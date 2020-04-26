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Если не будет кредита МВФ, все социальные выплаты в Украине будут остановлены, - Южанина. ВИДЕО

Профильный комитет парламента с понедельника рассмотрел 16 тыс. поправок к так называемому "антиКоломойскому" закону, однако остановил рассмотрение, когда осталось меньше 100 поправок. Это свидетельствует о преднамеренном затягивании со стороны представителей монобольшинства, которые и наплодили этот "поправочный спам".

О деталях заседания комитета рассказала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина на YouTube канале "Без хайпа", сообщает Цензор.НЕТ.

"Начали подробно рассматривать все поправки, начиная с понедельника. Ежедневно по 7-8 часов продолжалось заседание комитета. Было очевидно с первого же дня, что авторы поправок больше занимались политикой, чем профессиональными поправками, объяснениями этих поправок - что меняют и для чего", - рассказала Южанина.

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"Я знаю, что наше заседание транслировалось в прямом эфире. Очень жаль, что в очередной раз происходило промывание мозгов людям, которые не разбираются в тонкостях вопроса. На самом деле выступали одни и те же 5 человек, которые получили подготовленных 6000 поправок, распечатали их на нескольких листах - и получилось таким образом 16 000 поправок", - объясняет Южанина.

Она сообщила, что из 16 000 поправок только две сотни действительно касались улучшения законопроекта. Южанина также отметила, что "Европейская Солидарность" подала только 5 поправок, которые предварительно были поддержаны комитетом.

По ее словам, парламент имел реальную возможность рассмотреть и проголосовать закон в пятницу 24 апреля на внеочередном заседании - для этого надо было рассмотреть меньше ста поправок. Но заседание комитета отложили на следующую неделю.

Южанина подчеркивает, что депутаты-спамеры не скрывают, что 16 000 поправок вместо них готовили другие люди.

"Конечно, они не писали, и некоторые из них, выступая, говорили, что это группа юристов, группа советников, еще какая-то группа людей, которые заранее готовили эти поправки, дали им в руки, и они их комментировали. Они пытались как-то смыть с себя клеймо "спамеров", которое поставил на них народ", - удивляется Южанина.

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Закон, который является одним из основных условий для получения финансовой программы МВФ, надо принять как можно быстрее, убеждена нардеп. Она предостерегает, что если не будет кредита, Украина будет вынуждена остановить социальные выплаты из бюджета, или будет дефолт.

"Для того, чтобы не было дефолта без кредита МВФ, сейчас надо прекратить все выплаты из бюджета. Тогда дефолта не будет. Если Украина на это согласится - чтобы все социально защищенные статьи остановить, все - ни пенсий, ни пособий малообеспеченным семьям, ни на детей, ни субсидий. Уже очень немного времени осталось. С такой экономической стагнацией мы уже сейчас будем иметь совсем ограниченный ресурс поступлений - я даже не знаю, будет ли возможность для финансирования армии", - предостерегает Южанина.

банки (1937) МВФ (3335) Южанина Нина (153)


