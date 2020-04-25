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Назло коронавирусу: в Беларуси проходит республиканский субботник, Лукашенко сажает сосны. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Президент Беларуси Александр Лукашенко принял участие в субботнике, который проходит на территории всей Беларуси. Глава государства высаживал сосны в национальном парке "Припятский".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на белорусское государственное информагентство "БЕЛТА".

Для возобновления лесной массы президентская бригада высадила 8 тыс. саженцев сосны на площади в полтора гектара. Лукашенко считает высадку сосен средством от коронавируса.

"Я когда-то сказал, что Он (Господь. — Ред.) увидел, что мы безобразно относимся к экологии, к образу жизни, который у нас совсем не соответствует тем критериями, которые должны быть, и ударил нас по голове (вспышкой коронавируса. — Ред.). Поэтому мы пытаемся если не выровнять ситуацию, то хотя бы защитить себя и своих близких этими шагами", — сказал Лукашенко.

Читайте на Цензор.НЕТ: "Пневмония уйдет, а хлебушек-то нужен", - Лукашенко о том, почему в Беларуси нет жесткого карантина

Проведение по всей стране субботников он назвал доброй традицией.

"Вот и вся идеология: мы помним предыдущее, чтим свою историю, берем лучшее и актуализируем на фоне сегодняшних событий", — пояснил Лукашенко.

Назло коронавирусу: в Беларуси проходит республиканский субботник, Лукашенко сажает сосны 01Назло коронавирусу: в Беларуси проходит республиканский субботник, Лукашенко сажает сосны 02Назло коронавирусу: в Беларуси проходит республиканский субботник, Лукашенко сажает сосны 03

Республиканский субботник проходит 25 апреля в Беларуси по всей территории страны. Государственные органы, местные власти и другие организации в этот день благоустраивают историко-культурные ценности, территории населенных пунктов, готовят детские оздоровительные и спортивно-оздоровительные лагеря к летнему сезону.

Также на Цензор.НЕТ: У хоккеиста из команды Лукашенко подтвержден COVID-19, но президент Беларуси самоизолироваться не будет, - пресс-секретарь Эйсмонт

По данным на утро 25 апреля, в Беларуси зарегистрировано 9590 человек с COVID-19. За сутки прирост заболевших составил 817 человек. За все время пандемии в Беларуси от коронавируса выздоровели 1573 человек, умерли 67.


Назло коронавирусу: в Беларуси проходит республиканский субботник, Лукашенко сажает сосны 04
Назло коронавирусу: в Беларуси проходит республиканский субботник, Лукашенко сажает сосны 05
Назло коронавирусу: в Беларуси проходит республиканский субботник, Лукашенко сажает сосны 06
Назло коронавирусу: в Беларуси проходит республиканский субботник, Лукашенко сажает сосны 07
Назло коронавирусу: в Беларуси проходит республиканский субботник, Лукашенко сажает сосны 08
Назло коронавирусу: в Беларуси проходит республиканский субботник, Лукашенко сажает сосны 09

Автор: 

