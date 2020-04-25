Предприниматели взяли штурмом 2 рынка и возобновили торговлю в Каменском на Днепропетровщине. ВИДЕО
Торговцы силой открыли ворота рынков и приступили к работе.
Об этом сообщила в Фейсбуке местная жительница Галина Залога, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня предприниматели не выдержали и штурмом ворот рынков Центрального и Димитровского г. Каменское реализовали свое право на труд. Обращаемся ко всем ветвям власти — опомнитесь и дайте маленьким предпринимателям выжить и кормить свои семьи!!!", — написала она.
Залога выложила несколько снятых на рынке видео со своими комментариями. Она демонстрирует, что очередей или большого скопления людей нет, а продавцы соблюдают санитарные нормы.
"В масочках, в перчаточках. Дезинфекторы есть, вот они стоят. Очереди, вы наблюдаете здесь очереди? Обратите внимание, очередей нет. Вот он, вот он, рынок", — говорит женщина.
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При этом на видео заметно, что у некоторых покупателей маски опущены под подбородок, а на входе в рынок не соблюдается безопасная дистанция в 1,5 метра. На видео отсутствуют полицейские или представители власти. На сайте главного управления Нацполиции в Днепропетровской области о самовольном открытии рынков ничего не сказано.
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Напомним, в Украине на время эпидемии коронавируса закрыты продовольственные рынки. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко обещает, что рынки откроют, когда будут разработаны методик и правил их работы для обеспечения выполнения санитарных норм.
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По всей стране разве непонятно что миллиардеры занесли денег власти чтобы работали только ихние магазины.А что до статьи где вы все видели чтобы на кассах
Любых супермаркетов расстояние 1,5 метра смешно, АТБ битком набитый.И сам видел группу 7 полицейских которые шли толпой и со спущенными масками, та что вотак.
С
Во- вторых, из-за них умрет много людей, в том числе, и молодых, потому что и молодые тоже умирают.
На цензоре много пррвокаторов, которые подбивают не соблюдать карантин. И их почему-то не банят на три дня администраторы.
- с карантином власти перестарались, хотя и не факт что это не злой умысел чтобы загнать страну поглубже в дупу.
- это разложение государства. Власть есть только в пейсбуке а по факту любая организованная группа людей может положить на нее большой и толстый. Государство умерло.
Правительство ограничило народ страны во всем даже не задумываясь как народу прожить.
Так как у них будет только один выбор,подохнуть от голодной смерти или от вируса.
Так шта, тщательнее надо, левые товариСчи, совкодрочеры и москальские подстилки разных сортов, ЗеБилы и прочих хАхлы-малороссцы, тщательнее насчёт малого бизнеса, тщательнее и тоньше...
а шо бэшэнный принтер уже починили ??? или не тот случай...............................???
Неужели не понятно что санитарные нормы скорее будут в маркете на 1000 сотрудников, чем в 1000 ларьков с одним продавцом?