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Топ комментарии
+65
Если не будет кредита МВФ, все социальные выплаты в Украине будут остановлены, - Южанина - Цензор.НЕТ 8371
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26.04.2020 13:57 Ответить
+37
так клоунов во власти не было...
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26.04.2020 14:00 Ответить
+33
Це що ти на досягнення зебубки гониш!
Если не будет кредита МВФ, все социальные выплаты в Украине будут остановлены, - Южанина - Цензор.НЕТ 5199
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26.04.2020 14:14 Ответить
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Страница 3 из 3
Дякуємо ВР,першому кабміну,другому і южаніній за те до чого ви докерувались.
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26.04.2020 15:17 Ответить
Глаза у южаниной грустные, грустные. После отрывания от корыта жизнь, почти, закончена.
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26.04.2020 15:20 Ответить
Соєві гадали, що будуть вічно царювати, як путен.
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26.04.2020 15:52 Ответить
Это ты к чему ляпнул ? Обозначил себя звуком ?
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26.04.2020 16:19 Ответить
Дурників в купу збираю. Ти перший будеш. Далеко не відходь.
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26.04.2020 16:28 Ответить
еще одна из знатоков дерибана бюджета!!!а где ирина геращенко??)))чому мовчить?))
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26.04.2020 15:21 Ответить
Доведеться Пэтру, знову, нас всiх рятувати за власнi грошi.
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26.04.2020 15:24 Ответить
Южанина ,а скажи пожалуйста , судьи и прокуроры , тоже сидят на соц. выплатах , т.е. у них тоже не будет зарплаты или это только нищих касается. И я не понимаю люди из-за границы ввезли 16 лярдов Почему не дать этим деньгам работать , почему не отпустить экономику обуздайте СБУ , МВД , дайте людям работать , любой бизнес кроме наркотиков и оружия , не мешайте . Наркоту оставьте Зеленскому
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26.04.2020 15:35 Ответить
Интересно, а почему ты этот вопрос задаешь рядовому депутату? Может задашь своему ослу оманскому с бабломойским? А? Не хочешь? Шо ж такое?
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26.04.2020 15:36 Ответить
https://twitter.com/Sahnivsky

https://twitter.com/Sahnivsky Спотикач https://twitter.com/Sahnivsky @Sahnivsky https://twitter.com/Sahnivsky/status/1254321829872795654 4 ч

