь, як у США, так і в інших країнах, і стрільці як правило проходили військову службу або були підлітками які лехко піддаються до навіюванню. За те поітм ризко приймаються закони проти вогнепальної зброї, ії реістрації і здачі правоохорнцям.
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26.04.2020 15:05 Ответить
Двоякое отношение к этому видео.С одной стороны может найтись идиот решившийся повторить этот "подвиг",а с другой стороы блогер прав - охрана объекта позорная. Зная нашу тупую власть можно спрогназировать, что против блогера начнут уголовное преследование.
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25.04.2020 07:25 Ответить
Задача борьбы с несанкционированными дронами уже давно решена:
https://www.youtube.com/watch?v=pTtB9ZxPGPU&feature=youtu.be&t=3s
https://admu.com.ua/
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26.04.2020 10:29 Ответить
ТЫ ДУРАК, БЛОГЕР?!!!
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25.04.2020 08:09 Ответить
є трохи
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25.04.2020 08:19 Ответить
за дур он ответит перед законом и это будет серьезные статьи
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25.04.2020 23:09 Ответить
Грана, навіть Ф-1 недостатня для завдання суттєвої шкоди об'єкту. Але ідея правильна і відпрацьована на складах ***********.
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25.04.2020 10:30 Ответить
С таким успехом можно все что угодно подорвать. Бредовая постановка вопроса. Так что теперь делать? По логике этого дурика остается только кричать всей толпой "мы все умрем".
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25.04.2020 12:10 Ответить
Зачем устраивают показательные взломы сайтов или структур? Что бы указать на уязвимые места. Чел сделал то же.
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25.04.2020 13:30 Ответить
Я говорю о том, что можно было к чему угодно прикопаться. Например, трансформатор возле Вашого дома "подорвать" и обвинить, что его не охраняют. Жизнь заточена под нормальную. А если воевать, то можно все взорвать.
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25.04.2020 17:11 Ответить
можно пристать ко всему угодно, но ваши сейчас цели зеленые, вы воин зеленого ифор пространства.
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25.04.2020 23:08 Ответить
тю
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26.04.2020 19:14 Ответить
Что бы ничего не взрывалось надо просто перестать взрывать.(THE.Сборник неопубликованного).
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25.04.2020 13:27 Ответить
дурак и не лечится, куда смотрит полиция это подстрекальство
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25.04.2020 17:08 Ответить
за это он получит, к сожалению по статье, так что не беспокойся
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25.04.2020 23:06 Ответить
Головне кинути ідею для якогось відсотка дурнів , або просто психічно хворих . Переглянувши сюжет можна впасти в паранойку і на думку блохера розпочинати формування ППО на кожному подібному об'єкті . Інформація специфічна і надмірна .
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25.04.2020 18:26 Ответить
я сразу узнаю зеленого, то есть вас
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25.04.2020 23:05 Ответить
Не морочьте голову СБУ ! Оно ловит Черновил, Антоненко и Федину с Зверобий. А вы тут со всякой хернёй...
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25.04.2020 18:52 Ответить
За боевыми дронами (хорошими и качественными, с искусственным интеллектом) очень перспективное будущее (и настоящие), те страны, которые не поняли их потенциала через пару лет будут "в жопе" в плане реальной обороноспособности!
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25.04.2020 19:15 Ответить
Їм не треба, щоб була захищена інфраструктура! путін їм указ!
Таке вже було...
https://detector.media/community/article/175094/2020-02-26-ukrainskii-kiberalyans-pripinyae-spivpratsyu-z-derzhstrukturami-ukraini/ «Український кіберальянс» припиняє співпрацю з держструктурами України

Блогер Бондаренко показав, як за допомогою дрона можна підірвати газопровід під Києвом - Цензор.НЕТ 3576
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25.04.2020 20:34 Ответить
Прочитал статью о киберальянсе - в шоке. Пропарашенская грязь в Украине берет реванш с попустительства госструктур (а может и совместно с ними)! Участились преследования патриотов и прощение рашенских наемников!!!!
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25.04.2020 23:37 Ответить
Гарна презентація - отак було і на артскладах по всій Україні всі ці роки, а нам локшину вішали на вуха що то листя палили
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25.04.2020 22:43 Ответить
Задача борьбы с несанкционированными дронами уже давно решена:
https://www.youtube.com/watch?v=pTtB9ZxPGPU&feature=youtu.be&t=3s
https://admu.com.ua/
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26.04.2020 10:30 Ответить
Чому ж цього разу все пройшло як по маслу?
Ото так було і з артскладами по всій Україні - комісії кажуть одне, а по факту інше.
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26.04.2020 15:07 Ответить
+
+
+
+ Ци Старикам при владі ПО* Вони просто косять бабки
а після них хоч Атомна війна, їм насрать.
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25.04.2020 23:02 Ответить
rк сожалению дальше ни чего не будет, последует лицом об землю, пацану п...ц
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25.04.2020 23:03 Ответить
Жалко пацана. Наверняка заткнут рот и ПРИПИШУТ криминал. А в целом он молодец, не дает расслабиться, идет война и не где-то, а у нас дома!!!
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25.04.2020 23:42 Ответить
На складах так і було. Влада виглядає дурнями. Але вони і шли під таким образом у владу.
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26.04.2020 07:38 Ответить
Лучше бы он Ямальский крест поехал взорвал.
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26.04.2020 09:40 Ответить
дурак и враг этот недоблогер
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26.04.2020 11:00 Ответить
А хоть на артскладах есть?
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26.04.2020 11:14 Ответить
****, блогер работает успешнее СБУ. СБУ, ****, хвастается постоянными делами. СБУ- ****, блогер - красавец и молодчага.
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26.04.2020 12:00 Ответить
Здравия всем! Напомнил мне один из лучших Американских фильмов - " Законопослушный гоажданин". Хотя сюжет в общем то другой, но принцип тот же! Как можно научить людей плавать? Бросить в воду! Можно на земле сколько угодно рассказывать как нужно плавать, но пока ты не окажеся в воде- все это лишь разговоры. Провокация! Один из способов
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26.04.2020 22:11 Ответить
( продолжение) обучения. Этим должны заниматься спецслужбы! Один отдел организует работу, другой- ищет пути обойти барьеры и уничтожить обьект, условно конечно! Выявляются недостатки, и вырабатываются новые варианты защиты- так отрабатывается идеальная Система! Парень показал реальную Системную ошибки, я бы сказал больше, это полное отсутствие вообще Системы! Это Полная Безсистемность и непрофессионализм тех структур, которые д о лжны это осуществлять! С точки зрения логики решений- они все даром едят свой хлеб! И Системная ошибка- это когда спецслужбы превратили в инструмент политического давления или в инструмент решения бизнесс интересов различных финансов- экономических групп. Просто на решения вопросов реальной безопасности нехватает не времени ни желания ни кадровых возможностей не технических возможностей.
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26.04.2020 22:20 Ответить
Блогер дебил, хотели бы давно взорвали трубу или просто прекратили транзит после окончания контракта. Какие нахрен российские диверсанты на денежной трубе.
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27.04.2020 08:41 Ответить
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