Беларусь (7921) Лукашенко Александр (3618) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+47
Придурок!
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25.04.2020 14:57 Ответить
+40
Назло коронавирусу: в Беларуси проходит республиканский субботник, Лукашенко сажает сосны - Цензор.НЕТ 7877
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25.04.2020 15:15 Ответить
+28
Ленин и бревно
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25.04.2020 14:57 Ответить
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Помру -але не я -дебільна впевненість
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25.04.2020 16:51 Ответить
У этого дуболома его семьи и близких никто не заболеет , и оно не знает как потерять родню и близкого человека .Не дай бог кто то с родни чихнёт то не только сажать сосны начнут сажать будут всех подряд под соснами.
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25.04.2020 16:41 Ответить
у кого то, для каго ўлада вышэй за ўсё, і трактар ​​перамагае хваробы ... гуляе з агнём ... чалавечымі жыццямі ...
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25.04.2020 16:42 Ответить
По-моему он рехнулся.
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25.04.2020 16:46 Ответить
смех смехом, но когда у нас начнут садить деревья?? или массовая вырубка, или пожары. И нет никого, кто позаботился бы о сажанцах и воссоздании эко-систем!
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25.04.2020 16:49 Ответить
В Карпатах саджають 1 млн на рік.
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25.04.2020 16:50 Ответить
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiDsZ243IPpAhWQrIsKHVV8A1IQFjABegQIAhAB&url=https%3A%2F%2Ffreeradio.com.ua%2F20-bereznja-po-vsij-ukraini-posadjat-1-mln-derev-1000-z-nih-v-bahmuti%2F&usg=AOvVaw0-V0b-1rWxlbIKgfTgW7JE 20 березня по всій Україні посадять 1 млн дерев. 1000 з них
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25.04.2020 16:51 Ответить
реально, чи на папері?
а обєм вирубки є, щоб порівняти? 1 млн посаджених и 100 млн вирублених?
я згадую, як їхав колись по Бор. трасі з аеропорта на Київ, один ліс був обабіч дороги, а зараз що??
І так - всюди !
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25.04.2020 16:59 Ответить
які дерева .які Карпати.бидлоту залякали "вірусом"
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25.04.2020 20:11 Ответить
Саджати дерева це добре, як не назви, суботніком чи розвитком Рейху.
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25.04.2020 16:50 Ответить
будут жрать сосны значит
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25.04.2020 17:00 Ответить
Почекаємо і бульбаш проведе парад перемоги 3-го вересня.
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25.04.2020 17:01 Ответить
Нагадало, як в 1986 в Києві 1 травня людей вигнали,' на парад
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25.04.2020 17:10 Ответить
Если сажать, то, конечно, сосны. Тополя вообще нужно ликвидировать, особенно мужского пола. Рассадник аллергии. Каштаны в Одессе все больны, уже просто нечем гордиться. Нужно их лечить. Листья сворачиваются в кирпичного цвета трубочку. Акации недолговечны. С возрастом превращаются в уродливые и некрасивые трухлятины. Платаны - хорошие, но в Одессе тоже больны. Сосны- прекрасный выбор. Но плохо приживаются. Непонятно, что им нужно, в Испании растут на скалах и песке, у на их холишь и лелеешь - а они не приживаются.
Про Беларусь можно сказать ничего! Потому что никто не знает, как правильно. Лукашенко на добровольной основе проводит эксперимент над людьми, над своей страной. Результат этого эксперимента мы узнаем через два месяца. Чем-то Лукашенко напоминает в данной ситуации сталина или жукова. Возможно, и победит, так как любая чума все равно пройдёт и закончится либо смертью либо выздоровлением, но цена вопроса - жизни человеческие. Медицина в Беларуси неплохая. Но в Штатах, например, медицина лучше, но это их не спасло.
Белорусам все-таки советую на бацку не особо смотреть и масочки носить.
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25.04.2020 17:15 Ответить
кто знает, что там в венесуэле?
есть инфа что на погромах и бунтах погибло больше, чем от вируса.
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25.04.2020 17:33 Ответить
Дубы надо садить. Через сто лет придут потомки в дубраву и скажут, какое великое дело сделал наш предок со славным ником "литвин"!!
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25.04.2020 18:06 Ответить
Дуб- раскидистый. Ему нужно много места.
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25.04.2020 19:40 Ответить
Насчет сосен-они любят песчаные почвы.На фото мы видим -почва то что надо.Потому и растут в Испании,что песок и камни,лучшая среда для них.И "рH" почвы важна,кислотность.В щелочных почвах не растут ели,сосны,только в кислых.
То,что болеют каштаны и другие деревья-не заботяться службы.Их надо опрыскивать лечить и все наладиться.
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25.04.2020 18:07 Ответить
Треба вже зрозуміти, що вся ця "пандемія" - це ретельно спланована операція метою якої є встановлення тотального контролю над світом. Частина людей буде знищена через штучно створену економічну кризу та голод. Інша буде перетворена на рабів, які будуть працювати за їжу, та радіти, коли пани їм дозволять прогулянку в парку.
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25.04.2020 17:23 Ответить
Что за бред средь бела дня!
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25.04.2020 17:36 Ответить
На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни - Цензор.НЕТ 5326.
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25.04.2020 17:50 Ответить
Фсё пропало!
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25.04.2020 19:21 Ответить
Палата № 6, койка рядом с Наполеоном...
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25.04.2020 22:07 Ответить
Ну що ж... Удачі сябрам. Невзоров вже спрогнозував до 70 тисяч померлих в Білорусі. Подивимся хто з цих двоїх "нострадамус"
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25.04.2020 17:28 Ответить
"День за днем идут года, зори новых поколений. Но никто и никогда не забудет имя...." Вот она - белорусская реальность.
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25.04.2020 17:33 Ответить
"Наші" ідіоти , шанувальники цього придурка , рік тому побігли та вибрали ще дурнішу , але сцикливу бубачьку .
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25.04.2020 17:56 Ответить
"Батя" не дурак--с такими ёлками в камуфляже, любой на субботник первый....Ленину ,когда он тягал надувное бревно на субботнике, такое(такие) и не снилось. Но главное смотрит в корень,как и попы---мы бьём экологию,она нас,в лице корановируса.
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25.04.2020 18:32 Ответить
На субботнике одни ссыкливые чиновники и долбоебы -совкодрочеры.
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25.04.2020 18:45 Ответить
На субботнике одни ссыкливые чиновники и долбоебы -совкодрочеры.
Вранье. Также многочисленные представители Ковид-19 ((((
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25.04.2020 19:23 Ответить
Мужичок у білій сорочечці з лопатою розчулив.
А почистити країну, це не так уже і погано.
У нас на узбіччя доріг "файні газди" викидають мішки із сміттям.
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25.04.2020 19:30 Ответить
"Лукашенко сажает сосны". Оппозиционные.
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25.04.2020 19:35 Ответить
обратите внимание - земля очень сухая, песок. как и унас. саженцы сосны уже желтые, а значит уже погибают. сосна не любит пересадок, только с комом земли без касания с воздухом, и во влажную землю. приживется максимум 30%.
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25.04.2020 22:56 Ответить
Прокати ты нас, бацька, на тракторе!
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25.04.2020 20:00 Ответить
как их не тошнит от этой совковщины, ленин с бревном, лука с сосной))) 100 лет прошло а ничего не меняется
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25.04.2020 20:12 Ответить
Тошнотит их -- но, страх тошнотней...
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25.04.2020 20:34 Ответить
Лука дальновидно выращивает брёвна для субботников Будущего! *)
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25.04.2020 20:33 Ответить
Поехал в Минске на экскурсию -- в замок Радзивиллов... ...всё новострой, совок и кацапские туристы...
Но! -- извечную тягу к воле не убьёшь!