Розвели як лохів, зменшили щомісячну субсидію, а дали разову тисячу.
Оцініть красу гри.
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26.04.2020 15:35 Ответить
Потросяка ограбил страну и вывез все на Мальдивы, плюс дал грабить таким как Ахметов деньги с энергетики.
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26.04.2020 15:40 Ответить
А еще он тебе в штаны насрал и твои мозги съел. При Порошенко наш долг уменьшился, а соотношение ВВП к долгу выросло. Что призошло после прихода Бубочки сам сможешь глянуть? Все данные в Госстате пока что есть. Твой Бубочка набрал кредитов и все просрал. Как это можно было сделать, ничего не построив, не увеличив даже зарплат своему лохторату - для меня загадка.
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26.04.2020 19:19 Ответить
Почему шоколадная крыса Южанина не хочет рассказать как она сделала растаможку машин для простых людей в 300 и более % и на следующий день полностью убрала ПДВ для Рината Лианидыча при импорте солнечных панелей из Китая. А теперь еще хватает наглости что то вякать и '' беспокоится'' про людей
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26.04.2020 15:48 Ответить
Так побеспокойся сам. Она такая сякая (мои сыновья платили растаможку) но она СЕЙЧАС дала информацию. Это и обсуждаетья
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26.04.2020 15:58 Ответить
при всех упомятых в коментах этой темы так называемых лицах Украина пикировала в пропасть с резким расширением площадей кладбищ для населения, особенно последний год и сейчас
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26.04.2020 15:59 Ответить
ну наверно, в этом году уже ********
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26.04.2020 16:00 Ответить
Лучше ужасный конец чем ужас без конца Ну а если серьезно- довыбирались по приколу.
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26.04.2020 16:10 Ответить
Крысы - это вы, кацы халявщики, которые не хотели платить налоги и ввозную пошлину на приобретенные авто, а теперь людям нет денег на пенсию. Крысы - это вы, избиратели шоумена, которые захотели халявы и выбрали тупость-серость на царство. Крысы - это вы слуги народа, имя которому не украинцы.
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26.04.2020 17:53 Ответить
Не будет соцвыплат? Совсем? Ну тогда нефуй ср...ку рвать за это недоразумение.
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26.04.2020 15:50 Ответить
Не надо нас ужо пужать.
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26.04.2020 15:59 Ответить
Кто такая эта Южанина, что ее слова приводят как истину? Вечная подпевала Порошенко. Снова грозят дефолтом. Не хочет Петя отвечать за нарушения при приватизации Привата. Не переступи тогда Петя закон, не было б сейчас всей этой мутни.
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26.04.2020 16:03 Ответить
То есть это зеле Петя в штаны насрал. Что надо сделать что бы вы ,ну скажем, поумнели.
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26.04.2020 16:13 Ответить
Поумнеть нужно Вам. Может перестанете писать про сранье в штаны кому бы то ни было.
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26.04.2020 16:41 Ответить
На жаль зараз немає вакцини від короновіруса, але незабаром, з'явиться, а ось з дурнями, на кшалт тебе, все набагато складніше.
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26.04.2020 16:44 Ответить
Смешались в кучу - кони, люди, горящий дом и парашут. При чем здесь коронавирус? Речь о том, что если б Петя провел приватизацию Привата правильно, а не в угоду своей спеси и борьбы с соперниками, то сейчас мы б не имели дела с этой фигней. А сейчас нам впаривают тезис о том, что если не примем закон (якобы "антиколомойский"), то нам жах. Вы сами хотя бы предложения по закону читали? Или только слышали где то? Так почитайте предлагаемые поправки, может дойдет.
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26.04.2020 16:53 Ответить
"...снова грозят дефолтом..." Дефолт Украине выпрашивал только твой вонючий ... Беня.
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26.04.2020 22:12 Ответить
Во-первых, Беня не мой. Во-вторых, Вы его нюхали, чтобы утверждать? В-третьих, лучше "вонючий" Беня, чем суперпсевдопатриот Петя.
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26.04.2020 22:53 Ответить
Беня, перелогинься ))))
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27.04.2020 10:51 Ответить
нахрін така влада і уряд, який соціальні проекти хоче фінансувати за рахунок редиту, а не доходів від роботи економіки країни. тобто гроші підуть в прірву, а віддавати з чого. це ще капітельманша так могла.
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26.04.2020 16:18 Ответить
В полном рабстве перед МВФ.
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26.04.2020 16:21 Ответить
Безвиза нет, -границы закрыты, Томоса нет - церкви закрыты. Что там еще было из милиона петиных реформ ? Суды, медицина?
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26.04.2020 16:25 Ответить
Плять-дохозяйствовались,реформаторы куевы.
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26.04.2020 16:28 Ответить
Це можна розглядати, як намагання шантаджувати МВФ, чи як шантаж українського суспільства урядом чергових реформаторів?
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26.04.2020 16:29 Ответить
Только попробуйте, негодяи, это сделать, не дать людям заработанные пенсии, и так обесцененные вами уже до невозможности, вам и карантин не поможет... Верните 100000000000 выведенных в оффшоры!!!! Для этого вас в кресла посадили, а не для того чтобы вы тупо продолжали брать в долг под проценты!!!!
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26.04.2020 16:33 Ответить
Чого ти,Южаніна,починаєш лічити з пенсій,субсидій,допомог дітям?..Почни з власної зарплати,премій і зарплат міністрів,захмарних окладів високопоставлених пуцьків і іншого шміру...І тоді побачиш,що заради задоволення побачити вас без усіх отих пільг багато і від пенсій може відмовитись...
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26.04.2020 16:39 Ответить
Михо, начинай сажать уродов!
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26.04.2020 17:03 Ответить
Фантазер,да кто ему позволит?
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26.04.2020 17:14 Ответить
Он из одной с ними шайки лейки, жаль что вы этого еще не поняли.
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26.04.2020 18:18 Ответить
Тааак....Мутили-мутили с пенсиями и возрастом, а денег в пенсионном фонде всё равно нет....Зашибись... Теперь нужен кредит, МВФ чтобы ещё и субсидантов содержать и пособия раздавать. А неплохо быть добрым за чужой счёт, да? Говорите, что нет поступлений в бюджет....а Кабмин говорит, что только 6 отраслей экономики работает с ограничениями. Почему-то мне кажется, что все тупо пытаются использовать негативную ситуацию в своих целях.
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26.04.2020 17:25 Ответить
это даже хорошо, социалку получают в основном зебилы и любители бабушки)))
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26.04.2020 17:25 Ответить
а шикарнийшая жизнь ОП и остальных прехлебателей, это соц или не соц
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26.04.2020 17:26 Ответить
Если не будет кредита МВФ ... и не будет пенсий , да пенсионеры разнесут эту

