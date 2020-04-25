РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9276 посетителей онлайн
Новости Видео
39 892 150

Российский МИ-26 рухнул на месторождении нефти на Ямале, пострадали 6 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Ямало-Ненецком округе России на вертолетную площадку месторождения "Русское" совершил жесткую посадку вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа". На борту находились 5 пассажиров и 3 члена экипажа.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство "РИА Новости".

Изначально сообщалось об одном пострадавшем — 56-летнем члене экипажа, у него сломаны позвоночник и несколько ребер. Позднее стало известно, что пострадали 6 человек. Об их состоянии ничего неизвестно.

Причиной крушения называют плохую погоду или ошибку экипажа. В районе аварии сильный ветер и снег.

Читайте также: Военный вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку на Киевщине, - Генштаб ВСУ. ФОТО

Российский МИ-26 рухнул на месторождении нефти на Ямале, пострадали 6 человек 01
Российский МИ-26 рухнул на месторождении нефти на Ямале, пострадали 6 человек 02
Российский МИ-26 рухнул на месторождении нефти на Ямале, пострадали 6 человек 03
Российский МИ-26 рухнул на месторождении нефти на Ямале, пострадали 6 человек 04
Российский МИ-26 рухнул на месторождении нефти на Ямале, пострадали 6 человек 05

Автор: 

