Российский МИ-26 рухнул на месторождении нефти на Ямале, пострадали 6 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Ямало-Ненецком округе России на вертолетную площадку месторождения "Русское" совершил жесткую посадку вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа". На борту находились 5 пассажиров и 3 члена экипажа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство "РИА Новости".

Изначально сообщалось об одном пострадавшем — 56-летнем члене экипажа, у него сломаны позвоночник и несколько ребер. Позднее стало известно, что пострадали 6 человек. Об их состоянии ничего неизвестно.

Причиной крушения называют плохую погоду или ошибку экипажа. В районе аварии сильный ветер и снег.

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