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Новости Видео Коронавирус и карантин
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Предприниматели взяли штурмом 2 рынка и возобновили торговлю в Каменском на Днепропетровщине. ВИДЕО

Торговцы силой открыли ворота рынков и приступили к работе.

Об этом сообщила в Фейсбуке местная жительница Галина Залога, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня предприниматели не выдержали и штурмом ворот рынков Центрального и Димитровского г. Каменское реализовали свое право на труд. Обращаемся ко всем ветвям власти — опомнитесь и дайте маленьким предпринимателям выжить и кормить свои семьи!!!", — написала она.

Предприниматели взяли штурмом 2 рынка и возобновили торговлю в Каменском на Днепропетровщине 01

Залога выложила несколько снятых на рынке видео со своими комментариями. Она демонстрирует, что очередей или большого скопления людей нет, а продавцы соблюдают санитарные нормы.

"В масочках, в перчаточках. Дезинфекторы есть, вот они стоят. Очереди, вы наблюдаете здесь очереди? Обратите внимание, очередей нет. Вот он, вот он, рынок", — говорит женщина.

Читайте на Цензор.НЕТ: Минэкономики готовит специальный порядок работы рынков, - министр Кабмина Немчинов

При этом на видео заметно, что у некоторых покупателей маски опущены под подбородок, а на входе в рынок не соблюдается безопасная дистанция в 1,5 метра. На видео отсутствуют полицейские или представители власти. На сайте главного управления Нацполиции в Днепропетровской области о самовольном открытии рынков ничего не сказано.

Также на Цензор.НЕТ: "На кону стоит вопрос сдерживания коронавируса", - главный санврач Ляшко объяснил, почему снова запретили работу рынков

Напомним, в Украине на время эпидемии коронавируса закрыты продовольственные рынки. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко обещает, что рынки откроют, когда будут разработаны методик и правил их работы для обеспечения выполнения санитарных норм.

Автор: 

карантин (16729) рынок (534) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Днепропетровская область (4083)


