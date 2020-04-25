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"Вильха-М" с первого выстрела попала точно в цель на испытаниях. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

На полигоне в Одесской области продолжаются испытания украинской ракеты "Вильха-М".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВСУ.

Во время сегодняшних испытаний ракета попала точно в цель с первого выстрела.

"Вильха-М" — проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км, которые производятся предприятиями оборонно-промышленного комплекса Украины по замкнутому циклу", — сказано в сообщении.

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Вильха-М с первого выстрела попала точно в цель на испытаниях 01Вильха-М с первого выстрела попала точно в цель на испытаниях 02
Вильха-М с первого выстрела попала точно в цель на испытаниях 03
Вильха-М с первого выстрела попала точно в цель на испытаниях 04
Вильха-М с первого выстрела попала точно в цель на испытаниях 05
Вильха-М с первого выстрела попала точно в цель на испытаниях 06
Вильха-М с первого выстрела попала точно в цель на испытаниях 07
Вильха-М с первого выстрела попала точно в цель на испытаниях 08

Автор: 

Генштаб ВС (6475) испытания (380) оборона (5238) ракеты (3615)


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Топ комментарии
+118
Смерть рашистским оккупантам!
Слава Украине!
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25.04.2020 14:25 Ответить
+72
ГЕРОЯМ СЛАВА !!!
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25.04.2020 14:35 Ответить
+53
Аве, Пастор! Спасибо за ракетный щит. Это не зебобики.
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25.04.2020 15:22 Ответить
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Страница 2 из 2
Респект нашим инженерам. Вильха заточена на поражение ихтамнетов. Ей точно нет аналога в мире, в отличии от советской, рашиской смерДжи.
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25.04.2020 16:05 Ответить
Обычный управляемый ракетный снаряд. Такого добра навалов в мире и рашке
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25.04.2020 19:02 Ответить
а у нас такого не було, тепер є.
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26.04.2020 15:31 Ответить
смеющиеся искандеры засрали все кусты!
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25.04.2020 16:07 Ответить
респект Пороху/Турчинову и всех причастных!
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25.04.2020 16:28 Ответить
Порох и турчинов у нас уже разработчики ракет? Как в северной корее- вождь гениальный конструктор, полководец, кинорежиссер, писатель и т.д!!!
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25.04.2020 16:41 Ответить
Зебил, они этот проект запустили несколько лет назад. Профинансировали, восстановили производство. А что кроме запретов главзебил за год сделал? Ах да, ***** наругает.
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25.04.2020 19:05 Ответить
Профинансировали этот проект Граждани Украины, а не свинарчуки!
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26.04.2020 00:02 Ответить
Дедушка твой зебилом был, я слышал
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26.04.2020 00:26 Ответить
А вообще хорошо, что есть какой то позитив. Если бы еще от этого был толк.
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25.04.2020 16:43 Ответить
Дуже радію, що ракетна програма розвивається. Ракети - видіграватимуть таку саму роль як танки в Другій Світовій. А хто пиляє гроші на БТРи - це як тоді кінниця
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25.04.2020 16:45 Ответить
запустили ольхо-рокету,

а на месте подорвали радиобомбочку -

вот и результат весь

где фотофиксация как рокета подлетает к цели??
и т д

на американский Эскалибур есть такие видео,
быстрая камера -все видно

где видео осколков, кароче продолжают дело турчинава - пилят бабло на заводе Луч
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25.04.2020 17:16 Ответить
Аналитег,какие осколки?
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25.04.2020 17:46 Ответить
осколки?
от бочки с директуром Луча-турчинавм(раньше), которая туда летела,
если долетела

как медленно рокета вылетала на видео, так должна медленно упадать в тот флаг,
туча таких видео про амер снаряд эскалибур на 40 км летит.

