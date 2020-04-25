"Вильха-М" с первого выстрела попала точно в цель на испытаниях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
На полигоне в Одесской области продолжаются испытания украинской ракеты "Вильха-М".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.
Во время сегодняшних испытаний ракета попала точно в цель с первого выстрела.
"Вильха-М" — проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу", — сказано в сообщении.
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а на месте подорвали радиобомбочку -
вот и результат весь
где фотофиксация как рокета подлетает к цели??
и т д
на американский Эскалибур есть такие видео,
быстрая камера -все видно
где видео осколков, кароче продолжают дело турчинава - пилят бабло на заводе Луч
от бочки с директуром Луча-турчинавм(раньше), которая туда летела,
если долетела
как медленно рокета вылетала на видео, так должна медленно упадать в тот флаг,
туча таких видео про амер снаряд эскалибур на 40 км летит.
падает точно в метр
так штаа,
иди ищи
Наша цель-Кремль.
"отработана" - Вятрович
..
Ніякої вільхи нема, про що можна говорити?
То когда брехня была? )))