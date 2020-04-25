Российский МИ-26 рухнул на месторождении нефти на Ямале, пострадали 6 человек. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
В Ямало-Ненецком округе России на вертолетную площадку месторождения "Русское" совершил жесткую посадку вертолет Ми-26 авиакомпании "Абакан Авиа". На борту находились 5 пассажиров и 3 члена экипажа.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на российское государственное информагентство "РИА Новости".
Изначально сообщалось об одном пострадавшем — 56-летнем члене экипажа, у него сломаны позвоночник и несколько ребер. Позднее стало известно, что пострадали 6 человек. Об их состоянии ничего неизвестно.
Причиной крушения называют плохую погоду или ошибку экипажа. В районе аварии сильный ветер и снег.
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+87 vitaliymkua
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+73 Олег Карпов #409293
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+61 Red_Sky_On
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