Экскурсовод, прямо кацапам в морду и говорит: Никогда Беларусь не жила лучше, чем при Великом Княжестве Литовском!
...кацапы натужно застыли...
Я насторожился!
И дождался таки: Да что вы нам сказки рассказываете? По-вашему выходит, что даже борщ не русские придумали!
...я расслабился...*)
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25.04.2020 20:41 Ответить
Який там борщ! Бери глибше!
На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни - Цензор.НЕТ 2877
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25.04.2020 21:03 Ответить
во как - забил болт на коронавирус и погибших от него в Беларуси меньше чем в Украине, ирония судьбы
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25.04.2020 20:54 Ответить
В.Портніков - я не довіряю статистиці РФ, Білорусі та українській. Довіряти можна лише статистичним даним Британії, США і Японії.
(По підрахункам західних спеціалістів в Україні вже не менше 26 тис. носіїв COVID-19)
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25.04.2020 21:07 Ответить
а скільки смертей за підрахунками західних спеціалістів в Україні та в Білорусі від COVID-19?
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25.04.2020 21:14 Ответить
РНБО поширила неправдиву інформацію про ризик захворювання на коронавірус
https://zaxid.net/rnbo_poshirila_nepravdivu_informatsiyu_pro_rizik_zahvoryuvannya_na_koronavirus_n1498409 Рада нацбезпеки сформувала вікові групи ризику, використавши статистику смертності від хвороби серед уже вражених нею

фахівці РНБО сплутали показники ймовірності зараження коронавірусом із показниками смертності від нього серед тих, хто вже ним хворий, - цю статистику 17 лютого http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51 опублікували китайські епідеміологи на основі аналізу історії хвороби майже 45 тисяч людей.
http://weekly.chinacdc.cn/en/article/id/e53946e2-c6c4-41e9-9a9b-fea8db1a8f51 у віці 30-79 років (86,6%), діагностовано у Хубеї (74,7%) та вважали легкими (80,9%). Всього серед підтверджених випадків зафіксовано 1023 випадки смерті, загальний показник летальності випадків - 2,3%.

