Если не будет кредита МВФ, все социальные выплаты в Украине будут остановлены, - Южанина. ВИДЕО

Профильный комитет парламента с понедельника рассмотрел 16 тыс. поправок к так называемому "антиКоломойскому" закону, однако остановил рассмотрение, когда осталось меньше 100 поправок. Это свидетельствует о преднамеренном затягивании со стороны представителей монобольшинства, которые и наплодили этот "поправочный спам".

О деталях заседания комитета рассказала народный депутат из фракции "Европейская Солидарность" Нина Южанина на YouTube канале "Без хайпа", сообщает Цензор.НЕТ.

"Начали подробно рассматривать все поправки, начиная с понедельника. Ежедневно по 7-8 часов продолжалось заседание комитета. Было очевидно с первого же дня, что авторы поправок больше занимались политикой, чем профессиональными поправками, объяснениями этих поправок - что меняют и для чего", - рассказала Южанина.

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"Я знаю, что наше заседание транслировалось в прямом эфире. Очень жаль, что в очередной раз происходило промывание мозгов людям, которые не разбираются в тонкостях вопроса. На самом деле выступали одни и те же 5 человек, которые получили подготовленных 6000 поправок, распечатали их на нескольких листах - и получилось таким образом 16 000 поправок", - объясняет Южанина.

Она сообщила, что из 16 000 поправок только две сотни действительно касались улучшения законопроекта. Южанина также отметила, что "Европейская Солидарность" подала только 5 поправок, которые предварительно были поддержаны комитетом.

По ее словам, парламент имел реальную возможность рассмотреть и проголосовать закон в пятницу 24 апреля на внеочередном заседании - для этого надо было рассмотреть меньше ста поправок. Но заседание комитета отложили на следующую неделю.

Южанина подчеркивает, что депутаты-спамеры не скрывают, что 16 000 поправок вместо них готовили другие люди.

"Конечно, они не писали, и некоторые из них, выступая, говорили, что это группа юристов, группа советников, еще какая-то группа людей, которые заранее готовили эти поправки, дали им в руки, и они их комментировали. Они пытались как-то смыть с себя клеймо "спамеров", которое поставил на них народ", - удивляется Южанина.

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Закон, который является одним из основных условий для получения финансовой программы МВФ, надо принять как можно быстрее, убеждена нардеп. Она предостерегает, что если не будет кредита, Украина будет вынуждена остановить социальные выплаты из бюджета, или будет дефолт.

"Для того, чтобы не было дефолта без кредита МВФ, сейчас надо прекратить все выплаты из бюджета. Тогда дефолта не будет. Если Украина на это согласится - чтобы все социально защищенные статьи остановить, все - ни пенсий, ни пособий малообеспеченным семьям, ни на детей, ни субсидий. Уже очень немного времени осталось. С такой экономической стагнацией мы уже сейчас будем иметь совсем ограниченный ресурс поступлений - я даже не знаю, будет ли возможность для финансирования армии", - предостерегает Южанина.