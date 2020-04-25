Назло коронавирусу: в Беларуси проходит республиканский субботник, Лукашенко сажает сосны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в субботнике, который проходит на территории всей Беларуси. Глава государства высаживал сосны в национальном парке "Припятский".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".

Для возобновления лесной массы президентская бригада высадила 8 тыс. саженцев сосны на площади в полтора гектара. Лукашенко считает высадку сосен средством от коронавируса.

"Я когда-то сказал, что Он (Господь. — Ред.) увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериями, которые должны быть, и ударил нас по голове (вспышкой коронавируса. — Ред.). Поэтому мы пытаемся если не выровнять ситуацию, то хотя бы защитить себя и своих близких этими шагами", — сказал Лукашенко.

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Проведение по всей стране субботников он назвал доброй традицией.

"Вот и вся идеология: мы помним предыдущее, чтим свою историю, берем лучшее и актуализируем на фоне сегодняшних событий", — пояснил Лукашенко.

Республиканский субботник проходит 25 апреля в Беларуси по всей территории страны. Государственные органы, местные власти и другие организации в этот день благоустраивают историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.

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По данным на утро 25 апреля, в Беларуси зарегистрировано 9590 человек с COVID-19. За сутки прирост заболевших составил 817 человек. За все время пандемии в Беларуси от коронавируса выздоровели 1573 человек, умерли 67.













