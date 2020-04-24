В Украине надо вручную спасать экономику и менять философию бюрократии, - Саакашвили. ВИДЕО

Кандидат на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ Михеил Саакашвили рассказал, какие первоочередные меры нужны для выхода украинской экономики из кризиса.

Своим видением политик поделился в программе "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.

"Денег у государства практически нет. Надо вручную спасать малый и средний бизнес, и большие предприятия. Что такое ручное спасение?

Это транспортные тарифы на перевозку грузов, это портовые тарифы, которые в 3-4 раза завышены, потому что это источник коррупции. Это регуляции. Огромное колличество совершенно идиотских регуляций, которые не позволяют нормально работать ни одному бизнесу в Украине. Их надо сокращать на 80-90%", - сказал Саакашвили.

Он также призвал изменить роль бюрократии в государстве, поскольку она мешает развитию экономики.

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"Надо совершенно менять философию и переосмыслить роль бюрократии. Там где есть бюрократия, там не может быть рабочих мест. Сейчас все ресурсы, которые остаются у украинского государства, как всегда перераспределяются на украинскую бюрократию", - отметил экс-президент Грузии.