россия (96184) крушение (501) вертолёт (1110)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+87
Лайк!
Российский МИ-26 рухнул на месторождении нефти на Ямале, пострадали 6 человек - Цензор.НЕТ 9367
показать весь комментарий
25.04.2020 11:55 Ответить
+73
Российский МИ-26 рухнул на месторождении нефти на Ямале, пострадали 6 человек - Цензор.НЕТ 7613
показать весь комментарий
25.04.2020 12:19 Ответить
+61
Российский МИ-26 рухнул на месторождении нефти на Ямале, пострадали 6 человек - Цензор.НЕТ 1430
показать весь комментарий
25.04.2020 12:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Ага, они просто ненавидели и ненавидят Украину.
Російський Мі-26 упав на родовищі нафти на Ямалі, постраждали 6 людей - Цензор.НЕТ 653
показать весь комментарий
26.04.2020 12:22 Ответить
Смерть ***** в нефтяной игле.
показать весь комментарий
25.04.2020 14:25 Ответить
"Прилетели, мягко сели.
Высылайте запчастЯ:
Фюзеляж и плоскостЯ."
показать весь комментарий
25.04.2020 13:30 Ответить
Храм победобесия,принимает вашу жертву вертолётчики
Російський Мі-26 упав на родовищі нафти на Ямалі, постраждали 6 людей - Цензор.НЕТ 4597
показать весь комментарий
25.04.2020 13:33 Ответить
Каким боком победобесие к гражданской авиакомпании "Абакан Авиа"?
показать весь комментарий
25.04.2020 13:42 Ответить
Прямое.Деды летали сквозь туман и мы могём
показать весь комментарий
25.04.2020 13:55 Ответить
Диды летали сквозь туман, вперёд "А-виа Абакан"!
показать весь комментарий
25.04.2020 14:11 Ответить
Так.Можем повторить сидит в москалях на уровне рефлексов и впитывается с молоком матери.Вертолётчики,може и не хотели лететь в плохую погоду.Щось им внутренний голос подсказывал,що можно навернуться.Но,червь имперского победобесия,внушаемый с дет.сада,школы,иститута,армии,тюрьмы в конце концов, шептал с левого плеча:Давай!Деды летали и нам завещали
показать весь комментарий
25.04.2020 14:25 Ответить
это Кобзон слева в каске?
показать весь комментарий
26.04.2020 10:38 Ответить
Санкції від гвелікоптера.
показать весь комментарий
25.04.2020 14:14 Ответить
Наверно как и нефть упал... в цене
показать весь комментарий
25.04.2020 15:06 Ответить
Да как то откровенно по цымбалах.
показать весь комментарий
25.04.2020 15:25 Ответить
https://video.img.ria.ru/Out/Flv/20200425/2020_04_25_MI26site_dyczmwqu.his.mp4 Видео
показать весь комментарий
25.04.2020 16:43 Ответить
На мокшадії на корону залетів дапутат госдури і пропогандон і комуняка калашніков . А десь на днях був на ток-шоу. Невже кацапи закриють на обсервацію всіх цих ********** і словїних помийок?
показать весь комментарий
25.04.2020 17:16 Ответить
А что он забыл на Ямале ?
Белые медведи не могут понять что это значит - "мышебратья".
показать весь комментарий
25.04.2020 17:36 Ответить
Вроде бы и хорошая новость, но упал он как-то вяленько, без огонька. Вот сухой-суперджет в своё время, очень красочно приземлился, и главное - результативнее по количеству уничтоженной живой силы противника.
показать весь комментарий
25.04.2020 18:08 Ответить
Ну это что бы успели на телефон заснять и людей порадовать
показать весь комментарий
25.04.2020 18:32 Ответить
Помню видео в 90х или нулевых как чечены птурят такую же стрекозу с кацапским генералом и 80 десантниками на борту, я тогда злился на чечен шо они кацапню спалили ,а теперь злюсь на чечен шо они не спалили их всех, всю эту е....ную россию, хотя за нас нашу часть кацапни никто палить не нанимался.Каждому соседу свой кусок паленой кацапни получается.
показать весь комментарий
25.04.2020 19:05 Ответить
Аплдируем стоя.
показать весь комментарий
25.04.2020 19:41 Ответить
нечасто, но все же на "цензоре" все таки бывают хорошие новости.
показать весь комментарий
25.04.2020 20:16 Ответить
он упал..
показать весь комментарий
25.04.2020 21:28 Ответить
Наверное бензин кончился)))
показать весь комментарий
25.04.2020 21:39 Ответить
Російський Мі-26 упав на родовищі нафти на Ямалі, постраждали 6 людей - Цензор.НЕТ 6778
показать весь комментарий
25.04.2020 21:50 Ответить
показать весь комментарий
25.04.2020 22:34 Ответить
Це все добре, але...де єнот?!!!)))
показать весь комментарий
25.04.2020 21:56 Ответить
Горе, горе то яке, ой лишенько
показать весь комментарий
25.04.2020 22:32 Ответить
Російський Мі-26 упав на родовищі нафти на Ямалі, постраждали 6 людей - Цензор.НЕТ 6628
показать весь комментарий
25.04.2020 22:52 Ответить
очень знаковое событие - остатки былой военной мощи рухнули на остатки былой нефтяной промышленности....
показать весь комментарий
25.04.2020 23:04 Ответить
дайош каждый день такие новости!
показать весь комментарий
26.04.2020 02:27 Ответить
Погоди, только понедельник!
показать весь комментарий
27.04.2020 08:47 Ответить
Он не упал, он тупо развалился на части при посадке.
показать весь комментарий
26.04.2020 03:16 Ответить
Понятно, что вертолёт свалил короновирус, но я о другом. Вертолёт эксплуатируется в регионе, где 10 месяцев в году лежит снег и... выкрашен в белый цвет! Дебилы, б...ь!
показать весь комментарий
26.04.2020 09:21 Ответить
бывший украинский вертолёт. Он был в миссии ООН в Сьерра Лионе и имеет ООНвскую раскраску. Когда кацапсины его купили , так и оставили в белом цвете.
показать весь комментарий
26.04.2020 12:27 Ответить
Тем более, дебилы б...ь!
показать весь комментарий
27.04.2020 02:18 Ответить
не везет кацапам с нефтью... уже даже вертолеты падают на подлете к месторождениям...
показать весь комментарий
26.04.2020 10:45 Ответить
щиро бажаю, щоб впали всі їхні вертольоти
показать весь комментарий
26.04.2020 11:13 Ответить
Яка гарна новина !!!
показать весь комментарий
26.04.2020 12:28 Ответить
Ой, кака бЯда! Жаль, что не на бункер *****!
показать весь комментарий
26.04.2020 12:50 Ответить
Черт знает что.... такой большой вертолёт и так мало пострадавших. Такая бесхозяйственность, гоняют вертолёт порожняком... там же можно было и побольше народу взять на борт...
показать весь комментарий
26.04.2020 12:51 Ответить
Я так понимаю, что Бутусов открыл маленькую фабрику по производству баянов.... и постит такие новости, что б народ порвал баянов парочку от счастья?
показать весь комментарий
26.04.2020 14:29 Ответить
консервация скважин по путински
показать весь комментарий
26.04.2020 14:38 Ответить
Сегодня одни хорошие новости / Сатонат весь болеет , Хомяк северокорейский скоро здохнет , Господи жги еще
показать весь комментарий
26.04.2020 19:00 Ответить
А трубы не бойсь Украинские с Интерпайпа
показать весь комментарий
26.04.2020 19:08 Ответить
Цену набивают )
показать весь комментарий
26.04.2020 19:22 Ответить
Заголовок с ошибками, исправьте не "в" а "на" россии.
Визитки Яроша не искали?
показать весь комментарий
27.04.2020 08:45 Ответить
Судя по видео никакой плохой погоды или сильного ветра не наблюдается. Экипаж лоханулся, вертикальная скорость была большая.
показать весь комментарий
27.04.2020 09:25 Ответить
Страница 2 из 2
 
 