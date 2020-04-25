Предприниматели взяли штурмом 2 рынка и возобновили торговлю в Каменском на Днепропетровщине. ВИДЕО

Торговцы силой открыли ворота рынков и приступили к работе.

Об этом сообщила в Фейсбуке местная жительница Галина Залога, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня предприниматели не выдержали и штурмом ворот рынков Центрального и Димитровского г. Каменское реализовали свое право на труд. Обращаемся ко всем ветвям власти — опомнитесь и дайте маленьким предпринимателям выжить и кормить свои семьи!!!", — написала она.

Залога выложила несколько снятых на рынке видео со своими комментариями. Она демонстрирует, что очередей или большого скопления людей нет, а продавцы соблюдают санитарные нормы.

"В масочках, в перчаточках. Дезинфекторы есть, вот они стоят. Очереди, вы наблюдаете здесь очереди? Обратите внимание, очередей нет. Вот он, вот он, рынок", — говорит женщина.

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При этом на видео заметно, что у некоторых покупателей маски опущены под подбородок, а на входе в рынок не соблюдается безопасная дистанция в 1,5 метра. На видео отсутствуют полицейские или представители власти. На сайте главного управления Нацполиции в Днепропетровской области о самовольном открытии рынков ничего не сказано.

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Напомним, в Украине на время эпидемии коронавируса закрыты продовольственные рынки. Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игорь Петрашко обещает, что рынки откроют, когда будут разработаны методик и правил их работы для обеспечения выполнения санитарных норм.