От і прикинь по даним летальності у Китаї скільки може бути насправді у нас., і головне вікові категорії, та наявність хвороб.
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25.04.2020 21:28 Ответить
Меч Колесова, яким саджає дерева-це девайс кінця 19 століття. Вже понад 60 років є лісопосадочні машини. У нас, в Україні, вдалу лісопосадочну машину в 50-х роках минулого століття сконструював харків'янин О. Недашковський (1906 року народження, помер десь на початку 90-х.).
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25.04.2020 21:30 Ответить
а где Стивен, Питерский , сИгал ?
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25.04.2020 21:45 Ответить
А когось це здивувало? Лукашенко - *****
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25.04.2020 21:45 Ответить
На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни - Цензор.НЕТ 1170
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26.04.2020 00:32 Ответить
На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни - Цензор.НЕТ 7016
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26.04.2020 00:33 Ответить
На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни - Цензор.НЕТ 3143
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26.04.2020 00:36 Ответить
троллейбусы полные, ждёмс. а на свежем воздухе копайте и сажайте что хотите
Лёгким нужен свежий воздух, пойду тоже поработаю
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26.04.2020 08:11 Ответить
лукашенко, безсимптомный носитель.
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26.04.2020 11:23 Ответить
зато готовый состав преступления у чувака, не нужно голову ломать
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26.04.2020 11:25 Ответить
12 января 2001 года в независимой газете «Наша Свабода» была опубликована статья «Врачебное заключение», в которой приведено медицинское заключение врача-психиатра Д. Щигельского о психическом заболевании Лукашенко. Согласно архивным материалам, на которые ссылается психиатр, в частности, амбулаторной карте, у Лукашенко ещё в молодости неоднократно диагностирована https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F мозаичная психопатия . Впервые диагноз был поставлен советскими гражданскими психиатрами в 1976 году, подтверждён военными психиатрами в 1982 году, когда Лукашенко был комиссован из армии по статье 7б с диагнозом «мозаичная психопатия» с должности замполита в/ч 04104
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26.04.2020 11:30 Ответить
Благодаря самоотверденному труду всего общества 10-миллионная Беларусь уверенно догоняет 50-миллионную Южную Корею! Слещующей целью станет коронапроцветающая Швеция.
На зло коронавірусу: в Білорусі триває республіканський суботник, Лукашенко садить сосни - Цензор.НЕТ 5666
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26.04.2020 16:34 Ответить
Интересное наблюдение. В десятимиллионной Беларуси короновирусньіх на 1500 больше, чем у нас. Т.е. кол-во больньіх на 1000 больше. При етом:
1) количество вьілечившихся почти в два раза вьіше, чем у нас;
2) ежесуточньій прирост заболевших почти в два раза вьіше,чем у нас;
3) количество умерших в три раза меньше чем у нас
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26.04.2020 16:57 Ответить
Как из миномёта стреляет, я всё ждал, что заряжающий закинет в ствол две елки и батьку разнесет к куям
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26.04.2020 18:28 Ответить
Где вы видели еврея с лопатой? Зели не будет на субботнике
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26.04.2020 20:15 Ответить
При всіх АЛЕ цей дядько мені подобається. Хазяїн.
І ось побачите - великої смертності від коронавірусу там не буде. Якщ, звичайно, ***** не підісре.
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26.04.2020 20:35 Ответить
В Беларуси нет карантина. И при этом страна не вымерла за время когда в других странах уже месяц как длится карантин. И заболеваемость там не на порядок выше чем у нас. Из этого можно сделать вывод, что карантин на заболеваемость не влияет. А влияет лишь на обнищание и ущемление нароода, в странах, где карантин введен. А Батьку я уважаю за смелость, Такую ответственность на себя взял, если не дай бог смертность у него будет выше, чем в других странах, вы представляете сколько камней в него полетит? И он это представляет? И принял мудрое для страны но не для себя решение. Он не подстраховывал свою задницу ценой обнищания народа.
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26.04.2020 21:39 Ответить
В Швеции такие територии и поболее просто бомбордируют саженцами и накрывают какую площадь без кучи народа!!это показуха
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27.04.2020 01:29 Ответить
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