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Топ комментарии
+22
надоело в сильпах стоять в очередях !!!
даёшь открытие рынков в Запорожье !!!
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25.04.2020 18:21 Ответить
+22
А оно не думает.
Этому дятлу пох, что людям жрать нечего.
И что люди между смертью от голода и смертью от вируса выбирают второе,
потому что во втором случае хоть шанс есть.
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25.04.2020 18:28 Ответить
+22
Началось, мудрая политика бессилия гидранта привела к тому что люди начали бороться за свое существование.
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25.04.2020 18:44 Ответить
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Страница 5 из 5
Там где меры думаю свои хари всунули в денежные потоки рынков там и работали рынки дольше всех и не ,,замечали,, карантин. Харьков , Одесса, Львов.
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26.04.2020 08:21 Ответить
Правильно зделали, рынки надо открыть
По всей стране разве непонятно что миллиардеры занесли денег власти чтобы работали только ихние магазины.А что до статьи где вы все видели чтобы на кассах
Любых супермаркетов расстояние 1,5 метра смешно, АТБ битком набитый.И сам видел группу 7 полицейских которые шли толпой и со спущенными масками, та что вотак.
С
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26.04.2020 09:01 Ответить
Судячи з кількості прихильників дурантіну, зелені боти отримали нове завдання - виправдовувати нікчемний дурантін.
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26.04.2020 10:15 Ответить
Из-за таких придурков, которые не хотят соблюдать какрантин, вся страна будет на карантине до осени. Это раз.
Во- вторых, из-за них умрет много людей, в том числе, и молодых, потому что и молодые тоже умирают.
На цензоре много пррвокаторов, которые подбивают не соблюдать карантин. И их почему-то не банят на три дня администраторы.
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26.04.2020 10:37 Ответить
ты дурачек, и такие как ты дурачки топят страну наглухо. Коронавирус не закончится после карантина, он не закончится пока 80% людей не переболеет. Если у нас за 2 месяца 3000 заболело, посчитай сколько нужно сидеть в карантине. Ну и еще - пограничники, менты, таможня, продавцы в ломбардах, врачи - они терминаторы или не болеют чисто по должности? Шо ж мы без них родимых делать будем когда они все заболеют и умрут?
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26.04.2020 22:55 Ответить
Двойственное впечатление:
- с карантином власти перестарались, хотя и не факт что это не злой умысел чтобы загнать страну поглубже в дупу.
- это разложение государства. Власть есть только в пейсбуке а по факту любая организованная группа людей может положить на нее большой и толстый. Государство умерло.
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26.04.2020 10:58 Ответить
Прикол будет в том , что силой их выгонять не кто не будет , а вот всем штрафы выписать по 17 штук менты могут . Вот если это движение начнется по всей Украине , вот тогда в этом будет смысл .
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26.04.2020 11:05 Ответить
.....Украина обживается на дне (((((
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26.04.2020 11:13 Ответить
сегодня оказывается в Украине " праздник " как сказал ТИЩЕНКО от слуг народа (((( **** , где ты был все эти 34 года ????
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26.04.2020 11:17 Ответить
Бригадиром у Савлохи.
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26.04.2020 11:58 Ответить
Дімітровський базарчик і не закривався. Завжди хтось тихенько торгував. Но не було хайпа. А тепер, отряд матросов-прєдпрініматєлєй, штурмом взяли Зімній дворєц і Дімітровський базар))) цензор вище голови не плига)))
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26.04.2020 11:20 Ответить
На свежем воздухе вероятность подцепить заразу намного ниже, чем в закрытом помещении. Разве нет? При этом супермаркеты плевали на правила и на кассах стоят длинные очереди. Где логика?
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26.04.2020 14:19 Ответить
Логика стара как мир, нажиться на беде. Крупные провладные сети и раньше фактически передавили малый бизнес, а теперь у них Джекпот.
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26.04.2020 14:35 Ответить
Получается, что торговцы правы и в жопу карантин
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26.04.2020 14:49 Ответить
Карантин запретов от зелёной власти, это проще чем думать про организацию существования народа в этот период. В конечном итоге бедные станут ещё беднее, богатые ещё богаче.
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26.04.2020 14:56 Ответить
наведи пример, как разбогатеть в карантине.
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26.04.2020 14:59 Ответить
так он же и написал что разбогатеют багачи-супермаркеты
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26.04.2020 15:01 Ответить
Запросто бути хазяїном супермаркета чи аптеки.
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26.04.2020 15:29 Ответить
Для вас все, кто держал в руках дневную выручку, богачи
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26.04.2020 15:31 Ответить
Пускай еще радуются что люди захватывают свои рабочие места чтобы работать,еще чуть-чуть и люди начнут грабить да еще и с оружием чтобы прокормить свои семьи.
Правительство ограничило народ страны во всем даже не задумываясь как народу прожить.
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26.04.2020 14:56 Ответить
У меня на даче уже эл. мотор сперли позавчера. Первая кража за 20 лет. С почином меня.
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26.04.2020 15:01 Ответить
Ел. мотор это только воровство а вот когда начнут отбирать продукты это уже будет горе.
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26.04.2020 15:24 Ответить
Для этого есть двухстволка
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26.04.2020 15:29 Ответить
Ну да,те близлежащие к городам села и дачные кооперативы которые пережили начало 90-х уже вооружены как легальным так и нелегальным оружием а новые усиленно вооружаются.Так как супермаркеты будут охранять усилено то все бросятся добывать корм в пригород.
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26.04.2020 15:46 Ответить
....как это БОЛЬНО , когда стараешься -стараешь , и кто ПРИХОДИТ и туппо пи....т ((( это он не МОТОР стырил , а твоё ВРЕМЯ которое ты потратил , чтоб ЗАРАБОТАТь денег на тот мотор (((( МНОГО воров ПЕРЕЛОВИЛ , и гандошил их до приезда милиции !!!
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26.04.2020 15:47 Ответить
Подобрать мотор было тяжело. по оборотам и мощности. + шкив на заказ. Надеюсь эта шваль подавится водярой.
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26.04.2020 16:00 Ответить
сколько себя помню, на дачах воровали ещё со времён Лыбидь и Хоривы.
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26.04.2020 22:40 Ответить
P.S.Если взять во внимание что несколько сотен добытчиков янтаря из берданками уже годами противостоят силовым структурам всей Украины то сотни тысяч вышедших добывать корм из современным оружием просто все силовые органы сметут с лица земли вместе из праительством.
Так как у них будет только один выбор,подохнуть от голодной смерти или от вируса.
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26.04.2020 15:02 Ответить
Возможно,но это просто показывает что нас ожидает в ближайшее время когда у тех кто жил на одну зарплату уже нечего будет нести в ломбарды.
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26.04.2020 15:06 Ответить
95% из них голосовали за зебилов, петушариев и других **********...
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26.04.2020 16:09 Ответить
микро, малый и средний бизнес ничего и никому не должен, потому как ничего у государства и чинуш не берет, он кормит работающих в нем, это кровь и основа рыночной экономики, не смотря на все препоны и давление чинуш, он не только кормит простых людей, позволяет купить товары гораздо дешевле, чем в монопольной сетевой торговле, но и умудряется ещё и платить какие-то налоги душащему его государству и чинушам. А большинство чинуш не только жрут от пуза деньги налогоплательщиков, но и просто вредят воруют, зачастую вреда от их существования гораздо больше, чем пользы. Вот от ЗеМанды, например, которую шмаркля тусует, пытаясь скрыть свою беспомощность, дебилизм, профанство и предательство интересов Украины, от ЗеМанды пока одни убытки и беда, сравните положение Украины, её экономики год назад и сейчас.

Так шта, тщательнее надо, левые товариСчи, совкодрочеры и москальские подстилки разных сортов, ЗеБилы и прочих хАхлы-малороссцы, тщательнее насчёт малого бизнеса, тщательнее и тоньше...
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26.04.2020 16:16 Ответить
Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко обещает, что https://censor.net/news/3190754/prodovolstvennye_rynki_zarabotayut_posle_sozdaniya_metodik_i_pravil_ih_raboty_v_usloviyah_karantina для обеспечения выполнения санитарных норм. Источник: https://censor.net/v3191538
а шо бэшэнный принтер уже починили ??? или не тот случай...............................???
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26.04.2020 17:42 Ответить
Штрафанут же народ, показательно, чтоб наказать и другим запретить. Плюс могут и посадить - это типа захват рынка, торговля без разрешения, нарушение карантина. Короче придолбаться поводов хватает, если захотеть.
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27.04.2020 12:11 Ответить
Все правильно сделали, иначе никак нельзя!
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27.04.2020 12:32 Ответить
Господи!
Неужели не понятно что санитарные нормы скорее будут в маркете на 1000 сотрудников, чем в 1000 ларьков с одним продавцом?
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27.04.2020 12:33 Ответить
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