коронавирусную власть на молекулы за два дня! Напугали блин.
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26.04.2020 17:36 Ответить
Тоді народ прийде до вас, за пенсією і іншими виплатами, прямо додому. Давайте, спробуйте.
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26.04.2020 17:54 Ответить
С топором...
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26.04.2020 18:42 Ответить
Интересно, а кредиты вечно будут? А пенсионеры как сидели, так и будут сидеть. Траву кушать будут. КАКИЕ БУНТЫ?
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26.04.2020 19:02 Ответить
УРА я помню як вередували шо ми нга х.й то МВФ будемо слать...и шо теперь...ублю.ки...как обычно такие умные всираються не доплывши...)))у.й.о.б.к.и...все кто за это гав.но голосовал...УРА!!!
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26.04.2020 21:37 Ответить
Порошенко та його банда відверто шантажують Україну, намагаючись пропхати закон який покриває злочини Гонтарєвої. Жодним чином кредит МВФ не впливає на виплату зарплат чи пенсій. Гроші МВФ взагалі не надходять в бюджет. Вони поповнюють резерви Нацбанка. А Нацбанк вкладає їх в американські облігації. Співпраця з МВФ жодним чином не рятує від дефолту. Ціла низка країн, маючи програму МВФ оголошує дефолт: Росія в 1998р., Аргентина в 2001р, Греція в 2012 р., Україна в 2015 р. В бюджеті на 2020 р . передбачено понад 400 мільярдів гривень на фінансування держборгу, це понад 40 % всіх бюджетних надходжень. Це більше ніж витрати на армію, медицину, освіту, разом взяті. Дефолт скоротить виплати по боргу і дозволить спрямувати кошти на виплату зарплат та пенсій. Треба платити нашим людям, а не міжнародним спекулянтам. Навпаки, продовження розбудови кредитної піраміди призведе до зупинки соціальних виплат. Порошенко та його банда хочуть платити борги до останнього українця.
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27.04.2020 00:32 Ответить
Дефолт скоротить виплати по боргу і дозволить спрямувати кошти на виплату зарплат та пенсій.



На кокой фабрике вас делают?

Порошенко та його банда хочуть платити борги до останнього українця.



Вы сильно удивитесь, но Порошенко уже не у власти.
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27.04.2020 11:07 Ответить
Як тільки зупините соціалку Вас візьмуть на вила пересічні громадяни.Знайдуть і в Омані.
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27.04.2020 10:23 Ответить
Это я уже 20 лет читаю : "Без МВФ Украина не выстоит ! " ( якобы )))
Да , б лядь , воровать меньше надо !!! И тогда стоять будет по всем фронтам !
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27.04.2020 10:24 Ответить
Южанина ето та которая ограбила евробляхеров чтобы добавить чиновникам пенсии?
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27.04.2020 10:38 Ответить
А может потрусить чиновников и олигофренов и нах нам нужен МВФ с его нищенскими подачками?
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27.04.2020 10:40 Ответить
Я это уже 20 лет слышу , а воз и ныне там !
ВОРОВАТЬ МЕНЬШЕ НАДО , ТОГДА И САМУ МВФ СМОЖЕТЕ КРЕДИТОВАТЬ ! ИДИОТЫ ВОРОВИТЫЕ !
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27.04.2020 11:33 Ответить
А что страшного в дефолте?
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27.04.2020 11:37 Ответить
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