падает точно в метр

так штаа,
иди ищи
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25.04.2020 20:17 Ответить
Пошла красиво а вот попадание в цель сколько не смотрел не видел,видел только взрыв в чистом поле.
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25.04.2020 17:25 Ответить
Ольха забыла специально для тебя притормозить перед попаданием
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25.04.2020 17:36 Ответить
Не в ракете дело а цели по которой шарахнула,сколько видео не пересматривал одно чистое поле.
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25.04.2020 17:58 Ответить
Поставьте скорость 0.25- четко ракету видать.
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25.04.2020 18:16 Ответить
А Вы внимательно читали?Я про ракету и слова не написал,я писал что не вижу цель в которую она попала.
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25.04.2020 20:36 Ответить
рядом флаг красный
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25.04.2020 21:19 Ответить
А чуть правее разрыва красный квадрат тебе не видать. Ты внимательно посмотри, а не внимательно читай.
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25.04.2020 22:50 Ответить
"Вільха-М" із першого пострілу влучила точно в ціль на випробуваннях - Цензор.НЕТ 9339

Наша цель-Кремль.
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25.04.2020 19:31 Ответить
Сырожа-свиная рожа, ты сайт не попутал? Иди на сру весну петросянить, дятел.
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25.04.2020 19:44 Ответить
у нас на светофоре написано, где кнопку нужно нажать, чтобы дорогу перейти - ВЗОРВАТЬ КРЕМЛЬ
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25.04.2020 20:53 Ответить
"наша цель коммунизм"

"отработана" - Вятрович

..
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25.04.2020 23:03 Ответить
Не дай Бог
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25.04.2020 19:08 Ответить
"Вильха-М" - проект создания высокоточных 300 мм реактивных боеприпасов с максимальной дальностью свыше 100 км - от украинской границы до Кремля 452 км.
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25.04.2020 20:09 Ответить
да, есть у Украины ракеты способные достичь кремлинов уже сейчас
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25.04.2020 20:52 Ответить
Ну так є ще балістичний "ГРІМ", крилатий "Яструб" та й ще що-небудь знайдеться.
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25.04.2020 23:45 Ответить
для цього є Гром та Гром-2 .
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26.04.2020 11:14 Ответить
НУ ТАК НАХРЕНЯЧЬТЕ ТАКИХ 5000 ШТУК В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
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25.04.2020 20:50 Ответить
нада прікратіть стрілять, от і вся програма від гавнокомандувача Шмаркленського.
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26.04.2020 15:33 Ответить
Атлична стреляет Капличный.((
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25.04.2020 21:36 Ответить
Гарна новина, Кремлю PZDC
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25.04.2020 22:23 Ответить
Мало їх наклепати. Треба ще ними грамотно розпорядитися.
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25.04.2020 22:36 Ответить
Аж тошнит от негативных коментов!!! Я четко помню с чего начиналась война! А сейчас армия за это короткое время укрепилась так, что не всем государствам дано такое. Респект и уважение военным конструкторам и заводчанам. Главное, чтоб сраные политиканы и ... не здали Украину ху@лу.
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25.04.2020 22:55 Ответить
где ты увидел негативные комменты?
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26.04.2020 00:56 Ответить
отлично!
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25.04.2020 22:58 Ответить
І як же вони називаються, загадковий ти наш?
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25.04.2020 23:43 Ответить
Офіційне повідомлення = брехня.
Ніякої вільхи нема, про що можна говорити?
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25.04.2020 23:55 Ответить
надо будет ети ракеты применить по "параду пабеды" 9 мая в лугандоне, когда там соберется всякая мразота!
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26.04.2020 00:58 Ответить
А как же ж зрада, как же ж всьопрапало??? Юра, шо случилось - какая Вильха, нет же ж никакой Вильхи уже - ты же писал, что вся ракетная программа закрыта....

То когда брехня была? )))
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26.04.2020 03:21 Ответить
Треба було назвати рекету "Тютілька"
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26.04.2020 03:24 Ответить
РЕСПЕКТ УКРАИНСКИМ РАЗРАБОТЧИКАМ !!!!! Которые работают не "благодаря" ,а ВОПРЕКИ "ПОМОЩИ ".....
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26.04.2020 03:58 Ответить
лайк
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26.04.2020 08:51 Ответить
....тре брати кордон під ракетний контроль . та при спробі його перетнути нещадно знищувати військову техніку та особистий склад свинособак.
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26.04.2020 11:20 Ответить
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