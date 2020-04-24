В Украине надо вручную спасать экономику и менять философию бюрократии, - Саакашвили. ВИДЕО
Кандидат на пост вице-премьер-министра по вопросам реформ Михеил Саакашвили рассказал, какие первоочередные меры нужны для выхода украинской экономики из кризиса.
Своим видением политик поделился в программе "Свобода слова Савика Шустера", информирует Цензор.НЕТ.
"Денег у государства практически нет. Надо вручную спасать малый и средний бизнес, и большие предприятия. Что такое ручное спасение?
Это транспортные тарифы на перевозку грузов, это портовые тарифы, которые в 3-4 раза завышены, потому что это источник коррупции. Это регуляции. Огромное колличество совершенно идиотских регуляций, которые не позволяют нормально работать ни одному бизнесу в Украине. Их надо сокращать на 80-90%", - сказал Саакашвили.
Он также призвал изменить роль бюрократии в государстве, поскольку она мешает развитию экономики.
"Надо совершенно менять философию и переосмыслить роль бюрократии. Там где есть бюрократия, там не может быть рабочих мест. Сейчас все ресурсы, которые остаются у украинского государства, как всегда перераспределяются на украинскую бюрократию", - отметил экс-президент Грузии.
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********* обычный шоумен - трепло, не более. мистер бла, бла, бла..........
и то что членограй пригласил это дерьмо к себе в команду говорит о том что в шобле полный раздрай и сборище тупых баранов. короче, полная задница огромных размеров )))))
"Оскільки наша влада вийшла з виробництва комедійного кіно і серіалів, то вони мислять відповідними категоріями. Коли рейтинги телесеріалу починають падати, часто запрошують нових зіркових акторів", - сказав Ар'єв.
Він додав: "В цьому разі вважаю, що питання не в реформах, а в імітації. Оскільки пан Саакашвілі, як мені сказали його ж колеги з Грузії, перебуває в найгіршій своїй формі. І спитали, чи розуміє наша влада, що єдине, що він зможе принести в українську ситуацію - це хаос", - сказав Ар'єв.
Повне відео розмови дивіться за посиланням: https://www.5.ua/polityka/na-roli-v-serialakh-***********-zirok-koly-reitynhy-padaiut-vlada-myslyt-tak-samo-ariev-pro-pryznachennia-saakashvili-213520.html
Або закінченого наркомана...........
ПЯТНИЦА, 6 МАРТА 2020,https://www.epravda.com.ua/rus/news/2020/03/6/657797/
По-моему, очередное судорожное решение господина Зеленского. С этим президентом и с этой «командой» государство Украина вообще исчезнет, а жителей ждут страдания. Их нужно менять. Движущие силы для этого гражданское общество и участники боевых действий. Арахамия, вы и вся ваша команда - невероятно глупы, заносчивы, нечестны, настроены пророссийски. Из вас антиукраинскость прёт! Оман, Ермаки, протоколс сепарами,фальшивые обвинения по делу Шеремета, безграмотные законы, дыры в бюджете - ваши результаты.
Не вполне верно. Саак разрушает систему, в тч и встроенную в систему коррупцию. При попытке в Одессе создать нечто новое он опять создал систему со встроенной коррупцией: он ДОПЛАЧИВАЛ чиновникам за совершение ими своих должностных обязанностей. Те классика коррупции,
корупція - використання особою, зазначеною у https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18#n25 частині першій статті 3 цього Закону, наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб або відповідно обіцянка/пропозиція чи надання неправомірної вигоди особі, зазначеній у частині першій статті 3 цього Закону, або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов'язаних з ними можливостей;
У цирковій бригаді поповнення