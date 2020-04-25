Назло коронавирусу: в Беларуси проходит республиканский субботник, Лукашенко сажает сосны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в субботнике, который проходит на территории всей Беларуси. Глава государства высаживал сосны в национальном парке "Припятский".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".
Для возобновления лесной массы президентская бригада высадила 8 тыс. саженцев сосны на площади в полтора гектара. Лукашенко считает высадку сосен средством от коронавируса.
"Я когда-то сказал, что Он (Господь. — Ред.) увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериями, которые должны быть, и ударил нас по голове (вспышкой коронавируса. — Ред.). Поэтому мы пытаемся если не выровнять ситуацию, то хотя бы защитить себя и своих близких этими шагами", — сказал Лукашенко.
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Проведение по всей стране субботников он назвал доброй традицией.
"Вот и вся идеология: мы помним предыдущее, чтим свою историю, берем лучшее и актуализируем на фоне сегодняшних событий", — пояснил Лукашенко.
Республиканский субботник проходит 25 апреля в Беларуси по всей территории страны. Государственные органы, местные власти и другие организации в этот день благоустраивают историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.
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По данным на утро 25 апреля, в Беларуси зарегистрировано 9590 человек с COVID-19. За сутки прирост заболевших составил 817 человек. За все время пандемии в Беларуси от коронавируса выздоровели 1573 человек, умерли 67.
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а обєм вирубки є, щоб порівняти? 1 млн посаджених и 100 млн вирублених?
я згадую, як їхав колись по Бор. трасі з аеропорта на Київ, один ліс був обабіч дороги, а зараз що??
І так - всюди !
Про Беларусь можно сказать ничего! Потому что никто не знает, как правильно. Лукашенко на добровольной основе проводит эксперимент над людьми, над своей страной. Результат этого эксперимента мы узнаем через два месяца. Чем-то Лукашенко напоминает в данной ситуации сталина или жукова. Возможно, и победит, так как любая чума все равно пройдёт и закончится либо смертью либо выздоровлением, но цена вопроса - жизни человеческие. Медицина в Беларуси неплохая. Но в Штатах, например, медицина лучше, но это их не спасло.
Белорусам все-таки советую на бацку не особо смотреть и масочки носить.
есть инфа что на погромах и бунтах погибло больше, чем от вируса.
То,что болеют каштаны и другие деревья-не заботяться службы.Их надо опрыскивать лечить и все наладиться.
Вранье. Также многочисленные представители Ковид-19 ((((
А почистити країну, це не так уже і погано.
У нас на узбіччя доріг "файні газди" викидають мішки із сміттям.
Но! -- извечную тягу к воле не убьёшь!
Экскурсовод, прямо кацапам в морду и говорит: Никогда Беларусь не жила лучше, чем при Великом Княжестве Литовском!
...кацапы натужно застыли...
Я насторожился!
И дождался таки: Да что вы нам сказки рассказываете? По-вашему выходит, что даже борщ не русские придумали!
...я расслабился...*)
(По підрахункам західних спеціалістів в Україні вже не менше 26 тис. носіїв COVID-19)
https://zaxid.net/rnbo_poshirila_nepravdivu_informatsiyu_pro_rizik_zahvoryuvannya_na_koronavirus_n1498409 Рада нацбезпеки сформувала вікові групи ризику, використавши статистику смертності від хвороби серед уже вражених нею
фахівці РНБО сплутали показники ймовірності зараження коронавірусом із показниками смертності від нього серед тих, хто вже ним хворий, - цю статистику 17 лютого http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51 опублікували китайські епідеміологи на основі аналізу історії хвороби майже 45 тисяч людей.
http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51 у віці 30-79 років (86,6%), діагностовано у Хубеї (74,7%) та вважали легкими (80,9%). Всього серед підтверджених випадків зафіксовано 1023 випадки смерті, загальний показник летальності випадків - 2,3%.
От і прикинь по даним летальності у Китаї скільки може бути насправді у нас., і головне вікові категорії, та наявність хвороб.
Лёгким нужен свежий воздух, пойду тоже поработаю
1) количество вьілечившихся почти в два раза вьіше, чем у нас;
2) ежесуточньій прирост заболевших почти в два раза вьіше,чем у нас;
3) количество умерших в три раза меньше чем у нас
І ось побачите - великої смертності від коронавірусу там не буде. Якщ, звичайно, ***** не підісре.